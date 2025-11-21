Королева вампиров, жена киллера и бандитка: 10 фильмов с Сальмой Хайек

Киноподборка с одной из самых красивых и обаятельных актрис Голливуда.

Роскошной мексиканке 59 лет, однако она не перестаёт восхищать публику своей неповторимой красотой.

О чём расскажем:

Биография Сальмы Хайек

Актриса родилась 2 сентября 1966 года в небольшом городе Коацакоалькос на побережье Мексиканского залива. Её мать Диана была оперной певицей, а отец – солидным работником на рынке нефти. У Хайек есть младший брат Сами, которого назвали в честь отца.

С детства девочка понимала силу своей привлекательности и мечтала о славе. Мать вовсю прививала Сальме любовь к искусству, а отец часто возил детей в местный кинотеатр, где девочка впервые окунулась в мир актёрства.

Отец отличался строгостью и зорко следил за своими детьми, в особенности за любимицей Сальмой. По его воле девочка не вошла в состав сборной по художественной гимнастике и оставила спорт. Зато Хайек смогла уговорить отца отправить её в Луизиану, где окончила католическую школу-интернат для девочек.

В Мексику будущая актриса вернулась в возрасте 15 лет. Годы обучения в Луизиане принесли плоды: Хайек стала сносно говорить на английском и решила поступить в Ибероамериканский институт в Мехико, чтобы изучать международные отношения. Правда, с мыслью о карьере дипломата пришлось вскоре распрощаться, и Хайек начала тайно брать уроки актёрского мастерства. Поначалу это удавалось скрывать от родителей, однако позже отец узнал о хобби дочери и принял её выбор.

Сальма Хайек Фото: Dimitrios Kambouris/Getty Images

Сальма строила успешную карьеру в Мексике. На театральной сцене детского театра «Аладдин» её заметил продюсер, предложивший сыграть эпизодическую роль в сериале. После яркого дебюта последовала роль в мелодраме «Тереза», которая принесла актрисе первую славу. На этой волне Сальма попала в картину «Аллея чудес», заслужившую множество кинонаград.

На достигнутом Хайек не остановилась и отправилась покорять Голливуд. Поначалу девушке не везло: несмотря на яркую внешность и знание английского языка, актриса столкнулась с неприязнью. Режиссёры не воспринимали её всерьёз и считали, что мексиканкам не место в голливудских фильмах.

Но удача всё же улыбнулась актрисе: режиссёр Роберт Родригес пригласил Сальму в фильм «Отчаянный». Предки режиссёра – выходцы из Мексики, поэтому он рассмотрел кандидатуру Хайек и пришёл в восторг от её красоты и трудолюбия.

В фильме «Отчаянный» Сальма сыграла вместе с Антонио Бандерасом. Изначально на главную роль претендовала Дженнифер Лопес, однако Родригес сделал ставку на Хайек и не прогадал: после этого фильма о девушке заговорил весь Голливуд.

Актриса не была в восторге от бешеной популярности: ведь большинство режиссёров предлагали ей роли красоток, в то время как Хайек мечтала реализовать свои актёрские навыки. Звезда даже всерьёз задумывалась вернуться на родину, но супруга Роберта Родригеса сумела уговорить Сальму остаться в США и дождаться удачного предложения.

За это время горячая мексиканка сыграла ещё в двух фильмах Родригеса: «От заката до рассвета» и «Четыре комнаты». В первой картине Сальма исполнила свой знаменитый танец со змеёй – один из самых известных в кинематографе. Примечательно, что Родригес не стал нанимать хореографа для постановки сцены, а дал актрисе полную свободу для самовыражения.

К 2000 году Хайек громко заявила о себе в Голливуде. А гонорары позволили Сальме основать свой продюсерский центр, где спонсировались фильмы с участием мексиканских и испанских актрис. Первым фильмом, спродюсированным Хайек, стала картина «Полковнику никто не пишет».

В 2002 году актриса снялась в культовом фильме «Фрида», где сыграла мексиканскую художницу Фриду Кало. Картина получила хвалебные отзывы, а Сальма Хайек была номинирована на премию «Оскар» за лучшую женскую роль.

В качестве режиссёра Сальма попробовала свои силы в 2003 году. Фильм «Чудо Мальдонадо» принёс актрисе и режиссёру премию «Эмми». Многолетняя дружба с Робертом Родригесом вновь принесла актрисе главную роль в его фильме. В картине «Однажды в Мексике» партнёрами актрисы стали Антонио Бандерас, Джонни Депп и Энрике Иглесиас.

Затем последовали работы в фильмах «После заката», «Бандитки», «Особо опасны», «Страшные сказки», «Телохранитель киллера», «Беатрис на ужине». Одним из последних фильмов с Сальмой стала фантастическая лента «Блаженство», вышедшая на экраны в 2021 году.

Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино Фото: Amy Sussman/Getty Images

Личная жизнь

Первым серьёзным романом стали отношения с коллегой по цеху Эдвардом Аттертоно. С ним Сальма познакомилась на съёмках фильма «Горбун из Нотр-Дама», где исполнила роль знойной Эсмеральды. Роман актёров продлился два года.

