250 обложек журналов, статус фитнес-модели №1 и трагическая смерть: история Грега Плитта

Спортсмен, фитнес-модель и актёр построил блестящую карьеру, заработав на своём имени и теле миллионы. Для многих стал примером для подражания. Смерть Грега Плитта в 2015 году в возрасте 37 лет потрясла мир спорта.

Биография Грега Плитта

Джордж Грегори Плитт родился в Балтиморе, штат Мэриленд, 3 ноября 1977 года. Отец занимался недвижимостью, а мать работала дизайнером. Спортом начал увлекаться ещё со школьной скамьи. Играл в футбол, гольф, серьёзно увлекался борьбой. По словам Грега, интерес к тренировкам у него появился в шестом классе. В тот период отец семейства – тоже активный фанат спорта – установил домашний зал.

«С раннего возраста я был очень увлечён спортом. Мой дедушка был профессиональным игроком в два вида спорта – хоккей и бейсбол, а моего отца задрафтовала команда «Метс». Так что я родился с мячом и клюшкой в ​​руках! Я уже играл в хоккей, когда мне было три года», – вспоминал Грег.

Правда, отца сначала напрягло столь активное увлечение сына спортом. Он боялся, что Грег забросит учёбу. И тогда он придумал интересное решение, как всё это сочетать.

«Папа предоставил мне выбор: либо читать 30 минут в день, либо проплыть 100 кругов в бассейне, сделать 300 приседаний и 300 отжиманий. Я согласился. Через две недели он повысил ставки, добавив 100 кругов, приседаний и отжиманий. В конце концов мы договорились больше читать и чуть меньше тренироваться. Нашли баланс».

В итоге школу Плитт окончил круглым отличником. Юный Грег вдохновлялся примером своей старшей сестры Вирджинии – девушка поступила в военно-морскую академию США в Аннаполисе. Парень видел, как физически окрепла сестра, и сам захотел вступить в ряды курсантов академии. Плитт стал десантником. После её окончания Грег пять лет проходил службу в полку рейнджеров (это эквивалент «морского котика»).

Во время службы в армии США 22-летний Плитт был капитаном и командиром роты солдат, дважды принимал участие в сборной Америке по реслингу. Увлекался парашютным спортом, совершил более 1500 прыжков. Блестяще справлялся с армейским тестом по физподготовке – 168 отжиманий, 142 приседания за две минуты.

Титулы и награды

О карьере фитнес-модели задуматься помог случай. Грег отдыхал с друзьями в баре, когда к нему подошёл скаут модельного агентства и предложил принять участие в съёмках. Сначала Грег отнёсся к предложению насторожённо. Он навёл справки об агентстве и, убедившись в достоверности информации, отправился на встречу. Так он получил свою первую обложку в журнале Muscle & Fitness!

Параллельно с карьерой модели Грег занимался недвижимостью. Вместе с отцом он покупал дома, делал самостоятельно ремонт и продавал уже по более высокой цене. Так Плитт смог заработать неплохое состояние.

«Я делал всё: заливал полы, сносил стены, устанавливал сантехнику, чинил всю электрику. Я отлично проводил время и при этом заработал кучу денег», — рассказывал Плитт.

Грег Плитт почти не участвовал в соревнованиях. Он дважды становился всеамериканским чемпионом и трёхкратным чемпионом штата по борьбе.

Однако нужно отметить, что Плитт стал звездой в сфере фитнеса благодаря не только своей безупречной форме, но и грамотному менеджменту. Работа персональным тренером помогла ему завязать полезные знакомства. Грег стал фитнес-моделью номер один. Он появлялся на обложках более 250 фитнес-журналов! Это настоящий рекорд. Его фотография даже украшала обложки любовных романов.

В 2009 году Грег получил премию Star Physique Award за лучшую мужскую фигуру на телевидении. Также имя Плита наряду с Дэниелом Крейгом и Дэвидом Бекхэмом вошло в список 60 самых сексуальных мужчин по версии журнала DNA Magazine.

