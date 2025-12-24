Ловите обзор опытного сникерхеда и голосуйте за модель, которую вы считаете самой достойной.

Топ-10 крутых пар кроссовок, которые вышли в 2025 году. Какие выберете вы?

Сергей Будачев сникерхед, главный редактор газеты о кроссовках и сникер-культуре «Тенденции этого года показали, что мир уличной обуви находится на развилке. Поиск альтернатив классическим кроссовкам — это реакция на запрос к максимальному комфорту и практичности. Мюли и сабо стали символом этой расслабленной эстетики, плавно перекочевав с пляжей и спа-салонов на городские улицы. Тем не менее низкие силуэты кроссовок как базовая основа гардероба не сдают своих позиций. Их главный козырь — универсальность, позволяющая комбинировать практически с любым верхом».

Самый яркий тренд — аутдор-эстетика. Обувь для трейлраннинга от Hoka, Salomon и Merrell совершила революцию, превратившись из сугубо функционального снаряжения для горных троп в мастхэв городского жителя. Их агрессивный протектор, технологичные материалы и необычные формы стали новым языком уличного стиля. Любопытно, что и классические спортивные гиганты вроде Nike и adidas моментально отреагировали, выпустив свои городские линейки, вдохновлённые походной обувью (взгляните на Nike ACG или adidas Terrex).

Что будет дальше? Прогнозы строить интересно. Тренд на гибридизацию, скорее всего, усилится: мы увидим ещё больше кроссовок, в которых ДНК хайкинга будет смешиваться с элементами классических моделей.

Набирает обороты и тема устойчивого развития — бренды делают ставку на переработанные материалы и цикличную экономику. А на горизонте уже маячит влияние искусственного интеллекта в дизайне и подгонке обуви под индивидуальные параметры стопы. Так что будущее обещает быть технологичным, экологичным и ещё более комфортным.

А какую пару кроссовок вы считаете самой достойной?

Если ваша самая желанная пара кроссовок не попала в топ 2025 года, пишите об этом в комментариях.

Рейтинг целиком и полностью зависит от вашего мнения. Если кроссовки понравились, смело нажимайте на стрелку вверх «↑». Считаете, что пара недостойна внимания? Опускайте с помощью стрелки вниз «↓». Поехали?

Важно: голосование в рейтинге доступно только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для выбора.

Рейтинг: топ-10 кроссовок 2025 года Фото: goat.com 1 место Yu-Gi-Oh! x Nike Air Max 95 QS Дата релиза: 12 сентября 2025 года Совместный релиз Nike и аниме «Yu-Gi-Oh!» стал одним из проектов подразделения dotswoosh, в рамках которого выпускаются необычные эксперименты. Во-первых, приятно, что бренд уделил внимание коллекционным карточкам (они в комплекте к кроссовкам). Во-вторых, 95-е «максы» давно были ещё в чёрно-белой манге. В-третьих, и коробка, и промокампания (в Японии), и детализация – всё на высочайшем уровне. Получилось немного приукрасить классику. И ничего лишнего. Фото: goat.com 2 место Pharrell x adidas VIRGINIA Adistar «Jellyfish» Дата релиза: 6 сентября 2025 года Фарелл Уильямс – легенда не только в музыкальной индустрии. Его долгосрочное сотрудничество с adidas принесло много хороших дизайнов. Новый силуэт (созданный на основе adiStar Cushion) сразу привлёк внимание всех и каждого. «Медузы» — по-настоящему массивные кроссовки. Они оказались глотком свежего воздуха в этом году. Стоят сейчас дорого, но терпимо. Фото: goat.com 3 место Apron Records x Nike Air Max 180 Дата релиза: 8 марта 2025 года Это коллаборация Nike с английским музыкальным лейблом Apron Records. Дизайнеры серьёзно подошли к данному релизу. Присутствующий в нём тёмно-зелёный оттенок используется в мерче лейбла. 180-е Air Max выглядят совсем по-новому в таких материалах: гладкая зелёная кожа, чёрная — с текстурой кожи змеи, а вот замша настолько ворсистая, что напоминает махровое полотенце. На язычке – дюбре в виде лезвия. А всё потому, что релиз является отсылкой к детству создателя лейбла Apron Records. Стивен Джулиен проводил много времени в парикмахерской, где работала его мама. Там он постоянно слушал радио. На основе этого и формировался его музыкальный вкус. Фото: goat.com 4 место VANDY THE PINK X ATMOS X ASICS GEL-NIMBUS 10.1 Дата релиза: 19 апреля 2025 года Модель GEL-NIMBUS 10.1 считаю недооценённой. Мне кажется, она вобрала в себе всё актуальное от перформанс-кроссовок бренда. Стоит отметить, что VANDY THE PINK очень быстро продвигается на рынке уличной моды. Фото: goat.com 5 место New Balance Numeric 933 Дата релиза: 28 апреля 2025 года На мартовской обложке журнала Thrasher 2025 года был легендарный скейтбордист Эндрю Рейнольдс. Тогда на его ногах заметили новинку — New Balance Numeric 933. Бренд давно пытался достичь каких-то результатов в своём скейт-подразделении Numeric. Именно эта модель стала действительно хорошим экспериментом. Вышло много разных расцветок, ими довольны не только скейтеры. Спрос на New Balance Numeric 933 умеренно растёт. Фото: goat.com 6 место PlayStation x Reebok Дата релиза: 29 сентября 2025 года Первая консоль Sony Playstation была выпущена в 1994 году. В честь 30-летия для нас подготовили коллекцию PlayStation x Reebok, состоящую из трёх пар кроссовок. Каждая модель является отсылкой к региону, в котором был запуск приставки: InstaPump Fury 94 — дань уважения Японии;

