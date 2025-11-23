Тосты, соус — и не только.

Не только сырники и запеканка: 4 авторских рецепта блюд из творога от бренд-шефа

Творог — это не просто полезный продукт, который традиционно ассоциируется с блюдами вроде сырников и запеканки. Это нежное молочное изделие позволяет создавать интересные и разнообразные блюда — от творожного крема до «сырной» закуски.

Сергей Кузнецов бренд-шеф медиаплатформы Food.ru «В этой статье раскрою четыре авторских рецепта блюд из творога».

Рецепты из творога

Крем из творога с огурцом и зеленью

Освежающая альтернатива салату.

КБЖУ на 100 г:

калории: 86 ккал;

белки: 8,6 г;

жиры: 3,4 г;

углеводы: 5,1 г.

Ингредиенты:

творог (однородной консистенции, 1-5% жирности) — 250 г;

огурец свежий — 1 шт. (120 г);

огурец солёный — 40 г;

чеснок — 1 зубчик;

вяленые томаты — 50 г;

перец болгарский (красный или жёлтый) — 1/2 шт. (70 г);

оливковое масло — 1 ст. л.;

петрушка или укроп — 5-7 г;

соль, чёрный перец — щепотка по вкусу.

Способ приготовления

1. Выложите творог в миску, добавьте вяленые томаты и взбейте массу блендером до гладкой, кремовой текстуры.

2. Нарежьте мелкими кубиками свежий и солёный огурцы. Очистите чеснок и натрите на мелкой тёрке. Помойте болгарский перец, удалите семена, нарежьте мелкими кубиками.

3. Помойте зелень и мелко порубите.

4. Добавьте подготовленные овощи и зелень в творожную основу.

5. Влейте оливковое масло, посолите, поперчите и перемешайте.

Творожный крем хорошо подавать охлаждённым. Можно как самостоятельную закуску или с поджаренными тостами, питой или хлебцами.

Творожный соус в стиле липтауэра на ржаном хлебе

Липтауэр — венгерский кремовый сыр с пикантными нотами, который отлично сочетается с каперсами и паприкой. В результате получается пряная, яркая и нежная закуска.

КБЖУ на 100 г:

калории: 103 ккал;

белки: 11,6 г;

жиры: 6,2 г;

углеводы: 4,3 г.

Ингредиенты:

творог крупной или средней зернистости — 200 г;

сметана или мягкий творожный сыр — 2 ст. л. (40 г);

паприка сладкая молотая — 1 ч. л.;

тмин молотый — 1/2 ч. л.;

лук-шалот или красный лук — 30 г;

каперсы — 1-2 шт. (20 г);

чеснок — 1 зубчик;

горчица (по желанию) — 1/2 ч. л.;

петрушка — 1-2 веточки;

соль, перец — щепотка по вкусу;

ржаной или цельнозерновой серый тост — 2 шт.

Способ приготовления

1. Соедините творог и сметану, взбейте до умеренно однородной текстуры (можно оставить немного зернистости).

2. Очистите лук и чеснок и мелко нарежьте вместе с каперсами.

3. Переложите лук, чеснок и каперсы в творожную основу. Добавьте паприку, тмин, горчицу, посолите и поперчите.

4. Перемешайте массу и дайте ей настояться в холодильнике 30-60 минут — это нужно для раскрытия вкуса.

5. Пока масса охлаждается, поджарьте тосты на сковороде или в тостере.

6. Нанесите творожную массу на тосты крупными рельефными мазками.

Подайте творожный дип, украсив петрушкой.

Домашние ньюди из творога без теста

Ньюди — итальянская разновидность блюда пельменного типа. Чем-то оно напоминает ньокки, но готовится из рикотты и манной крупы. В результате получается лёгкое нежное блюдо с воздушной текстурой. Ньюди в переводе с итальянского означает «обнажённые», что и отражает суть блюда: фактически это равиоли без оболочки. Мука в этом рецепте используется только для обваливания.

КБЖУ на 100 г:

калории: 201 ккал;

белки: 13,0 г;

жиры: 11,6 г;

углеводы: 11,3 г.

Ингредиенты:

мелкозернистый творог — 150 г;

рикотта — 100 г;

куриное яйцо — 1 шт.;

манная крупа (или семолина) — 2 ст. л. (30 г);

мука для обваливания — 1-2 ст. л.;

соль — щепотка;

масло сливочное — 20 г;

листья шалфея — 5-6 шт.

Способ приготовления

1. Протрите творог и рикотту через сито. Также можно взбить их блендером, чтобы добиться гладкой и однородной текстуры.

2. Добавьте яйцо, манку и щепотку соли, перемешайте. Масса должна быть плотной, но пластичной.

3. Сформируйте из массы небольшие шарики или овальные клёцки. Обваляйте в муке.

4. Вскипятите воду в широкой кастрюле, слегка её посолите.

5. Осторожно опустите ньюди в кипящую воду. Дождитесь, когда они всплывут, и после этого варите ещё минуту.

6. Растопите в сковороде масло и обжарьте на нём листья шалфея до хрустящей корочки. Масло не выливайте.

7. Выложите готовые ньюди на тарелку, полейте маслом, оставшимся от обжаривания шалфея, и украсьте листьями. Ньюди лучше подавать сразу.

Тосты с творогом, авокадо и яйцом пашот

Полезный завтрак с ресторанной подачей, который готовится просто и быстро.

КБЖУ на 100 г:

калории: 155 ккал;

белки: 10,9 г;

жиры: 8,2 г;

углеводы: 11,5 г.

Ингредиенты:

творог мелкозернистый однородный — 100 г;

авокадо — 1/2 шт.;

яйца — 2 шт.;

белый или ржаной хлеб — 2 ломтика;

соль, чёрный перец — щепотка по вкусу;

микрозелень или укроп — для украшения;

хлопья чили (по желанию) — щепотка;

уксус — 1 ч. л. (для варки яиц).

Способ приготовления

1. Обжарьте ломтики хлеба на сковороде или в тостере до хрустящей корочки.

2. Намажьте каждый ломтик тонким слоем творога.

3. Помойте авокадо, почистите, удалите косточку и нарежьте тонкими пластинками. Выложите их на творог.

4. Сварите яйца пашот: вскипятите воду в небольшой кастрюле, добавьте уксус. Размешайте ложкой воду, чтобы получилась воронка, разбейте яйцо и аккуратно влейте его в воронку. Варите две-три минуты. Повторите со вторым яйцом.

5. Выложите по одному яйцу пашот на каждый тост.

6. Ополосните зелень и мелко нарежьте или порвите руками.

7. Посыпьте тосты солью, перцем, хлопьями чили и микрозеленью. Подавайте сразу.