Модные легинсы против хандры: 25 трендовых моделей — яркие, с принтами и вставками

Рассказываем про тенденции с поправкой на сезон. Наша задача — прогнать уныние, но остаться стильными.

Когда пасмурная погода стоит неделями, а серые улицы становятся постоянным фоном будней, хочется найти способ привнести в повседневность чуть больше яркости. Качественный спорт всегда улучшает настроение, а тренировки в красивой и удобной одежде усиливают его эффект.

Александра Садовникова менеджер по продукту бренда спортивной одежды Wildwins «Легинсы — универсальная вещь в спортивном гардеробе. Их можно надеть и на пробежку, и на тренировку в зале. С учётом сезона актуальнее вторая опция. Когда за окном сплошная серость, поход в фитнес-клуб — как глоток свежего воздуха. А уж если у нас есть возможность добавить яркости за счёт своего образа — это точно та самая возможность, которую нельзя упускать. Но как при этом остаться стильной?»

О чём расскажем:

Материалы

При выборе легинсов в первую очередь обратите внимание на ткань. Лучше всего подходят лёгкие, дышащие и эластичные материалы. Одежда не должна ограничивать движения. Хорошие легинсы тянутся вместе с телом и позволяют делать любые упражнения.

Но ценится не только комфорт. Материал должен быть устойчивым к износу, стираниям, долгим тренировкам. Только что купленная, но уже изношенная одежда сильно портит настроение.

Легинсы Athlex Easy, 899 руб. / «спортмастер» Фото: Athlex Easy

Важна посадка: ткань должна обнимать тело, подчёркивать его формы, но при этом не давить, не мешать, не перетягивать. Хорошая посадка — это баланс между плотностью, эластичностью и дыханием материала.

Цвета

Главный тренд последних сезонов — яркие, насыщенные цвета. Классические чёрные леггинсы ещё в почёте: они универсальны, легко сочетаются и служат базой. Однако всё чаще на подиумах и в уличной моде появляются модели цвета коралла, оранжевого, изумрудного, насыщенного фиолетового, солнечного жёлтого, бирюзового. Такие легинсы визуально делают образ живым, энергичным.

Легинсы Athlex, 1649 руб. / «спортмастер» Фото: Athlex

Если не хотите рисковать, сочетайте яркие легинсы с нейтральными топами, футболками, лонгсливами. Белыми, бежевыми, чёрными, серыми. Это базовое правило для тех, кто хочет избежать в образе перебора.

Чуть более опасным вариантом будет монохром. Уровень яркости при ставке на фуксию, лайм, оранж окажется на переделе. Самое опасное решение — верх и низ в двух разных ярких цветах. Также сложно сюда вписать динамичный принт. В этом случае будет очень важно, чтобы цвет легинсов дублировался в оттенках принта на топе.

Принты

С технической токи зрения легинсы с принтом — удачный выбор. Современные технологии таковы, что рисунок не трескается, не скатывается. Даже при постоянной носке и стирках. Они долговечны. Также удобно, что под принтом обычно проще спрятать какие-то нюансы фигуры и бельё. Здесь важно лишь разбираться в том, какие принты стройнят, а какие – полнят.

С точки зрения трендов мы также не ограничены в выборе. Он огромен. От леопарда, тигры и зебры до геометрии и психоделических переливов цвета.

Легинсы BARKA, 3350 руб. Фото: BARKA

Чтобы избежать перебора яркости, здесь нужно соблюдать то же правило нейтрализации, что и при выборе ярких легинсов. Самый безопасный вариант — нейтральный верх.

Вставки, цветовые блоки, декор

Контрастные вставки и цветовые блоки придают динамику, подчёркивают стройность ног и вызывают желание рассмотреть ваш образ более детально. Попробуйте носить модели с яркими полосками по бокам, вставками из другого цвета на колене или поясом, отличающимся от основного тона.

