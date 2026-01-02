Рассказываем о самой большой площадке в мире с искусственным льдом.

«Каток у Флагштока» в Санкт-Петербурге: цены и расписание сеансов

6 и 7 декабря на Крестовском острове на территории спортивно-развлекательного центра «Флагшток» состоялось открытие катка. Он стал самым большим не только в Санкт-Петербурге, но и в мире. Рассказываем, как попасть на сеанс и сколько это стоит.

О чём расскажем:

О катке

Каток расположился на берегу Финского залива в общественном пространстве «Флагшток». Недалеко отсюда находятся домашний стадион футбольного клуба «Зенит» и Приморский парк Победы.

Площадь катка — 28 000 кв. м. Лёд тут искусственный, благодаря системе охлаждения кататься можно даже при небольшой плюсовой температуре. Перед каждым сеансом каток заливают 12 ледовых машин, что позволяет поддерживать хорошее качество покрытия.

Для комфорта гостей в павильонах есть тёплые раздевалки с автоматическими бесплатными камерами хранения и бесплатный Wi-Fi. Напрокат можно взять как фигурные, так и хоккейные коньки, а после катания отдохнуть и выпить горячее какао в ледовом кафе. Отдельная зона предусмотрена для детей.

Фото: flagshtock.ru

Цены и скидки на катание

Мы рассказываем о ценах на катание до 11 января. После они могут незначительно отличаться.

Время Базовый тариф Тариф Comfort 9:30-11:30 600 3000 12:30-14:00 750 3000 15:00-16:30 800 3500 17:30-19:00 800 3500 20:00-21:30 800 3500 22:00-23:30 800 3500

При выборе тарифа Comfort посетитель может взять коньки бесплатно, пройти без очереди, а также отдохнуть в лаундж-зоне. Там же есть небольшая игровая комната для детей.

Цены указаны в рублях и актуальны на момент выхода материала. Для покупки билета по скидке необходимо предъявить документы, подтверждающие льготный статус.

Фото: flagshtock.ru

Льготы и скидки:

скидка 100 рублей предоставляется льготным категориям посетителей на базовый тариф;

скидка 500 рублей предоставляется для детей от трёх до 13 лет при покупке тарифа Comfort.

К льготной категории посетителей относятся школьники, студенты очной формы обучения, пенсионеры, многодетные семьи, люди с ОВЗ, участники специальной военной операции и члены их семей. Ветераны ВОВ, блокадники и инвалиды могут посещать каток бесплатно.

Дополнительные услуги на катке тоже есть. Прокат коньков обойдётся в 400 рублей. Заточка стоит столько же. Защитную экипировку можно арендовать за 100 рублей. Помощь тренера обойдётся в 3000 рублей. Для посетителей до 13 лет есть специальное предложение: услуги тренера для двоих детей обойдутся в 4500 рублей. Помощника фигуриста можно взять совершенно бесплатно.

Бесплатные сеансы проводятся со вторника по пятницу с 9:30 до 11:30 и частично по выходным с 9:30 до 11:30. Но такая акция не действует в праздничные дни.

Фото: flagshtock.ru

График работы катка

Каток открыт с 9:00 до 00:00. Мы рассказываем о графике работы до 11 января 2026 года. Но расписание сеансов примерно одинаковое в течение сезона.

Расписание сеансов:

9:30-11:30;

12:30-14:00;

15:00-16:30;

17:30-19:00;

20:00-21:30;

22:00-23:30.

Фото: flagshtock.ru

Как добраться?

Доехать можно на машине, адрес катка: Южная дорога, д. 30Б. Рядом есть бесплатная городская парковка. Удобно будет добраться и на общественном транспорте. Прямо напротив входа на каток располагается станция метро «Зенит».

Интересные события

Мастер-классы

Когда: суббота и воскресенье в 12:30.

Это открытые тренировки от инструкторов катка. Тут можно улучшить свои навыки совершенно бесплатно. Чтобы попасть на мастер-класс по фигурному катанию, достаточно купить билет, никакой дополнительной регистрации не требуется.

Фото: flagshtock.ru

Ледовая дискотека

Когда: последние сеансы в пятницу и субботу.

Танцевальная вечеринка прямо на льду. Для гостей устраивают DJ-сеты и тематические музыкальные вечера.

Вечерние шоу

Когда: вечерние сеансы в праздничные дни.

Такие мероприятия пройдут только в новогодние праздники. Фигуристы покажут ледовые шоу для посетителей. Музыка, костюмы и свет — всё будет создавать атмосферу волшебства.

Фото: flagshtock.ru

Северная столица интересна не только своими историческими памятниками, музеями и искусством. Здесь есть место и для активного отдыха. Так что одевайтесь теплее и отправляйтесь на каток.