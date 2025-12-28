Они точно знают рецепт успеха и готовы поделиться им с нами.

Заряд мотивации от сильнейших: 15 вдохновляющих цитат спортсменов в 2025 году

2025 год был богатым на победы и поражения. Мы стали свидетелями больших достижений, разочарований и надежд в мире спорта. Известные футболисты, фигуристы, баскетболисты, боксёры вновь доказали, что вера в себя и мотивация творят настоящие чудеса.

В преддверии 2026 года мы собрали 15 ярких и вдохновляющих цитат от сильнейших спортсменов мира. Берите на заметку и ставьте перед собой большие цели. Теперь у вас есть рецепт успеха от тех, кто уже смог оказаться на вершине пьедестала.

Криштиану Роналду Фото: Getty Images

Любопытство — необходимое условие величия. Вы выигрываете, когда продолжаете задавать новые вопросы каждый день.

Криштиану Роналду, португальский футболист (источник: страница Криштиану Роналду в социальных сетях)

Сегодня люди много внимания уделяют статистике, а я лично её не очень люблю. Не считаю, что мне обязательно нужно отдать голевую передачу или забить гол, чтобы побить рекорд или превзойти кого-то. Я живу футболом и наслаждаюсь им.

Лионель Месси, аргентинский футболист (источник: интервью ESPN)

Лионель Месси Фото: Getty Images

Любите своё дело, делайте правильные вещи. Слушайтесь родителей. А также — тренеров. И идите к своей заветной мечте.

Александр Овечкин, хоккеист (источник: комментарий журналисту Первого канала)

Во мне по-прежнему горит огонь, но он уже другой. Нужно стараться сохранять его, потому что запас прочности очень мал, а у меня он есть. Когда проигрываешь рано, нужно просто смотреть вперёд, потому что впереди ещё много интересного.

Даниил Медведев, российский теннисист (источник: комментарий для ATP)

Данил Медведев Фото: Getty Images

Без тяжёлых поражений не бывает побед. Всё в балансе. Главное — как ты восстанавливаешься, какие уроки извлекаешь, насколько открыта к изменениям.

Арина Соболенко, белорусская теннисистка (источник: пресс-конференция перед стартом Итогового турнира WTA)

Я думаю, всё сводится к тому, что для меня сейчас означает успех. Речь идёт о вдохновении парней, которые играют со мной и которые придут после меня. Надеюсь — то, что я делаю, мои инструменты, ДНК и схемы перейдут к поколению, с которым я сейчас играю. И к поколению, которое придёт.

Леброн Джеймс, американский баскетболист (источник: подкаст Mind The Games)

Леброн Джеймс Фото: Getty Images

Просто наслаждайся моментом. Этот момент скоро закончится, поэтому нужно ценить его, пока он есть. Всё не длится вечно.

Майк Тайсон, американский боксёр-профессионал (источник: интервью People)

Любому спортсмену — неважно, футболист, хоккеист или ещё кто-то — я посоветовал бы идти к поставленной цели. Путь к ней, скорее всего, будет очень непростой и длинный. Но терпение, умение никогда не сдаваться, добиваться поставленных целей и не ломаться, если перед тобой встают какие-то трудности, — это самое главное.

Роман Костомаров, российский фигурист (источник: интервью WBCMedia)

Я не знаю другого способа добиться успеха. Самый надёжный путь — пожертвовать временем, здоровьем и отношениями. Поэтому, когда кто-то настаивает, что ему нужен отдых и всё в этом духе, я понимаю, что он будет обычным бойцом.

Хабиб Нурмагомедов, российский боец смешанных боевых искусств (источник: интервью Sport24)

Никогда не предавайте свои мечты. Живите здесь и сейчас, никого не слушайте, слушайте только своё сердце.

Алина Загитова, российская фигуристка (источник: шоу Ляйсан Утяшевой «Готовка»)

Алина Загитова Фото: РИА Новости

Когда я взяла паузу в карьере из‑за ментальных проблем, многие говорили: «Ты сдалась». Но я поняла: иногда отступить — это самый смелый шаг. Теперь я знаю: чтобы побеждать, нужно сначала победить себя. И это самое сложное — и самое важное.

Наоми Осака, японская теннисистка (источник: выступление на TED Talks)

Я всегда всё оцениваю позитивно и никогда не жалею. Лучше сделать и пожалеть об этом, чем не сделать и потом жалеть.

Валерий Карпин, российский футбольный тренер (источник: интервью Sport24)

Спорт — это не только про результат, но это ещё и про правильное отношение. Про правильное восприятие мира. Про то, что нужно трудиться для того, чтобы добиться какого-то результата.

Ангелина Мельникова, российская гимнастка (источник: интервью СИ «Воронежские новости»)

Ангелина Мельникова Фото: Getty Images

Успех вовсе не означает конец. Он лишь показывает, что будет дальше, какой следующий шаг. Думаю, мечтатель внутри меня просто продолжает двигаться вперёд. Правда в том, что в погоне за совершенством финишной черты не существует.

Леон Маршан, французский пловец (источник: интервью Olympics)

Мною движет любовь, которую я всё ещё испытываю к футболу. Желание играть. Быть на поле. Вот что движет мной каждый день. Я просыпаюсь и тренируюсь. Любовь к футболу никогда не закончится. Она останется со мной на всю оставшуюся жизнь.

Неймар, бразильский футболист (источник: комментарий в семейном интервью)