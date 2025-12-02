Про тренировки и волю к победе: 55 вдохновляющих цитат от спортсменов, звёзд и философов

Мотивация — такой же важный ресурс в тренировочном процессе, как и правильно подобранные веса. Истории и слова тех, кто уже прошёл путь к вершине, обладают особой силой. Они не просто вдохновляют, а дают практические ориентиры, напоминают о цели и облегчают борьбу с самим собой.

Мы собрали 55 лучших цитат на каждый день. Будьте готовы получить заряд мотивации для ваших целей и физической активности.

О чём расскажем:

Цитаты о дисциплине и упорстве

Первым всегда сдаётся разум, а не тело. Секрет в том, чтобы заставить свой разум работать на тебя, а не против тебя.

Арнольд Шварценеггер, культурист, актёр, политический деятель

Пока мы упорствуем и терпим, мы можем получить всё, что захотим.

Майк Тайсон, боксёр

Чтобы быть лучшим, ты должен работать больше, чем все остальные.

Криштиану Роналду, футболист

Каждый хочет быть бодибилдером, но никто не хочет тягать тяжёлые железки.

Ронни Колеман, восьмикратный «Мистер Олимпия»

Вы не становитесь лучше в те дни, когда вам хочется тренироваться. Вы становитесь лучше лишь тогда, когда не хотите, но всё равно идёте.

Джордж Сен-Пьер, боец смешанных боевых искусств

Победа скоротечна. Проигрыш — это навсегда.

Билли Джин Кинг, теннисистка

Успех — это не всегда величие, это последовательность. Успех достигается последовательной, тяжёлой работой. Величие придёт.

Дуэйн «Скала» Джонсон, в прошлом — профессиональный рестлер, киноактёр, предприниматель, музыкант, певец

Цитаты о преодолении трудностей

Я не убегаю от трудностей из-за страха. Вместо этого я бегу им навстречу, потому что единственный способ избавиться от страха — это растоптать его своими ногами.

Надя Комэнеч, гимнастка

Препятствия не должны останавливать вас. Если вы наткнётесь на стену, не оборачивайтесь и не сдавайтесь. Придумайте, как взобраться на неё, пройти сквозь неё или обойти её.

Майкл Джордан, баскетболист

Настоящий чемпион — это тот, кто поднимается после каждого падения.

Рафаэль Надаль, теннисист

Дисциплина — это не ограничение свободы. Это отсечение всего лишнего.

Брюс Ли, мастер боевых искусств, киноактёр, режиссёр, сценарист, продюсер

Сильный характер выковывается, только когда преодолеваешь сопротивление — и в спортивном зале, и в жизни.

Арнольд Шварценеггер, культурист, актёр, политический деятель

Однажды меня попросили рассказать, как добиваются успеха. Самый простой и популярный ответ — встать на ноги на один раз больше, чем тебя отправили в нокдаун.

Дерек Редмонд, спринтер

Я думаю, что цели не должны быть лёгкими, они должны заставлять работать, даже если в момент постановки цели это неудобно.

Майкл Фелпс, пловец

Если ты не веришь в себя, почему кто-то другой должен?

Флойд Мейвезер, боксёр

Я всегда ставлю свои шансы выше, чем шансы моих соперников. Я же не могу подходить к бою неуверенно.

Хабиб Нурмагомедов, боец смешанных боевых искусств

Беспокойство ни к чему вас не приведёт. Если вы начнёте беспокоиться о том, как вы выступите, вы уже проиграли. Усердно тренируйтесь, выкладывайтесь на полную катушку, а остальное само о себе позаботится.

Усэйн Болт, легкоатлет

Научите спортсмена до конца бороться за любое место, и он сумеет сражаться за первое.

Лариса Латынина, гимнастка

Цитаты фитнес-тренеров

Хороший тренер по кроссфиту начнёт заниматься с того места, где вы находитесь, а затем постепенно приведёт туда, где бы вы хотели быть.

Рич Фронинг, кроссфит-спортсмен

Если ты просто проявишь себя, если ты выполнишь 70%, это на 70% лучше, чем если бы ты выполнил 0.

Тони Хортон, личный тренер, автор и бывший актёр

Сила, которую вы развиваете в тренажёрном зале, переносится и в другие области жизни. По мере преодоления физических трудностей вы приобретёте ментальную твёрдость.

Эрин Стерн, чемпионка по фитнесу

Фитнес — это не создание лучшего тела, это создание лучшей жизни.

Джиллиан Майклс, фитнес-тренер, диетолог, бизнесвумен, медийная личность и писательница

Единственная конкуренция у человека — это он сам. Позаботьтесь о том, чтобы быть лучше, чем ты был вчера.

Эдди Холл, экс-чемпион мира по стронгмену

Цитаты о здоровом образе жизни

Слабое тело ослабляет разум.

