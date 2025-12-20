Горнолыжный курорт «Абзаково» — 2025/2026: трассы, цены и мнение профессионала

Готовы покорить склоны Южного Урала? «Абзаково» — отличный вариант, это крупный круглогодичный курорт в Республике Башкортостан. Здесь найдут для себя подходящий досуг как спортсмены-экстремалы, так и семьи с детьми. Хотите узнать, подходит ли это место для вашего зимнего отпуска? Рассказываем обо всём: от качества трасс до стоимости проживания.
О чём расскажем:
О курорте
11 трасс горнолыжного центра «Абзаково» располагаются на склонах хребта Крыкты-Тау. Максимальная высота в районе курорта – примерно 800 м над уровнем моря. Эта местность укрыта от ветра благодаря горному массиву Шайтан и его отрогам, поэтому сильных ветров практически не бывает. Климат здесь стабильный, часто солнечно. Это позволяет сезону катания длиться с начала ноября до конца апреля.
Общая протяжённость трасс более 13 км, а перепад высот доходит до отметки 320 м. Заботятся в «Абзаково» не только о качестве покрытия, но и о безопасности, поэтому на склонах установлены специальные защитные сетки. Кататься можно и вечером, часть трасс освещена. Для удобства гостей курорт оборудован шестью бугельными подъёмниками и двумя канатно-кресельными дорогами.
Здесь есть трассы для беговых лыж и тюбинга, каток, рестораны, бани и спа. Для тех, кто захочет прогуляться, недалеко от склонов есть зоопарк.
Фото: abzakovo.com
Мнение профессионала
«Абзаково» — редкий пример курорта, ориентированного именно на спортсменов. Здесь традиционно проходят первый этап Кубка России и Кубок Абзаково, именно здесь многие открывают свой сезон в параллельных дисциплинах сноуборда. При этом курорт отличается особой атмосферой «своего места», здесь чувствуешь себя как дома. Дополняет картину уникальная башкирская зимняя природа, горные перевалы и пейзажи, которые по настроению напоминают Швейцарию».
Это один из старейших курортов Башкортостана, который бережно хранит свою репутацию. Здесь всегда отличное снежное покрытие, за которым профессионально следят ратракщики. Снег тут жёсткий и искусственный, что особенно важно для спортсменов: он отлично держит скорость и хорошо скользит.
Новички найдут тут безопасные учебные склоны, инструкторов и спокойный рельеф. Продвинутые райдеры и спортсмены — красные и чёрные трассы, жёсткий снег, полноценные условия для тренировок. Это курорт, где можно учиться, прогрессировать, тренироваться и просто отдыхать без суеты.
Фото: Всеволод Мартынов
Трассы
Трассы горнолыжного курорта «Абзаково» разные по уровню сложности, так что комфортно будет как новичкам, так и профессионалам. Всего на курорте их 11.
Трассы:
- две зелёные, лёгкие, подходят для новичков;
- две синие, средние, подходят для новичков и продвинутых райдеров;
- четыре красные, сложные, подходят для продвинутого уровня;
- три чёрные, очень сложные, подходят для продвинутого и профессионального уровня.
На территории курорта есть сноупарк. Тут можно учиться выполнять трюки и лучше управлять сноубордом или лыжами.
Фото: abzakovo.com
Ски-пасс
В «Абзаково» можно купить ски-пасс на определённые комплексы. Однако для большинства отдыхающих самым оптимальным будет покупка единого пропуска. Если вы не хотите стоят в очереди на подъём, то можно доплатить за VIP-турникет.
|Тариф
|Стоимость в будни
|Стоимость в выходные
|VIP-турникет
|Единый ски-пасс на четыре часа
|2600
|2900
|—
|Единый ски-пасс на один день
|3400
|3800
|5200
|Единый ски-пасс на два дня
|5500
|6000
|7000
|Единый ски-пасс на три дня
|7700
|8700
|9500
|Экскурсионный подъём
|650
|750
|—
Фото: istockphoto.com / iunewind
Где жить?
Снять номер в отеле неподалёку можно за 3000 рублей. Более комфортабельные условия обойдутся в 7000-10 000 рублей за ночь на одного человека.
Есть и более бюджетный вариант — хостел. Остановиться в нём на ночь можно за 1700 рублей.
Как добраться?
В качестве отправной точки у нас Москва. Ближайший аэропорт находится в Магнитогорске, Челябинская область. Авиабилет туда-обратно в январе стоит около 16 000 рублей.
Дальше до курорта нужно добираться на такси. Такая поездка обойдётся примерно в 2500 рублей в одну сторону.
Фото: abzakovo.com
Сколько стоит отдых?
Мы рассчитали стоимость поездки на одного человека в середине января. В новогодние праздники сумма будет значительно отличаться.
|Стоимость
|Дорога до курорта туда-обратно
|~21 000 рублей
|Ски-пасс на семь дней дневного катания (один ски-пасс на три дня в будни + один на два дня в будни + один на два дня в выходные)
|~19 200 рублей
|Проживание
|~35 000 рублей
|Итого:
|~75 200 рублей
Фото: abzakovo.com
Отдых в горах ближе, чем вы думаете. Если вы давно задумывались о ярком и спортивном приключении на склоне, рекомендуем рассмотреть «Абзаково».