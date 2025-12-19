Список презентов для восстановления, вдохновения, улучшения показателей и просто хорошего настроения.

Что подарить на Новый год спортсмену: 100 крутых идей и советы от фигуриста Егора Базина

Выбрать качественный подарок для человека, чья жизнь наполнена движением, — задача со звёздочкой. Что можно подарить тому, у кого, кажется, уже есть всё необходимое для тренировок? Стандартные наборы тут не сработают. Важно понимать главное — для спортсмена-любителя или профессионала особенно ценно решение повседневной задачи: улучшение результата, забота о восстановлении или порция вдохновения.

О чём расскажем:

Правильно подобранный подарок спортсмену на Новый год— это не просто жест внимания. Это знак того, что вы видите и поддерживаете его увлечение, понимаете ритм жизни и разделяете ценности. Будь то стремление к новому персональному рекорду или просто ежедневная энергия от активности. Такой подарок становится частью его спортивной истории и ваших взаимоотношений.

Ключ к успеху — в деталях. Универсальных решений мало, ведь потребности у бегуна, йога, скалолаза и тяжелоатлета зачастую разные. Первый шаг — определить круг интересов: какой именно спорт (или активность) занимает центральное место? Второй — оценить уровень вовлечённости: он выкладывается на пределе, готовясь к марафону, или получает удовольствие от хайкинга по выходным? От этих двух простых, но важных наблюдений и будет зависеть выбор — от технологичного гаджета до билета на долгожданное событие. Давайте разберём оригинальные идеи подарков спортсмену вместе.

Советы Егора Базина: что подарить спортсмену-профессионалу

Егор Базин фигурист, чемпион России «Если выбирать подарок спортсмену, мне кажется, стоит рассмотреть сертификаты на оздоравливающие ритуалы. В баню, спа или на массаж. Спорта в его жизни и так хватает, а вот времени на восстановление и расслабление обычно недостаточно. Фигуристам также будут актуальны и билеты на балет или в театр, или какие-нибудь шоу, мероприятия или концерты — от спорта можно отдохнуть и с пользой».

Сюрприз на Новый год, мне кажется, должен быть наполнен добром и, конечно, частичкой магии. Дарителю стоит исходить из личных предпочтений получателя. На самом деле новогодний свитер или красивая новогодняя игрушка будут уместны всегда.

Вишлист — хорошая штука для любых праздников, но не для Нового года. Я на самом деле ещё не думал о подарках для семьи, всё куплю в последний момент, 31 декабря.

фигурист Егор Базин Фото: РИА Новости

Поймали порцию вдохновения от нашего специального эксперта Егора Базина? Тогда переходим к большому списку подарков для спортсменов-любителей! Здесь вы точно найдёте что-то нужное и вдохновляющее.

Экипировка и одежда

Лучший подарок — тот, который спортсмен будет постоянно использовать во время тренировки.

1. Термобельё

Основа комфорта для бегунов, лыжников и всех, кто не хочет бояться мороза. Чтобы подарок подошёл вашему спортсмену, ищите варианты из шерсти мериноса или высокотехнологичных синтетических материалов.

2. Компрессионные гетры или носки

Спасают от мозолей, улучшают кровообращение и выглядят стильно. Такой презент хорош для бега, футбола, кроссфита.

3. Куртка-ветровка с технологией DWR

Лёгкая, не промокает, не занимает много места. Незаменима для непредсказуемой погоды.

ветровка Kelme, 5 040 руб. / «Спортмастер» Фото: Kelme

4. Обувь для восстановления

Не для тренировок, а для жизни после них. Модели с максимальной амортизацией и поддержкой свода.

5. Спортивные солнечные очки с поляризацией

Защита глаз для бегунов, велосипедистов, альпинистов. Не просто аксессуар, а мастхэв для безопасности и комфорта.

Аксессуары для тренировок

Мелочи, которые решают всё.

6. Водонепроницаемая спортивная сумка

У неё должен быть отдельный отсек под обувь и влажные вещи. Это идеальный подарок для тех, кто ходит в бассейн или тренажёрный зал.

7. Беспроводные наушники с шумоподавлением

Полное погружение в музыку или подкаст без риска потерять заряд на полпути. Ещё лучше, если они окажутся противоударными и водонепроницаемыми.

Беспроводные наушники Huawei, 4 299 руб. / Эльдорадо Фото: Huawei

8. Умная бутылка для воды

Гидратация — ключ к результатам. Бутылка, которая светится, напоминает, когда пить, или отслеживает баланс жидкости — технологичный и полезный презент.

9. Спортивные часы

Универсальный подарок для спортсмена любого уровня на Новый год, день рождения. Такой гаджет поможет отслеживать и прогресс на тренировках, и качество сна. Если у человека уже есть базовая модель, подарите ремешок премиум-класса (титановый, из переработанного каучука) или внешний датчик пульса для точности измерений.

10. Набор спортивных баффов разной толщины

Они подойдут для всех сезонов и видов активности. Бафф можно носить как повязку на голову, шею, бандану или браслет. Защита от солнца, пота, ветра и холода в одном предмете.

