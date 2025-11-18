ЛФК при шейном остеохондрозе: 6 полезных упражнений с видеоинструкцией

При остеохондрозе шейного отдела позвоночника часто возникают боль и напряжение, которые мешают выполнять любые задачи. Справляться с ними можно разными способами, один из которых – гимнастика. Рассказываем, как выполнять упражнения правильно.

О чём расскажем:

Что такое шейный остеоходроз?

Чаще всего шейный остеохондроз развивается у офисных сотрудников — тех, кто по восемь и более часов в день проводит за компьютером, почти не меняя положения тела. Долгое сидение с наклонённой вперёд головой, напряжённые плечи и статическая поза приводят к тому, что мышцы шеи и спины теряют тонус, а межпозвоночные диски испытывают постоянное давление.

Со временем это вызывает износ тканей, снижение эластичности и ухудшение кровоснабжения. Именно поэтому всё больше людей молодого и среднего возраста сталкиваются с болями и скованностью в шейном отделе.

Шейный остеохондроз — это не воспаление, а постепенные дегенеративные изменения в дисках и суставах шеи. Они теряют способность амортизировать, становятся менее гибкими, из-за чего появляются боли, головокружение, онемение рук и снижение подвижности. Это хронический процесс, который развивается медленно, но может значительно ухудшить качество жизни.

Опасность заболевания в том, что при деформации и сдавливании тканей страдают не только мышцы, но и сосуды, питающие мозг. Постоянное напряжение мышц усиливает спазм, ограничивает движение и приводит к неправильной осанке — так формируется замкнутый круг боли и зажатости.

Причины развития остеохондроза связаны не только с работой за компьютером. Свою роль играют малоподвижный образ жизни, стресс, слабость мышечного корсета, травмы шеи и возрастные изменения.

Фото: istockphoto.com / Jacob Wackerhausen

Помогает ли гимнастика для шеи?

Гимнастика может стать эффективной профилактикой и частью терапии при остеохондрозе шейного отдела позвоночника, если выполнять её правильно. Простые упражнения помогают снять спазм, укрепить мышцы и улучшить кровообращение. Главное — делать их без боли и резких движений, регулярно, по несколько минут в день.

Перед началом занятий стоит проконсультироваться с врачом, чтобы исключить противопоказания. Цель гимнастики — не «выправить» позвоночник, а вернуть телу лёгкость и подвижность, особенно тем, кто много времени проводит в сидячем положении.

Фото: istockphoto.com / PonyWang

Комплекс упражнений для шеи

Анастасия Набоких ведущий тренер тренажёрного зала World Class «Мы разобрали комплекс из шести упражнений, который может применяться при стабильном состоянии шейного отдела позвоночника и отсутствии серьёзных противопоказаний. Выполняйте этот комплекс один-два раза в день, лучше утром и/или вечером».

После каждой сессии полезно сделать лёгкую растяжку, помните про дыхание и расслабление. Прислушивайтесь к сигналам от тела: если появляется усиление боли, головокружение или онемение — стоит уменьшить нагрузку или временно прекратить выполнение. Также обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Наклоны головы вперёд и назад

Техника выполнения

Сядьте на стул, спина прямая, руки расслаблены на бёдрах, плечи опущены.

Медленно опустите подбородок к груди, ощущая растяжение задней поверхности шеи, задержитесь на три-пять секунд.

При этом важно не прогибаться в пояснице и не поднимать плечи.

Затем мягко наклоните голову назад, не запрокидывая её резко, взгляд направлен чуть вверх, удержите три-пять секунд.

Повторите 8-10 раз.

Повороты головы

Техника выполнения

Сидя или стоя с прямой спиной, плавно поверните голову вправо до ощущения лёгкого растяжения боковой поверхности шеи, удержите две-три секунды. Не делайте резких движений, не тянитесь через боль. Шея движется спокойно, без инерции.

Затем вернитесь в центр и повторите движение влево.

Сделайте шесть-восемь раз в каждую сторону.

Наклоны головы к плечам

Техника выполнения

Сидя ровно, опустите правое ухо к правому плечу и мягко зафиксируйтесь на три-четыре секунды, ощущая растяжение левой стороны шеи. Следите, чтобы плечо не поднималось.

При желании можно лёгкой рукой прикоснуться к голове и слегка усилить растяжение, но без дискомфорта.

Вернитесь, затем повторите на другую сторону.

Повторите по пять-шесть раз на каждую сторону.

Изометрическое удержание с сопротивлением

Техника выполнения

Положите ладонь на лоб и слегка надавите на него. Голова остаётся прямой, подбородок не опускается сильно.

