Печень трески – польза и вред для организма. Разбираем состав вместе с диетологом

Печень трески — один из самых известных и исторически значимых продуктов морского происхождения, используемый как в народной, так и в научно обоснованной медицине. Её ценность была замечена ещё в XIX веке, когда её начали активно применять для профилактики рахита у детей. Сегодня печень трески — это не только традиционный продукт скандинавской и русской кухни, но и мощный источник биологически активных веществ, особенно в условиях дефицита солнечного света и ограниченного потребления морепродуктов.
«Несмотря на свою высокую калорийность, она остаётся популярной в диетологии, особенно при коррекции дефицитов витаминов D и A, а также при поддержке сердечно-сосудистого здоровья. Расскажу о пользе и вреде продукта».
О чём расскажем:
- Состав и польза продукта
- Полезное действие печени трески
- Возможные противопоказания и дозировка
- Как выбрать и хранить печень трески?
- Рецепты с печенью трески
Состав и польза продукта
Печень трески — это концентрированный природный источник жирорастворимых витаминов и полиненасыщенных жирных кислот. На 100 г продукта приходится:
- жиров – 60-80 г (в основном полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3);
- белков – 5-10 г;
- витамина D – 10-20 мкг (400-800 МЕ) — более чем 100% суточной нормы;
- витамина A – 1000-3000 мкг (до 300% суточной нормы);
- витамина E – 10-20 мг;
- селена – 30-60 мкг;
- йода – до 100 мкг;
- холестерина – 500-700 мг.
Фото: istockphoto.com/Valeriy Lushchikov
При этом жиры представлены преимущественно эйкозапентаеновой (EPA) и докозагексаеновой (DHA) кислотами — ключевыми компонентами для клеточных мембран, нейротрансмиттеров и противовоспалительных процессов.
Полезное действие печени трески
Рыба является естественным, а не синтетическим источником самых важных витаминов и жиров.
EPA и DHA — биологически активные молекулы. Они снижают уровень триглицеридов, уменьшают воспаление в сосудистой стенке и улучшают эндотелиальную функцию. Также снижают артериальное давление и стабилизируют сердечный ритм.
Витамин D — ключевой регулятор кальциево-фосфорного обмена, иммунной регуляции и функции мозга. Уровень витамина D в печени трески в 10-20 раз выше, чем в лососе. Особенно ценен в осенне-зимний период, когда синтез кожи снижается. Витамин D модулирует как врождённый, так и адаптивный иммунитет. Он снижает риск респираторных инфекций, особенно у пожилых людей с дефицитом.
Витамин A — необходим для зрения, целостности слизистых, иммунитета и регенерации тканей. Также он усиливает барьерную функцию слизистых дыхательных путей и кишечника.
Для вегетарианцев и веганов, не употребляющих рыбу, печень трески — один из немногих природных источников биодоступного витамина D3 и DHA. Хотя не подходит строгим веганам, она может быть рекомендована оволактовегетарианцам с дефицитом этих нутриентов и только после лабораторной диагностики.
Возможные противопоказания и дозировка
Избыточное потребление витамина A в составе продукта (гипервитаминоз A) может привести к токсичности: головным болям, тошноте, гипертензии, выпадению волос, повреждению костей.
Также продукт содержит до 700 мг холестерина на 100 г, что потенциально опасно для людей с гиперхолестеринемией. Однако современные данные показывают, что пищевой холестерин у большинства слабо влияет на уровень «плохого» холестерина в крови. Ключевой фактор — общая диета. Тем не менее при наличии гиперхолестеринемии, семейной гиперлипидемии или диабета 2-го типа употребление должно быть ограничено.
Фото: istockphoto.com/Elena_Danileiko
Заключительный фактор – аллергия на морепродукты. Печень трески может вызывать анафилаксию. Чтобы избежать негативной реакции, придерживайтесь рекомендаций по употреблению.
- Форма: лучше — натуральная, в масле, без добавления консервантов.
- Не рекомендуется: ежедневно, в больших количествах (>20 г/день), особенно детям, беременным и лицам с гипервитаминозом A.
- Для профилактики дефицита витамина D: один-два раза в неделю по 10 г — эффективно и безопасно.
При отсутствии аллергии, гипервитаминоза A и тяжёлых нарушений липидного обмена употреблять печень трески можно два-три раза в неделю по одной чайной ложке. Но не заменяйте ею витаминные препараты без консультации врача — баланс важнее дозы.
Как выбрать и хранить печень трески?
Ниже о том, что важно учитывать для того, чтобы купить качественный продукт.
- В составе должны быть только печень трески, растительное масло (оливковое, подсолнечное) и соль. Избегайте продуктов с ароматизаторами, консервантами, стабилизаторами.
