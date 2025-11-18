В каких продуктах содержится скрытая соль? Список и полезные альтернативы

Марьяна Джутова врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) «Хлорид натрия (поваренная соль) — это не просто вкусовая добавка, а жизненно важный электролит. Натрий участвует в поддержании водно-солевого баланса, передаче нервных импульсов, сокращении мышц и регуляции артериального давления».

Организму человека требуется всего 1,5–2,3 г натрия в сутки для нормального функционирования. Однако эта потребность легко восполняется естественным содержанием вещества в продуктах — без добавления соли при приготовлении.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), среднее потребление соли в мире составляет 9-12 г в сутки, что в четыре-пять раз превышает рекомендуемую норму. Избыток натрия — один из ключевых факторов риска развития гипертонической болезни, инсульта, инфаркта миокарда, хронической почечной недостаточности и остеопороза . При этом более 70% потребляемой соли поступает в организм из готовых, обработанных продуктов — то есть в форме «скрытой соли».

О чём расскажем:

Что такое скрытая соль?

Скрытая соль — это натрий, добавленный в продукты на производстве в процессе технологической обработки, консервирования, улучшения вкуса, текстуры или срока хранения. Она не видна глазу, не имеет вкуса, и потребитель часто не осознаёт, сколько именно натрия потребляет. В отличие от соли, которую мы добавляем при готовке или за столом, скрытая соль — это «тихий убийца» современного рациона.

Натрий выполняет в пищевой промышленности несколько функций:

консервант — подавляет рост бактерий;

усилитель вкуса — маскирует пресность, усиливает мясной, овощной или сливочный вкус;

стабилизатор текстуры — улучшает удержание влаги в колбасах, сырах, хлебе;

регулятор ферментации — важен в производстве сыров и квашеных продуктов.

Фото: istockphoto.com/Ivan-balvan

Благодаря этим свойствам соль стала незаменимым ингредиентом в массовом производстве. Однако её избыток может привести к серьёзным проблемам со здоровьем.

Переизбыток натрия вызывает задержку жидкости, повышает артериальное давление, перегружает почки и сердце. Даже у здоровых людей длительное потребление более 5 г соли в день увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 20-30%.

Продукты, содержащие скрытую соль

Обработанные мясные изделия

Колбасы и сосиски. Даже «детские» или «диетические» колбасы содержат 1,0-1,8 г натрия на 100 г. Это эквивалент 0,5-1 ч. л. соли всего в одном пищевом изделии. Натрий в этом случае добавляется для сохранения цвета, текстуры и длительного хранения.

Вяленое и копчёное мясо. Бекон, ветчина, салями, пастрома — настоящие рекордсмены по содержанию соли. Например, 100 г ветчины могут содержать до 2,5 г натрия, а бекон — более 3 г. При этом продукт не кажется «очень солёным» — вкус соли маскируется сахаром и специями.

Молочные продукты

Сыры. Почти все твёрдые сыры — значительные источники скрытой соли.

Пармезан: до 2,5 г натрия/100 г.

Чеддер: ~2,0 г.

Фета: до 1,8 г.

Даже «нежирные» сыры часто содержат столько же соли, что и жирные — потому что соль используется для формирования структуры и вкуса.

Фото: istockphoto.com/FRANCESCO VIGNALI

Моцарелла и творог низкожирный — исключения, они содержат в два-три раза меньше натрия.

Йогурты и творожные продукты. Многие сладкие йогурты и творожки с фруктами содержат 0,3-0,6 г натрия на 100 г. На первый взгляд, это не много, однако, если вы съедите 200 г такого йогурта — это уже 1,2 г натрия. Соль в этом случае добавляется для стабилизации текстуры и как «буфер» для кислотности.

Овощные и фруктовые консервы

Консервированные огурцы, помидоры, горошек, кукуруза — в 90% случаев содержат соль как консервант.

Огурцы в рассоле: до 2,5 г натрия/100 г.

Консервированные томаты: 0,6-1,2 г/100 г.

Консервированные супы и бульоны. Одна порция готового супа (250 мл) может содержать до 1,5 г натрия, а бульонный кубик — более 1 г! Это почти половина суточной нормы в одном блюде. Даже «диетические» варианты часто включают скрытый натрий в виде глутамата натрия.

Хлебобулочные изделия

Хлеб — самый недооценённый источник скрытой соли.

Белый хлеб: 0,5-0,8 г натрия на 100 г, то есть в одном ломтике 0,2-0,3 г соли.

Багет, батон, булочки: до 1 г/100 г.

Фото: istockphoto.com/Svitlana Hulko

Соль добавляется для улучшения текстуры теста, замедления брожения и улучшения вкуса. Съедая три-четыре ломтика хлеба в день, человек уже получает 1-1,5 г натрия — без добавления соли к столу!

Печенье и крекеры

Крекеры, сухарики, галеты — настоящие «натриевые бомбы».

Одна упаковка крекеров (30 г): до 0,5 г натрия.

Сухарики с чесноком: до 1,2 г/100 г.

Соль здесь — не только для вкуса, но и для продления срока хранения и подавления плесени.

Соусы

Традиционный соевый соус: 1,2-1,5 г натрия на 1 ст. л. (15 мл);

«Низкосолёный» соус: 0,7-0,9 г/ст. л.

Кетчуп: 0,4-0,6 г натрия/100 г, то есть 1 ст. л. — это 0,2 г натрия;

Майонез: 0,3-0,5 г/100 г.

Фото: istockphoto.com/Liliia Bila

При этом эти продукты едят часто и в больших объёмах — особенно кетчуп, который считается «безопасным» из-за сладости. Однако натрий здесь — ключевой консервант.

Как избегать скрытой соли в рационе?

Чтение этикеток и составов продуктов

На этикетке ищите «натрий» (Na), а не «соль»:

норма: до 0,3 г натрия на 100 г — низкое содержание;

умеренное: 0,3-0,6 г/100 г;

высокое: >0,6 г/100 г — избегайте таких продуктов.

Обратите внимание на другие формы натрия:

глутамат натрия (E621);

бикарбонат натрия (E500);

цитрат натрия (E331);

нитрит натрия (E250) — часто в мясных продуктах.

Фото: istockphoto.com/Andrii Zorii

Совет: если натрий стоит в списке ингредиентов в первых трёх позициях — продукт лучше не покупать.

Выбор свежих и натуральных продуктов

Придерживайтесь правила 80/20, где 80% рациона — цельные, необработанные продукты:

овощи, фрукты;

нежирное мясо и рыба (свежие, не копчёные);

бобовые, крупы, орехи;

молоко и творог без добавок.

Свежие продукты содержат естественный натрий — и он не превышает 0,1-0,2 г/100 г.

Альтернативы продуктам с высоким содержанием соли

Продукт Замена Консервированные овощи Свежие или замороженные (без соуса) Покупной хлеб Хлеб без добавления соли (в аптеках, специализированных пекарнях) или домашний Соевый соус Тамари (менее солёный) или приправы на основе имбиря, чеснока, лимонного сока Кетчуп Домашний соус из томатов, чеснока, базилика Сыр Моцарелла, творог, сыр «Адыгейский» (низкое содержание соли) Йогурт Натуральный йогурт без сахара + свежие ягоды

Фото: istockphoto.com/ArtMarie