Pump Omni Zone II — США;

Workout Plus — Великобритании. Никаких лишних деталей, всё легко читается: оттенки, текстуры, узоры, логотипы, брелоки, лейслоки , дюбре. Счастье для гиков и коллекционеров. Фото: goat.com 7 место Vans Old Skool 36 «Souvenir» Дата релиза: 31 июля 2025 года Это самый успешный релиз от Vans за последнее время. Расцветка Old Skool 36 «Souvenir» вдохновлена сумкой Chanel с показа коллекции весна-лето-2015. Верх выполнен из состаренного канваса , по бокам тай-дай узор и твидовые полоски, детали из коричневой кожи, ну и, конечно же, «значки», которые были модными также лет 10-15 назад. Естественно, и подошва здесь искусственно состарена для полной картины. Фото: goat.com 8 место Travis Scott x fragment design x Air Jordan 1 Low OG Дата релиза: 15 ноября 2025 года Мы уже видели ранее тройное сотрудничество рэпера Трэвиса Скотта, дизайнера Хироси Фудзивары и бренда Air Jordan в 2021 году. Но в этот раз «формула» доведена до идеала. Да, тот же перевёрнутый свуш . Да, тот же фирменный синий цвет. Да, тот же брендинг. На шнурках появилось необычное дюбре, которое выглядит уместным. Хайп сумасшедший. Пар мало. Ценник очень неприятный. Фото: goat.com 9 место NAKED Copenhagen x Salomon XT-6 Дата релиза: 8 августа 2025 года Про магазин Naked (Дания, Копенгаген) должен знать каждый. Это сникер-шоп, который специализируется именно на женской обуви. Дизайн включает в себя нежно-розовую сетку, ванильные акценты и тёмно-бордовые элементы на язычке, выполненные в тёплых коричневых тонах. Он передаёт атмосферу Копенгагена в моменты, когда солнце наконец-то появляется на горизонте. Фото: goat.com 10 место Arts-Rec x Nike SB Air Trainer 1 Дата релиза: 18 июля 2025 года Скейтшоп Arts-Rec отметился прекрасной коллаборацией с Nike в этом году. В коллекцию вошли два силуэта – Nike SB Dunk Low (скучноваты) и Nike SB Air Trainer 1. Сам силуэт SB-трейнеров не выпускался уже больше пяти лет, что добавляет уникальности. Релиз посвящён зоопарку в Сан-Диего: яркие оттенки, animal-принты и множество отсылок.