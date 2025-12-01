Модные легинсы против хандры: 25 трендовых моделей — яркие, с принтами и вставками

Когда пасмурная погода стоит неделями, а серые улицы становятся постоянным фоном будней, хочется найти способ привнести в повседневность чуть больше яркости. Качественный спорт всегда улучшает настроение, а тренировки в красивой и удобной одежде усиливают его эффект.
«Легинсы — универсальная вещь в спортивном гардеробе. Их можно надеть и на пробежку, и на тренировку в зале. С учётом сезона актуальнее вторая опция. Когда за окном сплошная серость, поход в фитнес-клуб — как глоток свежего воздуха. А уж если у нас есть возможность добавить яркости за счёт своего образа — это точно та самая возможность, которую нельзя упускать. Но как при этом остаться стильной?»
О чём расскажем:
- Материалы
- Цвета
- Принты
- Вставки, цветовые блоки, декор
- Модели и посадка
- Советы для создания комплектов
Материалы
При выборе легинсов в первую очередь обратите внимание на ткань. Лучше всего подходят лёгкие, дышащие и эластичные материалы. Одежда не должна ограничивать движения. Хорошие легинсы тянутся вместе с телом и позволяют делать любые упражнения.
Но ценится не только комфорт. Материал должен быть устойчивым к износу, стираниям, долгим тренировкам. Только что купленная, но уже изношенная одежда сильно портит настроение.
Легинсы Athlex Easy, 899 руб. / «спортмастер»
Фото: Athlex Easy
Цвета
Главный тренд последних сезонов — яркие, насыщенные цвета. Классические чёрные леггинсы ещё в почёте: они универсальны, легко сочетаются и служат базой. Однако всё чаще на подиумах и в уличной моде появляются модели цвета коралла, оранжевого, изумрудного, насыщенного фиолетового, солнечного жёлтого, бирюзового. Такие легинсы визуально делают образ живым, энергичным.
Легинсы Athlex, 1649 руб. / «спортмастер»
Фото: Athlex
Если не хотите рисковать, сочетайте яркие легинсы с нейтральными топами, футболками, лонгсливами. Белыми, бежевыми, чёрными, серыми. Это базовое правило для тех, кто хочет избежать в образе перебора.
Чуть более опасным вариантом будет монохром. Уровень яркости при ставке на фуксию, лайм, оранж окажется на переделе. Самое опасное решение — верх и низ в двух разных ярких цветах. Также сложно сюда вписать динамичный принт. В этом случае будет очень важно, чтобы цвет легинсов дублировался в оттенках принта на топе.
Принты
С технической токи зрения легинсы с принтом — удачный выбор. Современные технологии таковы, что рисунок не трескается, не скатывается. Даже при постоянной носке и стирках. Они долговечны. Также удобно, что под принтом обычно проще спрятать какие-то нюансы фигуры и бельё. Здесь важно лишь разбираться в том, какие принты стройнят, а какие – полнят.
С точки зрения трендов мы также не ограничены в выборе. Он огромен. От леопарда, тигры и зебры до геометрии и психоделических переливов цвета.
Легинсы BARKA, 3350 руб.
Фото: BARKA
Чтобы избежать перебора яркости, здесь нужно соблюдать то же правило нейтрализации, что и при выборе ярких легинсов. Самый безопасный вариант — нейтральный верх.
Вставки, цветовые блоки, декор
Контрастные вставки и цветовые блоки придают динамику, подчёркивают стройность ног и вызывают желание рассмотреть ваш образ более детально. Попробуйте носить модели с яркими полосками по бокам, вставками из другого цвета на колене или поясом, отличающимся от основного тона.
Легинсы Reebok, 3499 руб.
Фото: Reebok
Сеточные вставки выполняют не только эстетичную, но и практичную функцию. Они помогают вентилировать ноги. Особенно популярны варианты с сеткой по бокам или сзади на сгибе под коленкой. Такие легинсы с яркой, контрастной, возможно даже полупрозрачной вставкой хорошо смотрятся с объёмным худи.
Легинсы Bona Fide Move UP Corsage Black, 5625 руб.
Фото: Bona Fide
Легинсы Sensana, 1049 руб.
Фото: Sensana
Иногда легинсы комбинируются из разных по фактуре материалов. Одна модель может состоять одновременно из матовой, гладкой, рифлёной и чуть глянцевой ткани. Это добавляет визуальный объём, интересную игру света и тени на ногах, подчёркивает формы.
Легинсы Infinity Lingerie, 919 руб. / lamoda
Фото: Infinity Lingerie
Модели и посадка
Легинсы давно перестали быть однотипной базовой вещью. Сегодня каждый может найти свой вариант по посадке, текстуре, дизайну.
Длинные, полностью облегающие легинсы с высокой талией и поддерживающим поясом навсегда останутся классикой спорта. Сегодня это самая распространённая модель. Они полностью облегают ноги, при этом сохраняя свободу движений. Подойдут и для силовых тренировок, и для йоги.
Легинсы Bona Fide: Extra Sex-Push Up Juicy White, 6525 руб.
Фото: Bona Fide
Заниженная талия не слишком актуальна. И это хорошо, ведь такая посадка визуально укорачивает ноги. Укороченная длина встречается. Это могут быть 3/4 или 7/8. Они чуть больше открывают ногу. Дают возможность показать щиколотку.
Всё больше набирает популярность клёш. Хотя чаще эту модель можно встроить на танцевальных классах.
Легинсы BIVIGAOS, 1613 руб. / «яндекс маркет»
Фото: BIVIGAOS
Также на танцевальных классах, балетно-вдохновлённых форматах (а иногда и просто в тренажёрном зале) можно встретить модель с пяточкой. Этот вариант надёжно фиксируется, не сползает. Хорош для тех, кто много времени проводит на полу, в растяжках, работе с гибкостью.
Советы для создания комплектов
Тренды важны, однако одежда должна быть не только модной необходимостью. Нужно, чтобы она отражала ваш характер, настрой и служила личным целям. Образу следует быть не просто модным, а во всех отношениях адекватным. Давайте ещё раз пройдёмся по важным моментам.
Правило акцента
Итак, чтобы выглядеть ярко, но оставаться стильной, нужно использовать правило акцента. Пусть броской будет только одна вещь в образе. Если легинсы с активным принтом или в цвете «вырви глаз», пусть остальные элементы будут спокойными и минималистичными.
Наличие нейтральной базы
В своём арсенале желательно иметь не только яркие варианты экипировки, но и нейтральные. Во-первых, на случай соответствующего настроения. Во-вторых — для того, чтобы были необходимые элементы для нейтрализации акцентных.
Легинсы Reebok, 4299 руб. / «спортмастер»
Фото: Reebok
Внимание на функциональность
Отдавайте предпочтение плотной и эластичной ткани, высокому поясу, модели с длиной, подходящей под вашу активность. Должно быть не только красиво, но и удобно.
Легинсы — это не просто одежда для спорта, но ещё и способ выразить себя, подчеркнуть настроение, сочетать комфорт, функциональность и стиль.
Если вы хотите вдохновения, присмотритесь к новинкам: возможно, именно в них скрыт тот самый оттенок, который превратит обычную тренировку или дождливый день в повод улыбнуться, и почувствовать себя живой, энергичной и стильной.
+ 15 интересных моделей легинсов
⃰ Цены на товары актуальны на момент публикации. Могут отличаться у разных поставщиков и зависят от акций.