Горнолыжный курорт «Шерегеш» — 2025/2026: трассы, цены и мнение профессионала

Горнолыжный комплекс «Шерегеш» – настоящая зимняя спортивная жемчужина Кемеровской области. Четыре вершины, 19 подъёмников и 26 трасс протяжённостью более 50 км – вот что ежегодно ждёт туристов здесь. О том, как проходит катание, рассказываем ниже.
О чём расскажем:
О курорте
«Шерегеш» был открыт ещё в 1981 году для проведения зимней Спартакиады народов РСФСР. Развитие этого места как курорта началось в 1989 году. Тогда здесь появились новые горнолыжные трассы, начали строиться санатории и дома отдыха.
Горнолыжный курорт с годами разрастался всё больше, сейчас к нему относятся четыре вершины: горы Мустаг, Зелёная, Курган и Утуя. Для катания доступно более 50 км трасс разной сложности. Добраться на них можно на одном из подъёмников, они тут разных типов: кабины, кресельные и бугельные подъёмники.
На территории курорта есть отели и спа-комплекс, рестораны и бары. Заскучать тут точно не получится, каждый найдёт развлечение для себя. А если хотите отдохнуть от катания, но не расставаться с горами, рекомендуем прогуляться и отправиться на смотровую площадку с панорамным видом.
Фото: sheregesh.ru
Мнение профессионала
«Несмотря на все нюансы, я вот уже пять лет подряд открываю сезон именно в «Шерегеше». И на следующий год уже запланировала поездку!»
Плюсы «Шерегеша»
- Уникальный снег, пушистый и «сухой».
- Раннее открытие сезона, иногда покататься тут можно уже в начале ноября.
- Большие возможности для фрирайда – катания вне трасс.
- Один из самых длинных сезонов катания, иногда он длится до конца мая.
- Заснеженные ёлки, невероятные пейзажи и потрясающей красоты закаты и восходы.
На курорте есть трассы для всех уровней катания. Половина трасс – синие, предназначенные для среднего уровня катания. Есть трассы для начинающих, но их немного. Есть и трассы для тех, кто катается уверенно и технично.
Минусы «Шерегеша»
- На курорте мало снеговых пушек, поэтому в бесснежные зимы склоны будут каменистыми.
- Может быть холодно, иногда температура опускается до -30°С.
- Долго добираться – из Москвы до ближайшего к курорту аэропорта в Новокузнецке лететь около пяти часов, трансфер из аэропорта займёт примерно 2,5 часа.
- На курорте могут быть обильные снегопады со всеми вытекающими последствиями: пробки на дорогах, сложности с парковкой, неровности на склонах.
Фото: Из личного архива Полины Тугариновой
Трассы
В «Шерегеше» 26 горнолыжных трасс на любой вкус. Больше всего тут, конечно, зелёных и синих, это лёгкие и средние по уровню сложности варианты. Сюда могут отправляться те, кто уже освоил азы на учебном склоне.
Более продвинутые райдеры смогут насладиться красными трассами, которых тут около шести. А для самых опытных сноубордистов и лыжников доступны чёрные трассы и зоны фрирайда. 19 подъёмников позволят добраться до любого склона, их время работы зависит от оператора.
Время работы подъёмников:
- «Каскад» – с 8:30 до 16:45, без вечернего катания;
- «Сектор Е» – с 9:00 до 17:45;
- MALKA – с 9:00 до 17:00;
- «Фристайл» – с 8:30 до 17:00;
- Gesh Fly – с 9:00 до 18:00.
Фото: stktours.ru
Ски-пасс
В «Шерегеше» есть возможность покупать проход на канатные дороги разных операторов по отдельности. Но выгоднее будет взять «Единый ски-пасс Шерегеш», куда входит 19 подъёмников, доступ к 56 км трасс, пять операторов канатных дорог, «Каскад», «Сектор Е», MALKA, «Фристайл», Gesh Fly. Сама карта стоит 200 рублей, а далее предстоит выбрать один из тарифов.
|Тариф
|Стоимость
|Единый ски-пасс на один день
|4250
|Единый ски-пасс на два дня
|7650
|Единый ски-пасс на три дня
|11 150
|Единый ски-пасс на четыре дня
|14 150
|Единый ски-пасс на пять дней
|17 500
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Где жить?
Жить можно как у самой горы, так и в посёлке Шерегеш неподалёку. От посёлка легко добраться до горы на такси. Отели с высокими оценками в Шерегеше можно снять за 4500-15 000 рублей за ночь. Есть, конечно, и более дорогие варианты, которые обойдутся в 30 000-50 000 рублей за ночь. Бюджетный вариант – хостел, один человек может остановиться там за 1700 рублей в сутки.
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Как добраться?
Авиабилет из Москвы в Новокузнецк и обратно обойдётся примерно в 24 000 рублей. Из аэропорта на курорт можно доехать двумя способами: на автобусе и такси. Билет на рейсовый автобус стоит 650 рублей в одну сторону. Такси обойдётся дороже – стоимость поездки будет около 7000 рублей.
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Сколько стоит отдых?
Мы рассчитали стоимость поездки на одного человека в середине января. В новогодние праздники сумма будет значительно отличаться.
|Стоимость
|Дорога до курорта туда-обратно
|~25 300 рублей
|Ски-пасс на семь дней (ски-пасс на пять дней + ски-пасс на два дня)
|~25 150 рублей
|Проживание
|~42 000 рублей
|Итого:
|~92 450 рублей
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Отдыхайте активно, ведь самое важное, что можно привезти из путешествия – эмоции и впечатления. А от катания на снежных склонах их точно будет много.