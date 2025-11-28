Девушка Бонда и Женщина-кошка: 10 фильмов с Холли Берри

Голливудская звезда добилась огромных успехов: за утончённой красотой скрываются строгая дисциплина и желание доказать свою востребованность в шоу-бизнесе.

О чём расскажем:

Биография Холли Берри

Будущая актриса родилась 14 августа 1966 года в Кливленде, штат Огайо. Забавно, но своё среднее имя Берри получила в честь сети местных супермаркетов Halle’s Department Store, бывшей в то время достопримечательностью. У Холли есть старшая сестра – Хайди. Родители – простые работники психиатрической больницы: мать была медсестрой, а отец – водителем.

Когда будущей голливудской звезде было четыре года, её родители развелись, и воспитанием девочек полностью занялась мать. Отец ушёл и больше не давал о себе знать. Окончив школу, Холли нашла себе первую работу – в местном супермаркете, где трудилась в детском отделе. Заработанными деньгами девушка воспользовалась с умом и вложила их в своё образование: она стала обучаться в колледже на факультете журналистики.

Неудивительно, что обладательница столь яркой и эффектной внешности попробовала свои силы в модельном бизнесе. Участия в конкурсах красоты принесли успехи: в 1985 году Берри получила звание «Мисс Тинейджер Америки», а через год – «Мисс Огайо» и «Первая вице-мисс США». Когда модели исполнилось 20 лет, она заняла шестое место на конкурсе «Мисс мира». Этим достижением Холли громко заявила о себе: она стала первой участницей с афроамериканскими корнями.

Будущая голливудская звезда была настолько рада своим успехам, что решила бросить колледж и полностью сосредоточиться на модельной карьере. Первым её крупным прорывом стал контракт с крупной косметической фирмой Revlon.

Холли Берри Фото: Vittorio Zunino Celotto/Getty Images

Но и этого девушке было мало: она решила попытать своё счастье в мире киноиндустрии. Кастинг за кастингом Холли всё быстрее приближалась к заветной мечте, и ей предложили роль в сериале «Живые куклы». В «Живых куклах» актриса получила роль Эмили Франклин. Хоть сериал и не пользовался большой популярностью, он помог Берри заявить о себе.

Далее последовала работа в фильме «Тропическая лихорадка», где актриса исполнила роль Вивиан. Её актёрский талант удивил не только зрителей, но и режиссёра Спайка Ли. В 1995 году вышел фильм «Дело Исайи», а в 1998 году – картина «Булворт», где Холли сыграла молодую активистку, сумевшую вдохновить пожилого политика на успехи. Затем последовала роль в фильме «Познакомьтесь с Дороти Дендридж», где актриса примерила на себе образ первой афроамериканки, удостоенной «Оскара». Эта роль стала своего рода предсказанием: в 2002 году Берри получила заветную статуэтку «Оскара» за работу в фильме «Бал монстров». Она стала первой афроамериканкой, получившей премию «За лучшую женскую роль».

Внешние данные и успех в карьере помогли актрисе заполучить завидную роль девушки Бонда в фильме серии «Умри, но не сейчас». Поклонники высоко оценили красоту и отличную форму Холли, которая сыграла агента АНБ, Джисинту «Джинкс» Джонсон.

Актриса также сыграла в фильмах «Пароль «Рыба-меч», «Люди Икс», «Готика», «Женщина-кошка». В последнем актриса получила самый большой гонорар за всю свою карьеру – $ 12,5 млн. Несмотря на старания режиссёра, стилистов и огромную прибыль с проката, за роль в фильме «Женщина-кошка» Берри была номинирована на скандальную антипремию «Золотая малина». Актриса не растерялась и лично пришла за статуэткой.

Через год вышел фильм Опры Уинфри «Их глаза видели Бога», за исполнение главной роли Холли была удостоена премии «Эмми». Затем последовали работы в фильмах «Джон Уик 3», «Удары», «Падение Луны». А одними из последних работ являются фильмы «Союз» и «Затерянное место».

Спорт и питание

59-летняя Холли Берри поддерживает себя в форме благодаря регулярным занятиям в тренажёрном зале. Актриса давно занимается рукопашным боем и боксом.

Личный тренер голливудской звезды разработал специальную программу, где уделяется внимание всему телу. В списке актрисы не только обычный фитнес, каждый день чётко распределён: кардиотренировки, силовые, бег и бокс – у Холли нет времени на отдых.

Своим любимым упражнением Берри считает планку. Актриса может держать её, пока не начнёт «гореть» всё тело. Йога и стретчинг тоже включены в тренировочную программу. Холли занимается йогой в самом начале тренировок в качестве разминки. А завершает занятие традиционной растяжкой.

Знаменитость страдает сахарным диабетом 1-го типа, поэтому строго следит за питанием. Холли сочетает интервальное питание и кетодиету . Чтобы держать инсулин в норме, актрисе приходится ограничивать употребление углеводов.

Берри полностью отказалась от мучного и сладостей. Актриса принципиально не завтракает, ест сразу после тренировки, чтобы восполнить силы.

