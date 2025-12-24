Новый год на ПП: 4 рецепта для тех, кто следит за фигурой

Сергей Кузнецов бренд-шеф медиаплатформы Food.ru «Правильное питание и новогодний стол вполне совместимы. В нашей подборке рецептов — самые полезные основные блюда и закуски для праздничного ужина. Они прекрасно дополняют друг друга, обладают невысокой калорийностью, хорошо сбалансированы, а главное — насыщают без чувства тяжести».

Рецепты новогодних блюд

Закуска: лосось гравлакс на свекольной подложке

Фото: istockphoto.com/fazeful

Гравлакс — традиционная холодная закуска родом из Скандинавии. Готовится просто, а выглядит ярко и торжественно.

КБЖУ на 100 г

Калории: 189,75 ккал

Белки: 8,63 г

Жиры: 13,68 г

Углеводы: 7,32 г

Ингредиенты (на четыре порции):

филе лосося (без кожи) — 300 г;

соль морская — 50 г;

сахар тростниковый — 40 г;

свёкла — 1 шт. (крупная);

укроп — 10 г;

апельсиновая цедра — 1 ч. л.;

греческий йогурт — 120 г;

лимонный сок — 1 ч. л.;

оливковое масло — 1 ч. л.;

чеснок — 1/2 маленького зубчика;

каперсы — 2 ст. л.;

растительное масло — 80 мл.

Фото: istockphoto.com/Ryzhkov

Способ приготовления

1. Обсушите филе бумажным полотенцем. При необходимости снимите с кожи и аккуратно уберите мелкие кости.

2. Натрите сырую свёклу на крупной тёрке, укроп мелко нарежьте.

3. Сделайте смесь для засолки: смешайте соль, сахар, укроп и цедру.

4. Выложите на плоскую форму половину тёртой свёклы, на неё — половину смеси для засолки.

5. Положите сверху филе лосося. Покройте рыбу оставшейся смесью и свёклой.

6. Плотно заверните в пищевую плёнку, поставьте сверху небольшой груз (например, тарелку). Уберите в холодильник на 18-24 часа.

7. Очистите чеснок, натрите на тёрке и смешайте с йогуртом, лимонным соком и оливковым маслом. Хорошо перемешайте.

8. Накройте йогуртовый крем крышкой или затяните пищевой плёнкой и уберите в холодильник.

9. Промокните каперсы бумажным полотенцем.

Фото: istockphoto.com/Pronina Marina

10. Разогрейте масло в маленькой сковороде. Обжарьте каперсы 10-15 секунд до хруста. Переложите на бумагу, дайте полностью обсохнуть.

11. Снимите с лосося свекольную смесь, промокните филе бумажными салфетками.

12. Нарежьте рыбу тонкими слайсами.

13. На тарелку нанесите йогуртовый крем. Выложите слайсы гравлакса. Добавьте свекольную смесь, хрустящие каперсы и укроп.

Салат: тёплый салат из брюссельской капусты, груши и грецкого ореха с лимонной заправкой

Фото: istockphoto.com/Olga Mazyarkina

Миниатюрные кочаны брюссельской капусты не только полезны и помогают поддерживать здоровый вес, но и эффектно смотрятся на праздничном столе. Груша добавит сладости, орехи — хрусткости, а ароматная заправка — свежих цитрусовых нот.

КБЖУ на 100 г

Калории: 140,74 ккал

Белки: 3,59 г

Жиры: 10,7 г

Углеводы: 9,89 г

Ингредиенты (на четыре порции):

брюссельская капуста — 400 г;

груша (твёрдая) — 1 шт.;

грецкие орехи — 40 г;

оливковое масло — 2 ст. л.;

соль — по вкусу;

сок лимона — 1 ст. л.;

оливковое масло — 2 ст. л.;

мёд — 1 ч. л.;

горчица дижонская — 1/2 ч. л.

Способ приготовления

1. Разрежьте каждый кочан брюссельской капусты пополам. Опустите её в кипящую воду на три минуты.

2. Слейте воду и дайте капусте полностью обсохнуть.

3. Нарежьте грушу тонкими дольками. Грецкие орехи крупно порубите ножом.

4. Разогрейте сковороду с 1 ст. л. оливкового масла. Уложите капусту срезом вниз и обжаривайте три-четыре минуты на среднем огне до золотистого цвета.

