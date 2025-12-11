Модные пуховики зимы-2025/2026: модели, цвета и образы в спортивном стиле

Дарья Дубинина эксперт по красоте и уюту медиаплатформы Food.ru «Пуховик — основа нашего зимнего гардероба, поэтому к его выбору нужно подойти максимально осознанно. Конечно, в первую очередь он должен греть. Но разве можно сбрасывать со счетов вопросы стиля? Когда на улице холодно и нам так не хватает солнышка, важно согревать себя всеми возможными способами. В том числе — модными. Если вы настроены по-спортивному и считаете, что стиль — это не про вас, приготовьтесь удивляться: именно с пуховиком можно создать актуальные и интересные образы. Причём в спортивном стиле! Для начала разберёмся во всех тенденциях. Затем пройдёмся по теме спортивного настроя».

О чём расскажем:

Цветовая палитра — 2025/2026

Популярные оттенки

Многие считают, что зимний пуховик должен быть тёмного цвета, чтобы на нём меньше были заметны загрязнения. Но современные материалы полностью изменили правила игры: светлые модели стали не менее практичными, а иногда они даже более устойчивы к загрязнениям. Это как раз кстати, ведь цветом 2026 года Институт Pantone выбрал оттенок Cloud Dancer («Облачный танцор») — воздушный белый.

Пуховик сливочного цвета Kappa Paffuta, 7199 руб. Фото: Kappa

На радость тех, кто не хочет выделяться из толпы, в сезоне-2025/2026 актуальными остаются нейтральные цвета: бежевый, белый, чёрный, молочный, серый, коричневый. Однако есть в трендовой палитре и более интересные оттенки. Например, сразу несколько вариантов зелёного: изумрудный, фисташковый, оливковый. Также есть насыщенный жёлтый — горчичный. А ещё — красная палитра: более смелый томатный и сдержанный винный. Большинство из них идеально вписываются в повседневный гардероб и делают зимние образы более живыми.

Насыщенный красный — безопасный уровень яркости / пуховик мужской Columbia Marquam Peak III Parka, 17 499 руб. Фото: Columbia

Комбинации цветов

Хотя на рынке всё ещё встречаются модели с принтами — от цветочных рисунков до горошка, однотонные варианты по-прежнему остаются основным трендом. Они проще сочетаются с остальным гардеробом и легче адаптируются под разные стили. При выборе оттенка ориентируйтесь на то, какие цвета уже доминируют в вашей зимней одежде: вышеназванная популярная палитра хорошо дружит с базовыми вещами, её легко интегрировать в ежедневные образы.

Стили и фасоны пуховиков

Текущий сезон предлагает множество интересных моделей. Рассмотрим самые интересные. Женские, мужские и унисекс.

О-силуэт — свободный, слегка увеличенный в области талии (унисекс).

Пуховик-кимоно — вдохновлённый азиатской эстетикой, бывает коротким и длинным (унисекс).

Пуховик-кимоно Paltova, 15 999 руб. / lamoda Фото: Paltova

Пуховик со встроенным шарфом — один из ключевых трендов сезона (унисекс).

Пуховик с меховой отделкой (унисекс).

Пуховое пальто миди — внешне напоминает классическое, но выполнено из материалов с наполнителем (для женщин).

Пуховик-бомбер (больше для мужчин).

Бомбер-пуховик Frht, 32 990 руб. Фото: Frht

Пуховик-баллон — с объёмом в нижней части (для женщин).

Модели с шалевым воротником — его мягкая линия подчёркивает женственность (для женщин).

Модели с необычными поясами — шнурком, широким ремнём или кожаным ремнём-подвеской (для женщин).

Пуховик-жакет — идеален для многослойности (для женщин).

Длины и объёмы

Oversize и приталенные модели

Оба силуэта одинаково актуальны. Причём объёмные куртки в ряде случаев можно приталить. Можно остановиться на пуховике базового прямого кроя, а с объёмами играть с помощью ремня. Это надёжная инвестиция на будущие годы, так как верхнюю зимнюю одежду чаще всего покупают не на один сезон. Для мужчин всё-таки более актуальными остаются большие объёмы. Если речь не идёт о спортивных моделях, где превыше всего функциональность. Там силуэты могут быть более приталенные.

Короткий оверсайз-пуховик Love Republic, 22 999 руб. Фото: Love Republic

Длинные и короткие пуховики

Выбор длины полностью зависит от стиля жизни. Тем, кто водит машину, будет удобно в коротких пуховиках. Для длинных прогулок и холодных дней лучше всего подходят варианты до колена и ниже. Здесь правило одно — комфорт прежде всего. Средняя длина, как всегда оптимальна.

Мужчины также могут присмотреться к длинным моделям. Возможно, это непривычно, но точно тепло и очень модно.

Оверсайз-пуховик Sela, 8999 руб. Фото: Sela

Материалы и технологии

Трендовые и необычные модели — пуховики из материалов, визуально напоминающих кожу матовой или лаковой фактуры, а также вельвет. Такие куртки были представлены на подиумах и уже замечены у российских локальных брендов. Самыми распространёнными и тёплыми внешними материалами считаются мембрана и ткань с искусственным напылением от влаги и ветра. Важно, чтобы молния была закрыта ветрозащитной планкой и изделие имело манжеты и воротник. Такие изделия, разумеется, лучше искать у спортивных брендов.

Вельветовый пуховик befree, 7599 руб. Фото: befree

При покупке пуховика обращайте внимание на фурнитуру и конструкцию изделия. Самой теплой технологией считается Box Baffle, при которой наполнитель распределён по отдельным отсекам для максимального сохранения тепла.

