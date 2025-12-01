Рассказываем, что будет, если пить его каждый день.

Томатный сок — польза и вред. Подробный разбор свойств и рецепт для приготовления дома

Томатный сок пьют как самостоятельный напиток, используют в лечебных диетах и включают в оздоровительные программы. Интерес к нему объясняется сочетанием низкой калорийности, высокой концентрации витаминов и ярко выраженных антиоксидантных свойств.

Сок востребован в странах Европы, Северной Америки, России и Азии. Популярность напитка не случайна – в отличие от многих фруктовых соков, он содержит меньше сахаров, при этом богат ликопеном, калием, фолатами и каротиноидами.

О чём расскажем:

Состав томатного сока

Анастасия Шамкий нутрициолог клиники «Айя» «В томатный сок входят только томатная паста, вода и небольшое количество стабилизаторов вкуса. Поэтому его можно считать чистым от химии. Продукт также отличается насыщенным биохимическим составом».

Витаминный профиль:

аскорбиновая кислота (витамин C). Участвует в регенерации витамина E, синтезе коллагена, модуляции иммунного ответа и нейтрализации активных форм кислорода (АФК);

ретинол и провитаминные каротиноиды. Нужны для поддержания нормального состояния эпителиальных тканей, функционирования зрительных нервов и поддержки иммунитета;

витамины группы B (фолаты, тиамин, рибофлавин, пиридоксин). Принимают участие в метаболизме аминокислот, работе ферментативных систем, регуляции энергетического обмена.

Фото: istockphoto.com/Fotoatelie

Основные минералы:

калий — регулирует осмотическое давление, водно-электролитный баланс и потенциал клеточных мембран. Обеспечивает нормальную работу сердца;

магний — участвует в более чем 300 ферментативных реакциях, связанных с синтезом АТФ, передачей нервно-мышечного сигнала, регуляцией тонуса мышц;

железо — нужно для стабилизации уровня гемоглобина, цитохромов и ферментов дыхательной цепи митохондрий. Участвует в транспорте кислорода и тканевом дыхании.

Антиоксиданты и фенольные соединения:

ликопен — нейтрализует синглетный (нестабильный) кислород и препятствует перекисному окислению липидов (жиров);

бета-каротин — провитамин A и антиоксидант, участвует в защите тканей от свободнорадикального повреждения;

хлорогеновая кислота — обладает противовоспалительной и антиоксидантной активностью, участвует в окислительно-восстановительных реакциях.

На 100 мл томатного сока приходится в среднем 17-22 ккал. Напиток содержит около 1 г белка, минимальное количество жиров (менее 0,1 г) и 3-4 г углеводов, преимущественно в форме естественных сахаров. Такой энергетический профиль делает томатный сок частым продуктом в составе диет.

Польза томатного сока

При употреблении в корректной дозировке и отсутствии противопоказаний томатный сок полезен для всех людей. Разберём его основные преимущества.

Антиоксидантные свойства. В томатном соке содержатся вещества, которые защищают клетки и ткани организма от окислительного стресса. В результате снижается интенсивность любых воспалительных реакций, что в итоге способствует профилактике ряда заболеваний и улучшает иммунитет в целом. Исследованиями было выявлено, что ликопен гораздо лучше усваивается из приготовленных томатов, в том числе и сока, чем из свежих плодов.

Фото: istockphoto.com/Svetlana Chilmankina

Поддержка сердечно-сосудистой системы. Употребление стакана напитка три раза в неделю умеренно снижает уровень холестерина низкой плотности. Вещества, содержащиеся в напитке, уменьшают количество тромбоцитов в организме, а за счёт калия могут нормализовать артериальное давление.

Укрепление иммунной системы. Витамин C активирует иммунный ответ на внешние факторы. Он же способствует синтезу коллагена и повышает устойчивость организма к инфекциям. Витамин A поддерживает слизистые оболочки, поэтому в организм попадает меньше бактерий. Фенольные вещества обладают противовоспалительным эффектом.

Польза для кожи и волос. Совокупность витаминов и минералов в томатном соке замедляет процессы фотостарения. Волосяные фолликулы лучше питаются, волосы растут быстрее и выглядят более сильными. За счёт антиоксидантов и поддержки иммунной системы улучшаются тон и текстура кожи.

