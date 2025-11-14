Охотник на гангстеров, репликант и гламурный Кен: 10 фильмов с Райаном Гослингом

Актёр внимательно следит за питанием и много тренируется перед съёмками.

Райан Гослинг начинал творческую карьеру с самого детства, а сейчас считается одним из самых высокооплачиваемых актёров.

Биография Райана Гослинга

Райан Гослинг родился 12 ноября 1980 года в канадском Лондоне, провинция Онтарио, в обычной семье. Мать будущего актёра работала секретарём, а отец – коммивояжёром. Тяга к актёрству проявилась в школе, где Райан участвовал в театральных постановках. Хобби мальчика выходило за рамки понимания местных школьников, и Гослинг частенько участвовал в драках, не давая себя в обиду.

Однажды он настолько увлёкся боевиками, что, насмотревшись «Рэмбо», принёс в класс кухонные ножи и стал показывать опасные трюки. Поступок Райана так напугал учителей, что юного «Рэмбо» перевели на домашнее обучение.

Когда Гослингу исполнилось 12 лет, он попал в известное американское шоу «Клуб Микки Мауса», где выступал два года. Коллегами будущего актёра были Бритни Спирс, Кристина Агилера и Джастин Тимберлейк. Успех не заставил себя долго ждать. Телекомпания «Дисней» предложила будущей знаменитости контракт, и Райан начал сниматься в подростковых и детских сериалах. Дебют на телевидении произошёл в сериале «Молодость Геракла», а затем он появился в другом подростковом сериале «На волне успеха».

Несмотря на отсутствие актёрского образования, Гослинг сумел построить блестящую кинокарьеру. Первыми значимыми картинами с его участием являются лента «Фанатик», драма «Вспоминая Титанов», триллер «Отсчёт убийств» и картина «Соединенные штаты Лиланда».

Всемирная популярность пришла к актёру после выхода в свет мелодрамы «Дневник памяти». Фильм был великолепно встречен публикой. После той роли Райану Гослингу буквально не давали прохода журналисты и многочисленные поклонники. «Дневник памяти» превратил Гослинга в настоящую голливудскую звезду.

Затем последовали фильмы «Ларс и настоящая девушка», «Валентинка», «Драйв», «Полу-Нельсон», «Перелом», «Эта дурацкая любовь» и «Мартовские иды».

Особое место в карьера Гослинга занимает криминальная драма «Место под соснами», вышедшая в 2013 году. Зрителям понравился не только сюжет картины, но и роль актёра. В этом же году на экраны вышел фильм «Охотники на гангстеров», тоже высоко отмеченный критиками.

Впрочем, актёрской карьерой Райан решил не ограничиваться: в фильме «Затерянная река» он выступил в качестве режиссёра, сценариста и продюсера. Картина получилась неоднозначной: впервые её показали в Индонезии, однако забыли предупредить, что в ней содержатся эротические сцены. Из-за этого фильм сняли с проката.

В 2016 году вышла очередная мелодрама с участием Гослинга и Эммы Стоун. Фильм «Ла-Ла Ленд» получился настолько ярким и необычным, что завоевал шесть премий «Оскар» из 14 номинаций. Кстати, в интервью актёры не раз говорили, что картина могла выйти в свет без их участия. Ради съёмок в «Ла-Ла Ленде» Райан отказался от роли Чудовища в «Красавице и Чудовище», а Эмма была уже занята на съёмках этой же картины. Однако создатели фильма всё-таки смогли уговорить голливудских актёров. Отличающийся трудолюбием Гослинг настолько погрузился в роль, что брал уроки игры на фортепиано и даже выучил все партии наизусть.

В том же году в прокат вышла комедия «Славные парни», где партнёрами Райана стали Ким Бейсингер и Рассел Кроу. Неоднократно в интернете всплывали ролики, как актёры все вместе посещают психолога. Якобы из-за работы в фильме вся троица настолько приелась друг другу, что не могла и дня вынести в одном помещении. Правда это или грамотный маркетинговый ход – неясно.

Через два года состоялась премьера фильма «Человек на Луне», где голливудский актёр сыграл астронавта Нила Армстронга. А последней яркой работой Гослинга считается фильм «Барби», где он блестяще исполнил роль Кена.

Райан Гослинг Фото: Jon Kopaloff/Getty Images

Спорт и питание

Чтобы сыграть Кена, актёру пришлось немало потрудиться. Но работать над своим телом Райан Гослинг начал ещё на заре карьеры.

Голливудский актёр никогда не скрывал, что придерживается здорового образа жизни и активно занимается спортом. В 2012 году Гослингу пришлось брать уроки по тайскому боксу, это понадобилось для роли в фильме «Только Бог простит». По сценарию герой владеет спортивным залом и жаждет отомстить за смерть брата, приняв участие в бое по тайскому боксу.

