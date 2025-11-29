Идеально для здорового перекуса: 3 рецепта овощных чипсов, которые можно сделать дома

Если готовить овощи каждый день одним и тем же способом, они могут надоесть. А ведь именно они — основа здорового питания: содержат клетчатку, витамины, антиоксиданты и важные микроэлементы. Морковь, свёкла, цукини и капуста могут не только насыщать, но и поддерживать пищеварительные процессы, укреплять иммунитет и улучшать общее самочувствие.

Сергей Кузнецов бренд-шеф медиаплатформы Food.ru «Чтобы не утратить интерес к овощам и есть их с удовольствием, попробуйте сделать из них домашние чипсы. Они вкусные, хрустящие, легко упаковываются в контейнер — их удобно брать с собой на работу, в школу или в дорогу. А главное — вы точно знаете, из чего они сделаны».

Рецепты овощных чипсов

«Лесной набор» в дегидраторе

Фото: istockphoto.com/Plateresca

Сочетание сезонных овощей с лёгкими травами — отличный вариант для здорового перекуса.

Ингредиенты:

кабачок — 1 шт.;

морковь — 2 шт.;

свёкла — 1 шт.;

редис — 4-5 шт.;

оливковое масло — по вкусу;

соль, перец — по щепотке;

свежий розмарин или тимьян — по вкусу, мелко нарезать.

Способ приготовления

1. Тщательно вымойте все овощи. Очистите морковь и свёклу от кожуры. Кабачок и редис можно оставить с кожицей, если она нежная.

2. Нарежьте овощи очень тонкими кружочками толщиной не более 2 мм. Лучше всего использовать специальную тёрку с широкими отверстиями — так ломтики получатся одинаковыми по толщине.

3. Промокните каждый ломтик бумажным полотенцем, чтобы убрать влагу.

Фото: istockphoto.com/Liudmila Chernetska

4. В глубокой миске аккуратно смешайте овощи с небольшим количеством оливкового масла, добавьте соль, перец и измельчённые травы. Перемешайте так, чтобы каждый кусочек был покрыт пряностями.

5. Разложите овощи в один слой на лотках дегидратора . Убедитесь, что ломтики не перекрывают друг друга.

6. Сушите при температуре 55-60°C в течение 6-10 часов, пока чипсы не станут хрустящими. Время зависит от толщины ломтиков и модели дегидратора.

7. Остудите и переложите в герметичную ёмкость.

Овощные чипсы в духовке

Фото: istockphoto.com/VeselovaElena

Цветная смесь с мягкой сладостью и лёгкими пряными нотами — идеальна для перекуса или просмотра фильма в хорошей компании.

Ингредиенты:

свёкла — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

пастернак — 1 шт.;

оливковое масло — 2 ст. л.;

соль — 1 ч. л.;

копчёная паприка и/или чесночный порошок — по желанию.

Способ приготовления

1. Вымойте и очистите овощи. Нарежьте их слайсами толщиной 1,5-2 мм — вручную или с помощью специальной тёрки.

2. Промокните ломтики бумажным полотенцем, чтобы удалить влагу.

3. Смешайте в глубокой миске овощи с оливковым маслом и приправами (соль, паприка, чесночный порошок — по вкусу).

4. Застелите противень пергаментом или используйте решётку. Выложите овощи в один слой, не внахлёст.

Фото: istockphoto.com/Darya Arnautova

5. Запекайте при температуре 120-140°C. Через 15-20 минут переверните ломтики на другую сторону и запекайте ещё 20 минут. Если овощи слишком быстро подрумяниваются, снизьте температуру.

6. Чтобы избежать образования пара, приоткройте дверцу духовки (можно вставить деревянную ложку в зазор).

7. Остудите готовые чипсы на решётке. Храните в сухом контейнере до трёх-семи дней.

Вяленые чипсы

Фото: istockphoto.com/SMarina

Идеальны для неспешного вечера, когда хочется чего-то простого, ароматного и запоминающегося.

Вариант 1. Сливы с чесноком

Ингредиенты:

спелые плотные сливы — 15-20 шт.;

чеснок — 4 зубчика;

пряные прованские травы — 1 ч. л.;

оливковое масло высшей категории, соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления

1. Вымойте сливы, обсушите, разрежьте пополам и удалите косточки.

2. Очистите чеснок и мелко нарежьте.

3. Выложите сливы срезом вверх на противень, застеленный бумагой для выпечки.

Фото: istockphoto.com/LordHenriVoton

4. Сбрызните сливы маслом, приправьте солью, травами, перцем и чесноком.

5. Вяльте в духовке при температуре 90-100°C в течение двух-трёх часов. Следите, чтобы сливы не подгорели: они должны оставаться мягкими и ароматными.

Вариант 2. Помидоры с тимьяном

Фото: istockphoto.com/Liliia Bila

Ингредиенты:

томаты черри — 300 г;

чеснок — 2 зубчика;

тимьян — 2 веточки;

соль и сахар — по щепотке;

оливковое масло — по вкусу.

Способ приготовления

1. Вымойте помидоры, обсушите и разрежьте пополам.

2. Очистите и мелко нарежьте чеснок. Тимьян измельчите.

3. Выложите томаты срезом вверх на противень, застеленный пергаментом.

Фото: istockphoto.com/Cavan Images

4. Сбрызните маслом, приправьте солью, щепоткой сахара, чесноком и тимьяном.

5. Вяльте в духовке при 90-100°C два-три часа до мягкой текстуры. Готовые томаты можно хранить в холодильнике в банке с маслом до одной недели.