Как выбрать удобные и долговечные трекинговые палки: гайд и примеры удачных решений

Трекинговые палки помогают держать стабильный ритм, разгружать суставы и сохранять равновесие на неровном рельефе. Для многих новичков палки кажутся лишним аксессуаром, но в горном туризме и длинных походах они заметно повышают комфорт и безопасность, дают дополнительные точки опоры, распределяют нагрузку и снижают утомляемость.

На подъёмах они помогают переносить часть веса на руки, а на спусках уменьшают давление на колени. Если маршрут проходит без резких перепадов высоты и тяжёлого рюкзака, можно обойтись без них. Но в большинстве походных сценариев это инструмент, который делает движение увереннее.

Давид Кумаритов PRO-эксперт «Спортмастер PRO» «Какими бывают палки, чем различаются материалы и на что в первую очередь смотрят опытные туристы при покупке?».

Типы трекинговых палок

Трекинговые палки отличаются по конструкции, способу складывания и диапазону регулировки. Эти различия влияют на комфорт, надёжность и компактность в походе.

Одноразовые (фиксированные) палки

Фиксированные палки представляют собой цельную, неразборную конструкцию. В пешем туризме они почти не используются, потому что их нельзя сложить, неудобно транспортировать и невозможно подстроить под рельеф или сложность похода.

Палки для скандинавской ходьбы Swix CT3 Twist&Go, 7379 руб. / «спортмастер» Фото: Swix

Складные палки

Складные палки состоят из нескольких коротких секций, соединённых гибким тросом. В сложенном состоянии они занимают минимум места — их можно легко прицепить к рюкзаку или убрать внутрь.

Плюсы: такие палки очень компактные, идеальны для бегунов и легкоходов, быстро раскладываются и фиксируются. Отдельное преимущество — низкий вес, особенно в карбоновых моделях.

Минусы: небольшой диапазон регулировки, проблемы с ремонтом в полевых условиях, а также плохая сочетаемость с тяжёлым рюкзаком или агрессивным рельефом.

Трёхсекционные телескопические палки от Outventure, 2199 руб. «Спортмастер» Фото: Outventure

Регулируемые (телескопические) палки

Самый распространённый тип — телескопические палки. Обычно они выполнены из двух или трёх секций, которые выдвигаются и фиксируются цанговым или эксцентриковым зажимом.

Плюсы: большой диапазон регулировки длины, компактность в сложенном виде и высокая универсальность, подходят для большинства походов.

Минусы: механизмы фиксации требуют ухода и периодической настройки, а у бюджетных моделей возможна просадка замков под нагрузкой.

Палки телескопические C.A.M.P. Megasonic Plus, 9900 руб. / sport-marafon Фото: C.A.M.P.

Телескопические палки — оптимальный выбор для новичков и универсальный инструмент для горных походов. Они позволяют настроить длину под подъёмы, спуски и ваш рост, а в сложенном виде легко крепятся на рюкзак.

Материалы и конструкция

Материал древка напрямую влияет на вес, прочность и цену трекинговых палок. Важно понимать разницу между сплавами и композиционными материалами — от этого зависит, как палки поведут себя на камнях, при падении или длительной нагрузке.

Алюминиевые палки — самый распространённый вариант, особенно если говорить про бюджетный и средний сегменты палок. Используются сплавы серий 5ххх, 6ххх и 7ххх: чем выше цифры, тем прочнее и технологичнее материал. Среди особенностей алюминия — надёжность и предсказуемость под нагрузкой, а также устойчивость к ударам и изгибу. Вес алюминиевых палок обычно варьируется от 250 до 350 г на одну палку, иногда выше в бюджетном сегменте. Это заметно, но для большинства новичков разница не критична.

Палки трекинговые, алюминиевые, ST01, 2820 руб. / naturehike-global Фото: naturehike-global

Карбоновые палки значительно легче — масса одной может быть 150–200 г. Для длительных маршрутов это ощутимое преимущество: чем меньше вес, тем меньше утомляемость. Среди других плюсов карбона — крайне высокая жёсткость, хороший виброгасящий эффект и более комфортная работа на длинных дистанциях. Среди минусов — хрупкость при точечном боковом ударе и высокая цена. Карбон имеет смысл выбирать тем, кто готов аккуратно обращаться со снаряжением и ценит лёгкость. Для новичков это не обязательная покупка: алюминий больше прощает ошибки.

