В каких продуктах содержится скрытая соль? Список и полезные альтернативы

«Хлорид натрия (поваренная соль) — это не просто вкусовая добавка, а жизненно важный электролит. Натрий участвует в поддержании водно-солевого баланса, передаче нервных импульсов, сокращении мышц и регуляции артериального давления».
Организму человека требуется всего 1,5–2,3 г натрия в сутки для нормального функционирования. Однако эта потребность легко восполняется естественным содержанием вещества в продуктах — без добавления соли при приготовлении.
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), среднее потребление соли в мире составляет 9-12 г в сутки, что в четыре-пять раз превышает рекомендуемую норму. Избыток натрия — один из ключевых факторов риска развития гипертонической болезни, инсульта, инфаркта миокарда, хронической почечной недостаточности и остеопороза. При этом более 70% потребляемой соли поступает в организм из готовых, обработанных продуктов — то есть в форме «скрытой соли».
О чём расскажем:
- Что такое скрытая соль?
- Продукты, содержащие скрытую соль
- Как избегать скрытой соли в рационе?
- Альтернативы продуктам с высоким содержанием соли
Что такое скрытая соль?
Скрытая соль — это натрий, добавленный в продукты на производстве в процессе технологической обработки, консервирования, улучшения вкуса, текстуры или срока хранения. Она не видна глазу, не имеет вкуса, и потребитель часто не осознаёт, сколько именно натрия потребляет. В отличие от соли, которую мы добавляем при готовке или за столом, скрытая соль — это «тихий убийца» современного рациона.
Натрий выполняет в пищевой промышленности несколько функций:
- консервант — подавляет рост бактерий;
- усилитель вкуса — маскирует пресность, усиливает мясной, овощной или сливочный вкус;
- стабилизатор текстуры — улучшает удержание влаги в колбасах, сырах, хлебе;
- регулятор ферментации — важен в производстве сыров и квашеных продуктов.
Фото: istockphoto.com/Ivan-balvan
Благодаря этим свойствам соль стала незаменимым ингредиентом в массовом производстве. Однако её избыток может привести к серьёзным проблемам со здоровьем.
Переизбыток натрия вызывает задержку жидкости, повышает артериальное давление, перегружает почки и сердце. Даже у здоровых людей длительное потребление более 5 г соли в день увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 20-30%.
Продукты, содержащие скрытую соль
Обработанные мясные изделия
- Колбасы и сосиски. Даже «детские» или «диетические» колбасы содержат 1,0-1,8 г натрия на 100 г. Это эквивалент 0,5-1 ч. л. соли всего в одном пищевом изделии. Натрий в этом случае добавляется для сохранения цвета, текстуры и длительного хранения.
- Вяленое и копчёное мясо. Бекон, ветчина, салями, пастрома — настоящие рекордсмены по содержанию соли. Например, 100 г ветчины могут содержать до 2,5 г натрия, а бекон — более 3 г. При этом продукт не кажется «очень солёным» — вкус соли маскируется сахаром и специями.
Молочные продукты
- Сыры. Почти все твёрдые сыры — значительные источники скрытой соли.
- Пармезан: до 2,5 г натрия/100 г.
- Чеддер: ~2,0 г.
- Фета: до 1,8 г.
Даже «нежирные» сыры часто содержат столько же соли, что и жирные — потому что соль используется для формирования структуры и вкуса.
Фото: istockphoto.com/FRANCESCO VIGNALI
Моцарелла и творог низкожирный — исключения, они содержат в два-три раза меньше натрия.
- Йогурты и творожные продукты. Многие сладкие йогурты и творожки с фруктами содержат 0,3-0,6 г натрия на 100 г. На первый взгляд, это не много, однако, если вы съедите 200 г такого йогурта — это уже 1,2 г натрия. Соль в этом случае добавляется для стабилизации текстуры и как «буфер» для кислотности.
Овощные и фруктовые консервы
Консервированные огурцы, помидоры, горошек, кукуруза — в 90% случаев содержат соль как консервант.
- Огурцы в рассоле: до 2,5 г натрия/100 г.
- Консервированные томаты: 0,6-1,2 г/100 г.
- Консервированные супы и бульоны. Одна порция готового супа (250 мл) может содержать до 1,5 г натрия, а бульонный кубик — более 1 г! Это почти половина суточной нормы в одном блюде. Даже «диетические» варианты часто включают скрытый натрий в виде глутамата натрия.
Хлебобулочные изделия
Хлеб — самый недооценённый источник скрытой соли.
- Белый хлеб: 0,5-0,8 г натрия на 100 г, то есть в одном ломтике 0,2-0,3 г соли.
- Багет, батон, булочки: до 1 г/100 г.
Фото: istockphoto.com/Svitlana Hulko
Соль добавляется для улучшения текстуры теста, замедления брожения и улучшения вкуса. Съедая три-четыре ломтика хлеба в день, человек уже получает 1-1,5 г натрия — без добавления соли к столу!
Печенье и крекеры
Крекеры, сухарики, галеты — настоящие «натриевые бомбы».
- Одна упаковка крекеров (30 г): до 0,5 г натрия.
- Сухарики с чесноком: до 1,2 г/100 г.
Соль здесь — не только для вкуса, но и для продления срока хранения и подавления плесени.
Соусы
- Традиционный соевый соус: 1,2-1,5 г натрия на 1 ст. л. (15 мл);
- «Низкосолёный» соус: 0,7-0,9 г/ст. л.
- Кетчуп: 0,4-0,6 г натрия/100 г, то есть 1 ст. л. — это 0,2 г натрия;
- Майонез: 0,3-0,5 г/100 г.
Фото: istockphoto.com/Liliia Bila
При этом эти продукты едят часто и в больших объёмах — особенно кетчуп, который считается «безопасным» из-за сладости. Однако натрий здесь — ключевой консервант.
Как избегать скрытой соли в рационе?
Чтение этикеток и составов продуктов
На этикетке ищите «натрий» (Na), а не «соль»:
- норма: до 0,3 г натрия на 100 г — низкое содержание;
- умеренное: 0,3-0,6 г/100 г;
- высокое: >0,6 г/100 г — избегайте таких продуктов.
Обратите внимание на другие формы натрия:
- глутамат натрия (E621);
- бикарбонат натрия (E500);
- цитрат натрия (E331);
- нитрит натрия (E250) — часто в мясных продуктах.
Фото: istockphoto.com/Andrii Zorii
Выбор свежих и натуральных продуктов
Придерживайтесь правила 80/20, где 80% рациона — цельные, необработанные продукты:
- овощи, фрукты;
- нежирное мясо и рыба (свежие, не копчёные);
- бобовые, крупы, орехи;
- молоко и творог без добавок.
Свежие продукты содержат естественный натрий — и он не превышает 0,1-0,2 г/100 г.
Альтернативы продуктам с высоким содержанием соли
|Продукт
|Замена
|Консервированные овощи
|Свежие или замороженные (без соуса)
|Покупной хлеб
|Хлеб без добавления соли (в аптеках, специализированных пекарнях) или домашний
|Соевый соус
|Тамари (менее солёный) или приправы на основе имбиря, чеснока, лимонного сока
|Кетчуп
|Домашний соус из томатов, чеснока, базилика
|Сыр
|Моцарелла, творог, сыр «Адыгейский» (низкое содержание соли)
|Йогурт
|Натуральный йогурт без сахара + свежие ягоды
Фото: istockphoto.com/ArtMarie