Легинсы Reebok, 3499 руб. Фото: Reebok

Сеточные вставки выполняют не только эстетичную, но и практичную функцию. Они помогают вентилировать ноги. Особенно популярны варианты с сеткой по бокам или сзади на сгибе под коленкой. Такие легинсы с яркой, контрастной, возможно даже полупрозрачной вставкой хорошо смотрятся с объёмным худи.

Легинсы Bona Fide Move UP Corsage Black, 5625 руб. Фото: Bona Fide

Важно лишь помнить, что подобные варианты выглядят максимально сексуально. Здесь очень легко переборщить. Для нейтрализации лучше выбирать спокойный, не слишком открытый верх. Также «успокоить» образ можно при помощи цвета — выбрав спокойный оттенок.

Легинсы Sensana, 1049 руб. Фото: Sensana

Иногда легинсы комбинируются из разных по фактуре материалов. Одна модель может состоять одновременно из матовой, гладкой, рифлёной и чуть глянцевой ткани. Это добавляет визуальный объём, интересную игру света и тени на ногах, подчёркивает формы.

Легинсы Infinity Lingerie, 919 руб. / lamoda Фото: Infinity Lingerie

Модели и посадка

Легинсы давно перестали быть однотипной базовой вещью. Сегодня каждый может найти свой вариант по посадке, текстуре, дизайну.

Длинные, полностью облегающие легинсы с высокой талией и поддерживающим поясом навсегда останутся классикой спорта. Сегодня это самая распространённая модель. Они полностью облегают ноги, при этом сохраняя свободу движений. Подойдут и для силовых тренировок, и для йоги.

Легинсы Bona Fide: Extra Sex-Push Up Juicy White, 6525 руб. Фото: Bona Fide

Заниженная талия не слишком актуальна. И это хорошо, ведь такая посадка визуально укорачивает ноги. Укороченная длина встречается. Это могут быть 3/4 или 7/8. Они чуть больше открывают ногу. Дают возможность показать щиколотку.

Всё больше набирает популярность клёш. Хотя чаще эту модель можно встроить на танцевальных классах.

Легинсы BIVIGAOS, 1613 руб. / «яндекс маркет» Фото: BIVIGAOS

Также на танцевальных классах, балетно-вдохновлённых форматах (а иногда и просто в тренажёрном зале) можно встретить модель с пяточкой. Этот вариант надёжно фиксируется, не сползает. Хорош для тех, кто много времени проводит на полу, в растяжках, работе с гибкостью.

Советы для создания комплектов

Тренды важны, однако одежда должна быть не только модной необходимостью. Нужно, чтобы она отражала ваш характер, настрой и служила личным целям. Образу следует быть не просто модным, а во всех отношениях адекватным. Давайте ещё раз пройдёмся по важным моментам.

Правило акцента

Итак, чтобы выглядеть ярко, но оставаться стильной, нужно использовать правило акцента. Пусть броской будет только одна вещь в образе. Если легинсы с активным принтом или в цвете «вырви глаз», пусть остальные элементы будут спокойными и минималистичными.

Наличие нейтральной базы

В своём арсенале желательно иметь не только яркие варианты экипировки, но и нейтральные. Во-первых, на случай соответствующего настроения. Во-вторых — для того, чтобы были необходимые элементы для нейтрализации акцентных.

Легинсы Reebok, 4299 руб. / «спортмастер» Фото: Reebok

Внимание на функциональность

Отдавайте предпочтение плотной и эластичной ткани, высокому поясу, модели с длиной, подходящей под вашу активность. Должно быть не только красиво, но и удобно.

Легинсы — это не просто одежда для спорта, но ещё и способ выразить себя, подчеркнуть настроение, сочетать комфорт, функциональность и стиль.

Если вы хотите вдохновения, присмотритесь к новинкам: возможно, именно в них скрыт тот самый оттенок, который превратит обычную тренировку или дождливый день в повод улыбнуться, и почувствовать себя живой, энергичной и стильной.

