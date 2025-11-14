Как выбрать спортивные перчатки: для фитнеса, бега, бокса и зимних видов спорта

«Спортивные перчатки не просто модный аксессуар, а функциональная экипировка для занятий спортом. Они защищают поверхность пальцев и ладоней от мозолей, помогают лучше держать гриф или рукоятку тренажёра и уберегают запястья от травм. Правильно подобранные перчатки позволяют сосредоточиться на технике и не испытывать неприятных ощущений».
О чём расскажем:
- Какие бывают перчатки
- Перчатки для разных видов спорта
- Боевые искусства
- Из чего делают перчатки
- Как подобрать размер
- На что обратить внимание при выборе
- Дополнительные характеристики
- Как ухаживать за перчатками
Какие бывают перчатки
Существует множество разных перчаток для занятий спортом — от лёгких без пальцев для фитнеса до серьёзных боксёрских с утяжелением. Каждый вид разработан под определённые задачи: работа со штангой или гантелями в зале, велопрогулки или зимние пробежки. Понимать разницу между ними важно, чтобы добиться поставленных результатов.
Перчатки для фитнеса Sensana, 839 руб.
Фото: Sensana
Перчатки для разных видов спорта
Фитнес и тренажёрный зал
Перчатки для силовых тренировок — это обычно модели без пальцев. Так удобнее чувствовать гриф, также в них не жарко. В ладонях у них поролоновые или гелевые вставки, которые защищают кожу от натирания при работе «с железом».
Перчатки для фитнеса KETTLER, 979 руб. / «спортмастер»
Фото: KETTLER
Перчатки для тренажёрного зала часто идут с дополнительными ремешками на запястье — это особенно важно при выполнении становой тяги или жиме штанги с большим весом. Нагрузка серьёзная, поэтому материалы плотные и износостойкие.
Боевые искусства
Боксёрские перчатки различаются по весу — это помогает подобрать модель под спарринг, работу на груше или на «лапах». Их основная задача заключается в защите кулаков при ударах и предотвращении травм у соперника. Делают такие перчатки из натуральной или искусственной кожи, внутри ― материал с дырочками для вентиляции. Обязательно есть липучка, которая фиксирует запястье и не даёт его потянуть. В боксёрских перчатках рука должна сидеть плотно, не болтаться.
Перчатки боксерские Benlee Carlos, 2799 руб. / «спортмастер»
Фото: Benlee
Велоспорт
Велосипедные перчатки бывают с пальцами и без. В ладонях у них находятся гелевые или поролоновые подушечки, которые гасят вибрацию от руля и защищают от натирания. Материалы должны быть лёгкими и дышащими, чтобы руки не потели. С пальцами — для прохладной погоды, без пальцев — для лета.
Перчатки ветрозащитные Rockbros с длинными пальцами, 1390 руб.
Фото: Rockbros
Зимние виды спорта
Перчатки для бега в холодную погоду обычно идут с утеплением, чаще всего с флисом. Многие модели изготавливают из нескольких слоёв материала, который не пропускает ветер и воду, также используют мембранную ткань (на бирке обычно пишут название технологии). Такие перчатки должны греть, но при этом не мешать двигать пальцами и отводить влагу.
Перчатки Level RACE REPLICA, 14 520 руб. / «ТриалСпорт»
Фото: Level
Из чего делают перчатки
Натуральная кожа
Кожаные перчатки — это классика, особенно в единоборствах. Кожа прочная, дышащая и со временем принимает форму руки, но требует ухода: после тренировки её нельзя сушить на батарее или под солнцем — иначе задубеет и потрескается. Чтобы внутри не было запаха, используют специальные вкладки с силикагелем, которые впитывают влагу.
Шингарты Hukk, 2249 руб. / «спортмастер»
Фото: Hukk
Искусственные материалы
Современные синтетические материалы не уступают коже: они легче, быстрее сохнут, проще в уходе и часто доступнее по цене. Для фитнеса и велосипеда синтетические перчатки с сетчатыми вставками — оптимальный вариант.
Снарядные перчатки ULTIMATUM BOXING GEN5HITMAN-HTN RED, 15 400 руб.
Фото: ultimatum
Дышащие ткани
Если перчатки не пропускают воздух, ладони быстро вспотеют и гриф начнёт выскальзывать. Сетчатые вставки, дырочки для вентиляции, специальные влагоотводящие ткани — всё это помогает держать руки сухими даже при интенсивной тренировке.
Перчатки для бега Athlex, 1999 руб. / «спортмастер»
Фото: Athlex
Как подобрать размер
Неправильный размер — это прямой путь к дискомфорту. Маленькие перчатки будут давить и пережимать сосуды, большие — съезжать с кисти и мешать правильной технике. Если перчатка болтается или пережимает пальцы, она быстро порвётся. Правильная посадка — это когда вам удобно и ничего не отвлекает.
Если попали между двумя размерами, для боксёрских перчаток берите меньший (они должны сидеть плотно), для всех остальных — побольше (чтобы было свободно).
На что обратить внимание при выборе
Защита запястья
Фиксация запястья нужна не только профессионалам: ремешки-стяжки полезны и в обычном фитнесе, особенно при работе с большими весами ― они поддерживают сустав и снижают риск растяжения. Для лёгких тренировок или зумбы хватит простой резинки.
Противоскользящие элементы
Противоскользящее покрытие особенно важно в силовых тренировках и на велосипеде. Силиконовые точки, рифлёная поверхность ладони, текстурированные вставки — всё это помогает не терять гриф даже с мокрыми руками.
Двуслойные перчатки Demix, 1599 руб.
Фото: Demix
Дополнительные характеристики
У некоторых моделей есть петельки для быстрого снятия, дырочки для вентиляции, вставки для работы с телефоном, но не все из них являются обязательными. Вентиляция действительно важна, а вот светоотражающие элементы на перчатках для зала — скорее индивидуальное предпочтение.
Бренды и цены
На рынке представлены перчатки разных производителей — с мировым именем (Nike, adidas, Reebok) и специализированных брендов (Harbinger, RDX, Everlast). Женские и мужские модели различаются не только размерами, но и кроем: они учитывают, что женское запястье обычно уже, а ладонь ― меньше.
Оптимальный вариант — перчатки среднего ценового сегмента от известных производителей. Это надёжно, удобно и незатратно для бюджета. Если тренируетесь три-четыре раза в неделю, есть смысл вложиться в качественную пару.
Перчатки мужские Volkl, 2799 руб.
Фото: Volkl
Как ухаживать за перчатками
Общие рекомендации по уходу за перчатками выглядят так:
- не сушить на батарее и не держать под солнцем, после тренировки проветривать;
- перчатки из синтетики можно стирать в стиральной машине на деликатном режиме;
- чтобы продлить жизнь перчаткам, используйте пакетики с силикагелем — они впитают влагу и не дадут появиться запаху;
- храните перчатки в проветриваемом месте.
Выбор перчаток зависит от того, чем вы занимаетесь, как часто тренируетесь и в чём особенности конкретно ваших рук. Для фитнеса подойдут лёгкие модели без пальцев с нескользящим покрытием, для единоборств — плотные кожаные, для велосипеда — с гелевыми подушечками, для зимнего бега — утеплённые с мембраной.
Не экономьте на комфорте — хорошие перчатки защитят от мозолей и травм, ведь изделия экстремально низкой стоимости могут натирать, рваться и даже вызывать раздражение кожи. Поймите, для чего вам нужны перчатки, определите верный размер, обратите внимание на материалы и дополнительные характеристики — и найдёте то, что вам подходит.
* Цены актуальны на момент публикации.