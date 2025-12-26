Катки в «Коломенском» — 2025/2026: цены на билеты и расписание катания на двух площадках

Покататься на коньках вдоль Москвы-реки или в центре музея-заповедника можно в «Коломенском». Там открылись сразу два катка. Рассказываем про каждый.
О чём расскажем:
О катках
Музей-заповедник «Коломенское» — это бывшая царская резиденция с архитектурными памятниками и невероятным лесом. Сейчас тут располагается уникальный историко-культурный комплекс.
Этой зимой на территории музея-заповедника можно покататься на коньках в двух местах: на Царской набережной и Фестивальной площадке. Оба катка украшены новогодней атрибутикой: гирляндами и ёлкой.
Фото: mgomz.ru
Длина катка вдоль Москвы-реки составляет 1,7 км, а его площадь — 13 450 кв. м. Ледовая трасса проходит между Голосовым оврагом и южной частью набережной. Это один из самых длинных линейных катков в России. Он работает шесть дней в неделю, понедельник — технический день.
На Фестивальной площадке гостей ждут тёплые раздевалки и продуманная инфраструктура. Площадь этого катка — 3718 кв. м. Он открыт для посещения ежедневно.
Фото: mgomz.ru
Цены и скидки на катание
Цены на катание на Царской набережной:
- взрослый (12+) — от 600 рублей;
- детский (3-12 лет) — от 350 рублей;
- школьный — 175 рублей;
- для студентов очной формы — 300 рублей.
Также можно оплатить дополнительные услуги. Прокат коньков для детей стоит от 175 рублей, а для взрослых — от 300 рублей. Если потребуется помощник-фигурист, то заплатить придётся минимум 400 рублей.
Фото: mgomz.ru
Цены на катание на Фестивальной площадке:
- взрослый в будни — 350 рублей;
- взрослый в выходные — 550 рублей;
- школьники от 12 лет, студенты очной формы обучения, члены многодетных семей, граждане, пострадавшие от чернобыльской катастрофы — 200 рублей;
- пенсионеры и дети до 12 лет — бесплатно.
Пару коньков тут можно взять в аренду за 50 рублей, столько же стоит каждый элемент защитной экипировки: наколенники, налокотники и шлем. Помощник-пингвин обойдётся в 350 рублей. Заточить коньки можно за 200 рублей. Специальная обувь для выхода на лёд предоставляется бесплатно.
Фото: mgomz.ru
График работы катков
На набережной в день проводится шесть сеансов. Их время может меняться в зависимости от погодных условий.
Расписание сеансов на Царской набережной:
- 10:30-12:00;
- 12:00-13:30;
- 13:30-15:00;
- 15:00-17:00 — технический перерыв;
- 17:00-18:30;
- 18:30-20:00;
- 20:00-22:00 — удлинённый вечерний сеанс.
Каток на Фестивальной площадке работает с понедельника по пятницу с 11:00 до 22:00. В выходные и праздники площадка работает с 10:00 до 22:00.
Фото: mgomz.ru
Расписание сеансов на Фестивальной площадке
Будни:
- 11:00-12:30;
- 13:30-15:30;
- 16:45-18:45;
- 20:00-22:00.
Выходные и праздники:
- 10:00-12:00;
- 13:15-15:15;
- 16:30-18:30;
- 19:45-22:00.
Фото: mgomz.ru
Как добраться?
Один из входов в парк-музей «Коломенское» в Москве находится на проспекте Андропова, д. 39. Доехать можно на машине или на общественном транспорте.
Общественный транспорт
- Рядом находятся станции метро «Каширская» и «Коломенская».
- Главная автобусная остановка возле парка — «Музей Коломенское». Сюда можно доехать на автобусах №№899, е80, н13. До соседней остановки «Метро Коломенская» проходят маршруты №№с951, с820. На остановке «Новинки» также останавливаются автобусы №№м19, 824, с811, с856.
- До музея-заповедника ходят трамваи №№47 и 49. Ближайшая остановка — «Метро Коломенская».
Фото: mgomz.ru
Катание на коньках — не просто развлечение, а настоящая тренировка. Такие активности позволят вам веселиться и поддерживать форму одновременно.