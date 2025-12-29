Сытный и лёгкий: рецепт салата с копчёной курицей от велогонщицы Натальи Суворовой

«Для меня Новый год ассоциируется с традиционными салатами — оливье и сельдью под шубой. Но, несмотря на это, на семейный стол, помимо этих блюд, мы добавляем и другие. Например, мне и моему супругу нравится салат с копчёной куриной грудкой, перцем и корейской морковкой. Готовится он довольно просто».
Рецепт новогоднего блюда
Салат с копчёной куриной грудкой
Фото: из личного архива Натальи Суворовой
Ингредиенты:
- копчёная куриная грудка — 250-300 г;
- перец болгарский — по 1 шт. красного, зелёного и жёлтого цвета (или 2-3 шт. любого цвета);
- морковь по-корейски — 150-200 г;
- майонез — 2 ст. л. (сметана или натуральный йогурт);
- соль, чёрный молотый перец — по вкусу.
Способ приготовления
1. Копчёную куриную грудку нарежьте небольшими кубиками или соломкой.
2. Болгарские перцы промойте, удалите сердцевину и семена. Далее нарежьте тонкой соломкой.
Фото: istockphoto.com/Ika Rahma
3. В глубокой миске соедините нарезанную куриную грудку, разноцветный болгарский перец и морковь по-корейски.
4. Добавьте небольшое количество майонеза (или другую заправку) и аккуратно перемешайте. Посолите и поперчите по вкусу, учитывая, что копчёная курица и морковь по-корейски уже содержат соль и специи.
Этот салат достаточно сытный и одновременно лёгкий, отлично сочетается с горячим.