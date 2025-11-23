Не только сырники и запеканка: 4 авторских рецепта блюд из творога от бренд-шефа

Творог — это не просто полезный продукт, который традиционно ассоциируется с блюдами вроде сырников и запеканки. Это нежное молочное изделие позволяет создавать интересные и разнообразные блюда — от творожного крема до «сырной» закуски.
«В этой статье раскрою четыре авторских рецепта блюд из творога».
Рецепты из творога
Крем из творога с огурцом и зеленью
Фото: istockphoto.com/Alisa Korolevskaya
Освежающая альтернатива салату.
КБЖУ на 100 г:
калории: 86 ккал;
белки: 8,6 г;
жиры: 3,4 г;
углеводы: 5,1 г.
Ингредиенты:
- творог (однородной консистенции, 1-5% жирности) — 250 г;
- огурец свежий — 1 шт. (120 г);
- огурец солёный — 40 г;
- чеснок — 1 зубчик;
- вяленые томаты — 50 г;
- перец болгарский (красный или жёлтый) — 1/2 шт. (70 г);
- оливковое масло — 1 ст. л.;
- петрушка или укроп — 5-7 г;
- соль, чёрный перец — щепотка по вкусу.
Способ приготовления
1. Выложите творог в миску, добавьте вяленые томаты и взбейте массу блендером до гладкой, кремовой текстуры.
2. Нарежьте мелкими кубиками свежий и солёный огурцы. Очистите чеснок и натрите на мелкой тёрке. Помойте болгарский перец, удалите семена, нарежьте мелкими кубиками.
3. Помойте зелень и мелко порубите.
4. Добавьте подготовленные овощи и зелень в творожную основу.
Фото: istockphoto.com/nikkimeel
5. Влейте оливковое масло, посолите, поперчите и перемешайте.
Творожный крем хорошо подавать охлаждённым. Можно как самостоятельную закуску или с поджаренными тостами, питой или хлебцами.
Творожный соус в стиле липтауэра на ржаном хлебе
Фото: istockphoto.com/I_rinka
Липтауэр — венгерский кремовый сыр с пикантными нотами, который отлично сочетается с каперсами и паприкой. В результате получается пряная, яркая и нежная закуска.
КБЖУ на 100 г:
калории: 103 ккал;
белки: 11,6 г;
жиры: 6,2 г;
углеводы: 4,3 г.
Ингредиенты:
- творог крупной или средней зернистости — 200 г;
- сметана или мягкий творожный сыр — 2 ст. л. (40 г);
- паприка сладкая молотая — 1 ч. л.;
- тмин молотый — 1/2 ч. л.;
- лук-шалот или красный лук — 30 г;
- каперсы — 1-2 шт. (20 г);
- чеснок — 1 зубчик;
- горчица (по желанию) — 1/2 ч. л.;
- петрушка — 1-2 веточки;
- соль, перец — щепотка по вкусу;
- ржаной или цельнозерновой серый тост — 2 шт.
Способ приготовления
1. Соедините творог и сметану, взбейте до умеренно однородной текстуры (можно оставить немного зернистости).
2. Очистите лук и чеснок и мелко нарежьте вместе с каперсами.
3. Переложите лук, чеснок и каперсы в творожную основу. Добавьте паприку, тмин, горчицу, посолите и поперчите.
4. Перемешайте массу и дайте ей настояться в холодильнике 30-60 минут — это нужно для раскрытия вкуса.
Фото: istockphoto.com/GMVozd
5. Пока масса охлаждается, поджарьте тосты на сковороде или в тостере.
6. Нанесите творожную массу на тосты крупными рельефными мазками.
Подайте творожный дип, украсив петрушкой.
Домашние ньюди из творога без теста
Фото: istockphoto.com/kabVisio
Ньюди — итальянская разновидность блюда пельменного типа. Чем-то оно напоминает ньокки, но готовится из рикотты и манной крупы. В результате получается лёгкое нежное блюдо с воздушной текстурой. Ньюди в переводе с итальянского означает «обнажённые», что и отражает суть блюда: фактически это равиоли без оболочки. Мука в этом рецепте используется только для обваливания.
КБЖУ на 100 г:
калории: 201 ккал;
белки: 13,0 г;
жиры: 11,6 г;
углеводы: 11,3 г.
Ингредиенты:
- мелкозернистый творог — 150 г;
- рикотта — 100 г;
- куриное яйцо — 1 шт.;
- манная крупа (или семолина) — 2 ст. л. (30 г);
- мука для обваливания — 1-2 ст. л.;
- соль — щепотка;
- масло сливочное — 20 г;
- листья шалфея — 5-6 шт.
Способ приготовления
1. Протрите творог и рикотту через сито. Также можно взбить их блендером, чтобы добиться гладкой и однородной текстуры.
2. Добавьте яйцо, манку и щепотку соли, перемешайте. Масса должна быть плотной, но пластичной.
3. Сформируйте из массы небольшие шарики или овальные клёцки. Обваляйте в муке.
Фото: istockphoto.com/Qwart
4. Вскипятите воду в широкой кастрюле, слегка её посолите.
5. Осторожно опустите ньюди в кипящую воду. Дождитесь, когда они всплывут, и после этого варите ещё минуту.
6. Растопите в сковороде масло и обжарьте на нём листья шалфея до хрустящей корочки. Масло не выливайте.
7. Выложите готовые ньюди на тарелку, полейте маслом, оставшимся от обжаривания шалфея, и украсьте листьями. Ньюди лучше подавать сразу.
Тосты с творогом, авокадо и яйцом пашот
Фото: istockphoto.com/Xan
Полезный завтрак с ресторанной подачей, который готовится просто и быстро.
КБЖУ на 100 г:
калории: 155 ккал;
белки: 10,9 г;
жиры: 8,2 г;
углеводы: 11,5 г.
Ингредиенты:
- творог мелкозернистый однородный — 100 г;
- авокадо — 1/2 шт.;
- яйца — 2 шт.;
- белый или ржаной хлеб — 2 ломтика;
- соль, чёрный перец — щепотка по вкусу;
- микрозелень или укроп — для украшения;
- хлопья чили (по желанию) — щепотка;
- уксус — 1 ч. л. (для варки яиц).
Способ приготовления
1. Обжарьте ломтики хлеба на сковороде или в тостере до хрустящей корочки.
2. Намажьте каждый ломтик тонким слоем творога.
3. Помойте авокадо, почистите, удалите косточку и нарежьте тонкими пластинками. Выложите их на творог.
Фото: istockphoto.com/repinanatoly
4. Сварите яйца пашот: вскипятите воду в небольшой кастрюле, добавьте уксус. Размешайте ложкой воду, чтобы получилась воронка, разбейте яйцо и аккуратно влейте его в воронку. Варите две-три минуты. Повторите со вторым яйцом.
5. Выложите по одному яйцу пашот на каждый тост.
6. Ополосните зелень и мелко нарежьте или порвите руками.
7. Посыпьте тосты солью, перцем, хлопьями чили и микрозеленью. Подавайте сразу.