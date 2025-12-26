Скидки
Рецепт оливье от Игоря Акинфеева: ингредиенты, способ приготовления и мнение нутрициолога
Эльвира Белёва
Рецепт оливье от Игоря Акинфеева: ингредиенты
Комментарии
Ловите праздничное настроение от российского футболиста.
<a href="https://www.championat.com/tags/542-igor-akinfeev/">Игорь Акинфеев</a>
Игорь Акинфеев
российский футболист, вратарь, капитан команды ЦСКА

«В плане выбора любимого новогоднего салата оригинальным я не буду: украшение любого стола — это оливье! И только с колбасой «Докторской».

Рецепт оливье

Оливье

Ингредиенты:

  • картофель варёный — 3 шт.;
  • морковь варёная — 1 шт.;
  • огурец солёный —1-2 шт.;
  • колбаса «Докторская» — 150 г;
  • майонез — по вкусу;
  • перец чёрный молотый — по вкусу;
  • соль — по вкусу.
Способ приготовления

1. Отвариваем картофель, морковь и режем красивыми кубиками.

2. Берём колбасу «Докторская» побольше, нарезаем, добавляем в общую массу.

Фото: istockphoto.com/Elena Rui

3. Заправка — майонез, но максимально лёгкий, не жирный — для нас, спортсменов, это ощутимая разница. В идеале, конечно, лучше всегда использовать греческий йогурт, однако именно с оливье хочется почувствовать тот самый настоящий вкус детства.

4. Добавляем специи по вкусу.

5. Не забываем добавить маринованные огурчики — и вуаля! Шедевр готов!

Как сделать оливье полезнее?

<a href="https://www.championat.com/authors/8170/1.html">Эльвира Белёва</a>
Эльвира Белёва
врач-гастроэнтеролог, диетолог, специалист Фонда ОМС

«Если вы следите за фигурой, употребляйте не более 150-200 г салата в день, а также добавьте овощей и зелени».

1. Чтобы сделать салат легче, замените колбасу на отварную куриную грудку, индейку или говядину. Маринованные огурцы можно оставить — их кислинка помогает пищеварению. Она улучшает желчеотток, заставляет сокращаться желчный пузырь, запуская пищеварение.

Фото: istockphoto.com/bajker

2. Добавьте больше зелени (петрушка, укроп) и зелёного горошка. Клетчатка помогает связать лишние жиры, замедляет всасывание углеводов, а также выводит холестерин.

Фото: istockphoto.com/MaharaMK

3. Замените половину картофеля на отварную цветную капусту. Вкус салата практически не изменится, но углеводная нагрузка упадёт значительно.

Комментарии
