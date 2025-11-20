Это мощный источник биологически активных веществ, особенно ценный в осенне-зимний период.

Печень трески – польза и вред для организма. Разбираем состав вместе с диетологом

Печень трески — один из самых известных и исторически значимых продуктов морского происхождения, используемый как в народной, так и в научно обоснованной медицине. Её ценность была замечена ещё в XIX веке, когда её начали активно применять для профилактики рахита у детей. Сегодня печень трески — это не только традиционный продукт скандинавской и русской кухни, но и мощный источник биологически активных веществ, особенно в условиях дефицита солнечного света и ограниченного потребления морепродуктов.

Марьяна Джутова врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) «Несмотря на свою высокую калорийность, она остаётся популярной в диетологии, особенно при коррекции дефицитов витаминов D и A, а также при поддержке сердечно-сосудистого здоровья. Расскажу о пользе и вреде продукта».

Состав и польза продукта

Печень трески — это концентрированный природный источник жирорастворимых витаминов и полиненасыщенных жирных кислот. На 100 г продукта приходится:

жиров – 60-80 г (в основном полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3);

белков – 5-10 г;

витамина D – 10-20 мкг (400-800 МЕ) — более чем 100% суточной нормы;

витамина A – 1000-3000 мкг (до 300% суточной нормы);

витамина E – 10-20 мг;

селена – 30-60 мкг;

йода – до 100 мкг;

холестерина – 500-700 мг.

Энергетическая ценность: 600-900 ккал (в зависимости от способа обработки и добавок — масла, соли, специй).

Фото: istockphoto.com/Valeriy Lushchikov

При этом жиры представлены преимущественно эйкозапентаеновой (EPA) и докозагексаеновой (DHA) кислотами — ключевыми компонентами для клеточных мембран , нейротрансмиттеров и противовоспалительных процессов.

Полезное действие печени трески

Рыба является естественным, а не синтетическим источником самых важных витаминов и жиров.

EPA и DHA — биологически активные молекулы. Они снижают уровень триглицеридов, уменьшают воспаление в сосудистой стенке и улучшают эндотелиальную функцию. Также снижают артериальное давление и стабилизируют сердечный ритм.

Витамин D — ключевой регулятор кальциево-фосфорного обмена, иммунной регуляции и функции мозга. Уровень витамина D в печени трески в 10-20 раз выше, чем в лососе. Особенно ценен в осенне-зимний период, когда синтез кожи снижается. Витамин D модулирует как врождённый, так и адаптивный иммунитет. Он снижает риск респираторных инфекций, особенно у пожилых людей с дефицитом.

Витамин A — необходим для зрения, целостности слизистых, иммунитета и регенерации тканей. Также он усиливает барьерную функцию слизистых дыхательных путей и кишечника.

Для вегетарианцев и веганов, не употребляющих рыбу, печень трески — один из немногих природных источников биодоступного витамина D3 и DHA. Хотя не подходит строгим веганам, она может быть рекомендована оволактовегетарианцам с дефицитом этих нутриентов и только после лабораторной диагностики.

Возможные противопоказания и дозировка

Избыточное потребление витамина A в составе продукта (гипервитаминоз A) может привести к токсичности: головным болям, тошноте, гипертензии , выпадению волос, повреждению костей.

Также продукт содержит до 700 мг холестерина на 100 г, что потенциально опасно для людей с гиперхолестеринемией . Однако современные данные показывают, что пищевой холестерин у большинства слабо влияет на уровень «плохого» холестерина в крови. Ключевой фактор — общая диета. Тем не менее при наличии гиперхолестеринемии, семейной гиперлипидемии или диабета 2-го типа употребление должно быть ограничено.

Фото: istockphoto.com/Elena_Danileiko

Заключительный фактор – аллергия на морепродукты. Печень трески может вызывать анафилаксию . Чтобы избежать негативной реакции, придерживайтесь рекомендаций по употреблению.

Форма: лучше — натуральная, в масле, без добавления консервантов.

Не рекомендуется: ежедневно, в больших количествах (>20 г/день), особенно детям, беременным и лицам с гипервитаминозом A.

Для профилактики дефицита витамина D: один-два раза в неделю по 10 г — эффективно и безопасно.

При отсутствии аллергии, гипервитаминоза A и тяжёлых нарушений липидного обмена употреблять печень трески можно два-три раза в неделю по одной чайной ложке. Но не заменяйте ею витаминные препараты без консультации врача — баланс важнее дозы.

Как выбрать и хранить печень трески?

Ниже о том, что важно учитывать для того, чтобы купить качественный продукт.

В составе должны быть только печень трески, растительное масло (оливковое, подсолнечное) и соль. Избегайте продуктов с ароматизаторами, консервантами, стабилизаторами.

