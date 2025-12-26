Рецепт оливье от Игоря Акинфеева: ингредиенты, способ приготовления и мнение нутрициолога

«В плане выбора любимого новогоднего салата оригинальным я не буду: украшение любого стола — это оливье! И только с колбасой «Докторской».
Рецепт оливье
Оливье
Ингредиенты:
- картофель варёный — 3 шт.;
- морковь варёная — 1 шт.;
- огурец солёный —1-2 шт.;
- колбаса «Докторская» — 150 г;
- майонез — по вкусу;
- перец чёрный молотый — по вкусу;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления
1. Отвариваем картофель, морковь и режем красивыми кубиками.
2. Берём колбасу «Докторская» побольше, нарезаем, добавляем в общую массу.
Фото: istockphoto.com/Elena Rui
3. Заправка — майонез, но максимально лёгкий, не жирный — для нас, спортсменов, это ощутимая разница. В идеале, конечно, лучше всегда использовать греческий йогурт, однако именно с оливье хочется почувствовать тот самый настоящий вкус детства.
4. Добавляем специи по вкусу.
5. Не забываем добавить маринованные огурчики — и вуаля! Шедевр готов!
Как сделать оливье полезнее?
«Если вы следите за фигурой, употребляйте не более 150-200 г салата в день, а также добавьте овощей и зелени».
1. Чтобы сделать салат легче, замените колбасу на отварную куриную грудку, индейку или говядину. Маринованные огурцы можно оставить — их кислинка помогает пищеварению. Она улучшает желчеотток, заставляет сокращаться желчный пузырь, запуская пищеварение.
Фото: istockphoto.com/bajker
2. Добавьте больше зелени (петрушка, укроп) и зелёного горошка. Клетчатка помогает связать лишние жиры, замедляет всасывание углеводов, а также выводит холестерин.
Фото: istockphoto.com/MaharaMK
3. Замените половину картофеля на отварную цветную капусту. Вкус салата практически не изменится, но углеводная нагрузка упадёт значительно.