Как выбрать спортивные перчатки: для фитнеса, бега, бокса и зимних видов спорта

Евгений Самофатов PRO-эксперт «Спортмастер PRO» «Спортивные перчатки не просто модный аксессуар, а функциональная экипировка для занятий спортом. Они защищают поверхность пальцев и ладоней от мозолей, помогают лучше держать гриф или рукоятку тренажёра и уберегают запястья от травм. Правильно подобранные перчатки позволяют сосредоточиться на технике и не испытывать неприятных ощущений».

О чём расскажем:

Какие бывают перчатки

Существует множество разных перчаток для занятий спортом — от лёгких без пальцев для фитнеса до серьёзных боксёрских с утяжелением. Каждый вид разработан под определённые задачи: работа со штангой или гантелями в зале, велопрогулки или зимние пробежки. Понимать разницу между ними важно, чтобы добиться поставленных результатов.

Перчатки для фитнеса Sensana, 839 руб. Фото: Sensana

Перчатки для разных видов спорта

Фитнес и тренажёрный зал

Перчатки для силовых тренировок — это обычно модели без пальцев. Так удобнее чувствовать гриф, также в них не жарко. В ладонях у них поролоновые или гелевые вставки, которые защищают кожу от натирания при работе «с железом».

Перчатки для фитнеса KETTLER, 979 руб. / «спортмастер» Фото: KETTLER

Перчатки для тренажёрного зала часто идут с дополнительными ремешками на запястье — это особенно важно при выполнении становой тяги или жиме штанги с большим весом. Нагрузка серьёзная, поэтому материалы плотные и износостойкие.

Боевые искусства

Боксёрские перчатки различаются по весу — это помогает подобрать модель под спарринг, работу на груше или на «лапах». Их основная задача заключается в защите кулаков при ударах и предотвращении травм у соперника. Делают такие перчатки из натуральной или искусственной кожи, внутри ― материал с дырочками для вентиляции. Обязательно есть липучка, которая фиксирует запястье и не даёт его потянуть. В боксёрских перчатках рука должна сидеть плотно, не болтаться.

Перчатки боксерские Benlee Carlos, 2799 руб. / «спортмастер» Фото: Benlee

Велоспорт

Велосипедные перчатки бывают с пальцами и без. В ладонях у них находятся гелевые или поролоновые подушечки, которые гасят вибрацию от руля и защищают от натирания. Материалы должны быть лёгкими и дышащими, чтобы руки не потели. С пальцами — для прохладной погоды, без пальцев — для лета.

Перчатки ветрозащитные Rockbros с длинными пальцами, 1390 руб. Фото: Rockbros

Зимние виды спорта

Перчатки для бега в холодную погоду обычно идут с утеплением, чаще всего с флисом. Многие модели изготавливают из нескольких слоёв материала, который не пропускает ветер и воду, также используют мембранную ткань (на бирке обычно пишут название технологии). Такие перчатки должны греть, но при этом не мешать двигать пальцами и отводить влагу.

Перчатки Level RACE REPLICA, 14 520 руб. / «ТриалСпорт» Фото: Level

Из чего делают перчатки

Натуральная кожа

Кожаные перчатки — это классика, особенно в единоборствах. Кожа прочная, дышащая и со временем принимает форму руки, но требует ухода: после тренировки её нельзя сушить на батарее или под солнцем — иначе задубеет и потрескается. Чтобы внутри не было запаха, используют специальные вкладки с силикагелем, которые впитывают влагу.

Шингарты Hukk, 2249 руб. / «спортмастер» Фото: Hukk

Искусственные материалы

Современные синтетические материалы не уступают коже: они легче, быстрее сохнут, проще в уходе и часто доступнее по цене. Для фитнеса и велосипеда синтетические перчатки с сетчатыми вставками — оптимальный вариант.

Снарядные перчатки ULTIMATUM BOXING GEN5HITMAN-HTN RED, 15 400 руб. Фото: ultimatum

Дышащие ткани

Если перчатки не пропускают воздух, ладони быстро вспотеют и гриф начнёт выскальзывать. Сетчатые вставки, дырочки для вентиляции, специальные влагоотводящие ткани — всё это помогает держать руки сухими даже при интенсивной тренировке.