Цвет товара – светло-жёлтый или кремовый. Тёмный, серый или коричневый цвет — признак окисления или некачественной переработки.

Фото: istockphoto.com/Pavel Herasimau

По возможности покупайте печень в стеклянной упаковке, она позволяет заранее оценить цвет и консистенцию.

По месту ловли рыбы предпочтительны норвежская, исландская, российская (Кольский полуостров) треска. В этих регионах воды отличаются низким уровнем содержания тяжёлых металлов.

Открытую банку нужно хранить в холодильнике (от 0 до 4°C) не более пяти-семи дней. Не рекомендовано доставать печень из банки грязными ложками (это ускорит порчу), также закрывайте продукт или упаковывайте вскрытую банку в пакет. Закрытую банку в соответствии со сроком годности — один-три года (указан на упаковке и зависит от производителя).

Рецепты с печенью трески

Анна Мюллер шеф-повар ресторана «Мясной Синдикат» Поделюсь рецептами блюд с печенью трески.

Салат с печенью трески и яйцом

Фото: istockphoto.com/Olena Beisiuk

Время приготовления: 15-20 минут

Количество порций: 2

Калории (одна порция): ~250 ккал

Белки (одна порция): ~12 г

Жиры (одна порция): ~20 г

Углеводы (одна порция): ~5 г.

Ингредиенты:

печень трески — 150 г;

яйцо куриное — 2 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

свежий огурец — 1 шт.;

майонез — 2 ст. л.;

соль, чёрный перец — по вкусу;

зелень (укроп, петрушка) — по желанию.

Фото: istockphoto.com/nobtis

Способ приготовления

Яйца отварите вкрутую (не менее 10 минут) и остудите их. Далее очистите луковицу и мелко её покрошите. Огурец лучше натереть на крупной или средней тёрке. Печень трески выньте из банки. Слейте остатки жира. Аккуратно разомните печень вилкой. Все ингредиенты смешайте в глубокой посуде. Заправьте их майонезом, а также посолите и добавьте перец по вкусу. Перед подачей салат можно украсить зеленью.

Бутерброды с печенью трески и авокадо

Фото: istockphoto.com/Roxiller

Время приготовления: 10-15 минут

Количество порций: 2

Калории (одна порция): ~220 ккал

Белки (одна порция): ~8 г

Жиры (одна порция): ~18 г

Углеводы (одна порция): ~8 г.

Ингредиенты:

печень трески — 100 г;

хлеб цельнозерновой — 4 ломтика;

авокадо — 1 шт.;

сок лимона — 1 ч. л.;

зелень (петрушка, укроп, кинза) — по вкусу;

соль, перец — по желанию.

Фото: istockphoto.com/Yuliia Koval

Способ приготовления

Подготовьте кусочки хлеба. Далее очистите авокадо от шкурки и разомните плод вилкой. В толчёный авокадо влейте лимонный сок и приправы. Перемешайте смесь и нанесите её на хлеб небольшим слоем. Поверх пасты выложите печень трески аккуратными кусочками. Бутерброды посыпьте зеленью и подавайте их на стол сразу после приготовления. В противном случае хлеб засохнет.

Салат «Морской коктейль» с печенью трески и картофелем

Фото: istockphoto.com/larik_malasha

Время приготовления: 20-25 минут

Количество порций: 2

Калории (1 порция): ~280 ккал

Белки (1 порция): ~14 г

Жиры (1 порция): ~22 г

Углеводы (1 порция): ~10 г.

Список ингредиентов:

печень трески — 120 г;

картофель — 2 шт.;

яйцо куриное — 1 шт.;

маринованные огурцы — 2 шт.;

майонез — 2 ст. л.;

соль, перец — по вкусу;

зелень — для украшения.

Фото: istockphoto.com/RADsan

Способ приготовления

Заранее отварите картофель в мундире. Далее остудите корнеплоды, очистите их от шкурки и нарежьте небольшими кубиками (примерно по полсантиметра). Отварите яйца вкрутую, очистите их и нарежьте как можно мельче. Огурцы можно очистить от шкурки или оставить её, если плоды молодые. Также нарежьте их мелкими кубиками или потрите на средней или крупной тёрке. Смешайте все ингредиенты, добавьте к ним печень, трески, специи и майонез или соус. Всё хорошо перемешайте. Перед подачей блюда можно украсить зеленью на ваш выбор.

Печень трески — продукт, сочетающий в себе мощный профилактический потенциал для сердца, иммунитета и костной системы. Её витаминный профиль, особенно по витаминам D и A, не имеет аналогов в растительной пище. Однако это не «лекарство», а пищевой концентрат, требующий умеренности.