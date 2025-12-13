Идеальное комбо технологичных свойств, которые незаменимы в экипировке для активного отдыха.

Прочность, защита от ветра и лёгкость: рассказываем всё про ткань рипстоп

Если вы когда-нибудь задумывались, почему армейские парашюты не превращаются в решето при малейшем повреждении, а туристические палатки выдерживают шквалистый ветер, — эта статья для вас. Рипстоп — материал, название которого говорит само за себя: «rip» переводится как «разрыв», а «stop» — как «останавливать».

Татьяна Казанцева PRO-эксперт «Спортмастер PRO» «Это ткань с комбинированным плетением нитей и армирующей сеткой, которая визуально напоминает клетчатый узор и превращает обычный текстиль в почти неуязвимый материал».

О чём расскажем:

История появления материала

Во времена Второй мировой войны компания Du Pont разработала эту ткань для военных нужд. В первую очередь — для производства парашютов и палаток. После войны технологию продолжили усовершенствовать.

Ткань начали массово использовать в авиационно-космической отрасли, военном деле, а позже — в туризме и яхтинге. Сегодня рипстоп — стандарт для тех, кто не готов идти на компромиссы между тяжестью и надёжностью.

Структура рипстопа

Технология плетения

Технология плетения рипстопа — почти искусство. В основную ткань через каждые 5-8 мм вплетают более толстые и прочные нити. Чаще всего это нейлон, полиэстер или армирующая нить. Вместе они создают характерную сетчатую структуру.

Ветровка мужская Patagonia Houdini, 21 999 руб./ «спортмастер» Фото: Patagonia

Применяемые волокна

Для производства рипстопа используют разные волокна в зависимости от задач.

Нейлон — классика для снаряжения:

прочный;

лёгкий;

эластичный.

Однако он быстрее выходит из строя под прямыми солнечными лучами. Чтобы избежать выцветания и растяжения ткани, нейлон часто комбинируют с полиэстером, который лучше переносит ультрафиолет.

Для экстремальных условий, когда нужна максимальная броня, применяют арамид (знаменитый кевлар) или ультраполиэтилен (дайниму) — материалы с невероятной прочностью и стойкостью к истиранию.

Лёгкость рипстопа обеспечивают тонкие базовые нити, а прочность — армирующая сетка, создающая каркас. Она как скелет у человека: сам по себе лёгкий, однако держит всю конструкцию. Благодаря такому балансу материал весит мало, но выдерживает серьёзные нагрузки.

Преимущества материала

Устойчивость к разрывам

Сетка рипстопа работает как предохранитель. Она распределяет механическую нагрузку по всей поверхности материала и серьёзно повышает его устойчивость к разрыву.

Самое интересное — даже если материал порвётся, разрыв остановится на границе ближайшего «квадратика» армирующей сетки и не поползёт дальше.

Получается своеобразная страховка:

прочность и устойчивость там, где они нужны;

лёгкость — благодаря тому, что вся ткань не обязана быть плотной.

Сетка рипстопа распределяет механическую нагрузку по всей поверхности материала Фото: Liudmila Chernetska/ istockphoto.com

Водоотталкивающие свойства

Сами по себе нейлон и полиэстер могут намокнуть, ведь это обычные синтетические волокна. Однако рипстоп должен быть влагоотталкивающим, ведь из него делают палатки, паруса, автомобильные тенты, экипировку и чехлы для мебели.

Материал становится непромокаемым из-за того, что:

плотное плетение затрудняет проникновение воды;

на ткань наносят покрытие DWR (Durable Water Repellent), которое заставляет жидкость скатываться, как с гусиного пера.

Для более серьёзной защиты применяют пропитку полиуретаном — она повышает водостойкость до 600-5000 мм водяного столба. А для тентов и палаток иногда используют силиконовое покрытие, которое даёт отличную водонепроницаемость и разрывную прочность.

Области применения

Одежда

Основная ниша для использования рипстопа — туристическая и outdoor-одежда. Брюки, ветровки, утеплённые куртки из этого материала сочетают лёгкость, прочность, устойчивость к ветру и зацепкам.

Брюки мужские Geotech, 3 999 руб. Фото: Geotech

Ткань не боится контакта с камнями, ветками и острыми предметами, которыми изобилуют горные тропы. Для треккинга отлично подходят модели с усиленными коленями и задней частью. Эти участки принимают на себя максимальную нагрузку.

Армейская экипировка тоже активно использует рипстоп. В этой сфере важны маскировка, прочность и надёжность. Производители тактической одежды делают ставку на этот материал за его способность выдерживать экстремальные условия.

Костюм мужской Huntsman Горка-3, 9979 руб./ «спортмастер» Фото: Huntsman

Рыбацкая и охотничья одежда тоже ценит стойкость к влаге и веткам. Походные ветровки, брюки, жилеты и куртки используются в сложных условиях, где обычная ткань износилась бы уже через час.

В то же время путешественники выбирают снаряжение из рипстопа за лёгкость, надёжность и дышащий эффект. Когда вы несёте рюкзак со всем необходимым на себе, каждый грамм на счету.

Аксессуары и снаряжение для активного отдыха

В аксессуарах и снаряжении для активного отдыха рипстоп проявляет себя с лучшей стороны.

