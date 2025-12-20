Скидки
Горнолыжный курорт Абзаково 2025/2026: цены на ски-пассы, трассы со схемой, проживание, фото, как добраться

Горнолыжный курорт «Абзаково» — 2025/2026: трассы, цены и мнение профессионала
Светлана Ибрагимова Всеволод Мартынов
Горнолыжный курорт «Абзаково» — 2025/2026
Рассказываем об особенностях курорта и считаем стоимость отдыха на неделю.

Готовы покорить склоны Южного Урала? «Абзаково» — отличный вариант, это крупный круглогодичный курорт в Республике Башкортостан. Здесь найдут для себя подходящий досуг как спортсмены-экстремалы, так и семьи с детьми. Хотите узнать, подходит ли это место для вашего зимнего отпуска? Рассказываем обо всём: от качества трасс до стоимости проживания.

О чём расскажем:

О курорте

11 трасс горнолыжного центра «Абзаково» располагаются на склонах хребта Крыкты-Тау. Максимальная высота в районе курорта – примерно 800 м над уровнем моря. Эта местность укрыта от ветра благодаря горному массиву Шайтан и его отрогам, поэтому сильных ветров практически не бывает. Климат здесь стабильный, часто солнечно. Это позволяет сезону катания длиться с начала ноября до конца апреля.

Общая протяжённость трасс более 13 км, а перепад высот доходит до отметки 320 м. Заботятся в «Абзаково» не только о качестве покрытия, но и о безопасности, поэтому на склонах установлены специальные защитные сетки. Кататься можно и вечером, часть трасс освещена. Для удобства гостей курорт оборудован шестью бугельными подъёмниками и двумя канатно-кресельными дорогами.

Здесь есть трассы для беговых лыж и тюбинга, каток, рестораны, бани и спа. Для тех, кто захочет прогуляться, недалеко от склонов есть зоопарк.

Фото: abzakovo.com

Мнение профессионала

<a href="https://www.championat.com/authors/9108/1.html">Всеволод Мартынов</a>
Всеволод Мартынов
сноубордист национальной команды России

«Абзаково» — редкий пример курорта, ориентированного именно на спортсменов. Здесь традиционно проходят первый этап Кубка России и Кубок Абзаково, именно здесь многие открывают свой сезон в параллельных дисциплинах сноуборда. При этом курорт отличается особой атмосферой «своего места», здесь чувствуешь себя как дома. Дополняет картину уникальная башкирская зимняя природа, горные перевалы и пейзажи, которые по настроению напоминают Швейцарию».

Это один из старейших курортов Башкортостана, который бережно хранит свою репутацию. Здесь всегда отличное снежное покрытие, за которым профессионально следят ратракщики. Снег тут жёсткий и искусственный, что особенно важно для спортсменов: он отлично держит скорость и хорошо скользит.

Новички найдут тут безопасные учебные склоны, инструкторов и спокойный рельеф. Продвинутые райдеры и спортсмены — красные и чёрные трассы, жёсткий снег, полноценные условия для тренировок. Это курорт, где можно учиться, прогрессировать, тренироваться и просто отдыхать без суеты.

Фото: Всеволод Мартынов

Трассы

Трассы горнолыжного курорта «Абзаково» разные по уровню сложности, так что комфортно будет как новичкам, так и профессионалам. Всего на курорте их 11.

Трассы:

  • две зелёные, лёгкие, подходят для новичков;
  • две синие, средние, подходят для новичков и продвинутых райдеров;
  • четыре красные, сложные, подходят для продвинутого уровня;
  • три чёрные, очень сложные, подходят для продвинутого и профессионального уровня.

На территории курорта есть сноупарк. Тут можно учиться выполнять трюки и лучше управлять сноубордом или лыжами.

Фото: abzakovo.com

Ски-пасс

В «Абзаково» можно купить ски-пасс на определённые комплексы. Однако для большинства отдыхающих самым оптимальным будет покупка единого пропуска. Если вы не хотите стоят в очереди на подъём, то можно доплатить за VIP-турникет.

ТарифСтоимость в будниСтоимость в выходныеVIP-турникет
Единый ски-пасс на четыре часа26002900
Единый ски-пасс на один день340038005200
Единый ски-пасс на два дня550060007000
Единый ски-пасс на три дня770087009500
Экскурсионный подъём650750
Цены актуальны на момент выхода материала.

Фото: istockphoto.com / iunewind

Где жить?

Снять номер в отеле неподалёку можно за 3000 рублей. Более комфортабельные условия обойдутся в 7000-10 000 рублей за ночь на одного человека.

Есть и более бюджетный вариант — хостел. Остановиться в нём на ночь можно за 1700 рублей.

Как добраться?

В качестве отправной точки у нас Москва. Ближайший аэропорт находится в Магнитогорске, Челябинская область. Авиабилет туда-обратно в январе стоит около 16 000 рублей.

Дальше до курорта нужно добираться на такси. Такая поездка обойдётся примерно в 2500 рублей в одну сторону.

Фото: abzakovo.com

Сколько стоит отдых?

Мы рассчитали стоимость поездки на одного человека в середине января. В новогодние праздники сумма будет значительно отличаться.

Стоимость
Дорога до курорта туда-обратно~21 000 рублей
Ски-пасс на семь дней дневного катания (один ски-пасс на три дня в будни + один на два дня в будни + один на два дня в выходные)~19 200 рублей
Проживание~35 000 рублей
Итого:~75 200 рублей
Цены актуальны на момент выхода материала.

Фото: abzakovo.com

Отдых в горах ближе, чем вы думаете. Если вы давно задумывались о ярком и спортивном приключении на склоне, рекомендуем рассмотреть «Абзаково».

Комментарии