Перчатки для бега Athlex, 1999 руб. / «спортмастер» Фото: Athlex

Как подобрать размер

Неправильный размер — это прямой путь к дискомфорту. Маленькие перчатки будут давить и пережимать сосуды, большие — съезжать с кисти и мешать правильной технике. Если перчатка болтается или пережимает пальцы, она быстро порвётся. Правильная посадка — это когда вам удобно и ничего не отвлекает.

Как узнать свой размер? Замерьте обхват ладони в самом широком месте — там, где начинаются пальцы, но без учёта большого пальца. Получившийся результат в сантиметрах и есть ваш размер.

Если попали между двумя размерами, для боксёрских перчаток берите меньший (они должны сидеть плотно), для всех остальных — побольше (чтобы было свободно).

На что обратить внимание при выборе

Защита запястья

Фиксация запястья нужна не только профессионалам: ремешки-стяжки полезны и в обычном фитнесе, особенно при работе с большими весами ― они поддерживают сустав и снижают риск растяжения. Для лёгких тренировок или зумбы хватит простой резинки.

Противоскользящие элементы

Противоскользящее покрытие особенно важно в силовых тренировках и на велосипеде. Силиконовые точки, рифлёная поверхность ладони, текстурированные вставки — всё это помогает не терять гриф даже с мокрыми руками.

Двуслойные перчатки Demix, 1599 руб. Фото: Demix

Дополнительные характеристики

У некоторых моделей есть петельки для быстрого снятия, дырочки для вентиляции, вставки для работы с телефоном, но не все из них являются обязательными. Вентиляция действительно важна, а вот светоотражающие элементы на перчатках для зала — скорее индивидуальное предпочтение.

Бренды и цены

На рынке представлены перчатки разных производителей — с мировым именем (Nike, adidas, Reebok) и специализированных брендов (Harbinger, RDX, Everlast). Женские и мужские модели различаются не только размерами, но и кроем: они учитывают, что женское запястье обычно уже, а ладонь ― меньше.

Перчатки высокой стоимостью от специализированных брендов обычно служат дольше и удобнее сидят, однако бюджетные модели тоже неплохо справляются с тренировками пару раз в неделю.

Оптимальный вариант — перчатки среднего ценового сегмента от известных производителей. Это надёжно, удобно и незатратно для бюджета. Если тренируетесь три-четыре раза в неделю, есть смысл вложиться в качественную пару.

Перчатки мужские Volkl, 2799 руб. Фото: Volkl

Как ухаживать за перчатками

Общие рекомендации по уходу за перчатками выглядят так:

не сушить на батарее и не держать под солнцем, после тренировки проветривать;

перчатки из синтетики можно стирать в стиральной машине на деликатном режиме;

чтобы продлить жизнь перчаткам, используйте пакетики с силикагелем — они впитают влагу и не дадут появиться запаху;

храните перчатки в проветриваемом месте.

Подробные рекомендации для отдельных моделей производители указывают на бирке. Следите за использованием перчаток во время тренировок: если вставки стали тоньше, швы расползлись или материал потерял упругость, пора брать новые. Даже если те, что на руках, выглядят нормально.

Выбор перчаток зависит от того, чем вы занимаетесь, как часто тренируетесь и в чём особенности конкретно ваших рук. Для фитнеса подойдут лёгкие модели без пальцев с нескользящим покрытием, для единоборств — плотные кожаные, для велосипеда — с гелевыми подушечками, для зимнего бега — утеплённые с мембраной.

Не экономьте на комфорте — хорошие перчатки защитят от мозолей и травм, ведь изделия экстремально низкой стоимости могут натирать, рваться и даже вызывать раздражение кожи. Поймите, для чего вам нужны перчатки, определите верный размер, обратите внимание на материалы и дополнительные характеристики — и найдёте то, что вам подходит.

* Цены актуальны на момент публикации.