Затем Хайек четыре года встречалась с Эдвардом Нортоном. Поклонники актрисы верили в долговечность союза, но пара распалась: поговаривают, что Нортон – ценитель тишины и уединённости – не смог смириться со светским образом жизни Сальмы.

После расставания Хайек встречалась с актёром Джошем Лукасом. Звёздная пара продержалась лишь год.

С 2009 года Хайек замужем за французским миллиардером Франсуа-Анри Пино. Ему принадлежат многие модные дома Парижа, и он далёк от киноиндустрии. В том же году на свет появилась их дочь, которую назвали Валентина Палома.

Сальма с дочерью Валентиной Фото: Arturo Holmes/Getty Images

Спорт и питание

Сальма Хайек – обладательница роскошных форм, которыми не стесняется похвастаться на модных фотосессиях. Актриса уверяет, что за всю свою жизнь ни разу не прибегала к уколам красоты и является сторонницей естественного старения.

Сальма с удовольствием рассказывает о секретах поддержания красоты. К примеру, по совету своей бабушки, актриса не умывает лицо по утрам. По мнению голливудской звезды, за ночь лицо выделяет жир, который помогает справиться с сухостью кожи. Кроме того, Хайек использует кокосовое масло для снятия макияжа.

Тщательно звезда следит и за своими волосами. В одном из интервью актриса призналась, что спит исключительно в шёлковом тюрбане и редко моет голову. Отношения с сединой у Хайек тоже своеобразные: она лишь изредка красит волосы для ролей.

Актриса никогда не сидела на диетах. Еда, по мнению мексиканки, должна приносить радость и сытость. Сальма не против очищения организма: ради этого она пьёт специальные соки. Со спортом отношения тоже не заладились: Хайек не сторонница спортивных залов. Вместо этого она нашла альтернативу: восстановительную йогу и ЛФК, которые помогли справиться с болями в теле и постоянным стрессом.

10 фильмов с Сальмой Хайек

«От заката до рассвета», США, Мексика, 1995 год

Жанр: криминал, ужасы

Режиссёр: Роберт Родригес

Главные актёры: Джордж Клуни, Квентин Тарантино, Харви Кейтель, Джульетт Льюис, Эрнест Лю, Сальма Хайек

Возрастные ограничения: 18+

В культовой картине Сальма Хайек играет Сантанико Пандемониум – королеву вампиров. Именно здесь она исполняет свой коронный танец со змеёй. Но за этой сценой лежит огромный труд и самообладание: актриса очень боялась змей. Упускать звёздную роль ей не хотелось, и Хайек два месяца посещала психотерапевта, который помогал ей побороть свой страх.

Масла в огонь подлил Квентин Тарантино. Он заявил, что если Сальма откажется от роли, то её с удовольствием заберёт Мадонна.

Кадр из фильма «От заката до рассвета» Фото: «Кинопоиск»

«Отчаянный», США, Мексика, 1995 год

Жанр: боевик, триллер

Режиссёр: Роберт Родригес

Главные актёры: Антонио Бандерас, Сальма Хайек, Жоакин де Алмейда, Чич Марин

Возрастные ограничения: 18+

Изначально на роль владелицы книжного магазина Каролины пробовалась вечная соперница Сальмы – Дженнифер Лопес. Но Родригес, связанный крепкой дружбой с Хайек, просто не мог не утвердить её на главную роль в своей картине.

Режиссёр как-то обмолвился, что во время съёмок постельной сцены между Бандерасом и Хайек собралась чуть ли не вся съёмочная группа. Зевак пришлось разогнать, чтобы не смущать актёров.

Кадр из фильма «Отчаянный» Фото: «Кинопоиск»

«Дикий, дикий Запад», США, 1999 год

Жанр: фантастика, боевик, комедия

Режиссёр: Барри Зонненфельд

Главные актёры: Уилл Смит, Кевин Клайн, Кеннет Брана, Сальма Хайек

Возрастные ограничения: 12+

Несмотря на звёздный состав и попытки снять фильм в лучших традициях вестерна с добавлением комедийной нотки, картина получила отрицательные отзывы. Не спасла её даже очаровательная Сальма Хайек – исполнительница роли Риты.

По словам актрисы, её героиня вовсе не раскрыта в фильме, и картина ей совсем не понравилась. Уилл Смит тоже не остался в стороне, посчитав фильм низкопробным, и искренне удивился, как он смог собрать неплохой бюджет в прокате.

Кадр из фильма «Дикий, дикий Запад» Фото: «Кинопоиск»

«Догма», США, 1999 год

Жанр: фэнтези, драма, комедия

Режиссёр: Кевин Смит

Главные актёры: Бен Аффлек, Мэтт Дэймон, Линда Фиорентино, Сальма Хайек

Возрастные ограничения: 16+

Фильму «Догма» 26 лет, но споры вокруг него не утихают до сих пор. Картина с участием Мэтта Деймона, Бена Аффлека, Сальмы Хайек и других звёзд мирового масштаба была воспринята слишком серьёзно. Несколько романо-католических организаций бойкотировали фильм, как только он вышел в прокат.

