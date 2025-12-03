Закуски на Новый год — 2026: 4 полезных и оригинальных рецепта и советы эксперта

Анна Мюллер шеф-повар ресторана «Мясной Синдикат» «Праздничный стол — это центральный атрибут Нового года, вокруг которого собираются все гости. В разных культурах и странах есть свои традиции подачи. Но всегда на столе есть основное блюдо, множество салатов и закуски. Аппетайзеры стимулируют аппетит и вкусовое восприятие, а также добавляют столу привлекательность. Если вы относитесь к тем, кто не просто хочет вкусно поесть, но и сделать праздничный стол полезным — наш материал для вас».

О чём расскажем:

Тренды в закусках 2026 года

В отличие от прошлых десятилетий, сегодня люди переходят к более лёгким, здоровым и эстетически привлекательным закускам. В 2026 году на столе предпочтительны блюда, богатые антиоксидантами и витаминами. Среди ингредиентов – свежие овощи, морепродукты, сыры с пониженной жирностью и цельнозерновые продукты.

Кроме того, наблюдается тенденция к новым сочетаниям вкусов: сладкое с солёным, острое с кремовым, текстурная контрастность — хрустящие элементы в сочетании с мягкими пастами и муссами. Кулинары и домохозяйки стараются создавать композиции, которые не только насыщают, но и визуально стимулируют аппетит. Для этого используют яркие цвета, нестандартные формы и декоративные элементы.

Закуски для праздничного стола

Базовый разогрев – бутерброды, овощные составы. Чуть более сытные закуски – мясные, грибные или сырные.

Бутерброды и канапе

Для новогоднего меню 2026 года актуальны мини-форматы, удобные для сервировки и дегустации. Наиболее востребованными будут канапе:

с рыбой: тартинки с копчёным лососем, авокадо и крем-сыром, мини-канапе с креветкой и цитрусовой ноткой;

с мясом: рулетики из индейки с овощами, мини-бургеры с постной говядиной, тарталетки с паштетом;

с овощами: канапе с баклажаном, сладким перцем и фетой, мини-тортики из огурца с хумусом.

Фото: istockphoto.com/telnyawka

Для примера возьмём рецепт рулетиков из индейки с овощами.

Рецепт рулетиков из индейки с овощами

Фото: istockphoto.com/-lvinst-

Время приготовления: 50 минут

Количество: 8 порций

Калории (порция): ~84 ккал

Белки (порция): ~13 г

Жиры (порция): ~3 г

Углеводы (порция): ~3 г

Ингредиенты:

филе индейки — 400 г;

морковь — 1 шт. (около 100 г);

болгарский перец — 1 шт. (около 100 г);

цукини — 100 г;

лук репчатый — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

оливковое масло — 1 ст. л.;

соль — 1/2 ч. л.;

чёрный перец — по вкусу;

сушёный базилик — 1/2 ч. л.

Способ приготовления

1. Нарежьте овощи тонкой соломкой и обжарьте на сковороде с оливковым маслом пять-семь минут до мягкости, слегка посолите и поперчите.

2. Филе индейки разрежьте на тонкие пласты, слегка отбейте кухонным молотком до толщины около 0,5 см.

Фото: istockphoto.com/Volha Zhukava

3. На каждый пласт выложите небольшое количество обжаренных овощей, оставляя края свободными. Аккуратно сверните филе рулетиком и закрепите деревянными шпажками.

4. Разогрейте духовку до 180°C. Выложите рулетики в форму для запекания, смажьте сверху каплей масла и посыпьте базиликом.

5. Выпекайте 25-30 минут до готовности индейки. Дайте рулетикам немного остыть, удалите шпажки и подавайте к столу.

Овощные закуски

Они отличаются низкой калорийностью и богатым содержанием микроэлементов. В тренде:

свежие овощи с соусами на основе йогурта, орехового масла или растительных паст;

мини-салаты в порционных стаканчиках с сезонными овощами, зеленью и лёгкими заправками;

печёные овощи с травами и специями, подаваемые в виде тапас.

