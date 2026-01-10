Асана подходит как новичкам, так и продвинутым йогам.

Пашчимоттанасана или наклон к ногам сидя: разбираем вариации и ошибки вместе с экспертом

Пашчимоттанасана — это асана, представляющая собой наклон вперёд к ногам. Она кажется простой, но есть несколько важных нюансов, чтобы выполнять её правильно и безопасно. Рассказываем о них.

Суть и особенности асаны

Рена Сафиянова дипломированный преподаватель хатха-йоги «Рекомендую заниматься с опытным преподавателем йоги — в зале или онлайн, чтобы быть уверенными в последовательности практики и избежать травм».



Пашчимоттанасана в переводе с санскрита означает интенсивное вытяжение задней, «западной» стороны: «Пашчима» — запад, «Уттана» — интенсивное вытяжение. Считается, что асаны, воздействующие на «западную» часть тела, помогают отпустить прошлое, принять его и начать двигаться дальше. Однако, конечно, польза здесь не только духовная, но и физическая.

Польза от выполнения асаны

Успокоение нервной системы и её восстановление.

Активация парасимпатической нервной системы.

Вытяжение подколенных сухожилий и задней поверхности ног.

Улучшение пищеварения и работы органов малого таза.

Вытяжение позвоночника.

Улучшение работы сердца.

Противопоказания

Эта асана из йоги довольно простая и безопасная. Однако это не значит, что выполнять её может каждый. Пашчимоттанасану нельзя делать при травмах и заболеваниях опорно-двигательного аппарата, а также при болезнях внутренних органов в острой фазе. С осторожностью подходить к выполнению нужно во время беременности и женских дней, лучше выбрать упрощённый вариант.

Как выполнять асану Пашчимоттанасана правильно?

Асана подразумевает глубокое вытяжение мышц спины, задней линии ног и проворот таза, поэтому предварительно важно равномерно размять тело. В качестве подготовки подойдут суставная гимнастика и простая растяжка. Разберём подробнее несколько полезных упражнений.

Наклоны таза сидя на стуле

Техника выполнения

Сядьте на стул, ноги вытяните вперёд, стопы – на ширине таза.

Наклонитесь вперёд, следите, чтобы движение было в тазобедренном суставе, а не только в спине.

Дополнительно можно поочередно приподнимать ноги.

Наклоны таза сидя на коврике

Техника выполнения

Сядьте на коврик, вытяните ноги на ширине таза.

Наклонитесь вперёд, следите, чтобы движение было в тазобедренном суставе, а не только в спине.

Дополнительно можно поочерёдно поднимать ноги.

Динамичные наклоны таза

Техника выполнения

Сядьте на коврик, вытяните ноги и согните их в коленях.

Выполните наклон вперёд, следите, чтобы движение было в тазобедренном суставе, а не только в спине.

«Положите» живот на бёдра и выпрямляйте/сгибайте ноги в динамике, не поднимая живот с бёдер.

Также выполните асаны для вытяжения задней поверхности ног:

Ардха Уттанасана;

Уттанасана;

Адхо Мукха Шванасана;

Джану Ширшасана.

Пашчимоттанасана

Техника выполнения

Сядьте на коврик, вытяните ноги. Расположите руки за спиной.

На выдохе опускайтесь в наклон, почувствуйте движение в области таза.

Если чувствуете зажатость в спине или в ногах, согните колени.

Во время наклона вытягивайтесь грудной клеткой и макушкой вперёд.

Ощутите равномерное вытяжение по всей поверхности спины и задней линии ног.

С каждым выдохом помогайте себе расслаблять тело, если возможно, опуститесь в более глубокий наклон, сохраняя равномерное дыхание.

Ни в коем случае не терпите боль, примите более комфортное положение.

После выполнения Пашчимоттанасаны в качестве компенсации можете выполнить неглубокие прогибы и скручивания. Например, Пурвоттанасану или Ардха Бхуджангасану. Если устали, повращайте, потрясите ногами.

Вариации асаны

Упрощённый вариант Пашчимоттанасаны

Техника выполнения

Сядьте на коврик, подложите под таз опору, подушку или блок.

Слегка согните ноги в коленях, носки натянуты на себя.

Наклонитесь вперёд, найдите комфортную глубину наклона.

Держите ладони на носках или за спиной, удерживайте неглубокий наклон.

Усложнённый вариант Пашчимоттанасаны

Техника выполнения

Сядьте на коврик, поставьте блок за стопами.

Выполните глубокий наклон вперёд и ухватитесь за блок ладонями.

Разведите ноги шире и опустите лоб на коврик.

Далее можно соединить руки на спиной в замок или «намасте».

Сделайте Паривритта Пашчимоттанасану, поверните корпус и плечи сначала вправо, а затем – влево.

Ошибки в выполнении

Ошибки не просто уменьшают пользу, они могут нанести вред организму. Поэтому следите за техникой выполнения крайне внимательно.

Избегайте:

скругления в грудном и поясничном отделах спины;

расслабленных ног и заваленных внутрь или наружу стоп;

плеч, тянущихся к ушам, зажатой шеи;

поверхностного или сдавленного дыхания.

Йога — не только физическая, но и духовная практика. Поэтому выполняя каждую асану, старайтесь отпускать весь негатив и концентрироваться на себе и своём самочувствии.