«Я живу, чтобы побеждать»: 50 мощных цитат Роналду, которые заряжают на успех

Роналду родился в бедной семье, а в 15 лет мальчику диагностировали болезнь сердца, ставящую крест на карьере. Сейчас его имя стало синонимом невозможного.
Утренняя рутина Криштиану Роналду поражает:
- криотерапия при -200°C;
- растяжка;
- массаж;
- сон в гипоксической палатке;
- трёхчасовые тренировки до завтрака.
Когда обычные игроки отдыхают, Роналду совершенствует каждую мышцу с фанатизмом учёного.
Но главное — он изменил саму психологию спорта. Его девиз — «ненависть делает меня сильнее» — стал оружием для миллионов. Дети по всему миру повторяют его движения, бизнесмены цитируют его принципы, а врачи изучают его режим как медицинское чудо.
Роналду доказал: гения создаёт не только талант, но и одержимость. И эта простая истина повлияла на целое поколение. Его философия изменила сам подход к успеху — не ждать удачи, а создавать её ежедневным трудом.
О трудолюбии и самоотдаче
Талант без работы — это ничто. Я верю в упорный труд.
Чтобы быть лучшим, ты должен работать больше, чем все остальные.
У меня есть талант, но я не полагаюсь только на него.
Роналду тренируется
Фото: из личного архива
Я не люблю отдыхать. Даже когда я не на тренировке, я думаю о футболе.
Если вы думаете, что вы идеальны, вы никогда таким не станете. Я никогда не бываю доволен. Я всегда хочу стать лучше.
Секрет в том, чтобы мечтать, верить, работать и никогда не сдаваться. Мой первый трофей — это результат тяжёлой работы, страсти и любви к тому, что я делаю.
Я заслуживаю «Золотой мяч» каждый год, я много работаю для этого. Но если награда достаётся не мне, это не конец света.
Ваш любимый игрок может быть талантливее, но никто не должен работать усерднее вас.
Я чувствую себя плохо, только когда плохо играю. К счастью, это случается редко.
Роналду на поле
Фото: Carlos Rodrigues/Getty Images
Я не сумасшедший. Я просто одержим быть лучшим.
В «Реале» психологическое давление на игроков намного серьёзнее, чем в «Юнайтед». Это хорошо. Во многих клубах ты не знаешь, к чему приведёт плохая игра.
О победе и успехе
Я жажду победы. Это часть меня. Мне нужно побеждать всегда — даже в тренировочных играх.
Успех не приходит к вам просто так. Вы должны идти за ним.
Я живу, чтобы забивать голы. Я живу, чтобы побеждать.
Роналду держит кубок
Фото: Sven Hoppe/Getty Images
Я ненавижу проигрывать. Ненавижу ещё больше, чем люблю побеждать. Неважно, сколько голов я забил. Важно, сколько трофеев мы выиграли как команда.
Я живу во сне и не хочу просыпаться.
Успех — это не случайность. Это тяжёлый труд, настойчивость, обучение, изучение, жертва и прежде всего любовь к тому, что вы делаете.
Я не следую за рекордами, рекорды следуют за мной.
Роналду под своим номером 7
Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images
Смысл в том, чтобы быть лучшим, а не считаться лучшим.
Майка с номером 7 — честь и ответственность. Я надеюсь, что это принесёт мне успех.
Я знал с самого начала, что стану звездой, но быть таким знаменитым я никогда не хотел. Это скучно, поверьте мне.
Когда вы перестаёте мечтать, вы перестаёте жить. У меня всё ещё есть мечты.
«Манчестер Юнайтед» по‑прежнему в моём сердце.
О семье и близких
Мои дети — это моё самое большое наследие. Всё остальное — футбол, трофеи, рекорды — всё это вторично.
Для меня сэр Алекс Фергюсон — мой футбольный отец. Он сыграл решающую роль в моей карьере и вне футбола остаётся для меня замечательным человеком.
Я могу быть самым крутым парнем на поле, но, когда я прихожу домой, моего сына ничего из этого не заботит. Для него я просто папа.
Семья — это всё. Она даёт мне силы и заземляет меня.
Роналду со своей семьёй
Фото: из личного архива
Смерть моего отца научила меня, что в жизни есть вещи поважнее футбола. Это научило меня быть сильным.
