Как на фабрике белья стали шить форму для первых ракеток мира: история бренда FILA

Сегодня FILA — один из самых известных и популярных спортивных брендов. Однако история компании началась с маленького семейного производства, которое занималось пошивом простого текстиля без претензии на моду. Со временем бренд ворвался в спортивную нишу и завоевал доверие не только любителей, но и звёзд стадионов. Как появилась компания FILA и как её создателям удалось выйти на мировой уровень?

С чего всё началось

Мало кто знает, но история бренда берёт своё начало в XX столетии. В 1911 году братья Джансеверо и Этторе Фила основали небольшую семейную мануфактуру. Изначально предприятие специализировалось на резьбе по дереву, однако повестка эпохи и тенденции в бизнесе того времени потребовали пересмотреть нишу и стратегию развития.

Тогда в живописном итальянском городке Биелле появилась фабрика по производству текстиля. На предприятии шили простые вещи, а главным потребителем были жители альпийских районов. По большей части под именем компании братьев Фила выпускалось нижнее бельё.

Этторе Фила Фото: fila.com

Джансеверо и Этторе лично занимались закупкой тканей и разрабатывали лекала. Им было важно объединять в изделиях своей мануфактуры комфорт, практичность и стиль. Эта тактика позволяла предприятию много лет стабильно оставаться на плаву. Лишь 70-е годы стали временем больших перемен. Именно тогда началось зарождение бренда FILA таким, каким мы его знаем сейчас.

Золотая эпоха компании

К 1972 году на фабриках компании трудились более 250 высококвалифицированных специалистов. К тому моменту бренд занял позиции ведущего производителя текстиля в Италии. Руководство понимало важность расширения и выхода на международный рынок. Тогда под именем марки начали отшивать спортивную одежду.

Производство компании FILA Фото: fila.com

Главную роль в этом вопросе сыграл Энрико Фрачей. В то время он занимал должность управляющего директора. Во многом благодаря ему в 1973 году компания подписала контракт с перспективным шведским теннисистом Бьорном Боргом.

Тогда 17-летний спортсмен только начинал карьеру, однако руководство бренда решилось сделать на него ставку. В том же году появился фирменный логотип FILA — буква «F» в прямоугольной рамке.

Логотип FILA Фото: fila.com

Через четыре года риск компании окупился. В 1977-м Борг стал первой ракеткой мира, в 1978-м победил на Уимблдоне, а также на открытых чемпионатах США и Франции. На каждом матче он выступил в экипировке от компании FILA.

Успех Борга в том числе заложил фундамент сотрудничества между компанией и миром профессионального тенниса. Марка начала работать с такими спортсменами, как Борис Беккер, Дженнифер Каприати, Ким Клейстерс. В списке контрактов бренда также сотрудничества с российскими спортсменами: Анной Чакветадзе, Светланой Кузнецовой, Верой Звонарёвой, Дмитрием Турсуновым и другими.

Бьорн Борг Фото: Neil Libbert/Getty Images

Другие виды спорта

Теннис стал ключевым направлением для развития бренда FILA как производителя спортивной одежды. Несмотря на это, руководство компании не стало фокусироваться лишь на этом векторе.

Одним из наиболее впечатляющих достижений марки оказалось сотрудничество с одним из самых известных альпинистов-экстремалов в мире Райнхольдом Месснером. В 1986 году он смог покорить Эверест без кислородного баллона. Спортсмен был практически полностью одет в экипировку от FILA.

Месснер продемонстрировал всему миру, что бренд способен поддерживать спортсменов не только на кортах, но и в условиях, где на кону жизнь. Для компании это событие стало настоящим PR-прорывом.

Райнхольд Месснер Фото: Impress Own/Getty Images

В начале 2000-х руководство бренда предприняло попытку укрепить свои итальянские корни и сделать марку более премиальной. Фирма заключила соглашения с легендарной командой Ferrari в рамках Формулы-1 и лично с Михаэлем Шумахером, а также с командой Ducati на время чемпионата мира по супербайку.