Даже после работы над картиной Райан не остановился: его настолько привлёк вид спорта, что он решил продолжить заниматься боевыми искусствами два раза в неделю по несколько часов.

Знаменитость тщательно следит за питанием и не позволяет себе излишеств. Он предпочитает есть шесть раз в день небольшими порциями. Как правило, меню для актёра согласовывается с ним заранее и включает в себя блюда, богатые белками и углеводами.

Перед съёмками Гослинг начинает прорабатывать рельеф мышц. Для этого он под наблюдением личного тренера приступает к активным кардиотренировкам.

Личная жизнь Райана Гослинга

Первые бурные отношения канадца завязались с Сандрой Буллок. С ней Райан познакомился в процессе работы над совместной картиной «Отсчёт убийств». Роман длился около года.

Следующая возлюбленная – Рейчел Макадамс, партнёрша Гослинга по «Дневникам памяти». Примечательно, но поначалу актёры настолько невзлюбили друг друга, что режиссёру потребовалось приложить массу усилий, чтобы они могли без конфликтов провести хотя бы один съёмочный день. Пара продержалась на плаву более двух лет, периодически то расставаясь, то воссоединяясь.

Сейчас Гослинг в браке с актрисой Евой Мендес, с которой снимался в фильме «Место под соснами». Пара растит двух дочерей, а в 2022 году, после 11 лет совместной жизни, Райан и Ева тайно поженились.

Ева Мендес и Райан Гослинг Фото: Sonia Recchia/Getty Images

Фильмы с Райаном Гослингом

На счету актёра есть работы как в серьёзном драматическом жанре, так и в боевиках и комедиях.

«Место под соснами», США, 2012 год

Жанр: триллер, драма, криминал

Режиссёр: Дерек Сиенфрэнс

Главные актёры: Райан Гослинг, Брэдли Купер, Дэйн Дехаан, Ева Мендес

Возрастные ограничение: 18+

Райан Гослинг, будучи в отношениях с Евой Мендес, сам предложил ей попробоваться на роль Ромины. Режиссёр картины одобрил предложение Гослинга, и актрису утвердили. Гослинг активно делился с прессой подробностями со съёмок. Он рассказывал, что сцену с ограблением банка удалось снять за один дубль. Это привело съёмочную группу в неописуемый восторг.

Во многом сценарий фильма написан со слов Гослинга. Дерек Сиенфрэнс, режиссёр фильма, рассказывал, что встретился с Райаном в 2007 году во время работы над лентой «Валентинка». Тогда Дерек спросил актёра, что он хотел бы попробовать в жизни? Райан без раздумий заявил, что хотел бы ограбить банк именно на мотоцикле и в шлеме, чтобы личность грабителя невозможно было распознать. Такой поворот сюжета и является ключевым в фильме.

Кадр из фильма «Место под соснами» Фото: «Кинопоиск»

«Бегущий по лезвию 2049», США, Канада, Испания, 2017 год

Жанр: фантастика, боевик, триллер

Режиссёр: Дени Вильнёв

Главные актёры: Райан Гослинг, Харрисон Форд, Ана де Армас

Возрастные ограничение: 18+

Для Райана Гослинга это была первая роль в фантастическом фильме. Здесь актёр примерил на себе амплуа репликанта – искусственного создания, сотрудника полиции. Съёмки фильма проходили в режиме строгой секретности, чтобы даже малейшая информация не утекла в СМИ.

Из этих же соображений ни один из актёров не получил полный сценарий. Создатели картины пошли необычным путём: с помощью приложений на телефонах исполнителей ролей появлялся текст, который исчезал через девять часов.

Кадр из фильма «Бегущий по лезвию 2049» Фото: «Кинопоиск»

«Игра на понижение», США, 2015 год

Жанр: драма, комедия, биография

Режиссёр: Адам Маккей

Главные актёры: Кристиан Бейл, Стив Карелл, Райан Гослинг, Брэд Питт

Возрастные ограничение: 18+

Райан Гослинг сыграл роль трейдера, который с коллегами в период финансового краха смог заработать целое состояние благодаря хитроумному плану. Актёр удостоился хвалебных отзывов на свою роль. Стив Карелл, коллега актёра, заявил в интервью, что сниматься с Райаном – одно удовольствие. Мало того, что он добрый и приятный человек, так ещё и невероятный трудоголик, с которым весело играть и в комедии, и в драме.

Кадр из фильма «Игра на понижение» Фото: «Кинопоиск»

«Ларс и настоящая девушка», США, Канада, 2007 год

Жанр: драма, комедия, мелодрама

Режиссёр: Крэйг Гиллеспи

Главные актёры: Райан Гослинг, Эмили Мортимер, Пол Шнайдер

Возрастные ограничение: 16+

Ларс в исполнении Гослинга – стеснительный и неуверенный в себе мужчина, который не может побороть свои комплексы. Но заказанная в интернете секс-кукла меняет всё его представление о жизни: влюбившись в куклу, Ларс, кажется, не представляет себя без неё.

