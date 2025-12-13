Горнолыжный курорт «Мамисон» — 2025/2026: особенности трасс, проживание и ски-пассы

Всесезонный курорт «Мамисон» в Северной Осетии открылся в техническом режиме в марте 2025 года, а в ноябре был дан старт первому полноценному горнолыжному сезону. Мы узнали все самые важные подробности о зимнем отдыхе в этом месте и делимся с вами.
О чём расскажем:
О курорте
Мамисонское ущелье, где расположен курорт, – одна из веток Великого шёлкового пути. Рядом, в селе Камсхо были найдены старинные предметы, бусы и импортные артефакты, подтверждающие этот факт. Сейчас на них можно посмотреть в Национальном музее Северной Осетии – Алании.
Идея создания курорта в этой местности появилась в середине нулевых, в 2010-м курорт стал частью проекта по созданию туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе. К воплощению проекта приступили только через 10 лет, основная часть работ проходила в 2024 году. Так и появился «Мамисон».
Фото: мамисон.рф
«Мамисон» – всесезонный горнолыжный курорт в Алагирском районе Северной Осетии-Алании, расположенный в 100 км от Владикавказа. Инфраструктура здесь развита: есть медпункт, глэмпинги, кафе, камеры хранения и обзорная площадка. Гостям доступны два вида канатной дороги: кресельная и гондольная. При желании можно посмотреть на руины древнего храма, расположенные неподалёку. Летом тут можно прогуляться по живописным местам или отправиться на экскурсии к источникам.
Зимой же открывается горнолыжный курорт. Для катания доступны 10 трасс разной сложности, расположены они на южных склонах, в некоторых случаях перепад высот доходит до 2000 м. А верхняя точка – подножье ледника Зарамаг – находится на высоте 3717 м. Общая протяжённость трасс – чуть более 18 км. Всем желающим доступны прокат и обслуживание оборудования для катания. Но это только начальный этап для «Мамисона». В финальном варианте проекта здесь будет около 94 км трасс, 25 канатных дорог, сноу-парк, зона фрирайда и шестимесячный сезон катания.
«Мамисон» — это абсолютно новый курорт, и, конечно, за трассами там следят. Сейчас их не так много, поскольку курорт только открылся, но со временем точно будет больше. Я думаю это станет уникальным местом для фрирайда, снега там очень много, рельеф хороший — большие поля нетронутых мест. На мой взгляд, сейчас «Мамисон» больше подходит для опытных райдеров».
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Трассы
Сейчас на курорте 10 трасс разной сложности: одна зелёная, три синие, три красные, три чёрные. Общая протяжённость более 18 км. Зелёная – самая простая, там же находится учебная площадка, с неё стоит начинать катание. Если вы уже набрались опыта, то переходите на синие, а после – и на красные трассы. Самые сложные – чёрные, на них стоит идти, только если вы уже уверены в своих силах.
Фото: mamison-resort.ru
Ски-пасс
На курорте представлено несколько тарифов, рассказываем про цены на каждый вид ски-пассов.
|Прогулочный
|На 1 день (обычный и высокий сезоны)
|На 2 дня (обычный и высокий сезоны)
|На 3 дня (обычный и высокий сезоны)
|Сезонный
|Взрослый
|1550 рублей
|2430 или 2970 рублей
|4680 или 5400 рублей
|6750 или 7560 рублей
|40 000 рублей
|Детский (от 6 до 13)
|900 рублей
|1440 или 1800 рублей
|2790 или 3240 рублей
|4050 или 4500 рублей
|24 000 рублей
Скидки и льготы
- 20-процентная скидка предоставляется ликвидаторам аварии и инвалидам Чернобыльской АЭС, членам многодетных смей, инвалидам II группы, лицам от 65 до 74 включительно.
- 50-процентная скидка предоставляется ветеранам и инвалидам боевых действий, в том числе участникам СВО.
- Льготный тариф за 1 рубль предоставляется детям до пяти лет включительно, лицам старше 75 лет, инвалидам I группы и детям-инвалидам до 18 лет и их сопровождающим.
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Где жить?
Вариантов много, можно остановиться в хостеле или глэмпинге, снять номер в отеле или апартаменты. Отталкивайтесь от своих потребностей и финансовых возможностей.
Цены будут колебаться. Всё зависит от местоположения и условий. Остановиться в отеле на территории курорта вдвоём на одну ночь обойдётся примерно в 18 000 рублей. Отель недалеко от курорта можно снять за 5000-10 000 рублей в сутки. Питание в эту стоимость не входит.
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Как добраться?
В качестве отправной точки возьмём Москву. Ближайший к курорту аэропорт находится неподалёку от Беслана, это Международный аэропорт Владикавказ. Билет туда-обратно в январе в среднем обойдётся в 10 500 рублей. Если же вы предпочитаете поезд, то на дорогу предстоит потратить минимум 10 000 рублей.
Дальше до «Мамисона» нужно проехать около 100 км, это примерно два часа в пути на автомобиле. Но такая поездка – тоже часть путешествия, вам откроются виды на Мамисонское ущелье, горы и реки, окружающие его. Можно взять такси, это стоит около 3000 рублей. До курорта запустили рейсовый автобус, билет стоит 200 рублей.
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Сколько стоит отдых?
Мы рассчитали стоимость поездки на одного человека в январе, когда на курорте не высокий сезон. В новогодние праздники сумма будет значительно отличаться.
|Стоимость
|Дорога до курорта туда-обратно
|~17 000 рублей
|Ски-пасс на семь дней (два ски-пасса на три дня + один на один день)
|~15 930 рублей
|Проживание
|~56 000 рублей
|Итого:
|~88 930 рублей
Если вы любите активный отдых, то стоит попробовать отправиться на горнолыжный курорт. Это не только приятное развлечение и всплеск адреналина, но и настоящая тренировка.