Дайвинг в путешествиях: как погружения помогают исследовать страны? Личный опыт

Владимир Виноградов президент Pro-Vision, автор сообщества Vinogradov.story «Чтобы разобраться в характере страны, иногда стоит посмотреть под воду. Близость к океану, морю или рекам веками определяла экономику, культуру и быт территорий — а с развитием глобального туризма стала ещё и «точкой входа» в страну для миллионов путешественников. Подводный мир не делает скидок на ожидания туристов. Его настроение переменчиво и непредсказуемо. Но именно поэтому погружения всегда рассказывают о стране больше, чем открытки и экскурсии».

Австралия: экстремальное знакомство с Большим Барьерным рифом

Мой первый дайв случился именно здесь. Смешно вспоминать, однако тогда я даже не подозревал, насколько серьёзно стоит относиться к погружениям. Настоящего обучения у меня не было – а ведь речь шла о Большом Барьерном рифе, гигантской экосистеме, которую видно из космоса. Нырять туда без подготовки – как садиться за руль машины без прав.

Тем более океан у северо-восточного побережья Австралии ведёт себя непредсказуемо: течения резкие, рельеф рваный, а видимость меняется буквально за несколько минут. Ко всему этому добавлялся сезон ядовитых медуз – тех самых jellyfish и «морских ос», появления которых местные боятся даже больше, чем акул. Акулы, кстати, тоже были.

Пара минут тренинга – и мы оказались под водой: без опыта, но на сумасшедшем адреналине. Я пытался удержать дыхание ровным, хотя каждый вздох заставлял сердце уходить в пятки. Инструктор что-то показывал жестами, однако я понимал их лишь наполовину: контуры маски запотели, а мозг был занят только тем, чтобы не потерять контроль над плавучестью.

Этот сумбурный дайв стал для меня точкой отсчёта и научил главному: в океан нельзя приходить неподготовленным. Он не агрессивен, однако и беспечности не потерпит. И если хочешь узнать его ближе, надо учиться дышать, слушать, смотреть и уважать ту стихию, с которой решил познакомиться.

Дайвинг в Австралии Фото: Владимир Виноградов

Филиппины: где учат понимать воду, а не просто дышать под ней

Настоящее, системное обучение случилось на Филиппинах, где умение погружаться в тёплые воды Южно-Китайского моря давно стало частью культурного кода. Обучение там проходит в комфортном темпе: тебе объясняют, как вести себя на лодке, как «читать» жесты инструктора под водой и как контролировать дыхание, чтобы не «съедать» воздух за 20 минут.

Первые тренировочные погружения проходят почти у поверхности, затем – чуть глубже, потом ещё. У меня сложилось впечатление, что к дайвингу здесь относятся не как к развлечению, а как к естественному процессу, где тело и мозг учатся работать иначе. Карстовые скалы, лазурное море, скрытый от глаз параллельный мир со скатами, муренами, черепахами-бисс и чернопёрыми акулами – легендарный Жак-Ив Кусто признавался, что считает подводный рельеф острова Палаван самым красивым в мире. А я признался себе, что именно в Эль-Нидо влюбился в дайвинг.

Дайвинг на Филиппинах Фото: Владимир Виноградов

Пхи-Пхи и Египет: рифы, которые формируют чувство прекрасного

Были в моей жизни и другие водные «главы». Однажды я открыл для себя снорклинг – простейший, но завораживающий способ «подглядывать» за подводной жизнью. В Египте и Пхи-Пхи можно было часами лежать на поверхности, лениво двигать ластами и наблюдать за тем, что скрывает вода. Достаточно надеть майку, чтобы не сгореть под палящим солнцем, взять маску и трубку – и всё. Ты переходишь в другой режим восприятия.

При этом снорклинг в Египте и Таиланде – два совершенно разных опыта. Красное море как будто пытается произвести на тебя впечатление. Рифы здесь яркие и плотные, вода жёсткая и прозрачная, глубина видна словно через стекло. Не покидает ощущение, что подводный мир Красного моря играет «на максималках», как будто в попытке скомпенсировать сдержанность пейзажей, которые остаются наверху.

На Пхи-Пхи всё иначе. Андаманское море мягче, спокойнее и как будто приветливее. Рифы не такие драматичные, но очень «уютные». Меньше обрывов, меньше хищников, больше «открыточной» красоты, которая настраивает на созерцание, а не на поиск адреналина. Здесь можно зависнуть в воде на одном месте и надолго забыть, что происходит вокруг. Я знаю десятки людей, которые открывали для себя подводный мир именно на Пхи-Пхи, потому что море здесь честно показывает всё – и красоту, и хрупкость экосистемы.

Дайвинг в районе острова Пхи-Пхи Фото: istockphoto.com / Zephyr18

Галапагосы: другая физика воды и другая экосистема

Галапагосы – это тоже Тихий океан, но совсем другой. Плотность воды зависит от течений, поэтому снорклинг там превращается в тренировку по удержанию плавучести: часто можно увидеть пловцов в спасательных жилетах. И да, на Галапагосах можно нырять с аквалангом. Однако и «поверхностного» плавания с маской и трубкой хватает, чтобы почувствовать дух места.

Черепахи размером с кофейный столик, игривые морские львята, рифовые акулы, словно прибитые ко дну и не обращающие на тебя ни малейшего внимания, составляют тут привычную картину подводного мира. Этот мир самодостаточен, но очень уязвим. Здесь нельзя касаться животных, нельзя кормить, нельзя приближаться слишком близко. Однако мне достаточно было просто смотреть – и замечать для себя детали, которые на суше остаются незаметными.

Дайвинг на Галапагосах Фото: Владимир Виноградов