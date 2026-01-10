Скидки
Главная Lifestyle Статьи

Пашчимоттанасана: поза в йоге, техника выполнения для начинающих, польза, фото

Пашчимоттанасана или наклон к ногам сидя: разбираем вариации и ошибки вместе с экспертом
Светлана Ибрагимова Рена Сафиянова
,
Как выполнять асану Пашчимоттанасана правильно?
Комментарии
Асана подходит как новичкам, так и продвинутым йогам.

Пашчимоттанасана — это асана, представляющая собой наклон вперёд к ногам. Она кажется простой, но есть несколько важных нюансов, чтобы выполнять её правильно и безопасно. Рассказываем о них.

О чём расскажем:

Суть и особенности асаны

<a href="https://www.championat.com/authors/8774/1.html">Рена Сафиянова</a>
Рена Сафиянова
дипломированный преподаватель хатха-йоги

«Рекомендую заниматься с опытным преподавателем йоги — в зале или онлайн, чтобы быть уверенными в последовательности практики и избежать травм».

Пашчимоттанасана в переводе с санскрита означает интенсивное вытяжение задней, «западной» стороны: «Пашчима» — запад, «Уттана» — интенсивное вытяжение. Считается, что асаны, воздействующие на «западную» часть тела, помогают отпустить прошлое, принять его и начать двигаться дальше. Однако, конечно, польза здесь не только духовная, но и физическая.

Польза от выполнения асаны

  • Успокоение нервной системы и её восстановление.
  • Активация парасимпатической нервной системы.
  • Вытяжение подколенных сухожилий и задней поверхности ног.
  • Улучшение пищеварения и работы органов малого таза.
  • Вытяжение позвоночника.
  • Улучшение работы сердца.

Фото: Из личного архива Рены Сафияновой

Противопоказания

Эта асана из йоги довольно простая и безопасная. Однако это не значит, что выполнять её может каждый. Пашчимоттанасану нельзя делать при травмах и заболеваниях опорно-двигательного аппарата, а также при болезнях внутренних органов в острой фазе. С осторожностью подходить к выполнению нужно во время беременности и женских дней, лучше выбрать упрощённый вариант.

Фото: istockphoto.com / Tijana Simic

Как выполнять асану Пашчимоттанасана правильно?

Асана подразумевает глубокое вытяжение мышц спины, задней линии ног и проворот таза, поэтому предварительно важно равномерно размять тело. В качестве подготовки подойдут суставная гимнастика и простая растяжка. Разберём подробнее несколько полезных упражнений.

Наклоны таза сидя на стуле

Техника выполнения

  • Сядьте на стул, ноги вытяните вперёд, стопы – на ширине таза.
  • Наклонитесь вперёд, следите, чтобы движение было в тазобедренном суставе, а не только в спине.
  • Дополнительно можно поочередно приподнимать ноги.

Наклоны таза сидя на коврике

Техника выполнения

  • Сядьте на коврик, вытяните ноги на ширине таза.
  • Наклонитесь вперёд, следите, чтобы движение было в тазобедренном суставе, а не только в спине.
  • Дополнительно можно поочерёдно поднимать ноги.
Динамичные наклоны таза

Техника выполнения

  • Сядьте на коврик, вытяните ноги и согните их в коленях.
  • Выполните наклон вперёд, следите, чтобы движение было в тазобедренном суставе, а не только в спине.
  • «Положите» живот на бёдра и выпрямляйте/сгибайте ноги в динамике, не поднимая живот с бёдер.

Также выполните асаны для вытяжения задней поверхности ног:

  • Ардха Уттанасана;
  • Уттанасана;
  • Адхо Мукха Шванасана;
  • Джану Ширшасана.
Пашчимоттанасана

Техника выполнения

  • Сядьте на коврик, вытяните ноги. Расположите руки за спиной.
  • На выдохе опускайтесь в наклон, почувствуйте движение в области таза.
  • Если чувствуете зажатость в спине или в ногах, согните колени.
  • Во время наклона вытягивайтесь грудной клеткой и макушкой вперёд.
  • Ощутите равномерное вытяжение по всей поверхности спины и задней линии ног.
  • С каждым выдохом помогайте себе расслаблять тело, если возможно, опуститесь в более глубокий наклон, сохраняя равномерное дыхание.
  • Ни в коем случае не терпите боль, примите более комфортное положение.

После выполнения Пашчимоттанасаны в качестве компенсации можете выполнить неглубокие прогибы и скручивания. Например, Пурвоттанасану или Ардха Бхуджангасану. Если устали, повращайте, потрясите ногами.

Вариации асаны

Упрощённый вариант Пашчимоттанасаны

Техника выполнения

  • Сядьте на коврик, подложите под таз опору, подушку или блок.
  • Слегка согните ноги в коленях, носки натянуты на себя.
  • Наклонитесь вперёд, найдите комфортную глубину наклона.
  • Держите ладони на носках или за спиной, удерживайте неглубокий наклон.

Фото: Из личного архива Рены Сафияновой

Усложнённый вариант Пашчимоттанасаны

Техника выполнения

  • Сядьте на коврик, поставьте блок за стопами.
  • Выполните глубокий наклон вперёд и ухватитесь за блок ладонями.
  • Разведите ноги шире и опустите лоб на коврик.
  • Далее можно соединить руки на спиной в замок или «намасте».
  • Сделайте Паривритта Пашчимоттанасану, поверните корпус и плечи сначала вправо, а затем – влево.

Фото: Из личного архива Рены Сафияновой

Ошибки в выполнении

Ошибки не просто уменьшают пользу, они могут нанести вред организму. Поэтому следите за техникой выполнения крайне внимательно.

Избегайте:

  • скругления в грудном и поясничном отделах спины;
  • расслабленных ног и заваленных внутрь или наружу стоп;
  • плеч, тянущихся к ушам, зажатой шеи;
  • поверхностного или сдавленного дыхания.
Ошибки в выполнении

Фото: Из личного архива Рены Сафияновой

Йога — не только физическая, но и духовная практика. Поэтому выполняя каждую асану, старайтесь отпускать весь негатив и концентрироваться на себе и своём самочувствии.

Комментарии