Фото: istockphoto.com/bigdoug2005

5. Подсушите орехи на сухой сковороде одну-две минуты. Переложите их в миску.

6. Добавьте масло в ту же сковороду и обжаривайте груши по 30 секунд с каждой стороны.

7. Для заправки смешайте лимонный сок, мёд, горчицу и оливковое масло. Пробейте блендером до однородности.

8. Соедините тёплую капусту, груши и орехи. Влейте заправку. Перемешайте и подавайте сразу.

Горячее: запечённое филе трески с пастернаком, пореем и апельсиновой цедрой

Фото: istockphoto.com/lauraag

Нежное филе трески богато легкоусвояемым белком. Вместе со сладковатыми пастернаком и пореем получается лёгкое и питательное основное блюдо. Цедра апельсина придаст новогоднего настроения.

КБЖУ на 100 г

Калории: 89,3 ккал

Белки: 11,09 г

Жиры: 3,54 г

Углеводы: 3,23 г

Ингредиенты (на четыре порции):

филе трески — 600 г;

пастернак — 300 г;

лук-порей — 1 шт.;

оливковое масло — 2-3 ст. л.;

апельсиновая цедра — 1 ч. л.;

лимонный сок — 2 ч. л.;

соль — по вкусу.

Способ приготовления

1. Очистите пастернак, нарежьте брусками одинакового размера. Лук-порей нашинкуйте кольцами шириной с палец.

2. Переложите овощи в миску, добавьте 1 ст. л. масла и щепотку соли и перемешайте.

3. Разогрейте духовку до 200°C. Отправьте пастернак и лук-порей на противень. Запекайте 15 минут до лёгкого золотистого цвета.

4. Обсушите треску бумажным полотенцем, посолите, смажьте лимонным соком и 1 ст. л. оливкового масла.

Фото: istockphoto.com/antos777

5. Достаньте противень с овощами из духовки. Отодвиньте овощи к краям противня, а в центре разместите филе. Посыпьте треску апельсиновой цедрой. Запекайте 12-15 минут до мягкости.

6. Разложите овощи по тарелкам. Сверху выложите рыбу. Полейте соком, образовавшимся при запекании.

Десерт: печёные яблоки с муссом из кокосового йогурта и гранолой

Фото: istockphoto.com/Liliia Bila

Богатые пектином, витаминами и микроэлементами печёные яблоки станут лёгким и приятным завершением ужина. Кокосовый мусс и гранола обеспечат эффектную подачу, приятную текстуру и оригинальный вкус.

КБЖУ на 100 г

Калории: 130,39 ккал

Белки: 2,73 г

Жиры: 6,96 г

Углеводы: 13,92 г

Ингредиенты (на четыре порции):

яблоки — 4 шт.;

корица — по вкусу;

мёд — 2-3 ч. л.;

кокосовый йогурт — 250 г;

ванильный экстракт — 1/2 ч. л.;

кленовый сироп — 1 ч. л.;

семечки подсолнечника — 30 г;

тыквенные семечки — 30 г;

овсяные хлопья — 40 г;

масло растительное — 1 ч. л.

Способ приготовления

1. Разрежьте яблоки пополам. Вырежьте сердцевину. Слегка смажьте мёдом. Посыпьте корицей.

2. Разогрейте духовку до 180°C. Выложите половинки фруктов на смазанный маслом противень. Запекайте 20-25 минут до мягкости.

3. Приготовьте мусс: смешайте кокосовый йогурт, ванильный экстракт и кленовый сироп. Перемешайте до однородности. Уберите в холодильник до застывания на два-шесть часов.

4. Для приготовления гранолы смешайте семечки, хлопья, мёд и растительное масло.

Фото: istockphoto.com/Liudmila Chernetska

5. Распределите смесь на противне, застеленном силиконовым ковриком для выпекания или пергаментной бумагой. Запекайте 8-10 минут при 170°C.

6. Достаньте гранолу из духовки. По мере остывания она станет хрустящей.

7. Выложите запечённые яблоки в тарелки. Добавьте немного мусса и посыпьте гранолой.

Новогодние угощения — это не обязательно высококалорийная пища, а понятие правильного питания куда шире, чем гречка с куриной грудкой. С этими ПП-рецептами праздничный стол станет одновременно лёгким и изобильным. Наслаждайтесь изысканными блюдами с пользой для здоровья и без ущерба для фигуры!