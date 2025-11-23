Городские джунгли Рио и мощь Игуасу. Как устроен активный отдых на природе в Бразилии?

Идеальное путешествие для тех, кто не хочет сидеть на одном месте.

Владимир Виноградов президент Pro-Vision, автор сообщества Vinogradov.story «Бразилия – это страна, где активный отдых становится единственно возможным форматом путешествия. Несмотря на обилие прекрасных пляжей, она не даёт расслабиться, а, наоборот, вдохновляет на физическую активность. Кажется, даже природа здесь создана для движения – и чтобы добраться до самых впечатляющих локаций, придётся приложить усилия – отправиться в многокилометровый горный хайк или несколько часов посидеть на вёслах».

Рио-де-Жанейро и водопады Игуасу, главные точки моего маршрута, представляли собой идеальный контраст. Рио – этакий пульсирующий праздник жизни, где всё пропитано социальной энергией. А Игуасу – средоточие первозданной, нечеловеческой мощи стихии, рядом с которой ощущаешь себя песчинкой под бесконечным потоком воды. Но объединяет их одно: это идеальные места для тех, кто не представляет путешествия без движения.

Жардим Ботанико: треккинг в городских джунглях

Когда жара на пляжах Рио становилась невыносимой, я сбегал в джунгли – благо до них рукой подать. Прямо в черте города, в южной его части, раскинулся огромный цветущий оазис, по ощущениям – атлантический лес, а формально – Ботанический сад, Жардим Ботанико.

Зачем же стране, буквально утопающий в зелени, понадобился ещё и рукотворный природный парк? Всё просто: для акклиматизации специй, составлявших в своё время неплохой процент импорта бразильской экономики.

На заре XIX века из Вест-Индии в Рио завозили мускатный орех, чёрный перец и корицу, которые надо было где-то культивировать. Со временем к «практичным» специям добавилась чисто декоративная флора, а затем и фауна – и Жардим Ботанико стал любимым местом для горожан и туристов.

Обойти весь сад, боюсь, невозможно. Я провёл тут полдня, но так и не увидел все заявленные 900 видов пальм, 700 сортов орхидей и сотни кактусов. Впрочем, врать не буду – я не считал, а просто наслаждался прогулкой. Отвлекался на туканов и умилялся капибарам. Рассматривал колониальные постройки и терялся в дождевых лесах «дикой» части сада. А ещё периодически ловил дежавю – бразильские субтропики чем-то напомнили мне почти родной сочинский дендрарий.

И что самое главное для активного туриста, Жардим Ботанико – стартовая площадка для треккинга в городских джунглях. Именно отсюда, из южной части сада, стартует один из самых известных пеших маршрутов к статуе Христа-Искупителя на вершину горы Корковаду. Дорога на высоту 710 м займёт несколько часов, но подарит захватывающие виды на город и приятное погружение в мир дикой природы Бразилии.

Жардим Ботанико Фото: istockphoto.com / AlexandreFagundes

Фос-де-Игуасу: как приручить стихию

Совсем иное, но не менее сильное впечатление производят легендарные водопады Игуасу. Я вылетел рано утром и вернулся поздно вечером, чтобы успеть провести здесь целый день. В ночь перед полётом рассматривал фото грандиозных каскадов, утопающих в диких дождевых лесах. Почти слышал грохот воды, несущейся строго вниз со скоростью 1,5 млн литров в секунду. Представлял, как увижу радугу, символически связывающую Бразилию с соседней Аргентиной.

Но как часто бывает в путешествиях, в дело вмешалась погода: между мной и Игуасу выросла плотная стена дождя. Расстроило ли это мои планы? Скорее нет, чем да. Я долго гулял по мосткам прямо над толщей воды, заглянул в легендарную «Глотку Дьявола» и почувствовал на кончиках пальцев всю мощь и грандиозную силу этого чуда природы. Пар, поднимающийся от воды, добавил загадочности. А ливень очень красиво оттенил роскошную зелень тропического леса.

Фос-де-Игуасу Фото: istockphoto.com / agustavop

Национальный парк Игуасу сразу дал понять, что не стоит воспринимать его как музей под открытым небом. Скорее, это потрясающая природная площадка для активного отдыха. Каскад из 275 водопадов окружают восемь маршрутов с заметными перепадами высот. Можно пройти их пешком или объехать на велосипедах, ощущая на коже холодный туман. Однако лучше всего – арендовать байдарку или каяк и отправиться в спокойные заводи реки Игуасу, подальше от основного грохочущего потока. Главное – помнить, что такой, казалось бы, медитативный заплыв потребует интенсивной работы рук и корпуса.

Фос-де-Игуасу Фото: istockphoto.com / Igor Alecsander

Игуасу часто сравнивают с Ниагарой, причём не в пользу последней. Думаю, соглашусь – эмоций латиноамериканские водопады дали больше, даже несмотря на немного «смазанную» картинку. Однако я очень надеюсь вернуться на Игуасу ещё раз. Как говорила Элеонора Рузвельт, «Прости, Ниагара».