Палки трекинговые VIKING Carbo Lite (карбон и алюминий), 9512 руб. / kant Фото: VIKING

Комбинированные модели встречаются реже. Чаще всего производитель использует карбон в верхней секции и алюминий в нижней — так достигается баланс веса и прочности.

Вес и компактность

Вес и размеры трекинговых палок во многом определяют удобство их использования на маршруте. Это не мелочь: лишние 100 г на руках ощущаются сильнее, чем такой же вес в рюкзаке. Поэтому важно понимать, как выбрать оптимальную массу и на что обратить внимание при транспортировке.

Вес палок влияет на ритм шагов, утомляемость и общее ощущение от похода. Лёгкие модели позволяют дольше идти без чувства забитых плеч и предплечий. Тяжёлые же могут быстрее утомлять, особенно на длинных маршрутах:

150–200 г — карбоновые палки премиум-класса;

250–350 г — качественные алюминиевые модели;

350+ г — палки бюджетного сегмента, где использованы простые сплавы.

Палки трекинговые C.A.M.P. Backcountry Ergo (низкий вес), 6799 руб. / «Спортмастер» Фото: C.A.M.P.

Большинство современных палок имеют регулируемую длину. Есть два типовых диапазона:

модели до 125 см — подходят людям ростом примерно до 165 см;

модели до 140 см — рассчитаны на рост до 200 см.

Базовое правило: согните руку в локте под углом 90 градусов и возьмитесь за рукоять. Если палка выставлена правильно, предплечье остаётся горизонтальным.

Ручка палки трекинговой Outventure, 2199 руб. / «Спортмастер» Фото: Outventure

Ручки и захваты

Ручка — это та часть палки, с которой вы взаимодействуете постоянно. От её формы и материала зависит комфорт на длинных переходах, отсутствие мозолей и уверенность хвата на сложном рельефе. Здесь важно подобрать вариант, который будет удобно лежать именно в вашей руке.

Производители используют три основных материала для рукоятей.

EVA‑пена — самый распространённый вариант среднего ценового сегмента. Она мягкая, приятная на ощупь, хорошо поглощает вибрации и не натирает ладонь.

Пробка — выбор премиальных моделей. Материал отлично отводит влагу, при этом не скользит в жару и при потных ладонях. Более того, пробка слегка подстраивается под форму руки, из-за чего максимально комфортна на многочасовых переходах.

Резина — бюджетное решение. Она долговечная и жёсткая, но может скользить, особенно в жару, и чаще вызывает мозоли. Материал подходит для коротких походов и редкого использования.

Важно: некоторые производители маскируют резину под пробку. Настоящая пробка всегда гладкая и чуть тёплая на ощупь.

Форма рукояти влияет на комфорт в походе не меньше, чем материал. Хорошая ручка должна позволять уверенно держать палку без излишнего напряжения, быстро менять хват при переходе со склона на ровную поверхность, а также опираться ладонью сверху при спусках. Поэтому перед покупкой обязательно подержите изделие в руках и сделайте несколько шагов в магазине — важно, чтобы хват был естественным.

Ремешки для запястья

Темляки помогают разгружать кисть и облегчать работу рук. В трекинговых палках почти всегда используется простой формат — петля, тогда как более сложная система (капкан) характерна для палок для скандинавской ходьбы.

Как правильно отрегулировать темляк:

ремешок должен поддерживать кисть, но не пережимать её;

при наклоне вперёд тянуть должна петля, а не пальцы;

слишком свободная петля снижает контроль, слишком тугая вызывает дискомфорт.

Многие новички игнорируют ремешки или используют их неправильно, тем самым теряя часть функциональности палок. Стоит потратить минуту на настройку — и хват станет гораздо комфортнее.

Складные трекинговые палки Zanier, 1889 руб. Фото: Zanier

Наконечники и стиль ходьбы

Наконечник определяет сцепление с поверхностью и общую стабильность шага. Правильно подобранный наконечник помогает безопасно двигаться по камням, грунту и снегу.

На большинстве трекинговых палок используются два типа наконечников: стальные и твердосплавные.

