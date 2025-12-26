Катки в «Коломенском» — 2025/2026: цены на билеты и расписание катания на двух площадках

Покататься на коньках вдоль Москвы-реки или в центре музея-заповедника можно в «Коломенском». Там открылись сразу два катка. Рассказываем про каждый.

О чём расскажем:

О катках

Музей-заповедник «Коломенское» — это бывшая царская резиденция с архитектурными памятниками и невероятным лесом. Сейчас тут располагается уникальный историко-культурный комплекс.

Этой зимой на территории музея-заповедника можно покататься на коньках в двух местах: на Царской набережной и Фестивальной площадке. Оба катка украшены новогодней атрибутикой: гирляндами и ёлкой.

Фото: mgomz.ru

Длина катка вдоль Москвы-реки составляет 1,7 км, а его площадь — 13 450 кв. м. Ледовая трасса проходит между Голосовым оврагом и южной частью набережной. Это один из самых длинных линейных катков в России. Он работает шесть дней в неделю, понедельник — технический день.

На Фестивальной площадке гостей ждут тёплые раздевалки и продуманная инфраструктура. Площадь этого катка — 3718 кв. м. Он открыт для посещения ежедневно.

Фото: mgomz.ru

Цены и скидки на катание

Цены на катание на Царской набережной:

взрослый (12+) — от 600 рублей;

детский (3-12 лет) — от 350 рублей;

школьный — 175 рублей;

для студентов очной формы — 300 рублей.

Также можно оплатить дополнительные услуги. Прокат коньков для детей стоит от 175 рублей, а для взрослых — от 300 рублей. Если потребуется помощник-фигурист, то заплатить придётся минимум 400 рублей.

Фото: mgomz.ru

Цены на катание на Фестивальной площадке:

взрослый в будни — 350 рублей;

взрослый в выходные — 550 рублей;

школьники от 12 лет, студенты очной формы обучения, члены многодетных семей, граждане, пострадавшие от чернобыльской катастрофы — 200 рублей;

пенсионеры и дети до 12 лет — бесплатно.

Пару коньков тут можно взять в аренду за 50 рублей, столько же стоит каждый элемент защитной экипировки: наколенники, налокотники и шлем. Помощник-пингвин обойдётся в 350 рублей. Заточить коньки можно за 200 рублей. Специальная обувь для выхода на лёд предоставляется бесплатно.

Цены актуальны на момент выхода материала. Для покупки билета по скидке необходимо предъявить документы, подтверждающие льготный статус.

Фото: mgomz.ru

График работы катков

На набережной в день проводится шесть сеансов. Их время может меняться в зависимости от погодных условий.

Расписание сеансов на Царской набережной:

10:30-12:00;

12:00-13:30;

13:30-15:00;

15:00-17:00 — технический перерыв;

17:00-18:30;

18:30-20:00;

20:00-22:00 — удлинённый вечерний сеанс.

Понедельник — технический день, каток закрыт.

Каток на Фестивальной площадке работает с понедельника по пятницу с 11:00 до 22:00. В выходные и праздники площадка работает с 10:00 до 22:00.

Фото: mgomz.ru

Расписание сеансов на Фестивальной площадке

Будни:

11:00-12:30;

13:30-15:30;

16:45-18:45;

20:00-22:00.

Выходные и праздники:

10:00-12:00;

13:15-15:15;

16:30-18:30;

19:45-22:00.

Фото: mgomz.ru

Как добраться?

Один из входов в парк-музей «Коломенское» в Москве находится на проспекте Андропова, д. 39. Доехать можно на машине или на общественном транспорте.

Общественный транспорт

Рядом находятся станции метро «Каширская» и «Коломенская».

«Каширская» и «Коломенская». Главная автобусная остановка возле парка — «Музей Коломенское». Сюда можно доехать на автобусах №№899, е80, н13. До соседней остановки «Метро Коломенская» проходят маршруты №№с951, с820. На остановке «Новинки» также останавливаются автобусы №№м19, 824, с811, с856.

остановка возле парка — «Музей Коломенское». Сюда можно доехать на автобусах №№899, е80, н13. До соседней остановки «Метро Коломенская» проходят маршруты №№с951, с820. На остановке «Новинки» также останавливаются автобусы №№м19, 824, с811, с856. До музея-заповедника ходят трамваи №№47 и 49. Ближайшая остановка — «Метро Коломенская».

Фото: mgomz.ru

Катание на коньках — не просто развлечение, а настоящая тренировка. Такие активности позволят вам веселиться и поддерживать форму одновременно.