- Цвет товара – светло-жёлтый или кремовый. Тёмный, серый или коричневый цвет — признак окисления или некачественной переработки.
Фото: istockphoto.com/Pavel Herasimau
- По возможности покупайте печень в стеклянной упаковке, она позволяет заранее оценить цвет и консистенцию.
- По месту ловли рыбы предпочтительны норвежская, исландская, российская (Кольский полуостров) треска. В этих регионах воды отличаются низким уровнем содержания тяжёлых металлов.
Открытую банку нужно хранить в холодильнике (от 0 до 4°C) не более пяти-семи дней. Не рекомендовано доставать печень из банки грязными ложками (это ускорит порчу), также закрывайте продукт или упаковывайте вскрытую банку в пакет. Закрытую банку в соответствии со сроком годности — один-три года (указан на упаковке и зависит от производителя).
Рецепты с печенью трески
Поделюсь рецептами блюд с печенью трески.
Салат с печенью трески и яйцом
Фото: istockphoto.com/Olena Beisiuk
Время приготовления: 15-20 минут
Количество порций: 2
Калории (одна порция): ~250 ккал
Белки (одна порция): ~12 г
Жиры (одна порция): ~20 г
Углеводы (одна порция): ~5 г.
Ингредиенты:
- печень трески — 150 г;
- яйцо куриное — 2 шт.;
- лук репчатый — 1 шт.;
- свежий огурец — 1 шт.;
- майонез — 2 ст. л.;
- соль, чёрный перец — по вкусу;
- зелень (укроп, петрушка) — по желанию.
Фото: istockphoto.com/nobtis
Способ приготовления
- Яйца отварите вкрутую (не менее 10 минут) и остудите их.
- Далее очистите луковицу и мелко её покрошите. Огурец лучше натереть на крупной или средней тёрке.
- Печень трески выньте из банки. Слейте остатки жира. Аккуратно разомните печень вилкой.
- Все ингредиенты смешайте в глубокой посуде. Заправьте их майонезом, а также посолите и добавьте перец по вкусу. Перед подачей салат можно украсить зеленью.
Бутерброды с печенью трески и авокадо
Фото: istockphoto.com/Roxiller
Время приготовления: 10-15 минут
Количество порций: 2
Калории (одна порция): ~220 ккал
Белки (одна порция): ~8 г
Жиры (одна порция): ~18 г
Углеводы (одна порция): ~8 г.
Ингредиенты:
- печень трески — 100 г;
- хлеб цельнозерновой — 4 ломтика;
- авокадо — 1 шт.;
- сок лимона — 1 ч. л.;
- зелень (петрушка, укроп, кинза) — по вкусу;
- соль, перец — по желанию.
Фото: istockphoto.com/Yuliia Koval
Способ приготовления
- Подготовьте кусочки хлеба. Далее очистите авокадо от шкурки и разомните плод вилкой. В толчёный авокадо влейте лимонный сок и приправы.
- Перемешайте смесь и нанесите её на хлеб небольшим слоем.
- Поверх пасты выложите печень трески аккуратными кусочками.
- Бутерброды посыпьте зеленью и подавайте их на стол сразу после приготовления. В противном случае хлеб засохнет.
Салат «Морской коктейль» с печенью трески и картофелем
Фото: istockphoto.com/larik_malasha
Время приготовления: 20-25 минут
Количество порций: 2
Калории (1 порция): ~280 ккал
Белки (1 порция): ~14 г
Жиры (1 порция): ~22 г
Углеводы (1 порция): ~10 г.
Список ингредиентов:
- печень трески — 120 г;
- картофель — 2 шт.;
- яйцо куриное — 1 шт.;
- маринованные огурцы — 2 шт.;
- майонез — 2 ст. л.;
- соль, перец — по вкусу;
- зелень — для украшения.
Фото: istockphoto.com/RADsan
Способ приготовления
- Заранее отварите картофель в мундире. Далее остудите корнеплоды, очистите их от шкурки и нарежьте небольшими кубиками (примерно по полсантиметра).
- Отварите яйца вкрутую, очистите их и нарежьте как можно мельче. Огурцы можно очистить от шкурки или оставить её, если плоды молодые. Также нарежьте их мелкими кубиками или потрите на средней или крупной тёрке.
- Смешайте все ингредиенты, добавьте к ним печень, трески, специи и майонез или соус. Всё хорошо перемешайте. Перед подачей блюда можно украсить зеленью на ваш выбор.
Печень трески — продукт, сочетающий в себе мощный профилактический потенциал для сердца, иммунитета и костной системы. Её витаминный профиль, особенно по витаминам D и A, не имеет аналогов в растительной пище. Однако это не «лекарство», а пищевой концентрат, требующий умеренности.