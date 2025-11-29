Идеально для здорового перекуса: 3 рецепта овощных чипсов, которые можно сделать дома

Если готовить овощи каждый день одним и тем же способом, они могут надоесть. А ведь именно они — основа здорового питания: содержат клетчатку, витамины, антиоксиданты и важные микроэлементы. Морковь, свёкла, цукини и капуста могут не только насыщать, но и поддерживать пищеварительные процессы, укреплять иммунитет и улучшать общее самочувствие.
«Чтобы не утратить интерес к овощам и есть их с удовольствием, попробуйте сделать из них домашние чипсы. Они вкусные, хрустящие, легко упаковываются в контейнер — их удобно брать с собой на работу, в школу или в дорогу. А главное — вы точно знаете, из чего они сделаны».
Рецепты овощных чипсов
«Лесной набор» в дегидраторе
Фото: istockphoto.com/Plateresca
Сочетание сезонных овощей с лёгкими травами — отличный вариант для здорового перекуса.
Ингредиенты:
- кабачок — 1 шт.;
- морковь — 2 шт.;
- свёкла — 1 шт.;
- редис — 4-5 шт.;
- оливковое масло — по вкусу;
- соль, перец — по щепотке;
- свежий розмарин или тимьян — по вкусу, мелко нарезать.
Способ приготовления
1. Тщательно вымойте все овощи. Очистите морковь и свёклу от кожуры. Кабачок и редис можно оставить с кожицей, если она нежная.
2. Нарежьте овощи очень тонкими кружочками толщиной не более 2 мм. Лучше всего использовать специальную тёрку с широкими отверстиями — так ломтики получатся одинаковыми по толщине.
3. Промокните каждый ломтик бумажным полотенцем, чтобы убрать влагу.
Фото: istockphoto.com/Liudmila Chernetska
4. В глубокой миске аккуратно смешайте овощи с небольшим количеством оливкового масла, добавьте соль, перец и измельчённые травы. Перемешайте так, чтобы каждый кусочек был покрыт пряностями.
5. Разложите овощи в один слой на лотках дегидратора. Убедитесь, что ломтики не перекрывают друг друга.
6. Сушите при температуре 55-60°C в течение 6-10 часов, пока чипсы не станут хрустящими. Время зависит от толщины ломтиков и модели дегидратора.
7. Остудите и переложите в герметичную ёмкость.
Овощные чипсы в духовке
Фото: istockphoto.com/VeselovaElena
Цветная смесь с мягкой сладостью и лёгкими пряными нотами — идеальна для перекуса или просмотра фильма в хорошей компании.
Ингредиенты:
- свёкла — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- пастернак — 1 шт.;
- оливковое масло — 2 ст. л.;
- соль — 1 ч. л.;
- копчёная паприка и/или чесночный порошок — по желанию.
Способ приготовления
1. Вымойте и очистите овощи. Нарежьте их слайсами толщиной 1,5-2 мм — вручную или с помощью специальной тёрки.
2. Промокните ломтики бумажным полотенцем, чтобы удалить влагу.
3. Смешайте в глубокой миске овощи с оливковым маслом и приправами (соль, паприка, чесночный порошок — по вкусу).
4. Застелите противень пергаментом или используйте решётку. Выложите овощи в один слой, не внахлёст.
Фото: istockphoto.com/Darya Arnautova
5. Запекайте при температуре 120-140°C. Через 15-20 минут переверните ломтики на другую сторону и запекайте ещё 20 минут. Если овощи слишком быстро подрумяниваются, снизьте температуру.
6. Чтобы избежать образования пара, приоткройте дверцу духовки (можно вставить деревянную ложку в зазор).
7. Остудите готовые чипсы на решётке. Храните в сухом контейнере до трёх-семи дней.
Вяленые чипсы
Фото: istockphoto.com/SMarina
Идеальны для неспешного вечера, когда хочется чего-то простого, ароматного и запоминающегося.
Вариант 1. Сливы с чесноком
Ингредиенты:
- спелые плотные сливы — 15-20 шт.;
- чеснок — 4 зубчика;
- пряные прованские травы — 1 ч. л.;
- оливковое масло высшей категории, соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления
1. Вымойте сливы, обсушите, разрежьте пополам и удалите косточки.
2. Очистите чеснок и мелко нарежьте.
3. Выложите сливы срезом вверх на противень, застеленный бумагой для выпечки.
Фото: istockphoto.com/LordHenriVoton
4. Сбрызните сливы маслом, приправьте солью, травами, перцем и чесноком.
5. Вяльте в духовке при температуре 90-100°C в течение двух-трёх часов. Следите, чтобы сливы не подгорели: они должны оставаться мягкими и ароматными.
Вариант 2. Помидоры с тимьяном
Фото: istockphoto.com/Liliia Bila
Ингредиенты:
- томаты черри — 300 г;
- чеснок — 2 зубчика;
- тимьян — 2 веточки;
- соль и сахар — по щепотке;
- оливковое масло — по вкусу.
Способ приготовления
1. Вымойте помидоры, обсушите и разрежьте пополам.
2. Очистите и мелко нарежьте чеснок. Тимьян измельчите.
3. Выложите томаты срезом вверх на противень, застеленный пергаментом.
Фото: istockphoto.com/Cavan Images
4. Сбрызните маслом, приправьте солью, щепоткой сахара, чесноком и тимьяном.
5. Вяльте в духовке при 90-100°C два-три часа до мягкой текстуры. Готовые томаты можно хранить в холодильнике в банке с маслом до одной недели.