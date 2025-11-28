Мужские зимние кроссовки — 2025/2026: полный обзор трендов, брендов и цен

Чтобы обновка вас радовала и грела, вооружайтесь советами стилиста.

Зимние будни диктуют свои правила стиля: когда за окном метель и слякоть, на первый план выходит не только внешний вид обуви, но и её практичность. Современные производители доказывают, что модная пара может быть одновременно тёплой, непромокаемой и удобной.

Евгений Грибченков VIP-стилист, байер мужских коллекций «Кашемир и Шёлк» «В новом сезоне дизайнеры предлагают стильные решения, которые защитят от мороза и гололёда, не заставляя жертвовать эстетикой. Предлагаю поговорить о трендах зимней мужской обуви текущего сезона, а также разобраться в том, как же выбрать удобную качественную обувь и продлить срок её службы».

О чём расскажем:

Основные цветовые палитры сезона

В мужской зимней обуви доминируют сдержанные и универсальные цвета, позволяющие легко создавать гармоничные образы.

Классические чёрный и коричневый остаются фундаментом мужского зимнего гардероба. Они универсальны, сочетаются с одеждой любого стиля — от делового костюма до джинсов — и не теряют актуальности. Коричневый цвет особенно выигрышно смотрится в рамках тренда на эстетику «тихой роскоши».

Кроссовки утеплённые мужские GSD ONE 2 MID WTR, 2499 руб. Фото: GSD

Земляные оттенки — палитра, вдохновлённая природой. Она включает в себя тёмно-зелёный, оливковый, бежевый и горчичный. Эти цвета визуально не утяжеляют силуэт и отлично вписываются в зимние городские образы.

Кроссовки утеплённые мужские Demix Clasico 3, 3999 руб. Фото: Demix

Также этой зимой в тренде глубокий бордовый и тёмно-синий. Они хорошо сочетаются с базовыми цветами гардероба: серым, бежевым, чёрным и тёмно-зелёным.

Дизайнеры иногда добавляют яркие детали, например, контрастные подошвы или цветные шнурки, чтобы оживить классические модели. Свежо в зимней обуви смотрится белый цвет.

Популярные материалы и технологии

Современная зимняя обувь сочетает в себе проверенные временем натуральные материалы и инновационные технологии. Натуральная кожа, нубук и замша остаются золотым стандартом для зимней обуви.

Натуральная кожа ценится за прочность, износостойкость и способность дышать.

Нубук и замша придают обуви более мягкую текстуру и элегантный внешний вид.

Для защиты от влаги и снега во многих моделях используется мембрана Gore-Tex. Она обеспечивает водонепроницаемость, при этом позволяя ногам дышать, что предотвращает перегрев и сохраняет комфорт во время длительного ношения.

Для сохранения тепла в сильные морозы производители используют как натуральные, так и высокотехнологичные синтетические утеплители. Актуальны шерсть, мех и синтетический материал тинсулейт. Он эффективно сохраняет тепло даже при низких температурах, не добавляя обуви лишнего объёма.

Модные тренды зимней обуви — 2025/2026

В наступающем сезоне можно выделить несколько ключевых направлений, которые будут определять выбор модной обуви. Если вы хотите выглядеть стильно, обратите внимание на эти модели.

Утилитарный шик (Gorpcore)

Эстетика туристического и активного отдыха прочно вошла в моду. Треккинговые кроссовки с агрессивным протектором, системами быстрой шнуровки и водонепроницаемыми мембранами стали неотъемлемой частью городского стиля. Их ценят за футуристичный дизайн, максимальный комфорт и функциональность. Вариант подойдёт тем, кто любит длительные прогулки на свежем воздухе.

Кроссовки утеплённые мужские Outventure Montblanc 3 Low, 6999 руб. Фото: Outventure

Хайкеры или хайтопы — это зимние ботинки с массивной рифлёной подошвой, высоким голенищем и плотными шнурками. Такая модель тоже пришла на улицы города из спорта и туризма, и она остаётся одной из самых практичных в холодное время года, выдерживая любую непогоду и гололёд.

Высокие кроссовки

Этот микротренд переживает настоящий бум. Модели, вдохновлённые боксёрскими ботинками, выглядят свежо и необычно. К тому же высокая обувь обеспечивает дополнительную защиту от холода и поддержку стопы.

EMPORIO ARMANI, 35 992 руб. / stockmann Фото: EMPORIO ARMANI

Кеды с мехом

Кеды уже давно перестали быть атрибутом исключительно тёплых сезонов. Сегодня их смело можно носить круглый год. Конечно, если подобрать правильную модель. Ключевые отличия зимних кед от летних — это наличие утепления и более высокая толстая подошва.

Утеплённые кеды Santoni, 102 493 руб. / «Кашемир и Шёлк» Фото: «Кашемир и Шёлк»

Кеды могут быть низкими или высокими. Более спортивными или тяготеющими к классике.

Кеды утеплённые мужские Termit Jumble Next Cl, 7999 руб. / «спортмастер» Фото: Termit

Футуристические модели

В тренде гибридные дизайны, сочетающие элегантность и спортивную функциональность. Используются интригующие текстуры, такие как кракелюрная кожа и утрированное тиснение.

Кроссовки на платформе не сдают позиций, но становятся более архитектурными и продуманными. Это практично при нестабильной зимней погоде и к тому же даёт возможность добавить пару сантиметров к росту.

