Горнолыжный курорт Гудаури – 2025/2026: цены на ски-пассы, трассы со схемой, проживание, фото, как добраться, что посмотреть

Горнолыжный курорт «Гудаури» — 2025/2026: трассы, стоимость отдыха и цены на ски-пассы
Светлана Ибрагимова Марк Любавин
Горнолыжный курорт «Гудаури» в Грузии — 2025/2026
Инструктор по сноубордингу поделился мнением о популярной локации в Грузии.

Катание на лыжах и сноуборде — одно из самых популярных зимних развлечений. Кто-то даже отправляется за границу, чтобы провести там отпуск активно. Один из вариантов — грузинский горнолыжный курорт «Гудаури». Рассказываем о стоимости и особенностях такого отдыха.

О чём расскажем:

О курорте

Гудаури находится в Казбегском районе Грузии в 120 км от Тбилиси на высоте 2196 м, вблизи Крестового перевала. Горнолыжный курорт в этой местности начал развиваться в 1975-1985 годах. Снега в Гудаури много: толщина снежного покрова зимой достигает полутора метров.

Горнолыжный сезон тут продолжается со второй половины декабря по май. В снежные годы в ноябре и мае можно покататься на части трасс. Две трассы оснащены системой искусственного оснежения.

Несмотря на большое количество трасс, развитую инфраструктуру, СПА, бани, каток, кафе и рестораны, главной достопримечательностью Гудаури остаётся фрирайд. Глубокий снежный покров, отсутствие камней и низкая лавинная опасность делают курорт идеальным для катания по чистому снегу. Но помните, что фрирайдом можно заниматься только уже продвинутым райдерам.

Фото: Из личного архива Марка Любавина

Мнение профессионала

<a href="https://www.championat.com/authors/9106/1.html">Марк Любавин</a>
Марк Любавин
инструктор по сноубордингу

«Начнем с логистики. В Гудаури очень просто и относительно недорого добраться, что важно при выборе места для катания. Дорога от аэропорта в Тбилиси займёт 2,5-3 часа».

В Гудаури большое количество трасс разной сложности, которые понятно и логично соединяются. Трассы хорошо подготавливают и маркируют, быстро и четко работает спасательная служба. Есть много хороших сертифицированных русскоговорящих инструкторов. Поток туристов здесь относительно невысокий.

Гудаури — это фрирайд для начинающих. Здесь поля, поля и ещё раз поля! Для тех, кто хочет попробовать катание вне трасс, но при этом оставаться в пределах курорта, — идеальный вариант. Основная часть здесь довольно пологая, что позволяет комфортно попробовать что-то новое и «страшное», все линии спуска хорошо просматриваются, что тоже благоприятно влияет на процесс обучения и удовольствия от катания. А ещё в Гудаури открываются прекрасные панорамные виды на окружающие горные хребты, в том числе на гору Казбек.

Курорт подходит для всех. Есть большое количество трасс для новичков. Около подъёмника — десятки прокатов на любой вкус и кошелек, с хорошим выбором снаряжения и одежды для катания. Учебных трасс много, а если выберете хорошего инструктора, то очень быстро вам будет доступен для катания почти весь курорт. Квалифицированных русскоговорящих инструкторов хватает, и их довольно просто найти. Главное — спрашивайте сертификат.

Для опытных райдеров есть интересные маршруты как на трассах, так и за их пределами. Семьям здесь также есть чем заняться: СПА, открытые бассейны, каток, бани, боулинги – всё что душе угодно. Единственное, чего не хватает — хорошего сноупарка; он есть, но не сравнится с уровнем парков в Красной Поляне, например.

Фото: Из личного архива Марка Любавина

Трассы

Нижняя станция подъёмника находится на высоте 1990 м, а верхняя — на высоте 2993 м. Общая протяжённость трасс составляет более 70 км, все они ночью обрабатываются ратраками. Всего трасс 22: 80% трасс подходит для любителей, 20% — для профессионалов. На первой и второй трассах установлены снежные пушки.

Схема трасс горнолыжного курорта «Гудаури»

Схема трасс горнолыжного курорта «Гудаури»

Фото: gudauri.ru

Ски-пасс

На курорте представлено много разных тарифов для катания. Рассказываем, сколько стоит каждый из них.

ТарифВзрослыеДети
Один подъём596596
Три подъёма16401640
Один день20871043
Два дня41732087
Три дня59622981
Четыре дня77513875
Пять дней89434472
Шесть дней10 1355068
Ночное катание894447
Цены указаны в рублях и актуальны на момент выхода материала.

Фото: Из личного архива Марка Любавина

Где жить?

Цены на отели на курорте варьируются от 10 до 40 тысяч рублей за ночь. Снять апартаменты в непосредственной близости можно от 4000 до 35 000 рублей. В часе езды от курорта отели будут дешевле — от 3000 до 15 000 рублей, хостел тут обойдётся в 3500 рублей.

Как добраться?

Ближайший аэропорт к курорту находится в Тбилиси. Билеты туда-обратно обойдутся примерно в 23 000 рублей. Далее до Гудаури предстоит ехать около трёх часов. Можно отправиться на автобусе, цена в одну сторону в среднем 3000 рублей. Такси обойдётся дороже — в 7000 рублей. Если вы едете большой компанией, то можно заказать групповой трансфер до курорта, так стоимость на человека будет ниже.

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Правила въезда в Грузию

Для въезда в Грузию россиянам не требуется виза, достаточно предъявить действующий загранпаспорт. В стране без регистрации можно находиться до одного года, после чего потребуется покинуть страну или получить вид на жительство.

Если вы планируете ехать в страну на машине, то на неё обязательно должна быть оформлена страховка на весь период пребывания в стране. Сделать её можно в Центрах обязательного страхования, они расположены вблизи таможенных пунктов. Альтернативный вариант — оформить страховку через агента или путём электронно-технической оплаты. На территории Грузии граждане России имеют право использовать национальные водительские права до одного года.

Для иностранных граждан медицинское обслуживание в Грузии платное. С 1 января 2026 года наличие медицинской страховки при въезде в Грузию станет обязательным.

Фото: Из личного архива Марка Любавина

Сколько стоит отдых?

Мы рассчитали стоимость поездки на одного человека в середине января. В новогодние праздники сумма будет значительно отличаться.

Стоимость
Дорога до курорта туда-обратно~29 000 рублей
Ски-пасс на семь дней (один ски-пасс на шесть дней + один ски-пасс на один день)~12 222 рубля
Проживание~40 000 рублей
Итого:~81 222 рубля
Цены актуальны на момент выхода материала.

Фото: Из личного архива Марка Любавина

Грузия — страна, которая удивляет не только своей кухней и гостеприимством, но и невероятными склонами. Давно хотели покататься за границей? Тогда стоит отправиться на горнолыжный курорт «Гудаури».