Огромное количество контрактов с модными домами, парфюмерными и косметическими компаниями, спортивными брендами, – популярность Грега зашкаливала, а его банковский счёт пополнялся миллионными гонорарами.

Со временем Грег создал целую бизнес-империю. Он выступал по всему миру с лекциями, рассказывал миллионам людей о фитнесе, питании, благополучии и мотивации на различных семинарах. Презентовал собственную систему упражнений, лично разработанных Грегом для проработки определённых групп мышц.

Собственную программу тренировок он сравнил с физподготовкой новобранцев в армии.

Меняется не только тело. Меняются привычки, характер. Вы становитесь более дисциплинированными. Уже вы — пример для подражания. Вы можете гордиться собой и держать голову высоко.

Карьера в кино

Помимо рекламных роликов, Грег снимался и в кино. Например, он появился в фильме «Добрый пастырь» с Робертом Де Ниро, сыграл роль доктора Манхэттена в супергеройской картине «Хранители». Плитт принимал участие также в проектах «Забойный реванш» и «Ложное искушение».

Грег Плитт снялся в фильме «Терминатор: Да придёт спаситель». Однако в окончательном монтаже его образ андроида вырезали. Увидеть Грега можно только в режиссёрской версии в удалённой сцене. Спортсмен был очень расстроен, так как обожал Терминатора с детства.

Как признавался сам Грег, кинокарьеру ему помогло начать романтическое увлечение актрисой. В тот момент он встречался с девушкой Даной, которая готовилась к кастингам и просила Грега зачитывать вместе с ней реплики. А потом предложила – мол, у тебя так хорошо получается, может быть, попробуешь и сам.

«Я ничего не знал об актёрской игре. Мне это казалось одной из тех самых невыполнимых задач. Всё, что я знал – это адрес кастинг-директора и время, когда они принимают кандидатов. Я пришёл, выдумал агентство, указал свой номер телефона и прождал три часа, пока меня наконец не пустили на прослушивание. Наверное, из сочувствия. А позже я понял, что перевоплотиться в другого человека, персонажа, – хоть и сложно, но это такое благодарное дело. Видеть себя в кино – это смешанные чувства. Сначала ты испытываешь волнение и гордость, а потом быстро становишься своим собственным критиком. Многое мне не нравилось в себе».

Забавно, но в «Хранителях», можно сказать, снималось тело Грега Плитта. Самого же персонажа доктора Манхэттена сыграл актёр Билли Крудап, лицо которого при помощи спецэффектов накладывали на торс Грега.

«Да, они фактически использовали моё тело и наложили его на другого актёра. Режиссёр Зак Снайдер сказал мне, что создание супергероя с помощью компьютерной графики и придание ему человеческих мышц обошлись бы в миллионы. И они увидели меня – в той форме, в которой я был, в идеальном образе живого супергероя. В общем, я сэкономил им миллионы и почувствовал себя очень ценным для фильма».

Тренировки и питание

Грег Плитт придерживался четырёх принципов: тренировка, кардио, питание и отдых. Однако он не строил из питания культа. В период отдыха мог позволить себе сорваться. «В такие моменты я ем всё, что хочу. Даже пиццу, бургеры…» – шутил Плитт.

Спортсмен удерживал такой же вес в 88 кг при росте в 185 см, что и в старших классах, и даже гордился тем, что может до сих пор носить тот же ремень.

При этом Грег ел всего раз в день – с 13:00 до 17:00. И это был очень мощный сбалансированный приём пищи. Однажды он съел 2 кг курицы за один присест! Как признавался, Плитт у него просто не имелось столько времени, как у профессиональных бодибилдеров, чтобы есть по семь раз в сутки. Да он и не стремился нарастить груду мышц, ему было важно поддерживать рельефное тело.

Я не гонюсь за массой; я хочу оставаться подтянутым и рельефным. Мой вес не колеблется больше чем на 2 кг в течение года.

В рационе Грега всегда были рыба, красное мясо, любая птица, овощи, мёд. Также присутствовали и добавки креатин, омега-3 и глютамин. А в списке запрещённых – полуфабрикаты, рафинированный сахар, обработанные углеводы.

