Правда ли, что козье молоко полезнее коровьего? Разбираем состав вместе с экспертом

Евгений Белоусов врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н. «Козье молоко — натуральный продукт, получаемый от молочных пород коз. Оно обладает характерным вкусом и ароматом, обусловленным наличием короткоцепочечных жирных кислот. В отличие от коровьего, оно имеет более мелкие жировые глобулы и иной белковый профиль, что влияет на его усвояемость».

На протяжении веков козье молоко использовалось в Азии, Африке и Южной Европе как основной молочный продукт. В странах Ближнего Востока и Средиземноморья его применяют для приготовления сыров, йогуртов и кисломолочных напитков. В России и странах СНГ интерес к нему возродился в последние десятилетия в связи с ростом популярности натуральных и гипоаллергенных продуктов.

Состав козьего молока

В 100 мл козьего молока содержится около 4,2 г жира, 3,2 г белка и 4,5 г углеводов, включая лактозу.

Энергетическая ценность — около 68–70 ккал. Белок представлен преимущественно казеином (в основном A2-тип), что снижает аллергенность по сравнению с коровьим молоком (A1-тип).

Козье молоко богато кальцием, фосфором, магнием, калием, а также витаминами группы B, A и D. Особенно выделяется содержание селена — мощного антиоксиданта, участвующего в иммунных процессах.

Фото: istockphoto.com/alvarez

По сравнению с коровьим козье молоко содержит больше кальция, калия и витамина A, но немного меньше фолиевой кислоты и витамина B12. Его жировые глобулы на 20% мельче, а казеиновая мицелла структурно отличается — это облегчает ферментативное расщепление и усвоение.

Польза козьего молока

Благодаря мелким жировым глобулам и высокому содержанию олигосахаридов (пребиотиков) козье молоко легче переваривается и способствует здоровой микрофлоре кишечника. Это особенно важно для пациентов с функциональными расстройствами желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

Селен, лизоцим и иммуноглобулины в составе молока усиливают местный и системный иммунитет, снижая восприимчивость к инфекциям.

Молоко содержит линолевую и олеиновую кислоты, витамин A и цинк, которые способствуют регенерации кожи, уменьшают воспаление и улучшают состояние волос. Нередко используется в косметологии в составе масок и молочка.

Высокая биодоступность кальция и фосфора делает козье молоко ценным продуктом для профилактики остеопороза , особенно у пожилых людей и детей.

Козье молоко подходит для людей с непереносимостью лактозы. Хотя молочный сахар в козьем молоке присутствует, его уровень немного ниже, чем в коровьем. Однако главное преимущество — в улучшенной усвояемости. Тем не менее при истинной лактазной недостаточности оно не является панацеей, но может переноситься лучше при умеренном потреблении.

Возможный вред козьего молока

Несмотря на меньшую аллергенность, козье молоко содержит белки, перекрёстно реагирующие с коровьими. У 20–30% детей с аллергией на коровье молоко может наблюдаться реакция и на козье.

Повышенное содержание жира делает продукт энергетически насыщенным. При избыточном весе или дислипидемии его следует употреблять в ограниченных количествах или в обезжиренном виде.

Фото: istockphoto.com/Bohdan Bevz

Сырое козье молоко может быть источником бруцеллёза , туберкулёза и других инфекционных заболеваний, которые передаются от животных к человеку. Без термической обработки или пастеризации его употребление потенциально опасно.

Козье молоко не рекомендуется в качестве единственного источника питания для грудных детей из-за дефицита фолиевой кислоты и железа. При хронических заболеваниях почек или подагре напиток стоит употреблять с осторожностью из-за высокого содержания белка и пуринов.

Как выбрать и использовать козье молоко?

Предпочтение следует отдавать продукту из проверенных источников с сертификатами ветеринарно-санитарной безопасности. Упаковка должна содержать информацию о термической обработке. Избегайте покупки «с рук» без документов.

Молоко можно употреблять в чистом виде, добавлять в каши, смузи или использовать для приготовления творога и йогуртов. Оптимальная суточная доза для взрослого — 200–300 мл. Детям — по рекомендации педиатра.

Фото: istockphoto.com/Alexthq

Козье молоко — ценный, легкоусвояемый продукт с высоким содержанием макро- и микроэлементов. При правильном употреблении оно приносит значительную пользу ЖКТ, иммунной системе и костной ткани. Однако важно учитывать индивидуальные особенности организма и возможные риски.

Включайте козье молоко в рацион как элемент сбалансированного питания, особенно при функциональных нарушениях пищеварения или потребности в кальции. Перед введением в детский рацион или при хронических заболеваниях — обязательно проконсультируйтесь с врачом.