Рассмотрим, как правильно подать свежие овощи с йогуртовым соусом.

Рецепт свежих овощей с йогуртовым соусом

Фото: istockphoto.com/VAKSMANV

Время приготовления: 15 минут

Количество порций: 4

Калории (порция): ~60 ккал

Белки (порция): ~3 г

Жиры (порция): ~2 г

Углеводы (порция): ~8 г

Ингредиенты:

свежий огурец — 1 шт. (около 150 г);

морковь — 1 шт. (около 100 г);

болгарский перец — 1 шт. (около 100 г);

черри — 100 г;

натуральный йогурт (без сахара, 2-3% жирности) — 150 мл;

чеснок — 1 зубчик;

лимонный сок — 1 ч. л.;

оливковое масло — 1 ч. л.;

свежая зелень (укроп, петрушка) — 1 ст. л.;

соль и чёрный перец — по вкусу.

Способ приготовления

1. Вымойте все овощи. Морковь нарежьте тонкой соломкой или кружочками, огурец и перец — полосками, черри разрежьте пополам.

Фото: istockphoto.com/Vladimir Volovodov

2. Для соуса смешайте йогурт, мелко нарезанный чеснок, лимонный сок, оливковое масло и измельчённую зелень. Посолите и поперчите по вкусу.

3. Выложите овощи на плоское блюдо или в отдельные пиалы.

4. Полейте овощи йогуртовым соусом или подайте его отдельно в соуснике. Украсьте свежей зеленью и подавайте сразу, чтобы овощи остались хрустящими.

Закуски на основе сыра

Сырная доска с добавками остаётся станет эффектным элементом праздничного стола. Что в неё включать:

сыры разных видов и текстур: мягкие, полутвёрдые, твёрдые;

фрукты и сухофрукты для контрастной сладости;

орехи, мёд, овощные чипсы и крекеры для разнообразия текстур;

соусы и пюре (томатное песто или фруктовое чатни).

Фото: istockphoto.com/Leo Stein

Здесь нет каких-то особых рецептов. Ингредиенты красиво выкладываются на тарелку, рядом по желанию ставится соус или тарелочка с зеленью.

Мясные закуски

Небольшое количество мяса в начале торжества усилит аппетит. Что подать:

рулетики с ветчиной и сыром;

мини-тарталетки с паштетом или печёным мясом;

холодные закуски из буженины, ростбифа или курицы, нарезанные тонкими слайсами и оформленные на подложке из зелени.

Самый простой и быстрый рецепт мясного мини-рулета – ниже.

Рецепт мясного мини-рулета

Фото: istockphoto.com/derketta

Время приготовления: 15 минут

Количество порций: 8

Калории (1 рулет): ~67 ккал

Белки (1 рулет): ~4 г

Жиры (1 рулет): ~5 г

Углеводы (1 рулет): ~1 г

Ингредиенты:

ветчина — 200 г;

свежий огурец — 1 шт. (около 100 г);

сливочный сыр (например, «Филадельфия») — 3 ст. л.;

свежая зелень (укроп, петрушка) — 1 ст. л.

Способ приготовления

1. Нарежьте ветчину тонкими пластинами, а огурец – соломкой или полосками.

Фото: istockphoto.com/jirkaejc

2. Смешайте сливочный сыр с измельчённой зеленью. На каждый пласт ветчины выложите немного сливочного сыра и полоски огурца.

3. Аккуратно сверните ветчину с начинкой рулетиком, при необходимости закрепите шпажкой.

4. Выложите рулетики на блюдо и охладите в холодильнике 10-15 минут перед подачей.