Кстати, чтобы помочь актёру полностью вжиться в роль, к кукле относились как к полноценному члену съёмочной группы: у неё был трейлер, где её переодевали для съёмок.

Кадр из фильма «Ларс и настоящая девушка» Фото: «Кинопоиск»

«Отсчёт убийств», США, 2002 год

Жанр: триллер, криминал, детектив

Режиссёр: Барбет Шрёдер

Главные актёры: Сандра Буллок, Бен Чаплин, Райан Гослинг

Возрастные ограничение: 18+

Актёр оказался настолько неподготовленным к жёстким сценам, что ему несколько раз становилось плохо. Однако позже Гослинг вжился в образ, шокировав этим коллег и съёмочную группу.

Так, сцена, в которой герой Райана лизнул в щёку героиню Сандры Буллок – чистая импровизация актёра, который посчитал, что таким образом он может показать все грани безумства своего персонажа.

Кадр из фильма «Отсчёт убийств» Фото: «Кинопоиск»

«Человек на Луне», США, Япония, Китай, 2018 год

Жанр: драма, биография, история

Режиссёр: Дэмьен Шазелл

Главные актёры: Райан Гослинг, Клэр Фой, Джейсон Кларк

Возрастные ограничение: 12+

Картина повествует о Ниле Армстронге – первом космонавте, высадившемся на Луне. Работа получила восторженные отзывы критиков и даже удостоилась премии «Оскар» в номинации «Лучшие визуальные эффекты».

Райан Гослинг рассказывал, что при работе над картиной ему пришлось участвовать в настоящих тренировках космонавтов. На одном из тренажёров актёр получил сотрясение мозга.

Кадр из фильма «Человек на Луне» Фото: «Кинопоиск»

«Славные парни», США, Великобритания, 2016 год

Жанр: криминал, комедия, боевик

Режиссёр: Шейн Блэк

Главные актёры: Райан Гослинг, Ким Бейсингер, Рассел Кроу

Возрастные ограничение: 18+

Гослинг признался, что согласился на роль исключительно из-за режиссёра Шейна Блэка. По словам актёра, это его любимый режиссёр, фильмом которого он засматривался с детства. Несмотря на хорошие сборы в прокате, сиквела поклонники не увидели, хоть и очень надеялись на продолжение истории.

Кадр из фильма «Славные парни» Фото: «Кинопоиск»

«Охотники на гангстеров», США, 2013 год

Жанр: боевик, триллер, драма

Режиссёр: Рубен Фляйшер

Главные актёры: Джош Бролин, Райан Гослинг, Шон Пенн

Возрастные ограничение: 18+

В триллере Райан Гослинг исполнил роль сержанта Джерри Вутерса, бросившему вызов чикагской мафии. Чтобы вжиться в роль и передать характер героя, актёр менял голос. По мнению критиков, Гослингу удалось точь-в-точь воплотить в жизнь тембр Марлона Брандо.

Кадр из фильма «Охотники на гангстеров»

«Барби», США, Великобритания, 2023 год

Жанр: криминал, комедия, боевик

Режиссёр: Грета Гервиг

Главные актёры: Марго Робби, Райан Гослинг, Америка Феррера

Возрастные ограничение: 18+

Изначально публика в штыки восприняла новость о роли Гослинга в образе Кена: якобы актёр уже староват для «кукольной роли», да и в целом амплуа знаменитости далеко от смазливого персонажа. Актёр не отвечал на нападки критиков, а молча тренировался. По словам Райана, он согласился на роль, когда увидел на асфальте одиноко лежащую куклу.

За роль в «Барби» признанный секс-символ Голливуда удостоился номинации на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана, однако заветную статуэтку так и не получил.

Кадр из фильма «Барби» Фото: «Кинопоиск»

«Каскадёры», Канада, Австралия, США, 2024 год

Жанр: комедия, боевик, мелодрама

Режиссёр: Дэвид Литч

Главные актёры: Райан Гослинг, Эмили Блант, Аарон Тейлор-Джонсон

Возрастные ограничение: 16+

Работа над фильмом началась ещё в 2010 году. Изначально на главную мужскую роль претендовали Том Круз, Киану Ривз, Николас Кейдж, Джейсон Стэйтем и Дуэйн Джонсон. Но кандидатура Райана Гослинга оказалась настолько востребованной, что создатели фильма остановили свой выбор именно на нём.

Кстати, у Гослинга было восемь дублёров, а ещё он выступил одним из продюсеров картины.

Кадр из фильма «Каскадёры» Фото: «Кинопоиск»