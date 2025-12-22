Кто из звёздных спортсменов добился успехов в разных дисциплинах: 5 вдохновляющих историй

Из футбола — в шахматы. Из бокса — в бобслей. Эти люди доказывают, что всё возможно и не нужно бояться перемен.

Знаменитые спортсмены были мастерами на все руки. И порой блестяще выступали сразу же в двух разных дисциплинах. Причём нисколько не теряли отличной физической формы.

Эдди Иган

Он вошёл в Книгу рекордов Гиннесса как первый на планете спортсмен, который был победителем летних и зимних Олимпийских игр. Эдди с юных лет мечтал добиться грандиозного успеха в спорте. И посвятить этот триумф своей матери, которая воспитывала его и четырёх братьев одна. Отец умер, когда Эдди не было ещё и года.

Забавно, что на будущие спортивные подвиги его вдохновил Фрэнк Мерриуэлл – популярный герой детских романов писателя Гилберта Паттерна. Эдди забросил футбол и баскетбол, чтобы усиленно заняться боксом и походить на книжного кумира – настоящего чемпиона, который крушил злодеев.

После окончания школы спорт не помешал Эдди Игану изучать право в Гарвардском, а затем – в Оксфордском университете. Вскоре он выиграл национальный отборочный турнир по боксу и получил путёвку на летние Олимпийские игры 1920 года в Антверпене. Эдди Иган выступил в привычной для себя весовой категории — до 79,4 кг. Он без особого напряжения дошёл до финала, где его ждал известный норвежский боксёр Сверре Сёрсдал.

Эдди Иган Фото: Getty Images

Соперник Игана обладал нокаутирующим ударом и был намного опытнее молодого американца. Эдди обыграл его на ринге за счёт быстрых контратак и хорошей защиты. К сожалению, на следующей летней Олимпиаде 1924 года в Париже Иган уступил в первом же бою британцу Артуру Клифтону, Возможно, сказалось то, что Эдди выступил в более тяжёлой весовой категории.

После неудачного выступления Иган посчитал, что пик его боксёрской карьеры прошёл, и поэтому решил заняться адвокатурой. Через восемь лет о чемпионе неожиданно вспомнили в Олимпийском комитете США. Игану позвонил старый друг Джей О'Брайен и предложил выступить на зимней Олимпиаде 1932 года в Лейк-Плэсиде в составе четвёрки американских бобслеистов.

Эдди тут же согласился и после разговора радостно сказал жене: «Угадай что? Я теперь в команде США по бобслею!». До начала самых важных соревнований оставалось менее месяца. И, по словам Эдди Игана, он ни черта не смыслил в бобслее. Однако недюжинные спортивные навыки помогли ему быстро освоиться в команде и выиграть олимпийское золото.

Симен Агдестейн

Он мог бы добиться весомых успехов в любом из двух видов спорта, но вмешался целый ряд обстоятельств, помешавших ему сделать блестящую карьеру. В восемь лет Симен стал заниматься футболом, через три года страстно увлёкся шахматами. Агдестейн вспоминал об этой поре: «Когда я приходил домой из школы, немного спал, потом был на футбольной тренировке до вечера, затем читал о шахматах до глубокой ночи. На следующий день я был довольно уставшим в школе».

Впервые Симен вышел на футбольное поле в составе родного клуба «Люн» в 1984 году. Он играл на позиции нападающего и в 92 матчах второго дивизиона норвежского первенства забил 37 голов. Перспективного молодого форварда заметили тренеры сборной страны. В её составе Симен Агдестейн сыграл восемь встреч. И на его счету – один гол в ворота сборной Чехословакии.

Увы, норвежского футболиста стали преследовать серьёзные травмы – разрывы связок коленного сустава. Повторное повреждение в 1992 году поставило крест на его футбольной карьере.

Наиболее значительные успехи Симена Агдестейна пришлись на шахматы. В 15 лет он стал самым молодым чемпионом Норвегии. Отметим, что шахматным королём страны Симен был ещё семь раз. Шестое место на межзональном турнире 1985 года принесло ему звание гроссмейстера. Подобного успеха до этого ещё никто из шахматистов Норвегии не добивался.

Симен Агдестейн Фото: FIDE

Однако очень часто Агдестейна беспокоила старая футбольная травма. Из-за обезболивающих препаратов он нередко терял концентрацию и проигрывал в ключевых партиях. Симен перешёл на тренерскую работу, окончил университет и получил диплом социолога. В 1998 году Агдестейн открыл шахматную школу в Беруме.

Примечательно, что на свои средства он издал шахматный учебник для детей. А одним из первых его учеников в школе был Магнус Карлсен – норвежский вундеркинд. Вскоре к Симену Агдестейну будто вернулась вторая шахматная молодость. Он в отличном стиле выиграл несколько престижных турниров. И в 2014 году достиг максимального карьерного рейтинга, набрав 2637 баллов Эло.

Лев Яшин

Легендарный футбольный вратарь на заре своей карьеры мог попасть в состав сборной СССР по хоккею с шайбой! Судьба Льва Яшина складывалась причудливо и не обошлась без курьёзов. На первых порах молодой голкипер допускал немало ошибок. Раздосадованные футбольные болельщики называли его Каланчой.

Старший тренер команды «Динамо» Михаил Якушин скептически отнёсся к будущему новичка. В воротах стоял знаменитый Алексей Хомич, и о какой-либо конкуренции с ним и речи не шло. По мнению Якушина, «большой, нескладный, не похожий на футболиста» Яшин должен был довольствоваться вторыми ролями и сидеть на скамейке запасных игроков.