Холли Берри и Габриэль Обри Фото: Michael Buckner/Getty Images

Личная жизнь Холли Берри

Официально актриса была замужем несколько раз. Первый супруг – игрок бейсбольной команды Дэвис Джастис, за которого Холли вышла в 1993 году. Брак продержался два года.

В 2001 году оскароносная звезда вновь пошла под венец: на этот раз её избранником стал музыкант Эрик Бене. Пара продержалась на плаву почти четыре года. Сразу же после расставания она нашла утешение в объятиях канадца Габриэля Обри. Мужчина работал моделью и познакомился с актрисой на одной из фотосессий. Влюблённые не скрывали своих чувств и в том же году сыграли свадьбу. В 2008 году у Габриэля и Холли родилась дочь Нала Ариэла. Но это не спасло пару: в 2010 году они официально развелись.

Во время съёмок фильма «Тёмный прилив» актриса познакомилась с Оливье Мартинесом, коллегой по ленте. Пара сыграла свадьбу в 2013 году, в этом же году у них родился сын Масео Роберт. Увы, Холли подала на развод спустя три года брака. Разрыв был крайне болезненным и скандальным: бывшие супруги никак не могли поделить опеку над сыном.

Холли Берри и Оливье Мартинес Фото: Kevin Winter/Getty Images

В результате долгих судебных тяжб было решено, что ребёнок одну половину недели живёт с отцом, другую – с матерью. С алиментами всё ещё интереснее: суд обязал выплачивать их того родителя, кто зарабатывает больше. А Холли – одна из самых высокооплачиваемых актрис Голливуда, поэтому выплаты легли на её плечи. Таким образом, ежемесячно актриса выделяет $ 8000 бывшему супругу. Кстати, актриса выплачивала алименты и предыдущему мужу – Габриэлю Обри.

10 фильмов с Холли Берри

«Бал монстров», США, 2001 год

Жанр: драма, мелодрама

Режиссёр: Марк Форстер

Главные актёры: Билли Боб Торнтон, Холли Берри, Питер Бойл, Хит Леджер

Возрастные ограничения: 18+

Кадр из фильма «Бал монстров» Фото: «Кинопоиск»

Драма Марка Форстера стала своеобразным вызовом обществу: Холли Берри блестяще справилась с непростой задачей. За роль Летиции Маскгроув она была удостоена «Оскара». Как позже призналась актриса, этой победой она доказала, что вправе получать серьёзные титулы, как и другие темнокожие женщины.

Для Берри это не просто слова: ещё в детстве ей пришлось столкнуться с неравенством. Из этих побуждений Холли изначально согласилась на небольшой гонорар. Её героиня Летиция влюбляется в Хэнка, человека, казнившего её мужа на электрическом стуле.

«Пароль «Рыба-меч», США, 2001 год

Жанр: боевик, триллер, криминал

Режиссёр: Доминик Сена

Главные актёры: Джон Траволта, Хью Джекман, Холли Берри

Возрастные ограничения: 18+

Кадр из фильма «Пароль «Рыба-меч» Фото: «Кинопоиск»

Холли исполнила роль красотки Джинджер, напарницы гениального преступника Гэбриэла Шира (Траволта), бывшего агента ЦРУ. Они обманом заставляют хакера Стэнли Джобсона (Джекман) принять участие в опасной афере, где он оказывается лишь пешкой. Стэнли вынужден пойти на условия, чтобы спасти жизнь дочери.

«Женщина-кошка», США, 2004 год

Жанр: фэнтези, боевик, криминал

Режиссёр: Питоф

Главные актёры: Холли Берри, Бенджамин Брэтт, Шэрон Стоун

Возрастные ограничения: 12+

Кадр из фильма «Женщина-кошка» Фото: «Кинопоиск»

Во время работы над картиной пришлось прибегнуть к услугам дрессировщика и 43 кошек. Одно животное Холли забрала себе. Не обошлось и без происшествий: в одной из сцен на актрису упала часть декораций. В результате Берри была госпитализирована, но уже на следующий день появилась на съёмочной площадке. Главную сцену сражения между Холли Берри и Шэрон Стоун снимали целых девять дней.

«Готика», США, 2003 год

Жанр: ужасы, триллер, детектив

Режиссёр: Матьё Кассовиц

Главные актёры: Холли Берри, Роберт Дауни-младший, Чарльз С. Даттон

Возрастные ограничения: 18+

Кадр из фильма «Готика» Фото: «Кинопоиск»

Мало кто знает, что сцена, где Роберт Дауни-младший выкручивает руку Холли Берри, далась с большим трудом. Актёр настолько вжился в роль, что не рассчитал свои силы и сломал партнёрше запястье. В результате несчастного случая актрисе пришлось ещё два месяца восстанавливаться и уже потом продолжать съёмки.

«Люди Икс», США, Канада, 2000 год

Жанр: фантастика, боевик, приключения

Режиссёр: Брайан Сингер

Главные актёры: Хью Джекман, Патрик Стюарт, Фамке Янссен, Джеймс Марсден, Холли Берри

Возрастные ограничения: 12+

Кадр из фильма «Люди Икс» Фото: «Кинопоиск»

Актриса сыграла в четырёх фильмах про мутантов-супергероев. Шторм в исполнении Холли вызвал бурю эмоций у фанатов Marvel: образ настолько полюбился зрителям, что они до сих пор ждут возвращения актрисы.