Экофрендли-материалы

Натуральные материалы, такие как хлопок и шерсть, а также пух-перо в качестве наполнителя подходят для сухой и морозной зимы. Однако в условиях частой городской влаги лучше выбирать экопух и синтетические ткани с защитным напылением.

Пуховик женский Outventure Alakol с наполнителем Zero Down, 8999 руб. Фото: Outventure

Инновационные технологии в производстве

Многие бренды уже запатентовали свои технологии производства синтетического наполнителя, который отличается лёгкостью, защищает от ветра и долго не теряет своих свойств, даже в экстремальных условиях. Этими качествами обладают наполнители Primaloft, Thinsulate, G-loft и многие другие. Например, Thinsulate, по заявлениям производителей, в два раза теплее пуха.

В России более известны искусственные наполнители: холлофайбер, синтепух, изософт. Они устойчивы к влаге, гипоаллергенны и хорошо сохраняют тепло во влажных условиях.

Пуховик мужской из фактурной ткани O′STIN, 9999 руб. Фото: O′STIN

Модные фишки для мужчин

Если говорить отдельно о трендовых идеях для мужчин, то можно выделить такие моменты.

1. Пуховик как акцент в образе. Если вы готовы привлекать внимание и точно не затеряться в толпе — выбирайте изделие в ярком оттенке (красный, оранжевый и другие) или с активным цветным принтом (абстрактный, полоска, геометрия, арт).

Пуховик с вельветовым эффектом Sela, 6999 руб. Фото: Sela

2. Твид и вельвет. Выбирайте прямой укороченный пуховик или пуховик стандартной длины. За счёт фактуры изделие сделает образ интересным и запоминающимся.

3. Пуховик-бомбер. Остаётся стилеобразующим элементом образа. Естественно, речь идёт об утеплённых моделях. Изделие может иметь накладные карманы, воротничок из меха. Прекрасно подходят под повседневный стиль.

Модные фишки для женщин

В распоряжении женщин очень много самых разнообразных и очень интересных моделей. Однако актуальный образ можно создать и с самым обычным пуховиком. Его легко актуализировать под сезон при помощи деталей: ремня или шнурка, меховой манишки, шарфа.

Также в создании свежего образа поможет модный головной убор: капор, меховая панама, балаклава, ушанка, меховая повязка и другие.

Кстати, если вы сделаете ставку на универсальный базовый пуховик, то и с выбором обуви будет проще. Такая модель легко сочетается с сапогами, ботильонами или дутиками. Так вы сможете одеваться в разных стилях и сохранять образ актуальным.

Пуховик и образ от befree, 9999 руб. Фото: befree

Как выбрать свой идеальный пуховик

1. Учитываем стиль жизни

Перед покупкой куртки представьте себя по дороге на работу, на прогулке с собакой, на детской площадке или в машине. Эти ситуации помогут определить оптимальные фасон и длину, которые будут вам удобны в повседневной жизни.

2. Подбираем по типу фигуры

Небольшая подсказка для людей с разными типами фигуры:

песочные часы — подойдут прямые или приталенные силуэты, а также oversize, если он гармонирует со стилем;

груша — лучше выбирать длинные прямые пуховики, которые визуально уравновешивают пропорции;

прямоугольник — выигрышно смотрятся приталенные модели;

перевернутый треугольник — хороши модели с объёмом в нижней части или в прямых фасонах;

яблоко — предпочтительны прямые силуэты без акцентов на талии.

Типичный вариант визуальной коррекции для мужчин — расширение плечевого пояса. Поэтому здесь почти всегда беспроигрышен оверсайз.

Повседневный образ в спортивном стиле / пуховик Sela, 12 999 руб. Фото: Sela

Создание образов в спортивном стиле

С чем же сочетать пуховик? Изначально это вещь пришла к нам из мира спорта, поэтому в своих классических воплощениях именно к нему она и тяготеет стилистически. Однако жёстких рамок нет. Нельзя сказать, что ультраспортивный пуховик ни в коем случае нельзя надеть с брюками или даже юбкой. Можно. Просто такой образ потребует грамотной стилизации.

Повседневный образ в спортивном стиле / пуховик befree, 7599 руб. Фото: befree

Если же мы берём пуховик в спортивном стиле, то с ним легче составить самые разные образы. С родственными ему кроссовками, джоггерами, худи он изначально будет на своём месте. Образ также можно увести больше в кэжуал, добавив джинсы, свитер, ботинки. При этом, если мы хотим оставить отчетливый спортивный настрой, что-то, кроме пуховика, нужно оставить джоггеры, кроссовки или худи.

Спорт и классика — мужской вариант / образ от Sela Фото: Sela

Можно даже использовать элементы из классического набора. Женщинам: обувь на каблуке, юбку, блузку и так далее. Мужчинам: брюки, ботинки, рубашку. Однако тут есть два момента. Для сохранения спортивного настроя стоит оставлять какую-то вещь из это «оперы»: джоггеры, худи и так далее. Но чтобы всё это выглядело гармонично, надо подумать над дополнительным объединяющим элементом. Например — над общей цветовой гаммой.

Спорт и классика — женский вариант / образ от O′STIN Фото: O′STIN

Если модель вашего пуховика базовая по крою и цвету, то её можно вписать буквально в любой образ. Когда появляются специфический крой, необычные детали, принты (стразы, цветочный узор и так далее), вещь автоматически уходит из категории универсальных и дистанцируется от спорта. Здесь уже нужно соблюдать предельную острожить. Если вы захотите впустить в образ спортивные элементы, это может быть задачей со звёздочкой.

*Цены на товары актуальны на момент публикации.