Дополнительная польза – томатный сок недорого стоит, и его можно приготовить даже дома. Такой напиток станет отличным источником витаминов в зимнее время.

Вред томатного сока

Прямого вреда от продукта нет, но у некоторых людей возможны негативные последствия.

Аллергические реакции. Сок может вызывать кожные реакции, зуд, отёк слизистых или расстройства пищеварения. Людям с выявленной аллергией на паслёновые следует избегать напитка.

Кислотность и проблемы с желудком. Томатный сок имеет выраженную кислотность, что может навредить людям с гастритом, язвенной болезнью, гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью. При таких диагнозах напиток способен усиливать жжение, боль или дискомфорт.

Содержание натрия. Промышленные томатные соки нередко содержат много соли и имеют высокую концентрацию натрия. Избыточное потребление минерала повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему и приводит к задержке жидкости. Людям с гипертонией или склонностью к отёкам стоит выбирать соки с пометкой «без соли» или готовить напиток самостоятельно.

Зарина Шуинова терапевт, диетолог, врач приемного отделения, заместитель МО главврача «При избыточном употреблении томатного сока даже у здоровых людей могут развиваться функциональные нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Высокое содержание органических кислот усиливает моторную активность ЖКТ. Это проявляется метеоризмом, абдоминальным дискомфортом, эпизодами изжоги или кислой отрыжкой. При кислотной перегрузке возможны тошнота и диарея».

Если употреблять напиток каждый день и в больших объёмах, возможны единичные кожные реакции по типу каротинодермии (изменение цвета кожных покровов). У людей с патологиями почек и сердца возможны гиперкалимия , повышение артериального давления, сбои сердечного ритма, но в редких случаях.

Рекомендации по употреблению

Большинству здоровых взрослых достаточно 150-250 мл томатного сока три-четыре раза в неделю. Такой объём даст нужный антиоксидантный эффекта без чрезмерной нагрузки на ЖКТ или сердечно-сосудистую систему. Не забывайте о качестве сока. Дешёвые продукты вредят здоровью сильнее, чем его поддерживают.

Что учитывать при покупке томатного сока в магазине:

смотрите на запас срока годности – чем его больше, тем лучше;

изучите состав – в качественном напитке должно быть по минимуму соли, сахара и искусственных ароматизаторов;

обратите внимание на технологию производства – лучше всего сок прямого отжима или восстановленный из высококачественного сырья.

Если хотите максимально натуральный продукт – сделайте его дома. Рассмотрим классический рецепт домашнего томатного сока.

Рецепт

Томатный сок

Фото: istockphoto.com/Irina Khabarova

Время приготовления: ≈50 минут

Количество порций: 6 по 250 мл

Белки на порцию: ≈2,5 г

Жиры на порцию: ≈0,25 г

Углеводы на порцию: ≈8,8 г

Калорийность на порцию: ≈50 ккал

Ингредиенты:

спелые томаты — 2 кг;

соль — по вкусу (обычно 2-3 г на литр);

сахар — 1-2 г по желанию для баланса кислотности;

лимонная кислота — щепотка (опционально, если томаты водянистые).

Способ приготовления

1. Томаты промойте, удалите плодоножки и снимите кожицу. Нарежьте их крупно, переложите в кастрюлю и нагревайте 10-15 минут на среднем огне, пока они не размягчатся и не начнут активно выделять сок.

2. Пропустите массу через сито или соковыжималку для томатов. Перелейте сок в кастрюлю, доведите до кипения и варите 5-10 минут.

Фото: istockphoto.com/riccardo67

3. Добавьте соль, сахар и, при необходимости, щепотку лимонной кислоты для корректировки вкуса.

Есть и более простой рецепт. Купите качественную томатную пасту и просто разведите её в воде. Пропорции выбирайте на свой вкус. На 1 л обычно хватает 3-4 ст. л. пасты. Для улучшения вкуса можно использовать сельдерей, базилик, немного лимонного сока, а соль добавлять минимально или заменить специями.

Томатный способен поддерживать иммунитет, улучшать здоровье сердца и сосудов, оказывать благоприятное влияние на кожу и общий обмен веществ. При этом напиток недорогой и его можно приготовить самостоятельно. При употреблении помните об умеренности – одного стакана в день более чем достаточно.

