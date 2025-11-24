Гематоген — что это такое и в чём его польза. Разбираем состав и способы употребления

Гематоген – продукт питания, который встречается преимущественно в аптеках. Он создан для частичного восполнения дефицита железа и поддержания нормального уровня гемоглобина . Впервые продукт появился в конце XIX века в Швейцарии. Первоначально он выпускался как фармацевтический препарат для коррекции анемических состояний . В России распространился в середине XX века и стал не столько лекарством, сколько лакомством.

Состав гематогена

Лана Леонова системный нутрициолог Dietology.live, консультант по коррекции пищевого поведения «Изначально гематоген делался из бычьей крови. Сыворотка крови крупного рогатого скота обеспечивала продукт гемовым железом, которое усваивается организмом быстрее, чем железо из растительных источников».

Современные версии гематогена значительно изменились и не всегда содержат настоящую кровь. Сегодня основные компоненты:

сывороточные белки или сухая молочная сыворотка — источник протеина и аминокислот, формирует основу массы;

железо в легкоусвояемых формах — чаще добавляют в виде солей железа или комплексов с витамином C для улучшения усвоения;

сахар или патока — придают сладкий вкус, обеспечивают плотную структуру продукта.

ароматизаторы и вкусовые добавки — ванилин, какао, шоколад, молочные компоненты для разнообразия вкуса.

витамины и микроэлементы — часто включают B12, фолиевую кислоту и другие составляющие для усиления профилактического эффекта.

Фото: istockphoto.com/Lester120

Все компоненты обладают высокой биодоступностью и быстро включаются в процессы кроветворения. Продукт содержит аминокислоты, способствующие синтезу белка, и углеводы, обеспечивающие энергетическую подпитку. Дополнительные микронутриенты усиливают действие железа и поддерживают нормальное функционирование клеточных структур.

Полезные свойства гематогена

Гематоген применяется для профилактики лёгкой и умеренной железодефицитной анемии, поддержания уровня гемоглобина, повышения общей работоспособности. Гемовое железо участвует в процессах переноса кислорода, формировании эритроцитов и поддержании окислительно-восстановительного баланса. Регулярное и умеренное употребление может благоприятно влиять на состояние кожи, когнитивные функции и иммунную систему.

В медицине гематоген не рассматривается как основной метод лечения анемии, но его используют как вспомогательное средство в составе комплексной терапии, особенно у людей с низкой толерантностью к солям железа. Также продукт назначается тем, у кого повышенные потребности в железе: подросткам в период активного роста, женщинам репродуктивного возраста, донорам крови.

Полезен он и для спортсменов. Высокие физические нагрузки увеличивают потребление кислорода и ускоряют катаболические процессы . Гематоген поддерживает оптимальный уровень гемоглобина и способствует лучшему кислородному обеспечению тканей, что важно для выносливости. Углеводная составляющая служит быстрым источником энергии, а белковые компоненты участвуют в восстановлении тканей.

Способы употребления

На рынке представлено несколько форм: классические плиточные батончики, порционные плитки, жевательные пастилки. Все виды включают как классический гематоген, так и его вариации с различными вкусовыми добавками.

Фото: istockphoto.com/Liudmila Chernetska

Для взрослых рекомендован приём 30-50 г продукта в сутки, при отсутствии противопоказаний. Детям дозировка определяется с учётом возраста и массы тела, обычно от 10 г до 25 г. Гематоген не следует употреблять на голодный желудок при наличии гастрита или повышенной чувствительности желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). В составе многих современных батончиков содержится значительное количество сахара, что также требует умеренного потребления.

Противопоказания и возможные побочные эффекты

Основные противопоказания:

гемохроматоз и другие нарушения обмена железа — избыточное поступление железа может вызвать повреждение печени, сердца и поджелудочной железы;

повышенная свёртываемость крови или тромбофилия — продукт может усиливать вязкость крови за счёт белковых компонентов и железа;

аллергия на молочные продукты или компоненты гематогена — современные варианты часто содержат сыворотку, молочный белок, шоколад или ореховые добавки;

возраст до трёх лет — из-за высокой концентрации железа и сахара продукт может быть тяжёлым для пищеварения.

Возможные побочные эффекты при чрезмерном или неправильном употреблении:

запоры или диарея — реакция организма на повышенное содержание железа;

тошнота и боли в желудке — чаще при чувствительном ЖКТ или приёме гематогена натощак;

аллергические реакции — сыпь, зуд, отёки при индивидуальной непереносимости компонентов;

изменение окраски зубов или стула — тёмный стул или лёгкое окрашивание зубной эмали связаны с железом и пищевыми красителями.

Фото: istockphoto.com/ipopba

Дополнительно следует учитывать стерильность и происхождение сырья. Недобросовестные производители могут снижать долю альбумина , заменяя его вкусовыми добавками, что лишает продукт нутритивной ценности.

Гематоген в культуре и общественном сознании

В странах СНГ гематоген – одновременно и аптечное средство, и сладость из детства. Несмотря на фармацевтические корни, продукт больше воспринимается как доступное лакомство.

Гематоген стал своеобразным символом начала постсоветской эпохи. В середине 90-х он был самой дешёвой, доступной и одновременно полезной «шоколадкой». Продукт даже упоминается в автобиографической повести Льва Кассиля «Кондуит и Швамбрания», где его можно назвать неким показателем расслоения общества. В то время обеспеченные люди могли позволить себе более дорогие лакомства, а гематоген считался экономичной альтернативой конфет и шоколада.

Гематоген несёт реальную пользу для здоровья, если не забывать об умеренности его потребления. На сегодняшний день это экономичный способ профилактики железодефицита, однако к выбору продукта тоже стоит подходить внимательно. При покупке смотрите на долю чёрного пищевого альбумина (не менее 4%).

Желательно избегать продуктов с чрезмерно высоким содержанием сахара или искусственных добавок. Надёжный производитель обязательно указывает стандарты очистки и тип используемого сырья.

