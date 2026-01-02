Покорила «Семь морей» и воды Антарктиды без гидрокостюма: история Барбары Эрнандес

Её называют Ледяной русалкой. И вот почему!

О чём расскажем:

Кто такая Барбара Эрнандес

Барбара родилась 31 декабря 1985 года в Сантьяго в обычной семье. Окончив школу, она поступила в Чилийский университет на специальность «психолог». В 2017 году Барбара Эрнандес получила степень магистра психологии.

Я начала заниматься классическим плаванием совсем маленькой. В шесть-семь лет. И с тех пор не переставала плавать. Потом переключилась на водное поло. Там я смогла попасть в национальную команду и выступать за Чили.

Барбара Эрнандес Фото: личный архив Барбары Эрнандес

Однажды Барбара получила приглашение поплавать в Аргентине, на леднике Перито-Морено. Она потом вспоминала: «Не знаю, были ли мы сумасшедшими, но в то же время это оказалось потрясающе. Природа, холод, вызов — это лучшая часть моего спорта».

По словам Барбары, она испытала непередаваемые ощущения лёгкости, удовольствия и риска. С этого момента Эрнандес твёрдо решила заняться плаванием в открытой воде. Примером для девушки послужил соотечественник, известный пловец Виктор Контрерас.

Её спортивная карьера достойна уважения: чилийка несколько лет возглавляла мировой рейтинг по версии Международной ассоциации зимнего плавания и неоднократно выигрывала чемпионаты мира.

Особая подготовка

Перед сложным заплывом Барбара Эрнандес всегда проходит тщательную подготовку. И как профессиональный психолог настраивается на позитивную волну. Она обычно просыпается в пять утра и через час, по указанию тренера, начинается водный марафон. Барбара обязательно должна проплыть не менее 10 км. Затем наступает время физических нагрузок в зале.

По словам Барбары, главное условие для длительных тренировок на открытой воде – это правильно разогреться сухим халатом. После тяжёлых заплывов чилийская спортсменка восстанавливается с помощью физиотерапии, которая помогает уберечься от травм.

Особое внимание она уделяет питанию. В утреннем меню почти всегда присутствуют овсяная гранола с фруктами, веганский йогурт, мёд, которые запиваются большим стаканом воды. После тренировки Барбара ест хлеб с авокадо. Затем пьёт протеиновый коктейль. Обед Барбары обязательно проходит с преобладанием веганского белка.

Главное для неё – гидратация. Чилийка выпивает в день не менее 3 л воды.

Барбара Эрнандес Фото: личный архив Барбары Эрнандес

Покорила «Семь морей»

«Семь морей» — образное выражение. Речь идёт про весь Мировой океан. В современности это выражение чаще всего относится к семи основным океаническим регионам: Северному Ледовитому, Южному (Антарктическому), Северной и Южной Атлантике, Северной и Южной части Тихого океана, а также к Индийскому океану.

Барбара Эрнандес стала 28-м человеком в истории, покорившим «Семь морей», и первым уроженцем Южной Америки, которому это удалось.

В августе 2018-го 32-летняя Барбара переплыла без гидрокостюма Гибралтарский пролив (Атлантический океан) за 15 км за 3 часа 5 минут, установив женский рекорд. Через год пловчиха завершила заплыв через остров Каталина (Тихий океан), преодолев 33,7 км за 10 часов 11 минут 41 секунду. При этом Барбара плыла ночью. Уже через месяц Эрнандес стала первой чилийской женщиной, переплывшей Ла-Манш – за 12 часов 13 минут.

Спустя два года девушка пересекла пролив Молокаи (Индийский океан) и получила новый титул, став первой южноамериканкой, совершившей этот подвиг. Проплыла Барбара 42 км за 15 часов 41 минуту. Она встретила биолюминесцентных существ, рыб и медуз-португальских корабликов.

Барбара Эрнандес Фото: личный архив Барбары Эрнандес

В 2022-м пловчихе покорился Северный пролив (Атлантический океан). Он стал для Барбары самым сложным испытанием, и она завершила его за 12 часов и 19 минут. Марафонское плавание включало в себя семь открытых проливов. Нужно было преодолеть путь длиной в 35 км. Чилийская спортсменка едва не погибла из-за гипотермии. Одной из проблем в плавании на открытой воде была мeдуза львиная грива, представляющая собой огромный зонтик оранжевого цвета с длинными щупальцами (до 37 метров!). Столкнувшись с ней, Эрнандес получила серьёзные ожоги.

Я боролась от начала до конца. Море — мой дом, и я никогда не боялась одиночества. Я коснулась тысячи рыб и странных существ. Даже два дельфина подплывали, будто хотели сказать: «Держись». А море посылало мне медуз, напоминая мне, чтобы я оставалась в настоящем моменте.

В 2023-м она переплыла пролив Кука (Тихий океан). Это был шестой заплыв Барбары в открытом океане. Он завершился для неё достижением двух островов Новой Зеландии за 8 часов 16 минут. Её опять сопровождали дельфины!

Заплыв в Антарктиде

9 февраля 2023 года Ледяная русалка шокировала весь спортивный мир. Она решила покорить воды Антарктиды. Отважная чилийка не только хотела доказать своим примером, что организм человека способен выдержать колоссальные нагрузки в самых экстремальных условиях. Бо́льшая часть задуманного мероприятия была посвящена проблеме защиты Антарктиды и Северного Ледовитого океана. Хищнический промысел криля ставил под угрозу существование китов, пингвинов, тюленей и других обитателей местной фауны.

Барбара Эрнандес Фото: личный архив Барбары Эрнандес

В одном купальнике, в шапочке, очках и без смазки, сохраняющей тепло тела, чилийская спортсменка вошла в воду, температура которой составила 2,2°С. Она лишь использовала беруши для защиты ушей от ледяной воды.

Барбара Эрнандес проплыла 2,5 км, пока не добралась до буя посреди бушующего океана. К сожалению, не обошлось без осложнений. На середине дистанции Барбара вдруг почувствовала холод в груди. Это был признак начавшейся гипотермии, грозившей остановкой сердца. Но Эрнандес не подала вида, что ей плохо.

После заплыва Барбару вытащили из ледяной воды и поместили в бортовую клинику военного корабля «Жанекео». К этому времени температура тела чилийки упала до 27 градусов. Правда, Барбара сохраняла сознание. Через два часа она чувствовала себя гораздо лучше и могла говорить. Чилийка затратила на это невероятное испытание тела и духа 45 минут 50 секунд.

Барбара Эрнандес Фото: личный архив Барбары Эрнандес

Ледяная сирена стала первой женщиной в истории спорта, установившей необычный мировой рекорд. После заплыва Барбара Эрнандес призналась: «Это самая длинная дистанция, которую я когда-либо плавала в этих ледяных водах, и вы даже не представляете, что значит этот последний прыжок. Я так счастлива! Испытываю облегчение, что всё прошло хорошо. Плавание в Антарктиде было моей мечтой на протяжении многих лет и частью давнего желания поплавать во всех семи мировых океанах. Было невероятно сложно, но оно того стоило, если моё сообщение о необходимости срочных действий по защите этих вод дошло до лиц, принимающих решения».

В октябре прошлого года спортсменка вышла замуж. Свадьба прошла у ледяного горного озера Лагуна-дель-Инка в чилийских Андах.