Вегетарианские и веганские закуски

Если вы или ваши гости не едите мясо, в качестве стартера на стол можно поставить:

мини-сэндвичи с авокадо и томатами;

запечённые овощные канапе с сыром рикотта или козьим сыром;

порционные салаты с киноа, орехами и сезонной зеленью.

Веганские альтернативы мясным закускам:

роллы из морских водорослей с овощной начинкой;

пасты из бобовых (нут, фасоль) с пряными травами для намазки на хлебцы;

холодные закуски на основе тофу, маринованных овощей и специй.

Самый простой рецепт из списка – мини-сэндвичи.

Рецепт мини-сэндвичей

Фото: istockphoto.com/A_Lein

Время приготовления: 15 минут

Количество порций: 8

Калории (на 2 шт.): ~180 ккал

Белки (на 2 шт.): ~4 г

Жиры (на 2 шт.): ~10 г

Углеводы (на 2 шт.): ~17 г

Ингредиенты:

хлеб цельнозерновой или тостовый — 8 ломтиков;

авокадо (спелый) — 1 шт.;

томаты черри — 150 г;

лимонный сок — 1 ч. л.;

йогурт натуральный или мягкий сыр — 1 ст. л.;

свежая зелень (укроп или петрушка) — 1 ст. л.

Способ приготовления

1. Нарежьте авокадо, разомните мякоть вилкой, добавьте лимонный сок и йогурт. Перемешайте до пастообразной консистенции.

Фото: istockphoto.com/Yummy pic

2. Томаты черри нарежьте кружочками или половинками.

3. Намажьте хлеб авокадной пастой ровным слоем. Выложите сверху томаты и немного измельчённой зелени.

4. Закройте вторым ломтиком хлеба и слегка прижмите.

5. Разрежьте каждый сэндвич на две-четыре маленькие части, чтобы получились мини-форматы. Подавайте охлаждёнными или комнатной температуры.

Закуски из разных кухонь мира

На новогоднем столе обычно находятся традиционные блюда: оливье, сельдь под шубой, холодец. Чтобы разнообразить меню, подойдут:

итальянская кухня. Приготовьте брускетты с помидорами, базиликом и моцареллой, мини-пиццы с овощами и сыром или закуску из оливок, артишоков и вяленых томатов;

испанская кухня. Простые в приготовлении – тапас с хамоном и оливками, пинчос с креветкой и перцем или пататас бравас (картофель с острым томатным соусом в мини-порциях);

восточная кухня. Лёгкие закуски – мини-долма, лаваш с овощами и тахини, роллы с овощной начинкой и соусом из соевых бобов.

Также на стол можно приготовить американские слайдеры с индейкой и соусом ранч или немецкий бретцель .

Закуски для детей

Детское меню отличается лёгкостью. Лучше приготовить малышам:

мини-пиццы с овощами и сыром;

фруктовые шпажки с йогуртовым соусом;

печёные овощные палочки с творожным дипом;

мини-капкейки с фруктами, ореховыми посыпками.

Фото: istockphoto.com/rez-art

Избегайте слишком сладких или солёных продуктов, а также жирного и копчёного.

Советы по подаче закусок

Все аппетайзеры подаются холодными. Лучше сделать несколько видов стартеров в малых порциях. Как правильно подавать:

используйте многоуровневые подносы и подставки – это позволит вместить на стол больше блюд;

сочетайте тёмные и светлые элементы, мягкое и хрустящее – выразительные контрасты пробуждают аппетит;

добавьте декор – зелень, съедобные цветы, цитрусовые дольки и специи придают праздничность;

обратите внимание на посуду – мини-тарелочки подчёркивают эстетику закусок, а деревянные доски и каменные подносы создают контраст.

Старайтесь сделать новогодний стол максимально разнообразным. На нём должны быть как лёгкие, так и сытные блюда. Не забывайте о пользе – больше здоровой пищи, овощей и фруктов. Так каждый из ваших гостей найдёт подходящее для себя блюдо, а утро после торжества не обернётся тяжестью в желудке.