Предполагалось, что эти коллаборации станут настоящей сенсацией, однако на деле отклик от аудитории оказался не таким серьёзным. Покупатели не поддержали идею руководства компании уйти в люксовый сегмент, а рынок оказался перегружен конкурентами. FILA столкнулась с серьёзным кризисом.

Михаэль Шумахер Фото: Mark Thompson/Getty Images

Эпоха возрождения

К середине 2000-х положение бренда стало по-настоящему тяжёлым, но в 2007 году произошло судьбоносное событие: южнокорейский филиал компании выкупил FILA вместе со всеми дочерними предприятиями.

Этот шаг оказался не просто спасением, но и фундаментом для нового витка. Южная Корея стала новым центром развития бренда. Там FILA превратилась в одного из крупнейших и наиболее покупаемых производителей спортивной одежды. Благодаря обновлённому подходу к маркетингу, грамотным стратегиям и ориентации на молодёжную аудиторию марка постепенно смогла вернуться к впечатляющему уровню продаж.

Кроссовки FILA Disrupter Фото: fila-russia.ru

Наибольший скачок FILA получила благодаря возвращению к собственному наследию 90-х годов. Модели тех лет превратились в объекты ностальгического и трендового культа. Линейки Bubbles, Cage, Grant Hill и другие стали тем, что можно назвать генетическим кодом бренда.

Настоящим феноменом была модель кроссовок Disruptor, которая увидела свет в 1996 году. А уже в XXI веке они превратилась в одни из самых популярных и наиболее узнаваемых обувных силуэтов в мире. Модель Disruptor стала хитом среди молодёжи и всех, кто стремился подчеркнуть индивидуальность с помощью нестандартной обуви.

Сотрудничество со звёздами

Нынешняя стратегия FILA делает фокус на сотрудничествах со спортсменами, актёрами, моделями и другими инфлюенсерами. Бренд выпускает лимитированные коллекции совместно с другими компаниями, дизайнерами и знаменитостями.

Одним из наиболее громких проектов последних лет стал перезапуск модели Mindblower, для которой было создано 47 эксклюзивных расцветок. В работе участвовали такие команды, как Burn Rubber, Kasina, Shelflife, Pink Dolphin и многие другие.

В списке звёзд, с которыми сотрудничает бренд, огромное количество громких имён. Постоянная работа с известными инфлюенсерами — один из главных секретов стабильной популярности продукции марки.

Кроссовки FILA Mindblower Фото: fila-russia.ru

Серена Уильямс

Теннисистка много лет остаётся одним из самых известных лиц рекламных кампаний марки FILA. Сотрудничество Серены с брендом началось ещё в начале её спортивной карьеры. Она часто носила экипировку от FILA на турнирах и неоднократно принимала участие в коммерческих съёмках. Это до сих пор помогает марке поддерживать репутацию в мире тенниса.

Серена Уильямс Фото: Getty Images

Карл Кокс

Британский диджей и продюсер стал частью рекламных кампаний FILA, сфокусированных на уличной моде. Его стиль и музыка помогают бренду привлекать молодёжную аудиторию, ведущую активный образ жизни.

Кайли Дженнер

Бизнесвумен и бренд FILA сотрудничали в рамках коллаборации, в которую вошла целая линия одежды и обуви. Этот партнёрский проект помог компании расширить аудиторию и привлечь внимание других инфлюенсеров.

Компания сейчас

Ассортимент бренда FILA включает в себя разнообразную спортивную и повседневную продукцию, такую как одежда (костюмы для тренировок, футболки, толстовки), обувь (кроссовки, сандалии, кеды), а также аксессуары (сумки, рюкзаки, носки, головные уборы) и экипировку для различных видов спорта.

Бутик FILA Фото: fila-russia.ru

Бренд принадлежит южнокорейской компании Fila Korea, которая выкупила его у американского холдинга Cerberus Capital Management в 2007 году.

Сегодня марка продолжает сочетать наследие 90-х, современные технологии и разнообразные дизайнерские решения. Бренд FILA производит свою продукцию в различных странах. Основные фабрики находятся в Азии, в частности в Китае, Вьетнаме и Южной Корее.

