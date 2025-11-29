Стоит ли доверять тренеру, который предлагает составить план питания? Мнение экспертов

Вместе с тренером и диетологом разбираемся, в каких случаях эта услуга полезна и безопасна.

Желание добиться результата иногда очень сильно. Поэтому, когда встречается тренер, обещающий не только программу тренировок, но ещё и план питания, кажется, что это «золотое предложение».

Однако это далеко не всегда так. Рассказываем, как выбрать специалиста, которому можно доверить не только занятия, но и свой рацион.

О чём расскажем:

Связь между питанием и спортивными результатами

Фитнес – это в первую очередь работа с внешним видом. Параллельно с этим, в зависимости от уровня тренера или знаний самого занимающегося, решаются различные задачи, связанные со здоровьем и способностью тела к движению. Но в большинстве случаев эстетика становится основной целью.

Максим Оборин тренер с более чем 20-летним стажем, наставник фитнес-школы Evotren «Работа над внешним видом — всегда совокупность факторов, так что речь не только про тренировки. Тут важны и режим дня, и уровень стресса, и способы восстановления, и качество сна, и экология, и, конечно же, питание».

Сразу будем избегать мифа «питание – это 80% результата». Ни одни исследования не пытались выявить соотношение факторов, потому что это попросту невозможно. Важно всё, в том числе питание. Есть случаи, когда несоблюдение режима питания с качественной работой по другим направлениям давало нужный результат, а есть ситуации, когда не давало. Тут всё очень индивидуально.

Задача, будь то набор массы или снижение веса – комплексная. Но питание для некоторых посетителей зала стало краеугольным камнем. И всё бы ничего, но, когда программы питания составляет каждый третий тренер, могут проявляться результаты их ошибок, которые потом приходится долго и дорого исправлять.

Фото: istockphoto.com / Jacob Wackerhausen

Почему тренер не должен составлять план питания?

Всё довольно прозаично. Питание, как и любое другое направление, связанное с физиологией, требует очень глубокого погружения в вопрос. Вопреки расхожему мнению, что это просто подсчёт белков, жиров и углеводов, в теме питания есть множество нюансов и подводных камней.

Начнём с того, что перед составлением плана питания специалист должен запросить результаты анализов, а также собрать анамнез по возможным болезням. Особенности желудочно-кишечного тракта, восприимчивость к инсулину, список принимаемых лекарств, гормональный фон и многое другое любым врачом-диетологом или грамотным нутрициологом учитываются в обязательном порядке. Каждый компонент напрямую влияет на будущую стратегию.

Фото: istockphoto.com / Eleganza

Варианты в духе «ешь курицу, рис и брокколи», «режь углеводы и добавь белка» и прочие сопровождаемые массой «вкусных и полезных рецептов» советы могут привести как к отсутствию результата, так и к обострению заболеваний.

Диетологи и нутрициологи постоянно повышают квалификацию в своём направлении, изучают новые исследования, каждое из которых позволяет более точно и грамотно составлять план питания, который подойдёт конкретному человеку для его целей. И всё это надо анализировать и сопоставлять, не говоря уже о медицинских знаниях, которые для этого требуются.

У грамотного тренера просто нет на это времени. Ведь любой профессионал, помимо проведения тренировок, занят анализом динамики своих подопечных, формированием и коррекцией стратегии занятий, изучением исследований в своём направлении. Также тренер тратит время на обучение для повышения квалификации.

Объективно, чтобы составить программу питания для конкретного человека, нужно потратить не один час. А если это прилагается к тренировкам бонусом и делается за пять минут или стоит условно 500 рублей, такой подход вызывает вопросы. Как минимум – почему тренер не потратил эти несколько часов на проведение тренировок, где он заработает гораздо больше?

Фото: istockphoto.com / Perawit Boonchu

Когда тренер может составлять план питания?

Важно понимать, что такие сомнения не касаются тренеров, которые имеют соответствующую профессию. Если у вашего наставника есть высшее медицинское образование и подтверждённая квалификация врача-диетолога, он может продавать услугу, включающую и план питания. Но их подход вдумчивый и с гарантиями безопасности.

Существуют и тренеры, отдельно получившие профессию нутрициолога. У них есть диплом о профпереподготовке по данному направлению (не путайте его с сертификатом о двухдневном семинаре). И они тоже почти всегда отличаются серьёзным подходом к вопросу, зачастую ставя услугу отдельным прайсом. В обоих случаях, скорее всего, такой специалист подпишет с вами договор, где будут указаны все данные, что застрахует и его, и вас.

Фото: istockphoto.com / Eleganza

А вот в ситуациях, когда нет ни диплома, ни договора, ни сбора данных с их глубоким анализом, лучше от тренера уходить. И не только в контексте питания, но и в вопросе тренировок. Ведь если он так относится к здоровью подопечного в одном направлении, то и в другом будет придерживаться тех же принципов.

Тренер в первую очередь занимается тренировочным процессом. Он может корректировать ваш рацион, если у него есть соответствующее образование. Он может оказывать психологические услуги, если у него есть соответствующее образование. Он даже может работать со сном и циркадными ритмами, если на досуге получил образование сомнолога. Но в этом случае у него будет очень ограниченное количество подопечных, а стоимость услуг – несравнимо выше. А вот если тренер во всех областях знаток, то, скорее всего, он не разбирается ни в чём, в том числе и в том, как тренировать людей.

Фото: istockphoto.com / Bojan89

Мнение врача

Эльвира Белёва врач-гастроэнтеролог, диетолог «Тренер без медицинского образования не может составлять план питания — это не просто непрофессионально, но и опасно. За стандартными жалобами на «вздутие» или «дискомфорт» могут скрываться серьёзные диагнозы: панкреатит, холецистит, СРК, язвенная болезнь».

Мы должны учитывать не только физические нагрузки, рост, вес и желание клиента, к примеру, похудеть. Врачи смотрят на разные показатели:

фазы болезней, обострение или ремиссию;

работу почек – большое количества белка может нарушить их работу;

индивидуальную переносимость продуктов;

потерю жидкости;

количество дефекаций.

Непрофессиональные рекомендации могут спровоцировать обострение, нарушить электролитный баланс и замедлить восстановление. Питание — это такая же медицина, как и препараты. Назначать его должен специалист, который видит полную картину здоровья пациента.

Выбирая наставника, обращайте внимание не на его прайс и громкие обещания, а на образование и подход. Иначе вы рискуете не только не увидеть результата в зеркале, но и получить травмы и заболевания на выходе.

Источники:

Karsten Koehler, Clemens Drenowatz: Integrated Role of Nutrition and Physical Activity for Lifelong Health, 2019. Kalani Weerasinghe, Ranil Jayawardena, Ruweeka Palangasinghe, Andrew P Hills: Navigating sports nutrition: athlete and coach experiences from a 16-week personalized intervention, 2025. D Travis Thomas, Kelly Anne Erdman, Louise M Burke: Position of the Academy of Nutrition and Dietetics, Dietitians of Canada, and the American College of Sports Medicine: Nutrition and Athletic Performance, 2016.