Кроссовки мужские YIVELOVE 43, 3379 руб. / poizon.io Фото: YIVELOVE

Популярные бренды и новинки

Лидерами продаж зимней обуви остаются бренды Nike, adidas, New Balance. Каждый производитель занимает свою нишу, закрывая те или иные потребности покупателей.

Nike: инновации и технологии

Nike ACG Air Terra Antarktik — универсальный вездеход из профессиональной линейки All Conditions Gear. Многослойная конструкция с мембраной Gore-Tex, меховой подкладкой и усиленной подошвой превращает любые прогулки и активный отдых в комфортное приключение. Модель обеспечивает полную фиксацию стопы и термозащиту даже при экстремальных температурах.

Nike ACG Air Terra Antarktik / цена по запросу Фото: Nike

Adidas: коллаборации и лимитированные коллекции

Bad Bunny x adidas Campus — коллаборационная модель, созданная в партнёрстве с артистом Bad Bunny. Кроссовки выделяются оригинальным силуэтом и усиленной конструкцией верха, обеспечивающей защиту от ветра. Это не просто обувь, а яркий элемент стиля.

Bad Bunny x adidas Campus / цена по запросу Фото: Adidas

Adidas Niteball Hi — выразительная модель, созданная специально для зимы. Технологичный утеплитель Primaloft в сочетании с внутренним мехом создаёт комфортный микроклимат, а светоотражающие элементы обеспечивают видимость в тёмное время суток. Модель дополнена высокой подошвой для защиты от влаги.

Adidas Niteball Hi / цена по запросу Фото: Adidas

New Balance: стиль и комфорт

New Balance 1906D — сбалансированная модель с лаконичным дизайном и технологичным наполнением. Усовершенствованная система амортизации и глубокий протектор обеспечивают стабильное сцепление со скользкими поверхностями. Модель выглядит эффектно и дорого.

New Balance 1906D / цена по запросу Фото: New Balance

New Balance 9060 High — современный силуэт с массивной подошвой и улучшенной термоизоляцией. Выразительный современный дизайн в сдержанной палитре.

New Balance 9060 High / цена по запросу Фото: New Balance

Как выбрать идеальную зимнюю обувь

В зимнее время особенно важно выбирать надёжную и качественную обувь. Обратите внимание на материалы: это должна быть либо натуральная кожа, либо высокотехнологичный синтетический состав. Экокожа в холодном климате может потрескаться и не даст стопе дышать. Для удобства и тепла выбирайте обувь на полразмера больше, главное, чтобы стопа надёжно фиксировалась.

Трекеры из замши с овчиной Ereda, 76 665 руб. / «Кашемир и Шёлк» Фото: «Кашемир и Шёлк»

Покупая ботинки или кроссовки на зиму, подумайте, будут ли они сочетаться с остальным гардеробом. Если вы выбираете ультрамодную модель, дополните образ другими трендовыми элементами. При покупке дорогой обуви стоит задуматься – будет ли она актуальна год-два спустя?

Стоимость зимней обуви зависит от материалов, бренда и сезона. Обувь известных марок в масс-маркете (реплики) может стоить очень недорого — от 5000 руб. Кроссовки от adidas и Nike – от 15 000 до 20 000 руб., однако чем больше технологий применяется при создании модели, тем дороже она будет стоить. Также здесь очень важно понимать — оригинал вы покупаете или подделку.

Кроссовки утеплённые мужские Erke Jogging, 8499 руб. / «спортмастер» Фото: Erke

Кроссовки от Emporio Armani стоят в среднем от 30 000 до 50 000 руб. Итальянская люксовая обувь из новой коллекции обойдётся примерно в 70 000-100 000 руб. Благодаря качеству и вневременному дизайну эти модели прослужат вам несколько лет. Брендовую обувь прошлого сезона можно купить с хорошей скидкой.

Спортивные ботинки из натуральной кожи Peserico, 87 546 руб. / «Кашемир и Шёлк» Фото: «Кашемир и Шёлк»

Как ухаживать за зимними кроссовками

Правильный уход поможет сохранить внешний вид и функциональные качества обуви на долгое время.

Ключевые рекомендации

Очищайте обувь сразу после улицы, не допуская высыхания и впитывания грязи. Никогда не сушите кроссовки на батарее или обогревателе — это приводит к деформации и растрескиванию материалов. Набейте намокшую обувь бумагой и оставьте сушиться при комнатной температуре. Обрабатывайте новые кроссовки водоотталкивающими спреями, чтобы создать защитный барьер от воды, грязи и реагентов. Средства на водной основе безопаснее и экологичнее. Давайте обуви отдых, так она прослужит дольше. Не стоит носить одну и ту же пару каждый день.

Выбор зимней обуви — это не просто вопрос удобства и тепла, а возможность выразить свой стиль и чувствовать себя уверенно в любую погоду. Предложение нового зимнего сезона доказывает, что практичность и мода не исключают, а дополняют друг друга. Следите за трендами, инвестируйте в качественные модели и не бойтесь экспериментировать: идеальная зимняя обувь — это ваш личный комфорт, воплощённый в стиле. Выбирайте те модели, что отвечают всем вызовам зимы и при этом говорят о вашем безупречном вкусе.

⃰ Цены на товары актуальны на момент публикации. Могут отличаться у разных поставщиков и зависят от акций.