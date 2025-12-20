Горнолыжный курорт «Абзаково» — 2025/2026: трассы, цены и мнение профессионала

Готовы покорить склоны Южного Урала? «Абзаково» — отличный вариант, это крупный круглогодичный курорт в Республике Башкортостан. Здесь найдут для себя подходящий досуг как спортсмены-экстремалы, так и семьи с детьми. Хотите узнать, подходит ли это место для вашего зимнего отпуска? Рассказываем обо всём: от качества трасс до стоимости проживания.

О курорте

11 трасс горнолыжного центра «Абзаково» располагаются на склонах хребта Крыкты-Тау. Максимальная высота в районе курорта – примерно 800 м над уровнем моря. Эта местность укрыта от ветра благодаря горному массиву Шайтан и его отрогам, поэтому сильных ветров практически не бывает. Климат здесь стабильный, часто солнечно. Это позволяет сезону катания длиться с начала ноября до конца апреля.

Общая протяжённость трасс более 13 км, а перепад высот доходит до отметки 320 м. Заботятся в «Абзаково» не только о качестве покрытия, но и о безопасности, поэтому на склонах установлены специальные защитные сетки. Кататься можно и вечером, часть трасс освещена. Для удобства гостей курорт оборудован шестью бугельными подъёмниками и двумя канатно-кресельными дорогами.

Здесь есть трассы для беговых лыж и тюбинга, каток, рестораны, бани и спа. Для тех, кто захочет прогуляться, недалеко от склонов есть зоопарк.

Фото: abzakovo.com

Мнение профессионала

Всеволод Мартынов сноубордист национальной команды России «Абзаково» — редкий пример курорта, ориентированного именно на спортсменов. Здесь традиционно проходят первый этап Кубка России и Кубок Абзаково, именно здесь многие открывают свой сезон в параллельных дисциплинах сноуборда. При этом курорт отличается особой атмосферой «своего места», здесь чувствуешь себя как дома. Дополняет картину уникальная башкирская зимняя природа, горные перевалы и пейзажи, которые по настроению напоминают Швейцарию».



Это один из старейших курортов Башкортостана, который бережно хранит свою репутацию. Здесь всегда отличное снежное покрытие, за которым профессионально следят ратракщики . Снег тут жёсткий и искусственный, что особенно важно для спортсменов: он отлично держит скорость и хорошо скользит.

Новички найдут тут безопасные учебные склоны, инструкторов и спокойный рельеф. Продвинутые райдеры и спортсмены — красные и чёрные трассы, жёсткий снег, полноценные условия для тренировок. Это курорт, где можно учиться, прогрессировать, тренироваться и просто отдыхать без суеты.

Фото: Всеволод Мартынов

Трассы

Трассы горнолыжного курорта «Абзаково» разные по уровню сложности, так что комфортно будет как новичкам, так и профессионалам. Всего на курорте их 11.

Трассы:

две зелёные, лёгкие, подходят для новичков;

две синие, средние, подходят для новичков и продвинутых райдеров;

четыре красные, сложные, подходят для продвинутого уровня;

три чёрные, очень сложные, подходят для продвинутого и профессионального уровня.

На территории курорта есть сноупарк. Тут можно учиться выполнять трюки и лучше управлять сноубордом или лыжами.

Фото: abzakovo.com

Ски-пасс

В «Абзаково» можно купить ски-пасс на определённые комплексы. Однако для большинства отдыхающих самым оптимальным будет покупка единого пропуска. Если вы не хотите стоят в очереди на подъём, то можно доплатить за VIP-турникет.

Тариф Стоимость в будни Стоимость в выходные VIP-турникет Единый ски-пасс на четыре часа 2600 2900 — Единый ски-пасс на один день 3400 3800 5200 Единый ски-пасс на два дня 5500 6000 7000 Единый ски-пасс на три дня 7700 8700 9500 Экскурсионный подъём 650 750 —

Цены актуальны на момент выхода материала.

Фото: istockphoto.com / iunewind

Где жить?

Снять номер в отеле неподалёку можно за 3000 рублей. Более комфортабельные условия обойдутся в 7000-10 000 рублей за ночь на одного человека.

Есть и более бюджетный вариант — хостел. Остановиться в нём на ночь можно за 1700 рублей.

Как добраться?

В качестве отправной точки у нас Москва. Ближайший аэропорт находится в Магнитогорске, Челябинская область. Авиабилет туда-обратно в январе стоит около 16 000 рублей.

Дальше до курорта нужно добираться на такси. Такая поездка обойдётся примерно в 2500 рублей в одну сторону.

Фото: abzakovo.com

Сколько стоит отдых?

Мы рассчитали стоимость поездки на одного человека в середине января. В новогодние праздники сумма будет значительно отличаться.

Стоимость Дорога до курорта туда-обратно ~21 000 рублей Ски-пасс на семь дней дневного катания (один ски-пасс на три дня в будни + один на два дня в будни + один на два дня в выходные) ~19 200 рублей Проживание ~35 000 рублей Итого: ~75 200 рублей

Цены актуальны на момент выхода материала.

Фото: abzakovo.com

Отдых в горах ближе, чем вы думаете. Если вы давно задумывались о ярком и спортивном приключении на склоне, рекомендуем рассмотреть «Абзаково».