Пытайтесь наклонить голову вперёд, рука создаёт лёгкое сопротивление при попытке наклонить голову вперёд.

Удерживайте пять-шесть секунд, затем расслабьтесь. Повторите четыре-пять раз.

Затем переместите ладонь на затылок и попытайтесь отклонить голову назад, создавая сопротивление.

Удерживайте пять-шесть секунд, затем расслабьтесь.

Повторите четыре-пять раз.

Вращение в плечах

Техника выполнения

Сядьте прямо, руки вытяните вдоль корпуса.

Медленно проверните плечи назад и вниз, постарайтесь сомкнуть лопатки, задержитесь на две-три секунды.

Затем расправьте плечи.

Сделайте 8-10 раз.

Подъёмы головы из положения лёжа

Техника выполнения:

Лягте на спину, под голову можно положить тонкую подушку или полотенце. Подбородок чуть прижат к шее.

Медленно приподнимите голову на 2-3 см от поверхности, удержитесь две-три секунды и мягко опустите.

Повторите шесть-восемь раз.

Постепенно, если нет боли, можно увеличить высоту подъёма.

Мнение врача

Анна Маркова врач спортивной медицины World Class, специалист по реабилитации и функциональной диагностики «С точки зрения медицины шейный остеохондроз — это комплекс дегенеративных изменений, затрагивающих не только межпозвоночные диски, но и суставы, связки, мышцы и даже нервные структуры. Диски постепенно теряют влагу, становятся более плоскими и менее упругими, из-за чего уменьшается расстояние между позвонками. Это может приводить к раздражению нервных корешков, ухудшению кровотока по позвоночным артериям и появлению характерных симптомов: напряжение мышц, головные боли, ощущение «тумана» в голове, онемение пальцев, снижение подвижности шеи».

Важно понимать, что остеохондроз — это не острая травма, а многолетний процесс адаптации организма к неправильной нагрузке. Поэтому и подход к лечению предполагает сочетание нескольких элементов: грамотную физическую активность, работу над осанкой, контроль стресса, улучшение мышечного баланса и изменение повседневных привычек.

Помогает ли гимнастика для шеи при шейном остеохондрозе?

Да, гимнастика действительно помогает, но важно правильно понимать её роль. Упражнения не лечат остеохондроз в смысле полного устранения изменений в позвоночнике, но они эффективно влияют на симптомы и замедляют прогрессирование заболевания.

Фото: istockphoto.com / LittleBee80

Основные эффекты гимнастики

Снятие мышечного спазма. Мягкие движения уменьшают напряжение мышц, которое часто является причиной боли. Улучшение кровообращения. Активизация глубоких и поверхностных мышц улучшает питание тканей. Восстановление подвижности. Регулярные упражнения повышают эластичность мышц и связок, что уменьшает чувство «зажатости». Укрепление мышечного корсета. Сильные мышцы лучше поддерживают позвоночник и снижают нагрузку на диски. Снижение болевого синдрома. За счёт комбинации всех факторов боль становится мягче или уходит — при условии регулярных тренировок.

Гимнастика — одно из самых безопасных и эффективных средств при хронических болях в шее, особенно если человек много сидит или испытывает длительные статические нагрузки.

Фото: istockphoto.com / bymuratdeniz

Как правильно выполнять гимнастику для шеи при остеохондрозе?

Чтобы упражнения были действительно полезными и не вызывали ухудшений, важно соблюдать несколько ключевых принципов:

Движения должны быть плавными и контролируемыми. Любые резкие повороты, запрокидывания головы или сильные рывки могут усилить боль. Работать на уровне лёгкого растяжения, но не боли. При неприятных ощущениях в виде острой боли, жжения или прострела — упражнение нужно прекратить. Следить за осанкой. Прямая спина, расслабленные плечи — это основа правильной техники. Не задействовать инерцию. Шея должна двигаться за счёт мышц, а не «падать» под собственным весом. Дышать спокойно. Задержка дыхания увеличивает напряжение и снижает эффективность упражнений. Начинать с минимальной амплитуды. И постепенно увеличивать движения, если организм отвечает комфортом. Регулярность важнее интенсивности. Лучше выполнять 5-10 минут гимнастики ежедневно, чем один раз в неделю, но много и резко. Избегать упражнений с нагрузкой на голову. Например, наклоны с утяжелением или глубокие мосты противопоказаны. При возможности головокружений выполнять часть упражнений сидя или лёжа. Это снижает нагрузку на сосуды и уменьшает риск неприятных ощущений.

При систематическом выполнении гимнастика помогает вернуть подвижность, уменьшить напряжение в шее и плечах и улучшить общее самочувствие.