Как превратить обычный гарнир в хит: 5 рецептов блюд для запекания от бренд-шефа

Сергей Кузнецов бренд-шеф медиаплатформы Food.ru «В духовке влага из овощей выпаривается, и на поверхности образуется та самая приятно хрустящая корочка, которую мы любим. Под ней сохраняется сочная и аппетитная мякоть, и даже чувствительному желудку так легче усваивать овощи. Вкус, эстетичный вид и полезные свойства остаются после остывания и хранения в холодильнике».

Рецепты гарниров из овощей

Лук-шалот в бальзамическом уксусе и оливковом масле

Фото: ALLEKO

Сладость лука и мёда уравновешивает кислинку бальзамического уксуса и подчёркивает аромат тимьяна. Подавайте гарнир к сочному стейку, ароматной утке, козьему или голубому сыру.

Количество порций: 4

КБЖУ на 100 г

Калории: 170 ккал

Белки: 2 г

Жиры: 10 г

Углеводы: 17 г

Ингредиенты:

мелкий или средний лук-шалот — 600-700 г;

бальзамический уксус — 60 мл;

оливковое масло — 3 ст. л.;

мёд или кленовый сироп — 1 ст. л.;

соль — 1 ч. л.;

молотый чёрный перец — 1/4 ч. л.;

тимьян — 3-4 веточки;

сливочное масло (по желанию) — 20 г.

Способ приготовления

1. Разогрейте духовку до 190°C. Смажьте форму для запекания 1 ст.л. оливкового масла.

2. Очистите лук-шалот. Разрежьте каждую луковицу вдоль, а крупные — на четыре дольки.

Совет: не срезайте корневую «пяточку», чтобы она удерживала ломтики лука вместе.

3. Смешайте в миске бальзамический уксус, оливковое масло, мёд, соль, перец и листья тимьяна.

Фото: Natalya Ugryumova

4. Выложите половинки луковиц на дно формы срезом вверх в один слой. Полейте маринадом и равномерно распределите по поверхности.

5. Запекайте 25-30 минут, пока лук не станет мягким и полупрозрачным. Проверяйте готовность с помощью ножа. По краям должна появиться карамелизированная корочка коричневого цвета.

6. Слейте сок из формы в маленькую кастрюлю. Варите на среднем огне две-три минуты, пока жидкость не выпарится и не образуется сироп. По желанию добавьте сливочное масло, чтобы получить глянцевую глазурь.

7. Полейте лук глазурью, аккуратно перемешайте и подавайте к столу.

Гарнир хранится в холодильнике до четырёх дней. Разогревайте овощи в форме для выпекания в духовке при 160°C в течение 8-10 минут.

Запечённый пастернак с кленовой глазурью и дижонской горчицей

Фото: hanbr

Пастернак обладает сладковато-пряным вкусом. В качестве гарнира он подойдёт к индейке, свинине и запечённой белой рыбе.

Количество порций: 4

КБЖУ на 100 г

Калории: 155 ккал

Белки: 2 г

Жиры: 8 г

Углеводы: 18 г

Ингредиенты:

пастернак — 800 г;

оливковое масло — 2 ст. л.;

соль — 1 ч. л.;

молотый чёрный перец — 1/4 ч. л.;

кленовый сироп — 2 ст. л.;

дижонская горчица — 1 ст. л.;

яблочный уксус — 1 ст. л.;

дроблёный жареный фундук или грецкий орех (по желанию) — 40 г;

петрушка (по желанию) — 5 веточек.

Фото: Kateryna Bibro

Способ приготовления

1. Очистите пастернак, нарежьте средними брусками, как картофель фри.

2. Смешайте дольки пастернака с маслом, солью и перцем. Разложите на противне в один слой. Оставьте небольшое пространство между кусочками, чтобы они запеклись со всех сторон, а влага выпарилась.

3. Разогрейте духовку до 200°C. Запекайте 20 минут, в процессе один раз переверните. Готовность проверяйте ножом — он должен легко входить в мякоть. Поверхность должна стать румяной, липкой и блестящей.

4. Смешайте сироп, дижонскую горчицу и уксус, чтобы получить глазурь. Достаньте противень из духовки и полейте пастернак получившейся глазурью. Тщательно перемешайте, верните в духовку и продолжайте запекать 7-10 минут, пока пастернак не карамелизируется и не станет глянцевым по краям.

5. Переложите гарнир в слегка разогретую миску, посыпьте орехами и рубленой петрушкой, при необходимости посолите и подавайте на стол.

Гарнир хранится в холодильнике до четырёх дней. Разогревайте овощи на сухом противне в духовке при температуре 180°C в течение 8-10 минут.

Запечённый фенхель с пармезаном и лимоном

Фото: istockphoto.com/Grazziela Bursuc

Сладковатый фенхель в сочетании с солёным сыром и свежим лимоном создаёт незабываемый аромат. Такой гарнир идеально подходит к белой рыбе и свежим креветкам.