В «Догме» Сальма играет музу Серендипити, которая подрабатывает стриптизёршей. Примечательно, что Кевин Смит планировал отдать режиссёрское кресло Роберту Родригесу. Однако последний посчитал, что сценарий Смита – глубоко личная история, и поэтому отказался.

Кадр из фильма «Догма» Фото: «Кинопоиск»

«Фрида», США, Мексика, Канада, 2002 год

Жанр: драма, мелодрама, биография

Режиссёр: Джули Тэймор

Главные актёры: Сальма Хайек, Альфред Молина, Валерия Голино

Возрастные ограничения: 18+

Фильм о знаменитой мексиканской художнице Фриде Кало – прорыв в актёрской профессии Сальмы Хайек. В одном из интервью актриса призналась, что с семи лет мечтала воплотить образ Фриды в кино. Для этой роли мексиканка не побоялась экспериментов с внешностью: например, она не выщипывала усики.

Фильм был удостоен двух премий «Оскар»: за лучшую музыку и грим. Сальма благодаря «Фриде» получила не только номинацию за лучшую женскую роль, но и ожерелье из рук племянницы Кало в знак благодарности за воплощение образа великой художницы.

Кадр из фильма «Фрида» Фото: «Кинопоиск»

«Бандитки», Франция, Месксика, США, 2006 год

Жанр: боевик, комедия, криминал

Режиссёр: Йоаким Рённинг, Эспен Сандберг

Главные актёры: Пенелопа Крус, Сальма Хайек, Стив Зан, Дуайт Йоакам

Возрастные ограничения: 18+

Простенький сюжет по сценарию Люка Бессона не возымел бы успеха, если бы не Сальма Хайек и Пенелопа Крус. Две красотки – давние подруги, и им не составило труда сыграть дерзких и очаровательных грабительниц. Съёмки фильма проходили в родной для Хайек Мексике, поэтому актриса чувствовала себя как дома и наслаждалась работой.

Дружеская обстановка иной раз мешала съёмочному процессу. Сцена, где актрисы лежат в постели со Стивом Заном, снималась целых три дня. Актёры никак не могли сосредоточиться на работе и всё время смеялись.

Кадр из фильма «Бандитки» Фото: «Кинопоиск»

«Телохранитель киллера», США, Гонконг, Болгария, 2017 год

Жанр: боевик, комедия

Режиссёр: Патрик Хьюз

Главные актёры: Райан Рейнольдс, Сэмюэл Л. Джексон, Элоди Юнг, Сальма Хайек

Возрастные ограничения: 18+

В боевике Сальма Хайек исполнила роль крайне эмоциональной супруги главного героя – наёмного убийцы. Актриса рассказывала, что роль далась ей легко, правда, ей пришлось провести немало времени перед зеркалом, отрабатывая сцены с руганью. Некоторые слова Сальма в дальнейшем позаимствовала и использовала в жизни. До тех пор пока их не стала повторять дочь.

Кадр из фильма «Телохранитель киллера» Фото: «Кинопоиск»

«Страшные сказки», Италия, Франция, Великобритания, 2015 год

Жанр: ужасы, фэнтези, драма

Режиссёр: Маттео Гарроне

Главные актёры: Сальма Хайек, Венсан Кассель, Тоби Джонс, Джон Си Райли

Возрастные ограничения: 18+

В ярком и красивом фэнтези мексиканка исполнила роль Королевы. Её партнерами стали Венсан Кассель и Джон Си Райли. С последним актриса уже работала в фильме «История одного вампира». «Страшные сказки» получили несколько наград в Италии, а вот в Каннах остались незамеченными.

Кадр из фильма «Страшные сказки» Фото: «Кинопоиск»

«Вечные», США, 2021 год

Жанр: фантастика, фэнтези, боевик

Режиссёр: Хлоя Чжао

Главные актёры: Джемма Чан, Ричард Мэдден, Анджелина Джоли, Сальма Хайек

Возрастные ограничения: 18+

Сальма Хайек не хотела сотрудничать с Marvel и всячески отказывалась от роли Аяк, лидера команды Вечных Аяк. Актриса признавалась, что считает себя старой для образа супергероини. Уже после съёмок знаменитость не скрывала восторга от работы и громко заявила, что после 50 лет можно сыграть и супергероя.

Кадр из фильма «Вечные» Фото: «Кинопоиск»

«История одного вампира», США, 2009 год

Жанр: фэнтези, боевик, триллер

Режиссёр: Пол Вайц

Главные актёры: Джон Си Райли, Кэн Ватанабэ, Джош Хатчерсон, Крис Дж. Келли

Возрастные ограничения: 18+

Яркий образ бородатой женщины в исполнении Хайек – лишнее подтверждение, что истинную красоту ничем не испортишь. В интервью актриса признавалась, что играть необычных цирковых артистов было интересно, равно как и носить бороду. Кстати, на одну из репетиций Сальма взяла свою дочь Валентину. Актрисе как раз предстояло репетировать сцену, где у неё отрастает борода, и увиденное повергло малышку в шок.

Кадр из фильма «История одного вампира» Фото: «Кинопоиск»