Жан-Жак Руссо, философ, писатель и мыслитель

Мы часто думаем, что счастье — это результат. На самом деле это процесс.

Стив Камб, фитнес-блогер

Наше тело может выдержать больше, чем нам кажется.

Рич Фронинг, кроссфит-спортсмен

Нет причин не тренироваться три раза в неделю. Любой может изменить своё мнение, если захочет. Всё дело в мотивации.

Лу Ферриньо, бодибилдер, актёр

Заботьтесь о своём теле. Это единственное место, где вам придётся жить.

Джим Рон, предприниматель, мотивационный оратор, бизнес-тренер, автор книг по психологии

Физические упражнения — это король. Правильное питание — это королева. Соедините их вместе, и вы получите целое королевство.

Джек Лаланн, диетолог, натуропат, деятель альтернативной медицины, пропагандист здорового образа жизни, бизнесмен, шоумен

Если бы мы могли дать каждому человеку необходимое количество пищи и физических упражнений, не слишком мало и не слишком много, мы бы нашли самый безопасный путь к здоровью.

Гиппократ, древнегреческий целитель, врач и философ

Как только вы почувствуете негативные последствия неправильного выбора, вам будет проще отказаться от того, что раньше казалось невозможным.

Марк Сиссон, чемпионом США по марафону, автор книг о фитнесе, блогер и бывший спортсмен

Я не ищу совершенства. Я ищу лучшее во мне.

Мартина Навратилова, теннисистка

Цитаты о ментальной составляющей тренировок

Победа над внутренними страхами и тревогами требует такого же менталитета, как и победа на площадке.

Коби Брайант, баскетболист

Ваше здоровье — это счёт в банке. Вы либо делаете депозиты, либо снимаете средства.

Джек Лаланн, диетолог, натуропат, деятель альтернативной медицины, пропагандист здорового образа жизни, бизнесмен, шоумен

Если бояться потерпеть неудачу, то никогда не достигнешь успеха.

Дэн Гейбл, борец вольного стиля

Не думай о начале гонки, думай о её финише.

Усэйн Болт, легкоатлет

Оставайтесь спокойными в хаосе, именно так рождаются чемпионы.

Андре Агасси, теннисист

Это не о твоём образе в зеркале, это о том, чтобы иметь ту жизнь, о которой всегда мечтал.

Тони Хортон, личный тренер, автор и бывший актёр

Нужно заставить спортсмена думать не столько о результатах, сколько о способах их достижения.

Евгений Ильин, советский и российский психолог, доктор психологических наук, профессор

Всё возможно, если приложить ум, работу и время. Я думаю, что всё контролирует ум.

Майкл Фелпс, пловец

Чемпионами становятся не в тренажёрных залах. Чемпиона рождает то, что у человека внутри, — желания, мечты, цели.

Мохаммед Али, боксёр

Успешное соревнование для меня — это всегда выходить на поле и выкладываться на 100% во всём, что я делаю. Это не всегда победа, но для меня это значит отыгрывать лучшие сеты, на которые я способна, обретать уверенность, хорошо проводить время и получать удовольствие.

Симона Байлз, гимнастка

Взбирайся на гору, чтобы увидеть мир, а не чтобы мир увидел тебя.

Хабиб Нурмагомедов, боец смешанных боевых искусств

Я всегда верю, что могу победить лучших, добиться лучшего. Я всегда вижу себя на вершине.

Серена Уильямс, теннисистка

Ты должен найти способ быть счастливым сегодня, потому что завтра никому не гарантировано.

Стив Камб, фитнес-блогер

Если у вас нет уверенности, вы всегда найдёте способ не победить.

Карл Льюис, легкоатлет

Мой девиз: я жива, а значит, могу сделать что угодно.

Винус Уильямс, теннисистка

Цитаты о командной работе и сотрудничестве

Запомните: каким бы уникальным талантом вы ни обладали — никто не в силах выиграть матч в одиночку. Всегда важна командная работа. Лишь она принесёт успех.

Пеле, футболист

Неважно, сколько голов я забил. Важно, сколько трофеев мы выиграли как команда.

Криштиану Роналду, футболист, нападающий и капитан саудовского клуба «Аль-Наср» и сборной Португалии

Талант выигрывает игры, но командная работа и интеллект выигрывают чемпионаты.

Майкл Джордан, баскетболист

Качество футбольной команды не имеет ничего общего с суммой качеств лучших игроков. Единственное, что имеет значение, — то, как все игроки функционируют вместе.

Йохан Круифф, футболист и тренер

Я люблю усердно работать, быть частью команды и работать ради общей цели.

Том Брэди, профессиональный игрок в американский футбол

Великие члены команды делают всех вокруг лучше.

Стив Керр, тренер НБА

Хорошие команды становятся великими, когда участники доверяют друг другу настолько, чтобы отказаться от «я» в пользу «мы».

Фил Джексон, тренер НБА