Утро для Грега начиналось в 5:30 утра, и он сразу отправлялся на тренировку.

«Люди, которые приходят в спортзал так рано, серьёзно относятся к своим тренировкам. Они целеустремлённые. И это про меня», – говорил спортсмен.

Плитт использовал пятидневный сплит для определённой группы мышц: первый день – грудь, второй день – пресс и кардио, третий – спина и бицепсы, четвёртый – пресс и кардио и ноги – на пятый день. Всего Грег делал четыре подхода в каждом упражнении, от 10 до 20 повторений. Одна тренировка занимала в общем полтора часа. Около 23.00 Грег выбирался на ночную пробежку. По его мнению, такая поздняя кардиотренировка помогала снять накопленный стресс и заснуть.

Грег отмечал, что никогда не стремился к соревновательным тренировкам – то есть не шёл в зал, чтобы поднять определённый вес вопреки всему. «Я тренируюсь, чтобы почувствовать этот жгучий огонь в мышцах. Правильная техника крайне важна. Я всегда заканчиваю 10-минутной тренировкой пресса, прорабатывая его под разными углами».

Программа тренировок Грега Плитта

День 1. Грудь и трицепсы:

жим гантелей лёжа;

жим штанги на наклонной скамье;

упражнения на кабельных кроссоверах;

жим лёжа узким хватом;

разгибание рук на трицепс лёжа;

тяга вниз на трицепс на тросе;

разведение гантелей лёжа на горизонтальной скамье;

отжимания.

День 2. Пресс и кардио:

подъём коленей на римском стуле;

подъёмы корпуса на наклонной скамье;

боковые повороты;

подъёмы ног на наклонной скамье;

высокоинтенсивная кардиотренировка на 45 минут.

День 3. Спина и бицепсы:

тяга вниз широким хватом;

тяга вниз узким хватом;

упражнения на кабельных кроссоверах;

сгибание рук со штангой на бицепс;

сгибание рук с гантелями на бицепс на наклонной скамье;

сгибание рук с гантелями в висе.

День 4. Пресс, кардио и повтор упражнений второго дня

День 5. Ноги:

приседания;

становая тяга;

сгибание ног в тренажере лёжа;

разгибания ног;

подъёмы на носки.

Грег рекомендовал уделять больше внимания постепенному увеличению количества повторений упражнений. И обязательно следить за правильной техникой – лучше сделать меньше, но грамотно.

«Не переусердствуйте. Отдыхайте достаточно времени и дайте организму восстановиться и расслабиться. Запланируйте время для сна и отдыха. Таким образом, в следующий раз, когда вы пойдёте в спортзал, вы сможете выложиться по максимуму, а ваши мышцы будут лучше подготовлены к бою», – советовал Плитт.

Даже в выходные Грег выбирал активный отдых. Мог, к примеру, отправиться в пешую прогулку в горы с рюкзаком. «Я люблю вести здоровый образ жизни, люблю быть активным. Для меня то, чем я занимаюсь вне спортзала, – просто развлечение. Я не считаю это тренировками как таковыми. Я так отдыхаю».

Смерть Грега Плитта

17 января 2015 года 37-летний спортсмен погиб под поездом Метролинк в городе Бербанк, штат Калифорния. Полиция выяснила, что причина смерти Грега Плитта – несчастный случай. Плитт находился возле железнодорожной линии во время съёмок рекламного ролика. По сюжету спортсмен в образе Супермена должен был выпить банку энергетического напитка и обогнать движущийся поезд. Машинист до последнего сигналил Грегу. По словам полиции, спортсмен, видимо, полагал, что состав поедет по соседнему пути. Но случилось страшное. Во время аварии Плитт держал в руках видеокамеру…

«Не могу дождаться того дня, когда стану отцом. Хочу целую команду детей! Но сейчас я зациклен на карьере, а актёрство – это такой эгоистичный образ жизни. Через несколько лет, когда семья станет главным приоритетом в моей жизни, я надеюсь стать хотя бы наполовину таким же примером для подражания, каким был для меня мой отец», – говорил в одном из последних интервью Грег Плитт.