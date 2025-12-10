Оливье с зелёными яблоками: фирменный рецепт от спортсменки года Яны Бурлаковой

Яна Бурлакова российская трековая велогонщица, чемпионка Европы 2025 года «Новый год — мой любимый праздник. Это время, когда мы собираемся всей семьёй или компанией друзей, смеёмся, вспоминаем прошедший год и встречаем новый — с теплом, надеждами и мечтами».

Хотелось бы сказать, что в новогоднюю ночь надо питаться правильно и отказываться от тяжёлых блюд. Но что бы ни говорили нутрициологи, для многих (и для меня тоже) настоящий Новый год невозможен без оливье. Это как велосипед без колёс.

Яна Бурлакова Фото: Sirotti Stefano/imago/ТАСС

Лет семь назад в наш привычный новогодний рецепт этого салата «ворвались» зелёные яблоки. Муж сказал фразу, от которой у меня, честно, дрогнул глаз: «Я не люблю классический оливье. Давай вместо солёных огурцов добавим кислые зелёные яблоки». Сказать, что я была шокирована — ничего не сказать. На секунду даже подумала, что это повод задуматься о нашем будущем. Но я рискнула — сделала «его вариант». И вот сижу, смотрю на этот странный салат, сомневаюсь… Муж уговаривает: «Ну попробуй, тебе понравится». И вы знаете что? Мне действительно понравилось.

Салат получился свежим, лёгким, ярким. С тех пор у нас на новогоднем столе всегда два салата: классический и «яблочный». И если вы хотите немного встряхнуть новогоднюю классику — держите этот рецепт.

Рецепт салата

Оливье с зелёными яблоками

Фото: istockphoto.com/Liudmila Chernetska

Время приготовления: 35 минут

Количество порций: 6

Калорийность (порция): 446 ккал

Белки (порция): 19 г

Жиры (порция): 32 г

Углеводы (порция): 24 г

Ингредиенты:

картофель — 3 шт.;

яйца — 6 шт.;

зелёные яблоки — 2 шт.;

морковь — 3 шт.;

варёная колбаса — 400 г;

зелёный горошек — 1 банка;

майонез лёгкий 50% — 150 г;

зелёный лук и соль — по вкусу.

Способ приготовления

1. Нарежьте всё кубиками, как в классическом оливье.

Фото: istockphoto.com/bozhdb

2. Яблоки очистите и добавьте в самом конце, чтобы они не потемнели.

3. Смешайте, добавьте майонез и чуть-чуть соли. Дайте салату настояться хотя бы 20-30 минут — вкус станет ярче.

Всё просто — но именно это и создаёт настроение праздника. Пусть ваш Новый год будет таким же вкусным, тёплым и неожиданно приятным, как этот салат.

Мнение диетолога

Зарина Шуинова диетолог, терапевт, врач РГБ «Рецепт действительно весьма интересный. Замена солёных огурцов на яблоки не только освежает вкус салата, но и делает его полезнее для здоровья».

Солёные огурцы содержат высокую концентрацию натрия. Избыточное потребление соли повышает риск артериальной гипертензии , задержки жидкости и отёков. Зелёные яблоки практически лишены натрия и богаты калием — минералом-антагонистом, который помогает регулировать артериальное давление и способствует выведению жидкости.

Зелёное яблоко — низкокалорийный продукт, содержащий пищевые волокна (порядка 2-2,5 г на 100 г), органические кислоты, витамин C и полифенолы. Клетчатка обеспечивает более длительное насыщение и стабилизирует уровень глюкозы в крови благодаря замедленному всасыванию углеводов. В отличие от солёных огурцов, зелёные яблоки не нагружают организм солью и улучшают качество рациона за счёт антиоксидантов.

Фото: istockphoto.com/invizbk

Солёные продукты повышают количество соли в рационе и раздражают слизистую желудка при гастрите, ГЭРБ или склонности к изжоге. Зелёные яблоки содержат мягкие органические кислоты (в основном яблочную), которые стимулируют секрецию желудочного сока, улучшая пищеварение при нормальной кислотности.

Пектин в яблоках действует как природный пребиотик: поддерживает полезную микрофлору, улучшает моторику кишечника и способствует мягкому детокс-эффекту. При этом фрукт не вызывает брожения в таком объёме, как некоторые овощи или соленья, и поэтому переносится легче.

В итоге замена одного ингредиента снижает нагрузку на почки, уменьшает риск отёчности, повышает насыщаемость, хорошо действует на микробиоту желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). После такой версии салата не будет изжоги и вздутия, естественно, при условии умеренного употребления.