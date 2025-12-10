Скидки
Оливье с зелёными яблоками: фирменный рецепт от спортсменки года Яны Бурлаковой
Яна Бурлакова
Рецепт оливье от спортсменки Яны Бурлаковой
Ловите свежую идею для новогоднего стола.
<a href="https://www.championat.com/authors/9080/1.html">Яна Бурлакова</a>
Яна Бурлакова
российская трековая велогонщица, чемпионка Европы 2025 года

«Новый год — мой любимый праздник. Это время, когда мы собираемся всей семьёй или компанией друзей, смеёмся, вспоминаем прошедший год и встречаем новый — с теплом, надеждами и мечтами».

Хотелось бы сказать, что в новогоднюю ночь надо питаться правильно и отказываться от тяжёлых блюд. Но что бы ни говорили нутрициологи, для многих (и для меня тоже) настоящий Новый год невозможен без оливье. Это как велосипед без колёс.
Яна Бурлакова

Яна Бурлакова

Фото: Sirotti Stefano/imago/ТАСС

Лет семь назад в наш привычный новогодний рецепт этого салата «ворвались» зелёные яблоки. Муж сказал фразу, от которой у меня, честно, дрогнул глаз: «Я не люблю классический оливье. Давай вместо солёных огурцов добавим кислые зелёные яблоки». Сказать, что я была шокирована — ничего не сказать. На секунду даже подумала, что это повод задуматься о нашем будущем. Но я рискнула — сделала «его вариант». И вот сижу, смотрю на этот странный салат, сомневаюсь… Муж уговаривает: «Ну попробуй, тебе понравится». И вы знаете что? Мне действительно понравилось.

Салат получился свежим, лёгким, ярким. С тех пор у нас на новогоднем столе всегда два салата: классический и «яблочный». И если вы хотите немного встряхнуть новогоднюю классику — держите этот рецепт.

Рецепт салата

Оливье с зелёными яблоками

Фото: istockphoto.com/Liudmila Chernetska

Время приготовления: 35 минут

Количество порций: 6

Калорийность (порция): 446 ккал

Белки (порция): 19 г

Жиры (порция): 32 г

Углеводы (порция): 24 г

Ингредиенты:

  • картофель — 3 шт.;
  • яйца — 6 шт.;
  • зелёные яблоки — 2 шт.;
  • морковь — 3 шт.;
  • варёная колбаса — 400 г;
  • зелёный горошек — 1 банка;
  • майонез лёгкий 50% — 150 г;
  • зелёный лук и соль — по вкусу.

Способ приготовления

1. Нарежьте всё кубиками, как в классическом оливье.

Фото: istockphoto.com/bozhdb

2. Яблоки очистите и добавьте в самом конце, чтобы они не потемнели.

3. Смешайте, добавьте майонез и чуть-чуть соли. Дайте салату настояться хотя бы 20-30 минут — вкус станет ярче.

Всё просто — но именно это и создаёт настроение праздника. Пусть ваш Новый год будет таким же вкусным, тёплым и неожиданно приятным, как этот салат.

Мнение диетолога

<a href="https://www.championat.com/authors/8872/1.html">Зарина Шуинова</a>
Зарина Шуинова
диетолог, терапевт, врач РГБ

«Рецепт действительно весьма интересный. Замена солёных огурцов на яблоки не только освежает вкус салата, но и делает его полезнее для здоровья».

Солёные огурцы содержат высокую концентрацию натрия. Избыточное потребление соли повышает риск артериальной гипертензии, задержки жидкости и отёков. Зелёные яблоки практически лишены натрия и богаты калием — минералом-антагонистом, который помогает регулировать артериальное давление и способствует выведению жидкости.

Зелёное яблоко — низкокалорийный продукт, содержащий пищевые волокна (порядка 2-2,5 г на 100 г), органические кислоты, витамин C и полифенолы. Клетчатка обеспечивает более длительное насыщение и стабилизирует уровень глюкозы в крови благодаря замедленному всасыванию углеводов. В отличие от солёных огурцов, зелёные яблоки не нагружают организм солью и улучшают качество рациона за счёт антиоксидантов.

Фото: istockphoto.com/invizbk

Солёные продукты повышают количество соли в рационе и раздражают слизистую желудка при гастрите, ГЭРБ или склонности к изжоге. Зелёные яблоки содержат мягкие органические кислоты (в основном яблочную), которые стимулируют секрецию желудочного сока, улучшая пищеварение при нормальной кислотности.

Пектин в яблоках действует как природный пребиотик: поддерживает полезную микрофлору, улучшает моторику кишечника и способствует мягкому детокс-эффекту. При этом фрукт не вызывает брожения в таком объёме, как некоторые овощи или соленья, и поэтому переносится легче.

В итоге замена одного ингредиента снижает нагрузку на почки, уменьшает риск отёчности, повышает насыщаемость, хорошо действует на микробиоту желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). После такой версии салата не будет изжоги и вздутия, естественно, при условии умеренного употребления.

