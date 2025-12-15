Горнолыжный курорт «Манжерок» — 2025/2026: трассы, ски-пассы и стоимость отдыха

Алтай славится своими горами, поэтому сюда стоит отправиться зимой, чтобы попробовать горные лыжи или сноуборд. Здесь находится один из крупнейших горнолыжных курортов «Манжерок». Подготовили гид о том, что следует знать при планировании отдыха в этом месте.

О чём расскажем:

О курорте

Всесезонный курорт «Манжерок» расположен в Республике Алтай у подножья горы Малая Саюха неподалёку от Манжерокского озера. Самая высокая точка курорта — 1240 м, отсюда открывается панорамный вид на Алтайские горы.

В 2010 году тут была запущена первая канатная дорога и открыты три гостиничных комплекса. С тех пор курорт сильно разросся: десятки трасс, несколько подъёмников, сноупарки, зоны для прогулок и снегоходов, спортивные площадки, каток и даже свой этнодвор.

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

На территории курорта есть всё необходимое для полноценного отдыха. После дня катания можно расслабиться в SPA-комплексе или устроить прогулку по окрестностям, полюбоваться панорамными видами на горы, посетить озёра и горные реки, расположенные рядом. Детям тут тоже не будет скучно: для них работает комплекс «Лес чудес».

В феврале 2023 года на курорте «Манжерок» прошёл этап розыгрыша Кубка России по горнолыжному спорту. Тогда же был проведён «Кубок курорта Манжерок», где между собой соревновались 122 спортсмена из разных стран: Аргентины, Сербии, Казахстана, Беларуси и России.

Александр Смелов сноубордист сборной России «Манжерок» подойдёт и для новичков, и для профи. Тут ровные и всегда отлично подготовленные трассы: для тех, кто занимается карвингом на лыжах или сноуборде, — отличный вариант. Есть хороший сноупарк, с разнообразием фигур для джиббинга, а также несколько трамплинов. Новичкам будет хорошо кататься на широких зелёных и синих трассах. Курорт подходит для семейного отдыха».

Фото: манжерок.рф

Трассы

«Манжерок» большой и подходит всем. Тут есть трасса для слалома, фан-кросс трасса, а также учебный и детский склоны. Суммарная протяжённость трасс — 50 км, а перепад высот — 860 м, 88% трасс оборудованы защитными сетями.

Для катания представлено более 40 трасс с интересными названиями: «Чуя», «Медовая», «Спортивная», «Весёлая», «Тайга», «Смородина», «Марал», «Транзит», «Бабочка» и другие. Уровни сложности у них разные, зелёные и синие подойдут для начинающих, а красные и чёрные — для профессионалов. Протяжённость самой длинной трассы — 5500 м.

Фото: манжерок.рф

Ски-пасс

Купить ски-пасс можно онлайн или в кассах прямо на курорте. В «Манжероке» существует несколько тарифов. Рассмотрим каждый из них.

Прогулочный билет Дневной ски-пасс на 1 день Дневной ски-пасс на 2 дня Дневной ски-пасс на 3 дня Вечерний ски-пасс на 1 день Ски-пасс на 1 полный день Сезонный ски-пасс Взрослые 1500

рублей 2800 рублей 5400 рублей 8000 рублей 1700 рублей 3600 рублей 50 400 рублей Дети 1000

рублей 2000 рублей 3800 рублей 5600 рублей 1200 рублей 2500 рублей 29 500 рублей

Цены актуальны на момент выхода материала.

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Льготы

Ски-пасс за 100 рублей. Такой тариф доступен для инвалидов I группы, детей-инвалидов с сопровождающим, гостей старше 70 лет.

Такой тариф доступен для инвалидов I группы, детей-инвалидов с сопровождающим, гостей старше 70 лет. Взрослый ски-пасс за 2000 рублей. Совершить покупку по такой стоимости могут пенсионеры, ветераны боевых действий, многодетные семьи, инвалиды II и III групп.

Совершить покупку по такой стоимости могут пенсионеры, ветераны боевых действий, многодетные семьи, инвалиды II и III групп. Взрослый ски-пасс за 2100 рублей. Такая цена доступна для местных жителей (прописка в Республике Алтай) и студентов.

Для получения льготы необходимо предъявить документы, удостоверяющие личность и подтверждающие льготный статус.

Фото: манжерок.рф

Где жить?

На территории курорта есть трёх- и пятизвёздочные отели, а также комплекс шале. Цены здесь выше среднего: за двухместный номер придётся отдать не менее 30 000 в сутки. Бронь шале на сутки обойдётся примерно в 455 000 рублей.

Можно остановиться и за пределами курорта, такой вариант выйдет дешевле. Номер в отеле обойдётся в 4000-15 000 рублей. Есть и вариант хостела: за сутки тут просят 1500-2000 рублей.

Фото: манжерок.рф

Как добраться?

Из Москвы до Горно-Алтайска летают регулярные прямые рейсы. Стоимость билета туда-обратно в середине января составит примерно 23 000 рублей.

Дальше до курорта нужно ехать около 30 минут на автобусе, билет в одну сторону стоит около 500 рублей. Альтернативный вариант – такси, оно обойдётся примерно в 800 рублей.

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Сколько стоит отдых?

Мы рассчитали стоимость поездки на одного человека в середине января. В новогодние праздники сумма будет значительно отличаться.

Стоимость Дорога до курорта туда-обратно ~24 000 рублей Ски-пасс на семь дней дневного катания (два ски-пасса на три дня + один на один день) ~18 800 рублей Проживание ~42 000 рублей Итого: ~84 800 рублей

Цены актуальны на момент выхода материала.

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Зимняя сказка на Алтае может стать реальностью уже этой зимой. Если вы давно мечтали об активном отдыхе, лыжах и сноуборде – самое время пробовать.