Бафф kursa 535 руб. / ozon Фото: kursa

Подарки для восстановления

Позаботьтесь о том, чтобы мышцы говорили «спасибо».

11. Набор для тейпирования

Поможет поддержать суставы и мышцы во время восстановления.

12. Массажный пистолет (перкуссионный массажёр)

Один из самых популярных подарков, но если у спортсмена его ещё нет — это топовый подарок. Снимает мышечное напряжение после нагрузок.

Массажный пистолет DEXP, 1 499 руб. / dns Фото: DEXP

13. Набор массажных роликов разной жёсткости

Важная часть спортивного инвентаря: мягкий для расслабления, жёсткий для глубокой проработки, небольшой для стоп.

14. Криороллер (массажный ролик с охлаждающим гелем)

Двойной эффект: миофасциальный релиз и снижение воспаления.

15. Портативный инфракрасный массажёр для мышц

Устройство для локального прогрева, которое помогает снять спазм и улучшить кровоток.

16. Спортивное питание от проверенного бренда

Здесь лучше не проявлять самодеятельность. Важно быть уверенным, что человеку нужно спортивное питание. Более того — быть в курсе, какие именно виды и марки он использует. Можно просто напрямую это уточнить или презентовать сертификат в соответствующий магазин.

17. Сертификат на сеанс спортивного массажа или криотерапии

Опыт, который запомнится и принесёт реальную пользу. Лучше любого гаджета.

Вдохновляющие подарки

Для ума и мотивации.

18. Книга-биография легенды спорта

Не просто мотивация, а история преодоления. Примеры: «Железная воля» Крисси Веллингтон, автобиография Новака Джоковича, «Выносливость» Альфреда Лэнсинга. Можно выбрать биографию в зависимости от активности, которой занимается спортсмен.

19. Подарочная карта в книжный

Позволит выбрать литературу по своему виду спорта, биомеханике или вовсе не на тему здорового образа жизни. Подарочная карта — это хороший вариант подарка и на Новый год, и на день рождения.

20. Подписка на специальные приложения для анализа тренировок

Профессиональные инструменты для анализа тренировок, составления планов и сравнения с другими атлетами.

21. Водонепроницаемый чехол для документов и телефона

Подойдёт не только для спортсмена, но и для любителя пикников у реки.

Чехол водонепроницаемый Outventure, 599 руб. / «спортсмастер» Фото: Outventure

22. Билет на крупное спортивное событие

Матч любимой команды, старт престижного марафона, этап Кубка мира по лыжным гонкам. Эмоции, которые заряжают на месяцы вперёд.

23. Онлайн-курс или мастер-класс от известного тренера или спортсмена

Возможность перенять опыт: техника бега, силовая подготовка, ментальный коучинг. Подготовка для участия в соревнованиях.

24. Подписка на кино

Для погружения в мир большого спорта и вдохновения.

25. Сумка-холодильник

Оптимальный выбор для дачников и поклонников небольших походов.

Термосумка Технологии Холодовой Цепи, 732 руб. Фото: Технологии Холодовой Цепи

Главный принцип — практичность и личная вовлечённость. Лучше подарить спортсмену качественную термомайку, чем модный, но бесполезный аксессуар. Учитывайте вид спорта, которым увлекается человек, и дарите с мыслью о том, что этот предмет станет частью его спортивной истории.

Персонализированные подарки

26. Персонализированный постер с маршрутом ключевой гонки или достижения спортсмена

27. Бутылка для воды с гравировкой имени или мотивирующей надписью

28. Футболка или толстовка с ником спортсмена или надписью «машина»

29. Кепка или бейсболка с вышитыми инициалами

30. Именной номер на велосипед или набор для его изготовления

31. Кастомные кроссовки с нанесением имени или вдохновляющей фразы

32. Персонализированный браслет из алюминия или силикона с координатами места первого старта

33. Коврик для тренировок с именем или уникальным принтом

34. Индивидуально составленная программа тренировок от онлайн-коуча

35. Подарочный сертификат на консультацию со спортивным нутрициологом

36. Онлайн-курс по ментальной подготовке и спортивной психологии

37. Персональная видеозапись с анализом техники от профильного тренера

38. Подписка на спортивное приложениие

Другое

39. Датчик мощности для велосипеда

40. Умная скакалка с подсчётом калорий и интервалами

41. Тренировочная маска для имитации высокогорья

42. Умный мяч для силовых тренировок с обратной связью

43. Поясная сумка

Сумка поясная kari, 299 руб. Фото: kari

44. Портативный массажёр для глаз

45. Водонепроницаемые наушники для плавания

46. Наушники с встроенным хранилищем музыки (без телефона)

47. Абонемент в премиальный фитнес-клуб на месяц

48. Сертификат на занятия с персональным тренером

49. Месячный абонемент на онлайн-платформу с живыми тренировками

50. Подарочный набор для занятий пилатесом или йогой (коврик, ремешки, блоки)

