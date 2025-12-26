Рецепт оливье от Игоря Акинфеева: ингредиенты, способ приготовления и мнение нутрициолога

Игорь Акинфеев российский футболист, вратарь, капитан команды ЦСКА «В плане выбора любимого новогоднего салата оригинальным я не буду: украшение любого стола — это оливье! И только с колбасой «Докторской».

Рецепт оливье

Оливье

Ингредиенты:

картофель варёный — 3 шт.;

морковь варёная — 1 шт.;

огурец солёный —1-2 шт.;

колбаса «Докторская» — 150 г;

майонез — по вкусу;

перец чёрный молотый — по вкусу;

соль — по вкусу.

Способ приготовления

1. Отвариваем картофель, морковь и режем красивыми кубиками.

2. Берём колбасу «Докторская» побольше, нарезаем, добавляем в общую массу.

Фото: istockphoto.com/Elena Rui

3. Заправка — майонез, но максимально лёгкий, не жирный — для нас, спортсменов, это ощутимая разница. В идеале, конечно, лучше всегда использовать греческий йогурт, однако именно с оливье хочется почувствовать тот самый настоящий вкус детства.

4. Добавляем специи по вкусу.

5. Не забываем добавить маринованные огурчики — и вуаля! Шедевр готов!

Как сделать оливье полезнее?

Эльвира Белёва врач-гастроэнтеролог, диетолог, специалист Фонда ОМС «Если вы следите за фигурой, употребляйте не более 150-200 г салата в день, а также добавьте овощей и зелени».

1. Чтобы сделать салат легче, замените колбасу на отварную куриную грудку, индейку или говядину. Маринованные огурцы можно оставить — их кислинка помогает пищеварению. Она улучшает желчеотток, заставляет сокращаться желчный пузырь, запуская пищеварение.

Фото: istockphoto.com/bajker

2. Добавьте больше зелени (петрушка, укроп) и зелёного горошка. Клетчатка помогает связать лишние жиры, замедляет всасывание углеводов, а также выводит холестерин.

Фото: istockphoto.com/MaharaMK

3. Замените половину картофеля на отварную цветную капусту. Вкус салата практически не изменится, но углеводная нагрузка упадёт значительно.