Стальные встречаются в бюджетных моделях. Они быстро стираются, хуже цепляются за камни и дают меньше стабильности на мокрых и скользких поверхностях.

встречаются в бюджетных моделях. Они быстро стираются, хуже цепляются за камни и дают меньше стабильности на мокрых и скользких поверхностях. Твердосплавные (победитовые) применяются в среднем и премиальном сегменте. Этот вариант намного прочнее и долговечнее, такие наконечники надёжно цепляются за камни, корни и лёд — и обеспечивают уверенность шага на сложном рельефе.

Также иногда палки оснащают резиновыми насадками, но их назначение часто понимают неправильно. Они нужны для транспортировки, а не для ходьбы; использовать их на маршруте нецелесообразно: резина быстро стирается и ухудшает сцепление.

В трекинге наконечники не меняют в зависимости от покрытия — они фиксируются очень жёстко и рассчитаны на постоянное использование. Меняют их только при полном износе.

Палки трекинговые C.A.M.P. Backcountry Ergo (наконечник) Фото: C.A.M.P.

Дополнительные функции

Многие модели оснащаются дополнительными системами, которые могут улучшить комфорт или безопасность. Важно понимать, какие функции действительно полезны, а какие будут лишними.

Система антишок представляет собой пружинный механизм внутри древка, который смягчает удар при опоре. Мнения о ней расходятся. С одной стороны, антишок уменьшает ударную нагрузку на руки и плечи, делает спуск более мягким и помогает людям с большим весом или чувствительными суставами. С другой — система заметно увеличивает вес палок, усложняет конструкцию и ремонт, а также показывает себя неэффективно при активной спортивной ходьбе.

Кроме того, иногда производители экспериментируют и добавляют в палки дополнительные устройства: модули GPS, датчики шагов, встроенные фонарики. Эти решения встречаются редко и обычно стоят дорого. В реальной практике туристы почти не пользуются таким функционалом: отдельные устройства удобнее и надёжнее.

Наконец, некоторые палки для трекинга дополнительно оснащают:

светоотражающими вставками — полезно для безопасности в тёмное время суток;

расширенными опорными кольцами для снега;

усиленными секциями для рельефов с большим риском ударов;

текстурированными ручками для лучшего хвата.

Это небольшие детали, но они делают модель более удобной и долговечной. На них стоит обращать внимание, особенно если вы ходите в разных сезонах и по разным тропам.

Бюджет и бренды

Цена трекинговых палок формируется из материалов, типа конструкции и качества фурнитуры. Чтобы выбрать подходящую модель, перед покупкой задайте себе три вопроса.

Как часто вы будете ходить? Насколько аккуратно вы обращаетесь со снаряжением? Какой рельеф вас ждёт?

Условно можно выделить три ценовых диапазона.

До 3000 руб. — бюджетные модели для первых походов и лёгких троп. Из брендов — Outventure или Zainer. Здесь палки обычно тяжелее и проще по материалам, но выполняют свои задачи.

Бюджет: палки трекинговые Zanier, 1889 руб. Фото: Zanier

3000–9000 руб. — оптимальный выбор по соотношению цены и качества. Примеры производителей — Northland и Camp. Это хорошие варианты для регулярных походов и горного трекинга.

Средний сегмент: палки трекинговые Northland Carbon, 4759 руб. Фото: Northland

10 000 руб. и выше — премиальные решения с минимальным весом и топовой фурнитурой. Найти их можно в ассортименте Leki, Black Diamond, Ferrino. Это выбор для активных, полупрофессиональных и профессиональных туристов, которые ценят лёгкость, удобство и долговечность.

Дорогие: палки трекинговые One Way MTX Carbon Vario Lite, 19 199 руб. Фото: One Way

Выбор трекинговых палок — это сочетание нескольких факторов: типа конструкции, материала, веса, ручек, наконечников и бюджета. На первый взгляд может показаться, что различия минимальны, но на маршруте каждая деталь влияет на комфорт и безопасность.

Помните о бюджете: даже доступные модели способны прослужить долго, если правильно ухаживать за палками — очищать, просушивать и периодически проверять фиксацию. А главное — выбирайте тот вариант, который подходит именно вашему стилю ходьбы и будущим маршрутам. Трекинговые палки — инструмент, который работает вместе с вами, разгружает тело и помогает уверенно двигаться вперёд.

