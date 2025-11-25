Чем полезна морская капуста и как её выбрать? Отвечает нутрициолог

Морская капуста (ламинария) – это бурые морские водоросли, которые используются в пищу в странах Восточной Азии и прибрежных регионах Европы. С точки зрения нутрициологии это природный источник органически связанного йода, биологически активных полисахаридов и комплекса микроэлементов. Ламинария считается продуктом функционального питания благодаря сочетанию низкой калорийности и высокой концентрации нутриентов.

В последние десятилетия морская капуста стала распространённой и на российском рынке. Этому способствовали исследования, подтверждающие её роль в профилактике дефицита йода и поддержке метаболизма.

Полезные свойства морской капусты

Химический состав ламинарии очень богат. Дополнительно продукт содержит минимальное количество жира и умеренный процент белка. Рассмотрим его пользу в деталях.

Витамины и минералы

Ламинария является одним из самых насыщенных природных источников йода, необходимого для синтеза гормонов щитовидной железы. Кроме того, в ней присутствуют:

витамин С, участвующий в антиоксидантной защите;

витамины группы В, поддерживающие энергетический обмен;

витамин Е, регулирующий окислительно-восстановительные процессы;

калий, кальций, магний, железо и цинк.

Йод в ламинарии представлен преимущественно в органической форме, что обеспечивает более мягкое усвоение по сравнению с неорганическими соединениями.

Пищевые волокна

В ламинарии есть альгинаты, фукоидан и ламинаран. Эти вещества обладают сорбционными свойствами , регулируют моторику кишечника и участвуют в поддержании микробиома. Альгинаты связывают соли тяжёлых металлов и помогают снижать уровень холестерина. Фукоидан характеризуется иммуномодулирующим и противовоспалительным потенциалом, что подтверждено данными клинических исследований.

Польза для здоровья

При умеренном уровне потребления качественного продукта ламинария:

обеспечивает организм стабильным поступлением йода, необходимого для производства тироксина и трийодтиронина. Эти гормоны регулируют скорость обменных процессов, работу сердечно-сосудистой системы и нервной деятельности. Также морская капуста способствует профилактике гипотиреоза, поддерживает когнитивные функции и энергетический баланс;

cтимулирует перистальтику кишечника, способствует формированию полноценной микрофлоры и нормализует работу желудочно-кишечного тракта. Благодаря сорбционным свойствам альгинатов снижается нагрузка на печень и улучшается состав желчи. Морская капуста может быть полезна при склонности к запорам и дисбиозу;

оказывает значительное антиоксидантное действие. Ламинария уменьшает уровень свободнорадикальных процессов, которые могут повреждать клетки организма и приводить к старению и болезням. Антиоксиданты способствуют снижению воспалительных реакций и поддержанию нормального функционирования сердечно-сосудистой системы;

участвует в регуляции метаболизма углеводов и липидов, что косвенно влияет на массу тела. Полисахариды морской капусты могут замедлять всасывание глюкозы и способствовать нормализации липидного профиля;

иммуномодулирующие свойства фукоидана стимулируют активность макрофагов и повышают устойчивость к инфекциям.

При употреблении от 100 до 300 г морской капусты в неделю наблюдается улучшение общего самочувствия.

Потенциальный вред морской капусты

Ламинария способна провоцировать аллергические реакции у людей, чувствительных к морепродуктам. Реакции обычно проявляются кожным зудом, отёчностью или нарушениями пищеварения. Употребление ламинарии в больших объёмах способно привести к йодизму , сопровождающемуся нарушениями функции щитовидной железы, тахикардией, раздражительностью, изменением массы тела.

С осторожностью продукт следует употреблять при:

гипертиреозе;

аутоиммунных заболеваниях щитовидной железы;

хронических заболеваниях почек;

желудочно-кишечных воспалительных процессах в фазе обострения.

Ламинария противопоказана при гиперчувствительности к йоду и в случаях необходимости строгого контроля электролитного баланса.

