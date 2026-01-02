Что будет, если есть только мясо? Разбираемся в плюсах и минусах карнивор-диеты

Карнивор-диета — это модель питания, при которой рацион состоит полностью из продуктов животного происхождения. В строгой версии диеты источники углеводов отсутствуют, что делает режим одной из наиболее радикальных форм низкоуглеводного питания. Элементы карнивор-диеты исторически встречались в рационе северных народов, однако современная концепция сформировалась в конце XX — начале XXI века.

Марьяна Джутова врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) «Расскажу, кому подойдёт режим питания, для кого опасен и стоит ли прибегать к этой диете».

О чём расскажем:

Основные принципы карнивор-диеты

Название диеты происходит от латинского carnivorus, что означает «питающийся мясом». Самая строгая версия режима питания действительно предполагает только мясные продукты в рационе. Облегчённые разновидности строятся на всех типах продуктов животного происхождения. К разрешённым категориям относятся:

все виды красного мяса;

все виды домашней или дикой птицы;

рыба и животные морепродукты;

животные субпродукты;

яйца, сливочное масло, сало.

Фото: istockphoto.com/karandaev

При переходе на режим питания субпродукты нужно добавлять в рацион как можно чаще, поскольку они являются концентрированным источником витаминов A, группы B, железа, цинка и меди.

Под полный запрет попадают все растительные виды продукции: овощи, фрукты, ягоды, злаки, бобовые, орехи и семена. Также недопустимы растительные масла, сахар, мёд, сиропы и любые продукты промышленной переработки, содержащие добавки растительного происхождения.

Различия с другими диетами

Режим питания относится к так называемым исключающим диетам. В отличие от большинства популярных моделей питания, он не ограничивает отдельные группы продуктов количественно, а полностью устраняет целый класс пищи — растительные продукты.

Ключевые различия карнивор с другими распространёнными подходами.

Кетодиета. Основана на резком снижении углеводов при сохранении разнообразия источников питания. Здесь допустима растительная пища, в рационе есть клетчатка.

Палеодиета. Ориентируется на предполагаемое питание человека в эпоху палеолита и включает как мясные, так и растительные продукты. При этом питание может быть очень разнообразным.

Фото: istockphoto.com/Elena_Danileiko

Средиземноморская диета. Строится на балансе растительных и животных продуктов с акцентом на овощи, злаки и оливковое масло. Здесь мало насыщенных жиров, мало мяса, много антиоксидантов растительного происхождения.

Вегетарианские и веганские диеты. Полностью или частично исключают продукты животного происхождения и основаны на растительной пище.

По сравнению со всеми перечисленными диетами карнивор представляет собой наиболее радикальный вариант исключающего питания.

Польза карнивор-диеты

Один из наиболее часто описываемых эффектов карнивор-диеты – потеря веса. Причины, по которым масса тела на данной диете сокращается:

резкое снижение секреции инсулина;

переход организма в состояние кетоза;

высокая насыщаемость белково-жировыми продуктами;

упрощение пищевого выбора и снижение общей калорийности.

Из-за перечисленных факторов и дефицита калорий организм потребляет собственный жир. Также некоторые люди отмечают уменьшение симптомов вздутия, диареи и синдрома раздражённого кишечника. Потенциально это связано с исключением трудноусвояемых углеводов и пищевых волокон, а также со снижением ферментации в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ).

Фото: istockphoto.com/Vladimir Kolesnikov

Реже исключение растительных продуктов приводит к снижению контакта с потенциальными аллергенами и антинутриентами, такими как лектины и фитаты. Это может сопровождаться сокращением воспалительных маркеров и субъективным улучшением состояния при аутоиммунных заболеваниях, однако такие эффекты требуют дальнейшего научного подтверждения.

Возможные риски и недостатки

Дефицит витаминов, минералов и пищевых компонентов. Чаще всего наблюдается нехватка витамина С, фолиевой кислоты, магния и калия, а также пищевых волокон. Поэтому при длительной практике режима питания нужно дополнительно принимать витамины или БАДы.

