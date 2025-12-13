Горнолыжный курорт «Мамисон» — 2025/2026: особенности трасс, проживание и ски-пассы

Всесезонный курорт «Мамисон» в Северной Осетии открылся в техническом режиме в марте 2025 года, а в ноябре был дан старт первому полноценному горнолыжному сезону. Мы узнали все самые важные подробности о зимнем отдыхе в этом месте и делимся с вами.

О чём расскажем:

О курорте

Мамисонское ущелье, где расположен курорт, – одна из веток Великого шёлкового пути. Рядом, в селе Камсхо были найдены старинные предметы, бусы и импортные артефакты, подтверждающие этот факт. Сейчас на них можно посмотреть в Национальном музее Северной Осетии – Алании.

Идея создания курорта в этой местности появилась в середине нулевых, в 2010-м курорт стал частью проекта по созданию туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе. К воплощению проекта приступили только через 10 лет, основная часть работ проходила в 2024 году. Так и появился «Мамисон».

Фото: мамисон.рф

«Мамисон» – всесезонный горнолыжный курорт в Алагирском районе Северной Осетии-Алании, расположенный в 100 км от Владикавказа. Инфраструктура здесь развита: есть медпункт, глэмпинги, кафе, камеры хранения и обзорная площадка. Гостям доступны два вида канатной дороги: кресельная и гондольная. При желании можно посмотреть на руины древнего храма, расположенные неподалёку. Летом тут можно прогуляться по живописным местам или отправиться на экскурсии к источникам.

Зимой же открывается горнолыжный курорт. Для катания доступны 10 трасс разной сложности, расположены они на южных склонах, в некоторых случаях перепад высот доходит до 2000 м. А верхняя точка – подножье ледника Зарамаг – находится на высоте 3717 м. Общая протяжённость трасс – чуть более 18 км. Всем желающим доступны прокат и обслуживание оборудования для катания. Но это только начальный этап для «Мамисона». В финальном варианте проекта здесь будет около 94 км трасс, 25 канатных дорог, сноу-парк, зона фрирайда и шестимесячный сезон катания.

Александр Смелов сноубордист сборной России «Мамисон» — это абсолютно новый курорт, и, конечно, за трассами там следят. Сейчас их не так много, поскольку курорт только открылся, но со временем точно будет больше. Я думаю это станет уникальным местом для фрирайда, снега там очень много, рельеф хороший — большие поля нетронутых мест. На мой взгляд, сейчас «Мамисон» больше подходит для опытных райдеров».

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Трассы

Сейчас на курорте 10 трасс разной сложности: одна зелёная, три синие, три красные, три чёрные. Общая протяжённость более 18 км. Зелёная – самая простая, там же находится учебная площадка, с неё стоит начинать катание. Если вы уже набрались опыта, то переходите на синие, а после – и на красные трассы. Самые сложные – чёрные, на них стоит идти, только если вы уже уверены в своих силах.

Фото: mamison-resort.ru

Ски-пасс

На курорте представлено несколько тарифов, рассказываем про цены на каждый вид ски-пассов.

Прогулочный На 1 день (обычный и высокий сезоны) На 2 дня (обычный и высокий сезоны) На 3 дня (обычный и высокий сезоны) Сезонный Взрослый 1550 рублей 2430 или 2970 рублей 4680 или 5400 рублей 6750 или 7560 рублей 40 000 рублей Детский (от 6 до 13) 900 рублей 1440 или 1800 рублей 2790 или 3240 рублей 4050 или 4500 рублей 24 000 рублей

Цены актуальны на момент выхода материала. К высокому сезону относятся два периода: с 26.12.2025 по 11.01.2026 и с 9.02.2026 по 15.03.2026.

Скидки и льготы

20-процентная скидка предоставляется ликвидаторам аварии и инвалидам Чернобыльской АЭС, членам многодетных смей, инвалидам II группы, лицам от 65 до 74 включительно.

предоставляется ликвидаторам аварии и инвалидам Чернобыльской АЭС, членам многодетных смей, инвалидам II группы, лицам от 65 до 74 включительно. 50-процентная скидка предоставляется ветеранам и инвалидам боевых действий, в том числе участникам СВО.

предоставляется ветеранам и инвалидам боевых действий, в том числе участникам СВО. Льготный тариф за 1 рубль предоставляется детям до пяти лет включительно, лицам старше 75 лет, инвалидам I группы и детям-инвалидам до 18 лет и их сопровождающим.

Для получения скидки или льготы необходимо предъявить документы, удостоверяющие личность и подтверждающие льготный статус. Обратите внимание, что сопровождающим запрещается использовать льготный билет самостоятельно в отсутствие сопровождаемого лица.

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Где жить?

Вариантов много, можно остановиться в хостеле или глэмпинге, снять номер в отеле или апартаменты. Отталкивайтесь от своих потребностей и финансовых возможностей.

Цены будут колебаться. Всё зависит от местоположения и условий. Остановиться в отеле на территории курорта вдвоём на одну ночь обойдётся примерно в 18 000 рублей. Отель недалеко от курорта можно снять за 5000-10 000 рублей в сутки. Питание в эту стоимость не входит.

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Как добраться?

В качестве отправной точки возьмём Москву. Ближайший к курорту аэропорт находится неподалёку от Беслана, это Международный аэропорт Владикавказ. Билет туда-обратно в январе в среднем обойдётся в 10 500 рублей. Если же вы предпочитаете поезд, то на дорогу предстоит потратить минимум 10 000 рублей.

Дальше до «Мамисона» нужно проехать около 100 км, это примерно два часа в пути на автомобиле. Но такая поездка – тоже часть путешествия, вам откроются виды на Мамисонское ущелье, горы и реки, окружающие его. Можно взять такси, это стоит около 3000 рублей. До курорта запустили рейсовый автобус, билет стоит 200 рублей.

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Сколько стоит отдых?

Мы рассчитали стоимость поездки на одного человека в январе, когда на курорте не высокий сезон. В новогодние праздники сумма будет значительно отличаться.

Стоимость Дорога до курорта туда-обратно ~17 000 рублей Ски-пасс на семь дней (два ски-пасса на три дня + один на один день) ~15 930 рублей Проживание ~56 000 рублей Итого: ~88 930 рублей

Цены актуальны на момент выхода материала.

Если вы любите активный отдых, то стоит попробовать отправиться на горнолыжный курорт. Это не только приятное развлечение и всплеск адреналина, но и настоящая тренировка.