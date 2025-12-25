Скидки
Каток на ВДНХ 2025/2026: цены на билеты, расписание, фото, отзывы

Каток на ВДНХ — 2025/2026: цены на билеты и расписание мероприятий
Светлана Ибрагимова
Каток на ВДНХ — 2025/2026
Встретить Новый год можно прямо на льду.

В Москве есть несколько крупных катков, и один из них находится на ВДНХ. Об этом месте и расскажем подробнее.

О чём расскажем:

О катке

Выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ) — выставочный комплекс в Останкинском районе Москвы. Каток здесь располагается на центральной аллее и вокруг фонтана «Дружбы народов». Его площадь около 20 тыс. кв. м.

Всего для входа доступно шесть павильонов, они делятся на стандартный, комфорт, бизнес и детский. Каждый день, кроме понедельника, проходит по два сеанса катания. В некоторые дни проводятся ночные катания. Билеты появляются в продаже за две недели до сеанса.

Фото: Пресс-служба ВДНХ

Цены и скидки на катание

Цены на катание:

  • детский билет — от 300 рублей;
  • взрослый билет — от 500 рублей;
  • прокат коньков — 700 рублей.
Цены актуальны на момент выхода материала.

Льготы и скидки:

  • скидка 30% предоставляется инвалидам III группы и членам многодетных семей;
  • дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, и дети-инвалиды могут посещать каток бесплатно;
  • инвалиды I и II групп и сопровождающие инвалидов I группы могут посещать сеансы бесплатно;
  • бесплатно попасть на сеанс могут ветераны Великой Отечественной войны и ветераны боевых действий, а также участники ликвидации последствий Чернобыльской аварии.
Льготы и скидки действуют не на все сеансы, уточнить возможность покупки такого билета можно в кассах катка. Прокат коньков оплачивается отдельно. Также обратите внимание, что количество мест ограничено, поэтому о покупке лучше позаботиться заранее.

На катке предоставляются дополнительные услуги, например, заточка коньков, она стоит 500 или 1000 рублей в зависимости от состояния лезвий. Защитную экипировку можно арендовать за 300 рублей. Индивидуальное занятие с тренером обойдётся в 1600 рублей.

Фото: Пресс-служба ВДНХ

График работы катка

Каждый сеанс разбивается на слоты, часовые промежутки, если вы купили билет с началом в 11:00, значит, зайти на каток вы можете с 11:00 до 12:00. При этом время катания длится до окончания сеанса, в случае дневного — до 15:00.

Будние дни:

  • 11:00-15:00 — сеанс 1;
  • 15:00-17:00 — технический перерыв;
  • 17:00-23:00 — сеанс 2.

Выходные и праздничные дни:

  • 10:00-15:00 — сеанс 1;
  • 15:00-17:00 — технический перерыв;
  • 17:00-23:00 — сеанс 2.
Важно! Понедельник — технический день, каток закрыт.

В дни ночных катаний каток работает с 00:00 до 2:30. Зайти на территорию можно через павильоны №1 и №2 с 23:45.

Фото: Пресс-служба ВДНХ

Как добраться?

ВДНХ находится по адресу проспект Мира, 119. Для тех, кто приехал на личном автомобиле, есть многоуровневая парковка на 999 мест. Но можно добраться и на общественном транспорте: метро, автобусе или трамвае.

Общественный транспорт

  • Станция метро «ВДНХ» Калужско-Рижской линии находится в 10 минутах ходьбы от Главного входа.
  • Станция метро «Ботанический сад» находится в 15 минутах ходьбы до входа через Леоновскую рощу.
  • До автобусной остановки «ВДНХ» можно доехать по маршрутам №136, м53, с595, 496, 56, 93, т36, т73, 803.
  • Также до остановки «ВДНХ» ходят трамваи №11, 17, 25.
Интересные события

Празднование Нового года «Портал в мир подарков»

Когда: 21:00 31 декабря — 2:30 1 января.

Если хотите провести 2026 год активно, встретить его нужно соответствующе. Посмотреть обращение президента и услышать бой курантов можно будет прямо на катке. Гостей также ждут тематические фотозоны, встреча с Дедом Морозом на самоходных санях и шоу-программа. На катке есть гастроостровки, тут можно согреться чаем или кофе, отдохнуть и перекусить.

Фото: Пресс-служба ВДНХ

Лазертаг на льду

Когда: каждое воскресенье с 12:00 до 13:30 и с 18:00 до 19:30.

За 90 минут проходит три игры. В каждой участвуют две команды по шесть человек. Одна игра длится 20 минут. За это время нужно поразить как можно больше игроков команды соперника. Для перестрелки используются тагеры с инфракрасными лучами. Попасть нужно в специальные сенсоры на голове или на теле противника. Чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться на арене за 15-20 минут до сеанса.

Фото: Пресс-служба ВДНХ

Русская игровая вечеринка на катке

Когда: 17 января 17:30-21:30.

Это яркая вечеринка с песнями, конкурсами, подвижными играми и забавами. Программа тематическая: она посвящена русским Святкам, времени народных гуляний, колядок и гаданий. Гостям расскажут о традициях этого праздника и даже предоставят возможность поучаствовать в них.

Фото: Пресс-служба ВДНХ

Зарядки на льду

Когда: каждый вторник и четверг с 12:00 до 13:00.

С 31.12.2025 по 9.01.2026 зарядки проводиться не будут.

Присоединиться к зарядке может каждый посетитель катка. Опытный тренер покажет упражнения, которые помогут укрепить здоровье и взбодриться перед предстоящим днём.

Фото: Пресс-служба ВДНХ

Тренировки по катанию на коньках

Когда: до 28.02.2026

Вторник, среда, четверг, пятница:

  • 17:30-18:30 — тренировка для взрослых и детей (10+);
  • 18:45-19:45 — тренировка для взрослых и детей (10+);
  • 20:00-21:00 — тренировка для взрослых (18+).

Суббота:

  • 10:00-11:00 — тренировка для взрослых и детей (10+).
  • 11:15-2:15 — тренировка для взрослых и детей (10+).
  • 12:30-13:30 — тренировка для взрослых (18+).
С 29 декабря по 11 января тренировки проводиться не будут.

Это мастер-классы по катанию от профессиональных тренеров. Посещать их могут все желающие: новичков научат основным движениям, а тем, кто уже уверенно стоит на коньках, помогут улучшить навыки. Чтобы попасть на тренировку, необходимо зарегистрироваться на сайте проекта «Мой спортивный район».

Фото: Пресс-служба ВДНХ

Чтобы получить максимум от этой зимы и новогодних каникул, пробуйте разные виды активностей: коньки, лыжи, сноуборд, да и просто прогулки. Для этого совсем не обязательно уезжать далеко от города.

