Топ-10 крутых пар кроссовок, которые вышли в 2025 году. Какие выберете вы?

«Тенденции этого года показали, что мир уличной обуви находится на развилке. Поиск альтернатив классическим кроссовкам — это реакция на запрос к максимальному комфорту и практичности. Мюли и сабо стали символом этой расслабленной эстетики, плавно перекочевав с пляжей и спа-салонов на городские улицы. Тем не менее низкие силуэты кроссовок как базовая основа гардероба не сдают своих позиций. Их главный козырь — универсальность, позволяющая комбинировать практически с любым верхом».
Самый яркий тренд — аутдор-эстетика. Обувь для трейлраннинга от Hoka, Salomon и Merrell совершила революцию, превратившись из сугубо функционального снаряжения для горных троп в мастхэв городского жителя. Их агрессивный протектор, технологичные материалы и необычные формы стали новым языком уличного стиля. Любопытно, что и классические спортивные гиганты вроде Nike и adidas моментально отреагировали, выпустив свои городские линейки, вдохновлённые походной обувью (взгляните на Nike ACG или adidas Terrex).
Что будет дальше? Прогнозы строить интересно. Тренд на гибридизацию, скорее всего, усилится: мы увидим ещё больше кроссовок, в которых ДНК хайкинга будет смешиваться с элементами классических моделей.
Набирает обороты и тема устойчивого развития — бренды делают ставку на переработанные материалы и цикличную экономику. А на горизонте уже маячит влияние искусственного интеллекта в дизайне и подгонке обуви под индивидуальные параметры стопы. Так что будущее обещает быть технологичным, экологичным и ещё более комфортным.
А какую пару кроссовок вы считаете самой достойной?
Если ваша самая желанная пара кроссовок не попала в топ 2025 года, пишите об этом в комментариях.
Рейтинг целиком и полностью зависит от вашего мнения. Если кроссовки понравились, смело нажимайте на стрелку вверх «↑». Считаете, что пара недостойна внимания? Опускайте с помощью стрелки вниз «↓». Поехали?
Yu-Gi-Oh! x Nike Air Max 95 QS
Дата релиза: 12 сентября 2025 года
Совместный релиз Nike и аниме «Yu-Gi-Oh!» стал одним из проектов подразделения dotswoosh, в рамках которого выпускаются необычные эксперименты. Во-первых, приятно, что бренд уделил внимание коллекционным карточкам (они в комплекте к кроссовкам). Во-вторых, 95-е «максы» давно были ещё в чёрно-белой манге. В-третьих, и коробка, и промокампания (в Японии), и детализация – всё на высочайшем уровне. Получилось немного приукрасить классику. И ничего лишнего.
Pharrell x adidas VIRGINIA Adistar «Jellyfish»
Дата релиза: 6 сентября 2025 года
Фарелл Уильямс – легенда не только в музыкальной индустрии. Его долгосрочное сотрудничество с adidas принесло много хороших дизайнов. Новый силуэт (созданный на основе adiStar Cushion) сразу привлёк внимание всех и каждого. «Медузы» — по-настоящему массивные кроссовки. Они оказались глотком свежего воздуха в этом году. Стоят сейчас дорого, но терпимо.
Apron Records x Nike Air Max 180
Дата релиза: 8 марта 2025 года
Это коллаборация Nike с английским музыкальным лейблом Apron Records. Дизайнеры серьёзно подошли к данному релизу. Присутствующий в нём тёмно-зелёный оттенок используется в мерче лейбла.
180-е Air Max выглядят совсем по-новому в таких материалах: гладкая зелёная кожа, чёрная — с текстурой кожи змеи, а вот замша настолько ворсистая, что напоминает махровое полотенце.
На язычке – дюбре в виде лезвия. А всё потому, что релиз является отсылкой к детству создателя лейбла Apron Records. Стивен Джулиен проводил много времени в парикмахерской, где работала его мама. Там он постоянно слушал радио. На основе этого и формировался его музыкальный вкус.
VANDY THE PINK X ATMOS X ASICS GEL-NIMBUS 10.1
Дата релиза: 19 апреля 2025 года
Модель GEL-NIMBUS 10.1 считаю недооценённой. Мне кажется, она вобрала в себе всё актуальное от перформанс-кроссовок бренда. Стоит отметить, что VANDY THE PINK очень быстро продвигается на рынке уличной моды.
New Balance Numeric 933
Дата релиза: 28 апреля 2025 года
На мартовской обложке журнала Thrasher 2025 года был легендарный скейтбордист Эндрю Рейнольдс. Тогда на его ногах заметили новинку — New Balance Numeric 933. Бренд давно пытался достичь каких-то результатов в своём скейт-подразделении Numeric.
Именно эта модель стала действительно хорошим экспериментом. Вышло много разных расцветок, ими довольны не только скейтеры. Спрос на New Balance Numeric 933 умеренно растёт.
PlayStation x Reebok
Дата релиза: 29 сентября 2025 года
Первая консоль Sony Playstation была выпущена в 1994 году. В честь 30-летия для нас подготовили коллекцию PlayStation x Reebok, состоящую из трёх пар кроссовок.
Каждая модель является отсылкой к региону, в котором был запуск приставки:
- InstaPump Fury 94 — дань уважения Японии;
- Pump Omni Zone II — США;
- Workout Plus — Великобритании.
Никаких лишних деталей, всё легко читается: оттенки, текстуры, узоры, логотипы, брелоки, лейслоки, дюбре. Счастье для гиков и коллекционеров.
Vans Old Skool 36 «Souvenir»
Дата релиза: 31 июля 2025 года
Это самый успешный релиз от Vans за последнее время. Расцветка Old Skool 36 «Souvenir» вдохновлена сумкой Chanel с показа коллекции весна-лето-2015. Верх выполнен из состаренного канваса, по бокам тай-дай узор и твидовые полоски, детали из коричневой кожи, ну и, конечно же, «значки», которые были модными также лет 10-15 назад. Естественно, и подошва здесь искусственно состарена для полной картины.
Travis Scott x fragment design x Air Jordan 1 Low OG
Дата релиза: 15 ноября 2025 года
Мы уже видели ранее тройное сотрудничество рэпера Трэвиса Скотта, дизайнера Хироси Фудзивары и бренда Air Jordan в 2021 году. Но в этот раз «формула» доведена до идеала. Да, тот же перевёрнутый свуш. Да, тот же фирменный синий цвет. Да, тот же брендинг. На шнурках появилось необычное дюбре, которое выглядит уместным. Хайп сумасшедший. Пар мало. Ценник очень неприятный.
NAKED Copenhagen x Salomon XT-6
Дата релиза: 8 августа 2025 года
Про магазин Naked (Дания, Копенгаген) должен знать каждый. Это сникер-шоп, который специализируется именно на женской обуви. Дизайн включает в себя нежно-розовую сетку, ванильные акценты и тёмно-бордовые элементы на язычке, выполненные в тёплых коричневых тонах. Он передаёт атмосферу Копенгагена в моменты, когда солнце наконец-то появляется на горизонте.
Arts-Rec x Nike SB Air Trainer 1
Дата релиза: 18 июля 2025 года
Скейтшоп Arts-Rec отметился прекрасной коллаборацией с Nike в этом году. В коллекцию вошли два силуэта – Nike SB Dunk Low (скучноваты) и Nike SB Air Trainer 1. Сам силуэт SB-трейнеров не выпускался уже больше пяти лет, что добавляет уникальности. Релиз посвящён зоопарку в Сан-Диего: яркие оттенки, animal-принты и множество отсылок.