Горнолыжный курорт «Манжерок» — 2025/2026: трассы, ски-пассы и стоимость отдыха

Алтай славится своими горами, поэтому сюда стоит отправиться зимой, чтобы попробовать горные лыжи или сноуборд. Здесь находится один из крупнейших горнолыжных курортов «Манжерок». Подготовили гид о том, что следует знать при планировании отдыха в этом месте.
О чём расскажем:
О курорте
Всесезонный курорт «Манжерок» расположен в Республике Алтай у подножья горы Малая Саюха неподалёку от Манжерокского озера. Самая высокая точка курорта — 1240 м, отсюда открывается панорамный вид на Алтайские горы.
В 2010 году тут была запущена первая канатная дорога и открыты три гостиничных комплекса. С тех пор курорт сильно разросся: десятки трасс, несколько подъёмников, сноупарки, зоны для прогулок и снегоходов, спортивные площадки, каток и даже свой этнодвор.
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
На территории курорта есть всё необходимое для полноценного отдыха. После дня катания можно расслабиться в SPA-комплексе или устроить прогулку по окрестностям, полюбоваться панорамными видами на горы, посетить озёра и горные реки, расположенные рядом. Детям тут тоже не будет скучно: для них работает комплекс «Лес чудес».
В феврале 2023 года на курорте «Манжерок» прошёл этап розыгрыша Кубка России по горнолыжному спорту. Тогда же был проведён «Кубок курорта Манжерок», где между собой соревновались 122 спортсмена из разных стран: Аргентины, Сербии, Казахстана, Беларуси и России.
«Манжерок» подойдёт и для новичков, и для профи. Тут ровные и всегда отлично подготовленные трассы: для тех, кто занимается карвингом на лыжах или сноуборде, — отличный вариант. Есть хороший сноупарк, с разнообразием фигур для джиббинга, а также несколько трамплинов. Новичкам будет хорошо кататься на широких зелёных и синих трассах. Курорт подходит для семейного отдыха».
Фото: манжерок.рф
Трассы
«Манжерок» большой и подходит всем. Тут есть трасса для слалома, фан-кросс трасса, а также учебный и детский склоны. Суммарная протяжённость трасс — 50 км, а перепад высот — 860 м, 88% трасс оборудованы защитными сетями.
Для катания представлено более 40 трасс с интересными названиями: «Чуя», «Медовая», «Спортивная», «Весёлая», «Тайга», «Смородина», «Марал», «Транзит», «Бабочка» и другие. Уровни сложности у них разные, зелёные и синие подойдут для начинающих, а красные и чёрные — для профессионалов. Протяжённость самой длинной трассы — 5500 м.
Фото: манжерок.рф
Ски-пасс
Купить ски-пасс можно онлайн или в кассах прямо на курорте. В «Манжероке» существует несколько тарифов. Рассмотрим каждый из них.
|Прогулочный билет
|Дневной ски-пасс на 1 день
|Дневной ски-пасс на 2 дня
|Дневной ски-пасс на 3 дня
|Вечерний ски-пасс на 1 день
|Ски-пасс на 1 полный день
|Сезонный ски-пасс
|Взрослые
|1500
рублей
|2800 рублей
|5400 рублей
|8000 рублей
|1700 рублей
|3600 рублей
|50 400 рублей
|Дети
|1000
рублей
|2000 рублей
|3800 рублей
|5600 рублей
|1200 рублей
|2500 рублей
|29 500 рублей
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Льготы
- Ски-пасс за 100 рублей. Такой тариф доступен для инвалидов I группы, детей-инвалидов с сопровождающим, гостей старше 70 лет.
- Взрослый ски-пасс за 2000 рублей. Совершить покупку по такой стоимости могут пенсионеры, ветераны боевых действий, многодетные семьи, инвалиды II и III групп.
- Взрослый ски-пасс за 2100 рублей. Такая цена доступна для местных жителей (прописка в Республике Алтай) и студентов.
Фото: манжерок.рф
Где жить?
На территории курорта есть трёх- и пятизвёздочные отели, а также комплекс шале. Цены здесь выше среднего: за двухместный номер придётся отдать не менее 30 000 в сутки. Бронь шале на сутки обойдётся примерно в 455 000 рублей.
Можно остановиться и за пределами курорта, такой вариант выйдет дешевле. Номер в отеле обойдётся в 4000-15 000 рублей. Есть и вариант хостела: за сутки тут просят 1500-2000 рублей.
Фото: манжерок.рф
Как добраться?
Из Москвы до Горно-Алтайска летают регулярные прямые рейсы. Стоимость билета туда-обратно в середине января составит примерно 23 000 рублей.
Дальше до курорта нужно ехать около 30 минут на автобусе, билет в одну сторону стоит около 500 рублей. Альтернативный вариант – такси, оно обойдётся примерно в 800 рублей.
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Сколько стоит отдых?
Мы рассчитали стоимость поездки на одного человека в середине января. В новогодние праздники сумма будет значительно отличаться.
|Стоимость
|Дорога до курорта туда-обратно
|~24 000 рублей
|Ски-пасс на семь дней дневного катания (два ски-пасса на три дня + один на один день)
|~18 800 рублей
|Проживание
|~42 000 рублей
|Итого:
|~84 800 рублей
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Зимняя сказка на Алтае может стать реальностью уже этой зимой. Если вы давно мечтали об активном отдыхе, лыжах и сноуборде – самое время пробовать.