Благодаря прочности материала тенты и палатки:

меньше провисают под дождём;

выдерживают шквалистый ветер;

прочны на разрыв.

Главное, чтобы швы были обработаны пропиткой и проклеены. В палатках используют рипстоп нового поколения с плотностью 15-20D для тента и 30-40D для дна — такое сочетание позволяет достичь оптимального баланса между весом и защитой.

ПАЛАТКА FINNTRAIL VOYAGER KHAKI, 27 999 руб. Фото: finntrail

Рюкзаки и сумки получаются прочными, вместительными, защищёнными от влаги:

ткань не пропускает воду;

устойчива к порезам и зацепам;

выдерживает тяжёлые грузы.

Классический пример — модели рюкзаков, где рипстоп работает в паре с более плотным материалом для усиленния дна.

Рюкзак мужской туристический Huntsman, 6926 руб./ «спортмастер» Фото: Huntsman

В гамаках, парашютах и флагах рипстоп обеспечивает надёжность при минимальной массе. Они могут весить меньше 500 г, но спокойно выдерживать 150-200 кг нагрузки благодаря прочности рипстопа. Кстати, если вы видите гамак, который умещается в кармане куртки, — скорее всего, это рипстоп плотностью 70D.

В производстве спальных мешков эту ткань используют как компромисс между прочностью, водонепроницаемостью и малым весом. Часто используют рипстоп с плотностью 20D для внешнего слоя, что позволяет упаковать спальник размером с футбольный мяч, не жертвуя надёжностью.

Спальный мешок Mountain Hardwear Lamina, 19 199 руб. Фото: Mountain Hardwear

Военная и профессиональная форма

Производители армейской и профессиональной формы полюбили рипстоп не случайно. Ткань обладает высокой прочностью, влагостойкостью, защитой от ультрафиолета — это стандарт для армейской экипировки.

Специальные версии материала защищают от порезов ножом, имеют огнестойкую пропитку, а для военной формы существует особая IRR-обработка, которая делает ткань незаметной даже в инфракрасном диапазоне. При этом материал быстро сохнет, не мнётся и остаётся лёгким.

Уход за изделиями из рипстопа

Уход за изделиями из рипстопа не требует особых условий или крайне бережного отношения, но несколько правил стоит соблюдать:

температура воды для стирки должна быть 30-40 градусов — материал чувствителен к высоким температурам;

используйте жидкое средство для спортивных тканей;

не добавляйте отбеливатель;

застегните все молнии;

выставьте минимум оборотов;

не выкручивайте ткань при отжиме, чтобы убрать остатки воды;

сушите на низких температурах или естественным способом на горизонтальной поверхности, избегая прямых солнечных лучей.

перед стиркой застегните все молнии Фото: RossHelen/ istockphoto.com

Если материал всё-таки повредился, не паникуйте ― рипстоп подлежит восстановлению, в том числе собственными силами:

для небольших порезов подойдут самоклеящиеся заплатки;

для серьёзных повреждений и долговременного ремонта используйте специализированные клеи с тканевыми заплатками — полиуретановые клеи или силиконовые герметики.

Главное — очистить поверхность от грязи перед ремонтом.

Рипстоп продолжает эволюционировать: появляются новые пропитки, улучшенные волокна, облегчённые версии для сверхлёгкого туризма. С ростом популярности outdoor-активностей спрос на надёжное и лёгкое снаряжение только увеличивается.

Перед тем как покупать одежду и снаряжение из рипстопа:

обратите внимание на рекомендации по уходу за экипировкой с этим материалом в составе;

определитесь с целью использования;

если планируете активное движение — обратите внимание на модели с добавлением эластана или спандекса: они дают свободу движений.

перед покупкой снаряжения определитесь с целью использования Фото: RossHelen/ istockphoto.com

Состав материала рипстоп будет разным для походов, военной формы, одежды для охоты или тактических игр:

для летних трекингов подойдёт лёгкий нейлоновый рипстоп;

для зимних экспедиций лучше выбрать полиэстеровый с дополнительной мембраной;

для палаток важна водопроницаемость (ищите показатель от 3000 мм водяного столба для тента);

для одежды — эластичность, прочность, устойчивость к порезам и воздухопроницаемость.

Плотность ткани измеряется в денье (D) или тексах (T). Чем выше цифра, тем материал плотнее и тяжелее. Для лёгкой одежды подойдёт 20-30D — это ветровки, лёгкие штаны, которые можно свернуть в кулак. Для снаряжения — 40-70D и выше: рюкзаки, палатки, штаны для сложных маршрутов.

Не гонитесь за максимальной плотностью, если она вам не нужна. Иногда лёгкость важнее прочности. Для однодневных вылазок в лес вполне достаточно 30-40D, а вот для многодневных экспедиций с тяжёлым рюкзаком стоит взять 50-70D.

И ещё один совет: проверяйте качество швов. Даже самый крутой рипстоп бесполезен, если швы разойдутся после первой стирки. Ищите проклеенные или прошитые двойной строчкой швы, особенно в местах наибольшей нагрузки.

*Цены на товары актуальны на момент публикации.