Рекомендации по употреблению морской капусты

Если человек принимает биодобавки, включающие йод, то количество морской капусты в рационе нужно уменьшить.

Ниже указан вес готового продукта.

Взрослым без заболеваний щитовидной железы достаточно 20-50 г в день, что покрывает физиологическую потребность в йоде и частично восполняет дефицит пищевых волокон и минералов.

Детям с трёх до пяти лет можно давать по 5-10 г капусты в день, отслеживая наличие аллергии и избегая продуктов с уксусными заливками.

Беременным нужно ограничиться 15-20 г в день и согласовать употребление с врачом. Избыток йода способен нарушить регуляцию тиреоидных гормонов, важных для нормального развития плода.

Ламинария часто позиционируется как «суперфуд» для спортсменов. У профессиональных атлетов потребность в йоде и микроэлементах выше, чем у обычного человека, но без показаний дозировку в 50 г превышать не стоит.

Лана Леонова системный нутрициолог Dietology.live, консультант по коррекции пищевого поведения «Небольшое количество морской капусты не навредит, если у вас нет явных показаний к её употреблению. При покупке предпочтение следует отдавать натуральной форме продукта — свежей, замороженной или высушенной ламинарии. Не рекомендуется приобретать готовый консервированный продукт, так как в нём зачастую очень много соли или уксуса».

Свежезамороженная или охлаждённая ламинария должна быть упругой, однородной, без слизистых нитей и резкого рыбного запаха. Цвет – тёмно-зелёный или коричневатый, без серых пятен и побелений. Если покупаете сушёную морскую капусту, смотрите, чтобы пластинки были цельными, без избыточной ломкости, без следов плесени и с минимальной влажностью. Упаковка должна быть герметичной, без вздутий, а дата изготовления — максимально свежей.

Рецепты с морской капустой

Анна Мюллер шеф-повар ресторана «Мясной Синдикат» «Поделюсь полезными рецептами».

Салат с морской капустой, морковью и яблоком

Время приготовления: 10-15 минут

Количество порций: 2

Калории (одна порция): ~130 ккал

Белки (одна порция): ~3,7 г

Жиры (одна порция): ~8,9 г

Углеводы (одна порция): ~9,3 г

Ингредиенты:

морская капуста — 150 г;

морковь — 1 шт.;

яблоко — 1 шт. (лучше зелёное со сладко-кислым вкусом);

лимонный сок — 1 ст. л.;

подсолнечное масло — 1 ст. л.;

соль — по вкусу.

Способ приготовления

1. Морскую капусту промойте под холодной водой и слегка отожмите.

2. Морковь натрите на крупной тёрке, яблоко — на средней тёрке. Смешайте все ингредиенты в миске. Заправьте лимонным соком и маслом, при желании добавьте соль.

3. Перемешайте и подавайте сразу или охладите 10-15 минут перед подачей.

Салат с морской капустой, яйцами и фасолью

Время приготовления: 15 минут (без учёта варки яиц)

Количество порций: 2-3

Калории (одна порция): ~149 ккал

Белки (одна порция): ~7,6 г

Жиры (одна порция): ~8,8 г

Углеводы (одна порция): ~10,1 г

Ингредиенты:

морская капуста — 150 г;

яйца — 2 шт.;

консервированная фасоль (лучше красная) — 100 г;

свежий огурец — 1 шт.;

зелёный лук — 20 г;

растительное масло — 1 ст.л.;

соль, чёрный перец — по вкусу.

Способ приготовления

1. Яйца отварите вкрутую (10 минут после закипания), остудите и очистите.

2. Огурец нарежьте кубиками, зелёный лук мелко порубите.

3. Морскую капусту слегка промойте, при необходимости нарежьте полосками. Перемешайте компоненты в глубокой посуде.

4. Заправьте маслом, посолите и поперчите по вкусу, снова перемешайте. Подавайте сразу или дайте салату настояться 5-10 минут для лучшего вкуса.

