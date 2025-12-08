Чем полезна куриная печень для организма? Отвечает врач

Куриная печень считается одним из наиболее востребованных субпродуктов из-за высокой плотности нутриентов и доступности. Она входит в блюда многих стран, используется в лечебных диетах и является продуктом с высокой биологической ценностью. Куриная печень сочетает высокую пищевую ценность с пользой для здоровья человека, но может представлять риски при нарушении порций и частоты употребления.

Евгений Белоусов врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. «Расскажу подробно о полезных свойствах и потенциальном вреде».

Состав куриной печени

В среднем 100 г продукта содержат около 20 г полноценного белка, включающего весь набор незаменимых аминокислот. Это делает субпродукт значимым источником строительного материала для ферментов, гормонов и клеточных структур организма. Также:

количество жиров относительно невысокое: 4-6 г, что позволяет относить продукт к диетическим;

углеводы практически отсутствуют, что делает куриную печень подходящей для рационов с контролем уровня глюкозы;

витамины группы B представлены в составе В2 (рибофлавином), В9 (филатом) и особенно B12, необходимым для синтеза ДНК и нормального деления клеток;

витамин А содержится в активной форме ретинола, который усваивается без преобразований;

минералы включают гемовое железо, цинк, медь, селен и холин. По словам эксперта, именно сочетание B-витаминов, ретинола и легкоусвояемого железа обеспечивает высокую физиологическую ценность продукта.

Биодоступность нутриентов печени выше по сравнению с растительными источниками. Гемовое железо усваивается на 15-35%, что делает печень эффективным средством профилактики железодефицита.

Дополнительная ценность — холин, участвующий в синтезе ацетилхолина и поддержании работы печени человека.

Польза куриной печени

Полный набор аминокислот сам по себе полезен. С помощью печени можно покрыть дефицит белка, не употребляя в пищу другие виды мяса или субпродуктов. При этом печёнка стоит дешевле курицы, яиц или молочных продуктов.

Поддержка иммунной системы

Иммунная функция во многом зависит от адекватного поступления витаминов А и B12, а также цинка и селена. В частности:

ретинол – регулирует обновление эпителиальных тканей и усиливает барьерную защиту слизистых оболочек;

цинк – необходим для работы ферментов, отвечающих за синтез антител;

селен – поддерживает антиоксидантную защиту клеток иммунной системы.

Присутствие этих нутриентов в одном продукте способствует комплексной профилактике воспалительных заболеваний и поддержания активности иммунитета.

Улучшение кроветворения

Кроветворная система особенно чувствительна к дефициту железа, витамина B12 и фолиевой кислоты. Эти вещества определяют качество эритропоэза и уровень гемоглобина. Сочетание гемового железа и витаминов группы B в куриной печени делает её одним из наиболее эффективных продуктов для коррекции дефицита железа.

гемовое железо включается в обмен быстрее и усваивается полноценнее, чем негемовое из растительных источников;

витамин B12 обеспечивает нормальное созревание эритроцитов;

фолаты нужны для синтеза ДНК в клетках костного мозга.

Перечисленные свойства печени делают её важным компонентом рациона женщин репродуктивного возраста, подростков, спортсменов, а также в период восстановления после заболеваний, сопровождающихся анемией.

Полезна для кожи и зрения

В зависимости от способа приготовления, содержание ретинола в 100 г куриной печени варьируется от 3296 до 4296 мкг. Такое количество в три-четыре раза превышает суточную потребность взрослого человека. Основные функции ретинола:

необходим для обновления эпителиальных клеток, что обеспечивает целостность кожи и слизистых оболочек;

предотвращает патологические процессы ороговения (гиперкератоза), которые ведут к утолщению и шелушению кожи;

поддерживает барьерную функцию кожи и предотвращает трансэпидермальную потерю воды (ТЭПВ), тем самым устраняя сухость.

Также ретинол является основным компонентом родопсина — светочувствительного пигмента, находящегося в палочках сетчатки. Он обеспечивает адаптацию глаза к слабому освещению (сумеречное или ночное зрение). Недостаток вещества клинически проявляется никталопией (куриной слепотой), а в более тяжёлых случаях может привести к ксерофтальмии (сухости конъюнктивы) и дистрофическому ухудшению работы сетчатки.

Источник легкоусвояемого железа

Выше отмечено, что гемовое железо включается в обменные процессы эффективнее, чем железо растительного происхождения. Чтобы усилить эффект, рекомендовано употреблять печень в блюдах с продуктами, которые содержат витамин С (например, овощи и зелень).

Возможный вред куриной печени

Главный минус продукта – высокий уровень содержания холестерина (400-500 мг в 100 г). Показатель превышает безопасный уровень для людей с атеросклерозом, дислипидемией и другими нарушениями липидного обмена. Эксперт предупреждает, что у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями регулярное злоупотребление печенью может усиливать дисбаланс липидов (жиров).

При частом или чрезмерном употреблении печени возрастает риск гипервитаминоза, который проявляется головными болями, нарушениями функции печени, повышенной ломкостью костей. Избыток ретинола особенно опасен для беременных женщин, поскольку высокий уровень витамина А может негативно влиять на развитие плода.

Куриная печень — орган, участвующий в процессах детоксикации организма птицы. Если в корм добавлялись антибиотики, стимуляторы роста или гормональные препараты, их остатки могут накапливаться в тканях. Выбирайте товар сертифицированных производителей, поскольку качество сырья напрямую влияет на безопасность. Дополнительно существуют риски накопления тяжёлых металлов при нарушениях санитарных норм содержания птиц.

Рекомендации по употреблению

Включайте куриную печень в рацион не чаще одного-двух раз в неделю в порциях 100-150 г. Такой режим обеспечивает поступление железа, витаминов группы B и ретинола без рисков превышения безопасной дозы холестерина или витамина А. Людям с хроническими заболеваниями печени, поджелудочной железы или нарушениями липидного обмена следует согласовывать употребление субпродукта с лечащим врачом.

Чтобы сохранить максимальное количество витаминов, предпочтительны щадящие методы термической обработки: тушение, запекание или короткая обжарка. Витамины группы B чувствительны к длительному нагреву, поэтому чрезмерная термическая обработка снижает пользу продукта. Сочетайте субпродукт с овощами и крупами. При обжарке используйте меньше масла – это снизит итоговую калорийность блюда.

Куриная печень поддерживает иммунитет, кожные покровы, зрительную систему и кроветворение. Она обеспечивает организм легкоусвояемым железом и витаминами группы B. Включать её в рацион нужно умеренно из-за высокого содержания холестерина и ретинола. Главный принцип здорового питания – разнообразие. Употребляйте больше разных продуктов, но в малых количествах. Тогда в ваш организм будет поступать корректное количество КБЖУ (калории/белки/жиры/углеводы), витаминов и минералов.