Правда, совсем недавно стало известно о громком скандале, произошедшем перед съёмками «Люди Икс: Последняя битва». Берри призналась, что создатели обманули её, предоставив поддельный сценарий. Как только звезда его прочитала, то тут же поставила подпись. Однако уже во время работы над картиной выяснилось, что этого сценария даже близко нет в оригинальной версии.

«Облачный атлас», США, Германия, Гонконг, Сингапур, 2012 год

Жанр: фантастика, драма

Режиссёр: Лана Вачовски, Том Тыквер, Лилли Вачовски

Главные актёры: Том Хэнкс, Холли Берри, Джим Бродбент, Джим Стёрджесс

Возрастные ограничения: 18+

Кадр из фильма «Облачный атлас» Фото: «Кинопоиск»

Холли Берри пришлось столкнуться с некоторыми трудностями, так как все актёры исполняли сразу несколько ролей. Приходилось много времени проводить у гримёра и менять образы в кратчайшие сроки. Актриса рассказывала, что в один день она играла еврейскую женщину 1930-х годов, а уже на следующий – женщину из древнего племени. Причём каждый образ снимался под началом разных режиссёров, и так по кругу.

Всего актриса воплотила шесть образов: жительницу племени аборигенов, Иокасту Эйрс, жену Вивиана Эйрса, журналистку Луизу Рей, индианку на издательском вечере, пластического хирурга Овидия и провидицу Мероним.

«Похищение», США, 2015 год

Жанр: триллер, криминал

Режиссёр: Луис Прието

Главные актёры: Холли Берри, Сэйдж Корреа, Крис МакДжинн

Возрастные ограничения: 18+

Кадр из фильма «Похищение» Фото: «Кинопоиск»

Героиня Берри – официантка Карла, которая разыскивает своего похищенного сына. На её глазах мальчика увезла неизвестная женщина, и Карла бросается в погоню. Коллегой Холли по съёмкам стал юный актёр Сэйдж Корреа. В процессе работы актёры настолько сдружились, что по окончании съёмок мальчик подарил Берри открытку с надписью «Самой лучшей маме». Сэйдж нашёл общий язык с дочерью актрисы Налой, которая часто приходила на съёмочную площадку и с удовольствием играла с Корреа.

«Затерянное место», США, Канада, Франция, 2024 год

Жанр: ужасы

Режиссёр: Александр Ажа

Главные актёры: Холли Берри, Перси Даггс IV, Энтони Би Дженкинс

Возрастные ограничения: 18+

Кадр из фильма «Затерянное место» Фото: «Кинопоиск»

Актриса сыграла мать двоих детей, которая убеждает сыновей, что их преследует злой дух. Она вводит свои правила и требует, чтобы мальчики следовали им – иначе их ждёт смерть.

Холли призналась, что сценарий фильма побудил её задуматься о представленном мире. Как матери, ей было тяжело осознать, что по сценарию женщине пришлось родить ребёнка дома и жить с ним взаперти в лесной глуши. Кроме того, актриса мучилась вопросом: действительно ли в лесу существовало некое зло или это порождение нездорового ума её героини.

«Тревожный вызов», США, 2013 год

Жанр: триллер

Режиссёр: Брэд Андерсон

Главные актёры: Холли Берри, Эбигейл Бреслин, Моррис Честнат

Возрастные ограничения: 18+

Кадр из фильма «Тревожный вызов» Фото: «Кинопоиск»

Джордан Тёрнер, оператор в колл-центре экстренных служб, переживает личную трагедию. Однажды ей позвонила девушка, в чей дом проник преступник. Джордан помогла ей спрятаться в ожидании приезда полицейских. Но девушка попала в руки маньяка, который её жестоко убил. Потрясённая Джордан с трудом нашла в себе силы выйти на работу. Полгода спустя происходит похожая ситуация – она принимает вызов от девочки, которую похитил маньяк и держит в багажнике.

«Джон Уик 3», США, Марокко, 2019 год

Жанр: боевик, триллер, криминал

Режиссёр: Чад Стахелски

Главные актёры: Киану Ривз, Холли Берри, Иэн Макшейн, Лоренс Фишбёрн

Возрастные ограничения: 18+

Кадр из фильма «Джон Уик 3» Фото: «Кинопоиск»

В фильме Холли сыграла Софию, управляющую отелем в Марокко, которая помогает Джону Уику. Для этой роли Берри пришлось провести много времени в тренажёрном зале и освоить технику рукопашного боя. Не обошлось без травм: во время исполнения очередного трюка Берри сломала три ребра. Но даже после этого она не перестала оттачивать технику, чтобы максимально соответствовать своему партнёру по съёмкам. Актриса самостоятельно дрессировала сторожевых псов. По окончании съёмок все они стали воспринимать Холли как хозяйку.