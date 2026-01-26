Разбираемся, что будет, если каждый день есть только один фрукт.

Можно ли похудеть на банановой диете? Отвечает врач

Евгений Белоусов врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. «Банановая диета — это разновидность ограничительного рациона, где фрукты выступают единственным или доминирующим продуктом питания. В классическом варианте речь идёт о монодиете, где суточное меню на 95-100% состоит из бананов. Цель — быстрое снижение веса за счёт дефицита калорий (800-1200 ккал/сутки) и насыщения клетчаткой. Первое применение такого режима питания было отмечено в Японии в начале 2000-х годов. Наибольшую известность он получил после выхода книги Morning Banana Diet Guide Book (2008), в которой предлагалось употреблять плоды на завтрак для контроля массы тела. Насколько эффективна диета и есть ли у неё минусы, разберём далее».

Основные принципы банановой диеты

Классический вариант режима питания предполагает употребление шести-девяти спелых плодов в сутки (примерно 1-1,5 кг). Такое количество фруктов содержит 800-1200 ккал, что формирует существенный дефицит калорий и в результате приводит к снижению веса. В некоторых версиях допускается добавление обезжиренного молока, кефира или натурального йогурта без сахара.

Добавки способны повысить общую калорийность до 1500 ккал, то есть эффективность режима питания снижается. В любом случае основу рациона составляют углеводы, преимущественно в виде фруктозы и крахмала, а доля белков и жиров остаётся минимальной. Обычно меню выглядит следующим образом:

завтрак: один-два банана и вода;

обед/ужин: два-три банана или банановый смузи;

перекусы: бананы по желанию.

Фото: istockphoto.com/NTCo

Перекусов здесь нет. Из напитков разрешаются вода и несладкий зелёный чай. Соль, сахар, жирная и переработанная пища исключаются полностью.

Продолжительность

Длительность режима питания варьируется. Стандартные курсы рассчитаны на три-семь дней и часто сопровождаются быстрым снижением веса (до 3-5 кг), значительная часть которого связана с потерей жидкости и опустошением гликогеновых запасов. Существуют и более длительные варианты — до двух-четырёх недель.

Здесь режим выглядит следующим образом: три-семь дней банановой диеты чередуются с тремя-семью днями полноценного (пусть и низкокалорийного питания). Сразу можно сказать, что практика любой монодиеты дольше семи дней ведёт к серьёзной нехватке макро- и микронутриентов и вредит здоровью.

Ограничения и рекомендации

Монорежим питания не рекомендован следующим категориям людей:

беременные и кормящие. Рацион не покрывает повышенные потребности в белке, железе, кальции, витаминах A, D, E и омега-3 жирных кислотах;

люди с анемией. Фрукты содержат крайне мало железа, витамина B12 и фолатов. На фоне однообразного питания анемия усугубляется;

Фрукты содержат крайне мало железа, витамина B12 и фолатов. На фоне однообразного питания анемия усугубляется; пациенты с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) в стадии обострения. Избыток фруктозы и клетчатки способен усиливать вздутие, боли и нарушения стула;

люди с нарушениями углеводного обмена. При сахарном диабете, инсулинорезистентности и предиабете высокое потребление бананов вызывает скачки уровня глюкозы;

люди с заболеваниями почек. При заболеваниях данного органа избыток калия в плодах вредит организму.

Если вы решились на эту практику, покупайте спелые фрукты. Они легче перевариваются и реже вызывают дискомфорт. Зелёные плоды содержат больше резистентного крахмала, который может провоцировать метеоризм, чувство тяжести и обострение симптомов со стороны ЖКТ.

Польза бананов для здоровья

Фрукт является источником ряда биологически активных веществ. В одном среднем плоде (около 120 г) содержится около:

90 ккал;

23 г углеводов;

2,5-3 г пищевых волокон.

Из микронутриентов наиболее значимы витамин B6, витамин C, калий и магний:

витамин B6 участвует в обмене аминокислот и синтезе нейромедиаторов;

витамин C оказывает антиоксидантную защиту;

калий играет базовую роль в регуляции водно-электролитного баланса и функции сердечно-сосудистой системы.

Фото: istockphoto.com/Xsandra

Умеренное потребление ассоциируется с уменьшением запоров и более стабильной работой ЖКТ. Пищевые волокна, включая пектин, способствуют нормализации перистальтики кишечника и могут улучшать состав микробиоты. Однако при избыточном количестве, особенно в рамках монодиеты, возможен противоположный эффект — чувство тяжести и нарушения стула.

Помимо перечисленного, бананы содержат триптофан — аминокислоту, участвующую в синтезе серотонина. В сочетании с витамином B6 это может положительно влиять на настроение. Углеводы обеспечивают относительно быстрое поступление энергии, что снижает чувство усталости.