Но вскоре было решено отправить Льва к известному хоккейному тренеру Аркадию Чернышёву, который, в отличие от других, разглядел в молодом голкипере огромный талант. В течение трёх лет, с 1950 по 1953 год, Лев Яшин в зависимости от сезона совмещал два вида спорта.

По привычке в первых встречах за «Динамо» на первенстве страны по хоккею он пытался ловить шайбу руками, до крови отбивая пальцы. Однако Яшин быстро прогрессировал. Отменная реакция, умение правильно выбрать позицию и бесстрашие уже говорили о его возросшем мастерстве.

Лев Яшин Фото: РИА Новости

Звёздным часом в спортивной карьере Льва Яшина стал финальный матч на Кубок СССР по хоккею с шайбой между «Динамо» Москва и ЦДСА, который состоялся 12 марта 1953 года. Динамовцы выиграли со счётом 3:2 и впервые завоевали почётный трофей. В этот вечер Яшин творил чудеса, выручая команду в самых жарких моментах у своих ворот. Позже ему присвоили звание мастера спорта.

После этой игры Аркадий Чернышёв хотел включить его в расширенный состав национальной команды по хоккею. Однако молодой голкипер не мыслил себя без футбола. Вскоре он заменил в воротах «Динамо» Алексея Хомича. И открыл в истории отечественного футбола одну из ярких страниц.

Олимпийское золото в 1956 году, Кубок Европы в 1960 году, бронза на чемпионате мира в 1966 году – не счесть спортивных наград великого Яшина. Он также стал единственным вратарём, получившим приз «Золотой мяч». И ФИФА признала Льва Яшина лучшим вратарём планеты XX века. Спортивные заслуги легендарного голкипера были высоко оценены правительством.

Лев Яшин – Герой Социалистического Труда, кавалер двух орденов Ленина и двух орденов Трудового Красного Знамени. Из международных наград стоит отметить Олимпийский орден МОК и Золотой орден «За заслуги» ФИФА.

Криста Лудинг-Ротенбургер

Сначала Криста увлеклась фигурным катанием, но затем охладела к занятиям. В 11 лет девочка перешла в группу конькобежек. И этот вид спорта стал для неё основным. Криста выбрала спринтерские дистанции, на которых она сразу же добилась громких успехов.

Немецкая конькобежка за свою спортивную карьеру установила восемь мировых рекордов. В течение нескольких лет ей не было равных в спринте. А в 1984 году на зимних Олимпийских играх в Сараеве Криста Лудинг-Ротенбургер блестяще выиграла забег на 500 м.

В 1980 году Криста вышла замуж за своего тренера Эрнста Лудинга и взяла фамилию супруга. Именно он посоветовал ей в межсезонье заняться велосипедным спортом, чтобы сохранить спортивную форму. Криста согласилась, и неожиданно для себя и спортивных чиновников на чемпионате мира по велоспорту в 1986 году выиграла золото в женском спринте.

Криста Лудинг-Ротенбургер Фото: Thonfeld/Getty Images

В следующем году в этом виде программы Криста взяла серебро. Немка стала второй женщиной после знаменитой американки Шейлы Янг, которая одинаково успешно выступила в двух различных вида спорта. В 1988 году Криста Лудинг-Ротенбургер стала олимпийской чемпионкой в Калгари в беге на коньках на дистанции 1000 м.

Заметим, что на любимой «пятисотке» немка довольствовалась серебряной медалью. Через семь месяцев на летней Олимпиаде в Сеуле Криста выступила на велотреке в спринте. И выиграла серебро. Эти достижения больше никто не повторил. МОК решил, что зимние и летние Игры должны быть разделены по годам. На чемпионате 1992 года по спринтерскому многоборью Криста взяла бронзовую медаль. Это было последнее выступление знаменитой конькобежки.

Эстер Ледецка

В три года Эстер впервые взяла в руки клюшку. Её дед Ян Клапач был в своё время известным хоккеистом и входил в состав национальной команды. Через год она увлеклась лыжным спортом. А потом как-то увидела, как старший брат занимается сноубордом. Уже тогда юная чешка дала себе слово, что в будущем обязательно станет олимпийской чемпионкой. И непременно — в двух видах спорта.

Вначале Эстер Ледецка попробовала свои силы в сноуборде. Она дебютировала на Кубке мира в сезоне-2012/2013 и заняла 13-е место в параллельном гигантском слаломе. Это был неплохой результат. В том же сезоне 17-летняя чешка отлично выступила на чемпионате мира среди юниоров и сенсационно выиграла параллельный слалом. На родине девушке вручили приз как лучшей молодой спортсменке 2013 года.

Эстер Ледецка Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

Затем Эстер переключила своё внимание на горнолыжный спорт. В 20 лет Ледецка впервые выступила на этапе Кубка мира в Гармиш-Партенкирхене и по итогам скоростного спуска заняла 24-е место. Этот результат нельзя было назвать провальным. Эстер быстро прогрессировала и в 2017 году стала первой спортсменкой, которая приняла участие в чемпионатах мира по горным лыжам и сноуборду, выиграв золото и серебро.

На Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане чешка сотворила настоящую сенсацию. В супергиганте она обошла известных горнолыжниц и взяла золотую медаль. Через неделю Эстер Ледецка стала олимпийской чемпионкой по сноубордингу в гигантском слаломе. Кстати, чешка также неплохо играет в пляжный волейбол и занимается виндсерфингом.