Горнолыжный курорт «Гудаури» — 2025/2026: трассы, стоимость отдыха и цены на ски-пассы

Катание на лыжах и сноуборде — одно из самых популярных зимних развлечений. Кто-то даже отправляется за границу, чтобы провести там отпуск активно. Один из вариантов — грузинский горнолыжный курорт «Гудаури». Рассказываем о стоимости и особенностях такого отдыха.
О чём расскажем:
- О курорте
- Мнение профессионала
- Трассы
- Ски-пасс
- Где жить?
- Как добраться?
- Правила въезда в Грузию
- Сколько стоит отдых?
О курорте
Гудаури находится в Казбегском районе Грузии в 120 км от Тбилиси на высоте 2196 м, вблизи Крестового перевала. Горнолыжный курорт в этой местности начал развиваться в 1975-1985 годах. Снега в Гудаури много: толщина снежного покрова зимой достигает полутора метров.
Горнолыжный сезон тут продолжается со второй половины декабря по май. В снежные годы в ноябре и мае можно покататься на части трасс. Две трассы оснащены системой искусственного оснежения.
Несмотря на большое количество трасс, развитую инфраструктуру, СПА, бани, каток, кафе и рестораны, главной достопримечательностью Гудаури остаётся фрирайд. Глубокий снежный покров, отсутствие камней и низкая лавинная опасность делают курорт идеальным для катания по чистому снегу. Но помните, что фрирайдом можно заниматься только уже продвинутым райдерам.
Фото: Из личного архива Марка Любавина
Мнение профессионала
«Начнем с логистики. В Гудаури очень просто и относительно недорого добраться, что важно при выборе места для катания. Дорога от аэропорта в Тбилиси займёт 2,5-3 часа».
В Гудаури большое количество трасс разной сложности, которые понятно и логично соединяются. Трассы хорошо подготавливают и маркируют, быстро и четко работает спасательная служба. Есть много хороших сертифицированных русскоговорящих инструкторов. Поток туристов здесь относительно невысокий.
Гудаури — это фрирайд для начинающих. Здесь поля, поля и ещё раз поля! Для тех, кто хочет попробовать катание вне трасс, но при этом оставаться в пределах курорта, — идеальный вариант. Основная часть здесь довольно пологая, что позволяет комфортно попробовать что-то новое и «страшное», все линии спуска хорошо просматриваются, что тоже благоприятно влияет на процесс обучения и удовольствия от катания. А ещё в Гудаури открываются прекрасные панорамные виды на окружающие горные хребты, в том числе на гору Казбек.
Курорт подходит для всех. Есть большое количество трасс для новичков. Около подъёмника — десятки прокатов на любой вкус и кошелек, с хорошим выбором снаряжения и одежды для катания. Учебных трасс много, а если выберете хорошего инструктора, то очень быстро вам будет доступен для катания почти весь курорт. Квалифицированных русскоговорящих инструкторов хватает, и их довольно просто найти. Главное — спрашивайте сертификат.
Для опытных райдеров есть интересные маршруты как на трассах, так и за их пределами. Семьям здесь также есть чем заняться: СПА, открытые бассейны, каток, бани, боулинги – всё что душе угодно. Единственное, чего не хватает — хорошего сноупарка; он есть, но не сравнится с уровнем парков в Красной Поляне, например.
Фото: Из личного архива Марка Любавина
Трассы
Нижняя станция подъёмника находится на высоте 1990 м, а верхняя — на высоте 2993 м. Общая протяжённость трасс составляет более 70 км, все они ночью обрабатываются ратраками. Всего трасс 22: 80% трасс подходит для любителей, 20% — для профессионалов. На первой и второй трассах установлены снежные пушки.
Схема трасс горнолыжного курорта «Гудаури»
Фото: gudauri.ru
Ски-пасс
На курорте представлено много разных тарифов для катания. Рассказываем, сколько стоит каждый из них.
|Тариф
|Взрослые
|Дети
|Один подъём
|596
|596
|Три подъёма
|1640
|1640
|Один день
|2087
|1043
|Два дня
|4173
|2087
|Три дня
|5962
|2981
|Четыре дня
|7751
|3875
|Пять дней
|8943
|4472
|Шесть дней
|10 135
|5068
|Ночное катание
|894
|447
Фото: Из личного архива Марка Любавина
Где жить?
Цены на отели на курорте варьируются от 10 до 40 тысяч рублей за ночь. Снять апартаменты в непосредственной близости можно от 4000 до 35 000 рублей. В часе езды от курорта отели будут дешевле — от 3000 до 15 000 рублей, хостел тут обойдётся в 3500 рублей.
Как добраться?
Ближайший аэропорт к курорту находится в Тбилиси. Билеты туда-обратно обойдутся примерно в 23 000 рублей. Далее до Гудаури предстоит ехать около трёх часов. Можно отправиться на автобусе, цена в одну сторону в среднем 3000 рублей. Такси обойдётся дороже — в 7000 рублей. Если вы едете большой компанией, то можно заказать групповой трансфер до курорта, так стоимость на человека будет ниже.
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС
Правила въезда в Грузию
Для въезда в Грузию россиянам не требуется виза, достаточно предъявить действующий загранпаспорт. В стране без регистрации можно находиться до одного года, после чего потребуется покинуть страну или получить вид на жительство.
Если вы планируете ехать в страну на машине, то на неё обязательно должна быть оформлена страховка на весь период пребывания в стране. Сделать её можно в Центрах обязательного страхования, они расположены вблизи таможенных пунктов. Альтернативный вариант — оформить страховку через агента или путём электронно-технической оплаты. На территории Грузии граждане России имеют право использовать национальные водительские права до одного года.
Для иностранных граждан медицинское обслуживание в Грузии платное. С 1 января 2026 года наличие медицинской страховки при въезде в Грузию станет обязательным.
Фото: Из личного архива Марка Любавина
Сколько стоит отдых?
Мы рассчитали стоимость поездки на одного человека в середине января. В новогодние праздники сумма будет значительно отличаться.
|Стоимость
|Дорога до курорта туда-обратно
|~29 000 рублей
|Ски-пасс на семь дней (один ски-пасс на шесть дней + один ски-пасс на один день)
|~12 222 рубля
|Проживание
|~40 000 рублей
|Итого:
|~81 222 рубля
Фото: Из личного архива Марка Любавина
Грузия — страна, которая удивляет не только своей кухней и гостеприимством, но и невероятными склонами. Давно хотели покататься за границей? Тогда стоит отправиться на горнолыжный курорт «Гудаури».