Риски для сердечно-сосудистой системы. Карнивор-диета предполагает высокое потребление насыщенных жиров и холестерина, что вредит сердцу и сосудам. Влияние системы питания зависит от исходного метаболического состояния, уровня физической активности и особенностей липидного обмена.

Психологические аспекты. Полное исключение привычных продуктовых групп нередко сопровождается повышенным уровнем стресса, тревожности и постоянной концентрацией на контроле питания.

Как начать карнивор-диету?

Начало карнивор-диеты требует предварительной подготовки, поскольку резкое изменение структуры питания оказывает системное влияние на обмен веществ, гормональный фон и работу желудочно-кишечного тракта. Перед переходом на данный тип питания нужно пройти консультацию с врачом.

Фото: istockphoto.com/ronstik

Также потребуется базовые лабораторные исследования, включая липидный профиль, показатели глюкозы и инсулина, уровень ферритина, электролитов и функции печени. Сокращать количество видов продуктов нужно постепенно. Это поможет снизить нагрузку на нервную систему и уменьшить риск так называемого кетогриппа — комплекса симптомов, возникающих при переходе на низкоуглеводное питание.

Примеры меню на неделю

Карнивор-диета не предполагает строгого подсчёта калорий или макронутриентов, однако на начальном этапе важно обеспечить достаточное потребление энергии и жиров. Примерный рацион:

завтрак: яйца, говядина, мясной фарш или костный бульон;

обед: стейк из говядины, жирная рыба, баранина или птица с кожей;

ужин: субпродукты (печень, сердце, язык) или мясо с добавлением животных жиров.

В течение недели рекомендуется чередовать виды мяса и включать субпродукты не реже двух-трёх раз. Частота приёмов пищи может варьироваться от двух до трёх раз в день (мясные блюда долго перевариваются в ЖКТ).

Фото: istockphoto.com/Qwart

Многие люди на фоне карнивор-диеты отмечают естественное снижение аппетита и переход к более редкому питанию без выраженного чувства голода.

Советы по адаптации

Период привыкания к диете может сопровождаться временными побочными эффектами, связанными с изменением энергетического обмена и электролитного баланса. Наиболее часто отмечаются:

слабость и снижение работоспособности;

головные боли;

головокружение;

изменения стула;

мышечные судороги.

Для облегчения адаптационного периода рекомендуется поддерживать адекватное потребление жидкости, увеличить потребление соли для компенсации потери натрия, а также следить за поступлением калия и магния. Калорийность и жирность рациона на начальных этапах не ограничивают.

Однозначно карнивор противопоказана людям с хроническими заболеваниями сердца, почек или печени, беременным и кормящим женщинам, детям и подросткам, а также при нарушениях обмена веществ или пищеварения и склонности к дефициту витаминов и минералов, поскольку полное исключение растительных продуктов может усугубить эти состояния и вызвать серьёзные нутриентные дефициты.

Опыт людей на карнивор-диете

Если рассматривать положительный опыт практики режима питания, то стоит обратить внимание на бойца UFC Дастина Порье. В одном из тренировочных лагерей он на протяжении пяти месяцев придерживался варианта карнивор-диеты с минимальным количеством углеводов. В интервью он отметил снижение массы тела, ощущение «лёгкости», высокую работоспособность на тренировках и успешное прохождение весосгонки.

Карнивор-диета может быть полезна в отдельных клинических или экспериментальных случаях, но не является универсальным решением для всех. Врачами эта система питания не рекомендована. По словам экспертов, для организма важно сочетание животной и растительной продукции, а также наличие в пище полного набора витаминов, минералов и аминокислот.

Источники

Baker S. Карнивор – инструкция, как стать хищником. — Victory Belt Publishing, 2019.

Saladino P. Карнивор – секреты здорового питания. Rodale Books, 2020.

Cho J. Исключающая диета для восстановления вашего здоровья. Independently Published, 2021.