Моя мать — мой герой. Она прошла через столько трудностей, чтобы дать нам шанс в жизни.
Лучший момент в жизни — не выигрыш «Золотого мяча», а рождение моего сына.
Я делаю всё для своей семьи. Она — моя главная мотивация. Когда у тебя есть семья, которая тебя поддерживает, ты можешь достичь чего угодно.
Роналду показывает знак «сигма»
Фото: Abdullah Ahmed/Getty Images
Дом — это там, где моя семья. Неважно, в какой точке мира я нахожусь.
Можно говорить о религии, о погоде, но идеальных стран нет. В Саудовской Аравии есть прекрасные вещи, я счастлив, что нахожусь там вместе с семьёй.
Я хочу быть для своих детей примером, каким был мой отец для меня.
О критике и преодолении трудностей
Ваша любовь делает меня сильным, ваша ненависть делает меня непобедимым.
В тот момент, когда я узнал о смерти отца, я думал о том, что моя жизнь на этом закончится, но я собрался с духом и решил сделать то, что желал мой отец — он хотел, чтобы его сын стал лучшим.
Роналду с родителями
Фото: из личного архива
Я прошёл через многое в детстве. Это сделало меня ментально сильным.
Когда вы сталкиваетесь с препятствием, вы должны быть готовы к борьбе. Я всегда был бойцом.
Неудачи — это часть успеха. Вы должны научиться принимать их. Я не играю, чтобы нравиться людям. Я играю, чтобы побеждать и приносить пользу своей команде.
Меня годами недооценивали, но это только подпитывало мой огонь. Самые большие успехи приходят после самых больших разочарований. Никто не может сломать меня. Я прохожу через огонь и становлюсь ещё сильнее.
Не слушайте никого, кто говорит, что вы чего-то не можете достичь. Мечтайте, идите к цели и не сдавайтесь.
О возрасте и преданности спорту
Возраст — это просто число. Моё тело чувствует себя так, будто мне 30 лет, потому что я за ним ухаживаю.
Я хочу доказать, что возраст — это не преграда. Вы можете быть в отличной форме и в 40 лет.
Роналду в ванне со льдом
Фото: из личного архива
Мой секрет долголетия — это дисциплина. В еде, в тренировках, во сне.
Я всё ещё учусь. Даже в моём возрасте я нахожу способы стать лучше. Я как хорошее вино. С возрастом я становлюсь только лучше.
Моя карьера не закончится, когда я перестану играть. Я хочу, чтобы моё наследие вдохновляло будущие поколения.
Я инвестирую в своё тело. Это мой актив, и я должен за ним ухаживать.
Я не думаю о конце карьеры. Я всё ещё получаю от футбола удовольствие и всё ещё могу соревноваться на высшем уровне.
Многие игроки в моём возрасте уже ушли на пенсию, но я всё ещё здесь и всё ещё голоден.
Пока я чувствую страсть и могу помогать своей команде, я буду продолжать играть.
тренировка Роналду с командой
Фото: Федерация футбола Португалии
Все цитаты Роналду сводятся к простым, но мощным принципам:
- дисциплина как религия — от ежедневных тренировок до контроля питания;
- ненависть к поражениям как топливо для побед;
- семья как главная опора;
- вызовы как наркотик, без которого невозможен рост.
Роналду создал новый эталон спортсмена — не просто талантливого, но одержимого совершенством.
Его главный урок: великими не рождаются — ими становятся через ежедневный труд. И этот принцип изменил целое поколение спортсменов, которые теперь мечтают не просто играть, а доминировать.
Источники и материалы
Официальные интервью и выступления:
- интервью Piers Morgan Uncensored (2022);
- пресс-конференции УЕФА и ФИФА;
- официальные заявления для клубных СМИ («Реал» Мадрид, «Ювентус», «Манчестер Юнайтед»);
- церемонии вручения наград («Золотой мяч», The Best FIFA).
Документальные проекты:
- фильм Ronaldo (2015) — официальная биография;
- документальный сериал The CR7 Notebook;
- интервью ESPN, Sky Sports, BT Sport.
Печатные и цифровые издания:
- авторизованная биография Cristiano Ronaldo: The Biography (Лукас Кайзер);
- публикации в Marca, As, Gazzetta dello Sport;
- материалы официального сайта.