Потенциальные риски и противопоказания

Аллергия

Бананы не считаются высокоаллергенным продуктом. Однако нежелательная реакция может проявиться у людей с аллергией на латекс. Его получают из сока каучукового дерева, а в бананах содержатся похожие по строению белки. Организм в этом случае воспринимает фрукт, как тот же аллерген, и запускает защитную реакцию. Основные проявления: зуд или жжение во рту, небольшая отёчность губ или языка, кожная сыпь.

Фото: istockphoto.com/Qwart

Высокий уровень сахара

Гликемический индекс плодов колеблется в пределах 51-62, а гликемическая нагрузка считается умеренно высокой. При значительном количестве этих фруктов в рационе возрастает риск гипергликемии , что делает банановую диету неприемлемой для людей с сахарным диабетом и инсулинорезистентностью .

Ограниченность рациона

Главный риск режима питания — выраженный дефицит белка, жиров и жирорастворимых витаминов (A, D, E). Суточное поступление белка может снижаться до 5-10 г при рекомендуемой норме 60-80 г. Это создаёт предпосылки для снижения мышечной массы, слабости, ухудшения состояния кожи и волос, а также развития эффекта возврата и прироста веса после завершения.

Рекомендации по внедрению в рацион

На монодиете используются исключительно фрукты, но с точки зрения рационального питания плоды целесообразно использовать не как основу питания, а как часть сбалансированного рациона. Чтобы избежать дефицита нутриентов, лучше всего комбинировать плоды с белковыми продуктами.

Хорошие варианты — творог, йогурт, протеиновые смеси. Чтобы добавить в рацион полезные жиры, употребляйте орехи и семена. Но не забывайте следить за общей калорийностью меню. Для примера приведу рецепт смузи с перечисленными продуктами.

Рецепт напитка

Смузи из бананов, шпината и орехов

Фото: Liudmyla Yaremenko

Время приготовления: 5-10 минут

Количество порций: 2

Калорийность (порция): около 220-260 ккал (зависит от типа протеина и орехов)

Белки: 16 г

Жиры: 9 г

Углеводы: 23 г

Ингредиенты:

банан спелый — 1 средний (120-130 г);

протеин (сывороточный или растительный, без сахара) — 1 мерная ложка (25-30 г);

орехи (миндаль или грецкие) — 10-15 г;

шпинат свежий — 30-50 г;

молоко или растительное молоко (миндальное, овсяное без сахара) — 250 мл;

вода — 50-100 мл (по консистенции);

корица или ваниль — по вкусу (по желанию).

Способ приготовления

1. Все ингредиенты поместите в чашу блендера, взбивайте 30-60 секунд. При необходимости добавьте воду для более жидкой консистенции.

2. Подавайте сразу после приготовления.

Фото: istockphoto.com/wmaster890

Монодиета довольно опасна для здоровья, поэтому лучше использовать её альтернативные варианты. Более безопасными считаются версии, при которых бананы включаются в рацион эпизодически: «банановый день» один-два раза в неделю, использование плодов в рамках средиземноморской диеты или при интервальном голодании в качестве перекуса.

Отзывы и результаты тех, кто пробовал банановую диету

Результаты практики режима питания разнятся. Это может быть связано как с особенностями самого меню (моно/комбинация), так и со сроками (три-пять-семь) дней, так и с исходным состоянием здоровья респондентов.

Положительные отзывы

Часть людей отмечает быстрое снижение веса (до 4 кг за неделю), ощущение лёгкости и при этом сытости, а также нормализацию работы кишечника. Некоторые указывают на улучшение состояния кожи. В краткосрочной перспективе диета действительно может давать визуально заметный результат.

Негативные последствия

Здесь чаще всего упоминаются головокружение, слабость, снижение работоспособности и возврат веса после окончания диеты. По данным отзывов на форумах и в соцсетях, до 30-40% практикующих сталкиваются с выраженной усталостью.

Фото: istockphoto.com/Lecic

Те, кто практикует данный режим питания, чаще всего рекомендуют не затягивать его. Не менее важная рекомендация – выходить из диеты постепенно. Сначала в рацион стоит добавить белки, потом – жиры, далее вернуть фрукты, овощи и крупы.

По словам нашего эксперта, банановая диета должна рассматриваться исключительно как краткосрочный эксперимент или способ временного снижения массы тела. Её эффективность обусловлена дефицитом калорий, а не уникальными свойствами фруктов. Для устойчивого и безопасного снижения веса предпочтение следует отдавать сбалансированным моделям питания, таким как DASH или средиземноморская диета, с умеренным дефицитом калорий и учётом индивидуальных особенностей организма.