51. Регистрационный взнос на участие в забеге, триатлоне или велогонке

52. Билет на спортивный фестиваль или выставку

53. Мастер-класс по скалолазанию, кроссфиту или единоборствам

54. Воркшоп по спортивной фотографии

55. Карта сезонного пропуска в бассейн или на каток

56. Подарочный сертификат в магазин профессиональной спортивной экипировки

57. Набор для тестирования состава тела (смарт-весы и консультация)

Умные весы boro 743 руб. / яндекс маркет Фото: boro

58. Портативная сауна-бочка для восстановления

59. Набор эспандеров разного сопротивления в чехле

60. Стабилоплатформа (балансировочная доска) для развития координации

балансборд сибирский сёрф 3 685 руб. Фото: сибирский сёрф

61. Рюкзак-гидратор с системой питья для трейлраннинга или велопоходов

62. Термос с функцией подогрева от powerbank

63. Складные утяжелители для рук и ног

64. Светоотражающий жилет или браслеты для ночных тренировок

светоотражающий набор Clinch Star 1 970 руб. / usmall Фото: Clinch Star

65. Ветрозащитная маска-балаклава для зимнего спорта

66. Набор профессиональных лент для кинезиотейпирования

67. Охлаждающий бандана-шейкер (с кристаллами)

68. Мини-ролик для массажа стопы с шипами

69. Электрический стимулятор мышц (EMS) для домашнего использования

Миостимулятор для шеи и поясницы Yamaguchi, 4 500 руб. Фото: Yamaguchi

70. УФ-стерилизатор

71. Набор энергетических гелей и батончиков

72. Термочехол для разогрева мышц шеи и плеч

73. Складной силиконовый стакан

Стакан складной simaland, 269 руб. Фото: simaland

74. Набор изотоников в виде порошка

75. Компактный велокомпьютер с GPS

76. Держатель для смартфона на руку или велоруль

77. Набор антискользящих резинок для фитнеса

Набор фитнес резинок SILAPRO, 743 руб. / все инструменты Фото: SILAPRO

78. Билет на лекцию известного спортсмена

79. Ароматный спрей для обуви и экипировки

80. Стильный чехол для спортивных часов

81. Мини-аптечка для трейла с пластырями и антисептиком

82. Солнечная панель для зарядки гаджетов в походе

Туристическая солнечная панель YASHEL, 2 150 руб. Фото: YASHEL

83. Трекер для отслеживания качества сна и восстановления

84. Умный дозатор для спортивных добавок

85. Компактный пульсоксиметр

86. Светодиодные шнурки для кроссовок

Нейлоновые светящиеся шнурки beautybaby 323 руб. / joom Фото: beautybaby

87. Экскурсия на стадион или в спортивный музей

88. Участие в благотворительном забеге с организационным взносом

89. День на SUP-бордах или в вейк-парке

90. Курс по оказанию первой помощи на тренировках

91. Фотосессия в спортивном стиле с профессиональным фотографом

92. Карта на посещение разных студий (йога, пилатес, бокс)

93. Турнир по настольному теннису или пинг-понгу с друзьями

94. Подарочный бокс со снеками от известного спортивного бренда

95. Многофункциональный спортивный браслет-трансформер (держатель для ключей, сейф-ключ)

браслет для ключей контрольные браслетв, 90 руб. Фото: контрольные браслеты

96. Подарочная карта на индивидуальный пошив спортивной обуви или стелек

97. Настольная игра с фитнес-челленджами и упражнениями

98. Индивидуальные эргономичные грипсы для турника, гантелей или велосипеда, напечатанные на 3D-принтере

99. Переносной очиститель и увлажнитель воздуха для домашних тренировок

Воздухоувлажнитель Ballu, 3 626 руб. / mvideo Фото: Ballu

100. Эко-набор спортсмена: многоразовые биоразлагаемые бутылки, контейнеры для еды из воска

Выбор подарка для активного человека — будь то профессионал или любитель — это всегда инвестиция в его увлечение, здоровье и хорошее настроение. Главный вывод прост: лучший подарок не универсален, а точен.

Он должен попадать в цель, как хорошо рассчитанный тренировочный план. Технологичный гаджет для отслеживания прогресса, практичная экипировка для конкретного вида спорта, забота о восстановлении или билет на вдохновляющее событие — подарки бывают разных видов, но хороши только тогда, когда соответствует интересам и образу жизни человека.

Поэтому самый важный шаг — не покупка, а внимание. Потратьте время, чтобы ненавязчиво исследовать его спортивные интересы, понять болевые точки (нехватка времени на восстановление, поиск новой мотивации) и только затем выбирать. Иногда простой, но продуманный подарок — тот самый массажный ролик, о котором он забыл, или абонемент на новый вид тренировок — значит гораздо больше, чем дорогая, но бесполезная вещь. Дарите с мыслью о том, чтобы поддержать его старт к новым достижениям.

*Цены на товары актуальны на момент публикации.