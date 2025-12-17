Выжил в схватке с акулой и придумал экотуризм с хищниками: история дайвера Родни Фокса

«Я почувствовал себя так, будто меня сбил поезд, когда меня утащила под воду большая белая акула. Только гидрокостюм не дал моим внутренностям вывалиться наружу», – так описывал эту встречу с морским хищником австралиец Родни Фокс. Он чудом остался жив. Правда, «Белая Смерть» оставила страшные шрамы на его теле.

Кто такой Родни Фокс?

Родни Фокс родился 9 ноября 1940 года. С детства отец постоянно брал его на рыбалку, чем привил сыну любовь к океану. Со временем Родни увлёкся подводной охотой и в 1962 году стал в этом виде спорта чемпионом Южной Австралии. Через четыре месяца после своей свадьбы, 8 декабря 1963 года, 23-летний страховой агент Родни Фокс отправился на пляж Альдинга.

Здесь в коралловых рифах он решил подготовиться к очередному первенству Южной Австралии по подводной охоте. А заодно добыть рыбы и лобстеров для вечернего ужина с молодой женой Кей. Четыре часа, проведённые охотником в воде, удачи не принесли. И Родни подался на большую глубину, примерно 18-20 метров, надеясь на успех.

Встреча с акулой

От страшного удара в грудь Родни едва не потерял сознание. Затем он почувствовал, как его тело перевернули, словно щепку, а в бок железной хваткой вцепились челюсти огромной белой акулы. Океанская вода вокруг вмиг окрасилась в розовый цвет. Фокс вспоминал потом, что в эти минуты он отчаянно боролся за свою жизнь.

Австралиец пытался бить акулу по голове, стараясь угодить по глазам – самому уязвимому месту хищника. Однако «Белая Смерть» не собиралась выпускать добычу из своего капкана. Она упорно тащила молодого австралийца на глубину. В последний момент, на счастье Родни, на его гидрокостюме оторвался предохранительный пояс. Фоксу сильно повезло, что рядом оказались рыбаки, которые срочно доставили австралийца в Королевскую больницу Аделаиды.

Повреждённые диафрагма, лёгкое, брюшная полость и проколотая лопатка подводного охотника. Эти травмы могли быть гораздо страшнее. От верной смерти Фокса спас гидрокостюм. Австралийцу потребовалось наложить 462 шва, чтобы выжить после нападения белой акулы. Операция длилась четыре часа.

Родни Фокс Фото: личный архив Родни Фокса

Последствия

Нападение морского хищника неожиданно изменило отношение Родни Фокса к обитателям океана.

В больнице я понял, что есть настоящий страх и ненависть. Все хотели выйти и убить акул, а я просто хотел узнать о них больше, — говорил Родни.

Волею случая через полгода Родни Фокс оказался на выставке львов в зоопарке Аделаиды. И здесь ему внезапно пришла в голову мысль: а если посадить себя в клетку под водой и начать исследования поведения и повадок акул? Эта идея теперь не давала Фоксу покоя. Он пошёл учиться в университет и стал биологом.

Исследования акул

Вместе со своим другом Роном Тейлором – известным австралийским охотником на акул — Родни сконструировал клетку из прочного металла. Она впервые позволила снять подводные кадры, запечатлевшие подплывших хищников. Эти снимки вскоре попали на стол голливудского Стивена Спилберга – режиссёра знаменитого в будущем фильма «Челюсти».

Родни вскоре загорелся другой идеей: теперь все его мысли занимал экотуризм с акулами. И о своём косвенном участии над нашумевшей картиной «Челюсти» он решил умолчать, чтобы не пугать людей. В 1976 году Родни организовал поездку группы американских туристов. У берегов Южной Австралии они впервые в жизни наблюдали в клетке Фокса белых акул.

Позже Родни вместе с сыном Эндрю, который также стал биологом, создал уникальный гидрокостюм с вшитыми слоями свинца, призванный защитить дайвера от акул.

Родни Фокс Фото: личный архив Родни Фокса

Развитие экотуризма

С лёгкой руки Родни Фокса экотуризм с акулами развивается бурными темпами. Согласно исследованию Университета Британской Колумбии (UBC), его доход сейчас составляет $ 314 млн. И, по имеющимся прогнозам, эта цифра в течение ближайших 20 лет увеличится в 2,5 раза. Для сравнения: мировая торговля частями белых акул (преимущественно в Гонконге и на материковом Китае) оценивается в $ 630 млн.

Мы показываем людям одного из самых страшных хищников и учим лучше их понимать. Надеюсь, они научатся заботиться об акулах и защищать их, — говорит Родни Фокс.

В последнее время около 100 стран запретили ловлю акул, а в девяти из них созданы заповедники, где хищники чувствуют себя в безопасности. Родни Фокс, деятельность которого по защите окружающей среды теперь известна всему миру, полностью согласен с мнением специалиста из Исследовательского отдела экономики рыболовства UBC Андреса Сиснерос-Монтемайора. Последний глубоко убеждён, что акулы гораздо ценнее в океане, чем в миске супа.

Фото: Rosie Leaney/istockphoto.com

В 2002 году Родни Фокс совместно со своим сыном и доктором Рэйчелом Роббинсом создал Фонд исследований акул-лисиц. Эти необыкновенные существа в форме торпеды перечислены как уязвимые обитатели Мирового океана в Красной книге МСОП. Лисьи акулы чрезвычайно пугливы, имеют мелкие зубы и не представляют для человека никакой опасности. К сожалению, они находятся на грани исчезновения.

Чрезмерный вылов, низкая плодовитость акул-лисиц, разрушение привычных мест обитания резко сократили численность этих особей. Благодаря деятельности Фонда в США, к примеру, ограничили промысел названных выше рыб. В европейских странах Средиземноморья действуют запреты на дрифтерные сеты, которые наносят значительный урон лисьим акулам.

Отметим, что Фонд Родни Фокса спонсирует аспирантов, которые занимаются исследованием проблемы сокращающейся популяции. В своё время около полутысячи акул исчезающего вида были помечены особыми датчиками, чтобы отслеживать миграции этих рыб.

Родни Фокс Фото: личный архив Родни Фокса

8 декабря 2013 года в свет вышла автобиографическая книга Родни Фокса «Акулы, море и я» — ровно через 50 лет с того момента, когда большая белая акула напала на австралийца. Большая часть публикации посвящена не эпизодам столкновения с «Белой Смертью», а проблемам защиты Мирового океана, о своём пересмотре жизненной позиции.

Родни Фокс сейчас

85-летний Родни по-прежнему встречает многочисленных туристов, жаждущих экстрима в его подводной клетке от встречи с акулами. Это знакомство с морскими хищниками не только щекочет нервы. Каждый человек получает полезные знания об удивительных существах, уже не считая их монстрами.

По словам Родни Фокса, он в какой-то степени благодарен судьбе, которая однажды испытала его на прочность и не дала погибнуть. И на этот счёт он как-то с улыбкой высказался: «Наверное, меня оставили на Земле, чтобы сделать что-то действительно важное».