Утиная грудка с пряной тыквой и сливочно-бурбоновым соусом: пошаговый рецепт от бренд-шефа
Сергей Кузнецов
Утиная грудка с пряной тыквой: пошаговый рецепт
Идея для вкусного и согревающего осеннего ужина.

Осенью рацион хочется сделать более полезным и насыщенным. С этим отлично справляется тыква, в которой содержатся бета-каротин, витамины и клетчатка. Все эти элементы работают на укрепление иммунитета и улучшение пищеварения.

Сергей Кузнецов
бренд-шеф медиаплатформы Food.ru

«Тыква — универсальный продукт для приготовления супов, запеканок, лазаньи и десертов. Также запечённая тыква — это прекрасный гарнир к мясу или птице. Поделюсь рецептом согревающего ужина с самым осенним ингредиентом».

Рецепт с тыквой

Утиная грудка с пряной тыквой и сливочно-бурбоновым соусом

Фото: istockphoto.com/mahbub hasan

Это блюдо строится на контрасте текстур и вкусов: хрустящая корочка птицы, дольки запечённой мякоти тыквы и густой ароматный соус. Пряности в рецепте подчёркивают естественную сладость основного ингредиента и добавляют согревающие ноты.

Порции: 2

КБЖУ на 100 г

Калории: 285 ккал

Белки: 15 г

Жиры: 20 г

Углеводы: 8 г

Ингредиенты

Для утки:

  • утиные грудки — 2 шт. (по 250-300 г каждая);
  • соль мелкая морская — 1/2 ч. л.;
  • перец свежемолотый — 1/2 ч. л.;
  • смесь прованских трав — 1/3 ч. л.

Фото: istockphoto.com/ahirao_photo

Для тыквы:

  • тыква мускатная, или баттернат, — 500 г;
  • оливковое масло — 1 ст. л.;
  • молотый кумин — 1/2 ч. л.;
  • кориандр — 1/2 ч. л.;
  • копчёная паприка — 1/2 ч. л.;
  • душистый перец молотый — щепотка;
  • соль — 1/2 ч. л.
Для соуса:

  • сливочное масло — 50 г;
  • свежий тимьян — 2-3 веточки;
  • бурбон — 80 мл;
  • сливки 33-процентной жирности — 150 мл;
  • чёрный перец — 1 ч. л.;
  • душистый перец — 1 ч. л.;
  • тимьян — 2 веточки;
  • лавровый лист — 1 шт.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • жир от утки — 1-2 ст. л.;
  • соль — щепотка.
Способ приготовления

1. Срежьте лишний жир и сухожилия на утиных грудках. Сделайте на коже ромбовидные надрезы острым ножом, стараясь не прорезать мясо. Натрите мясо птицы солью и перцем. Обрезки кожи произвольно измельчите и сохраните.

2. Мелко порубите чеснок.

3. Растопите в маленькой сковороде сливочное масло и обрези жира. Добавьте чеснок и тимьян, перцы и лавровый лист. Держите на среднем огне, пока масло не станет золотистым с ореховым ароматом — на это уйдёт около 6-10 минут. Слейте 2/3 масла в отдельную миску. Добавьте в сковороду бурбон и продолжайте нагрев. Как только алкоголь выпарится на 80%, уменьшите нагрев и влейте сливки. Не доводя до кипения, дайте соусу настояться 10-15 минут. Затем процедите через мелкое сито.

Фото: istockphoto.com/Alexander Donin

4. Смешайте специи для тыквы: кумин, кориандр, паприку, перец.

5. Очистите тыкву от кожуры и внутренностей. Нарежьте мякоть дольками одинакового размера. Смешайте с маслом, солью и пряностями.

6. Разогрейте противень в духовке до 200°C. Разложите дольки тыквы одним слоем. Запекайте 20-25 минут, перевернув один раз: поверхность должна подрумяниться, а нож — входить без усилия. Достаньте тыкву из духовки и уменьшите температуру до 180°С.

7. Разогрейте сухую сковороду на среднем огне. Выложите грудки кожей вниз и обжаривайте шесть-семь минут, пока кожа не станет золотистой и хрустящей, а жир не вытопится. После этого переверните и готовьте ещё две минуты.

8. Переложите грудки в форму для запекания и отправьте в духовку на четыре-восемь минут при 180°С. Внутренняя температура мяса должна составлять 54-56°C для средней прожарки. Проверить можно кулинарным термометром.

Фото: istockphoto.com/Jakub Norberciak

9. Нарежьте грудки поперёк волокон тонкими слайсами. Выложите бурбоновый соус на тёплые тарелки мазком, на него — ломтики утки и рядом запечённые кусочки тыквы. Сверху можно сдобрить чёрным молотым перцем или свежей цедрой апельсина.

Главный секрет осеннего ужина — в использовании сезонных продуктов, которые сами по себе несут максимум вкуса и пользы, и в искусстве находить удачные сочетания между ними.

