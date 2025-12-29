Скидки
Сытный и лёгкий: рецепт салата с копчёной курицей от велогонщицы Натальи Суворовой
Наталья Суворова
Рецепт новогоднего салата от Натальи Суворовой
Комментарии
Ловите интересное новогоднее блюдо.
<a href="https://www.championat.com/authors/9124/1.html">Наталья Суворова</a>
Наталья Суворова
российская гонщица BMX, трёхкратная чемпионка России, победительница первенства Европы по BMX racing

«Для меня Новый год ассоциируется с традиционными салатами — оливье и сельдью под шубой. Но, несмотря на это, на семейный стол, помимо этих блюд, мы добавляем и другие. Например, мне и моему супругу нравится салат с копчёной куриной грудкой, перцем и корейской морковкой. Готовится он довольно просто».

Рецепт новогоднего блюда

Салат с копчёной куриной грудкой

Фото: из личного архива Натальи Суворовой

Ингредиенты:

  • копчёная куриная грудка — 250-300 г;
  • перец болгарский — по 1 шт. красного, зелёного и жёлтого цвета (или 2-3 шт. любого цвета);
  • морковь по-корейски — 150-200 г;
  • майонез — 2 ст. л. (сметана или натуральный йогурт);
  • соль, чёрный молотый перец — по вкусу.
Способ приготовления

1. Копчёную куриную грудку нарежьте небольшими кубиками или соломкой.

2. Болгарские перцы промойте, удалите сердцевину и семена. Далее нарежьте тонкой соломкой.

Фото: istockphoto.com/Ika Rahma

3. В глубокой миске соедините нарезанную куриную грудку, разноцветный болгарский перец и морковь по-корейски.

4. Добавьте небольшое количество майонеза (или другую заправку) и аккуратно перемешайте. Посолите и поперчите по вкусу, учитывая, что копчёная курица и морковь по-корейски уже содержат соль и специи.

Этот салат достаточно сытный и одновременно лёгкий, отлично сочетается с горячим.

Комментарии