Количество порций: 4

КБЖУ на 100 г

Калории: 115 ккал

Белки: 4 г

Жиры: 7 г

Углеводы: 10 г

Ингредиенты:

крупные кочаны фенхеля — 2 шт. (около 900 г);

оливковое масло — 2,5 ст. л.;

соль — 1 ч. л.;

перец — 1.4 ч. л.;

мелко натёртый сыр пармезан или грана падано — 50-60 г;

панировочные сухари крупного помола — 2 ст. л.;

лимон — 1/2 шт.;

укроп (по желанию) — 1 ст. л.

Способ приготовления

1. Срежьте с фенхеля верхние зелёные стебли и оставьте «перья» для подачи. Разрежьте кочан на дольки средней толщины. В процессе следите, чтобы нож проходил через сердцевину, благодаря этому ломтики будут держать форму.

Фото: istockphoto.com/Grazziela Bursuc

2. Смешайте кусочки фенхеля с маслом, солью и перцем. Выложите на противень срезом вверх в один слой.

3. Разогрейте духовку до 200°C. Запекайте фенхель 18-20 минут, пока края не подрумянятся. Проверяйте готовность ножом: он должен входить легко.

4. Смешайте тёртый сыр и сухари, равномерно посыпьте дольки фенхеля. Запекайте ещё четыре-пять минут до появления на сухарях золотистой корочки. Следите, чтобы сыр не подгорел.

5. Как только достанете противень из духовки, сразу же посыпьте гарнир цедрой и сбрызните лимонным соком. Для украшения добавьте укроп и «перья» фенхеля, после чего подавайте на стол.

Гарнир хранится в холодильнике два-три дня. Разогревать рекомендуется в духовке при температуре 170°C в течение восьми минут. Если сухари отсырели, то включите гриль на одну минуту, чтобы подсушить.

Запечённая цветная капуста с тахини и зирой

Фото: istockphoto.com/mikafotostok

Ореховый вкус тахини и пряность зиры отлично сочетаются с капустой в тонкой хрустящей корочке. Гарнир подходит к баранине, курице и рыбе, приготовленной на гриле.

Количество порций: 4

КБЖУ на 100 г

Калории: 150 ккал

Белки: 5 г

Жиры: 10 г

Углеводы: 9 г

Ингредиенты

Для основного блюда:

крупный кочан цветной капусты — 1 шт. (1-1,2 кг);

оливковое масло — 3 ст. л.;

соль — 1 ч. л.;

перец — 1/4 ч. л.;

молотая зира или тмин — 1 ч. л.;

сладкая паприка (по желанию) — 1/2 ч. л.;

гранатовые зёрна, петрушка, щепотка сумаха — для подачи.

Фото: istockphoto.com/VeselovaElena

Для соуса тахини:

тахини — 60 г;

лимонный сок — 2 ст. л.;

вода тёплая — 3-5 ст. л.;

чеснок — 1/2 маленького зубчика;

соль — 1 щепотка.

Способ приготовления

1. Отделите от кочана крупные соцветия. Полейте их маслом, посолите и поперчите, посыпьте зирой и паприкой. Разложите на противне в один слой. Следите, чтобы между соцветиями оставалось небольшое пространство — так влага выпарится лучше.

Фото: istockphoto.com/gbh007

2. Разогрейте духовку до 220°C. Запекайте капусту 20-25 минут. В процессе один раз переверните. Когда по краям появится лёгкий каштановый румянец, проверьте готовность ножом — он должен легко входить в соцветия.

3. Положите в чашу блендера чеснок, тахини, лимонный сок и щепотку соли. Взбейте блендером и при необходимости добавьте воду, чтобы получилась однородная кремовая смесь.

4. Положите 1 ст. л. соуса в миску и распределите по дну, сверху выложите горячую капусту. Полейте оставшимся соусом, посыпьте зёрнами граната, петрушкой и сумахом. Подавайте к столу.

Хранить капусту и соус в холодильнике рекомендуется отдельно. Срок хранения капусты — три дня, соуса — пять дней. Разогревайте капусту в духовке при температуре 200°C в течение шести-семи минут.

Батат с корицей и апельсином

Фото: istockphoto.com/carlosrojas20

Сладость батата раскрывается благодаря аромату корицы и лёгкому цитрусовому акценту. Гарнир украсит блюда из свинины, индейки и утки.

Количество порций: 4

КБЖУ на 100 г

Калории: 165 ккал

Белки: 2 г

Жиры: 7 г

Углеводы: 24 г

Ингредиенты:

батат — 900 г;

оливковое масло — 2 ст. л.;

соль — 1 ч. л.;

перец — 1/4 ч. л.;

корица молотая — 1/2 ч. л.;

апельсин — 1 шт.;

мёд или кленовый сироп — 1,5 ст. л.;

жареный миндаль или фисташки — 30 г;

зелёный лук или петрушка — 1-2 ст. л.

Способ приготовления

1. Очистите батат. Нарежьте небольшими дольками по длинной стороне клубня.

2. Смешайте дольки с маслом, солью, перцем и корицей. Разложите на противне, оставляя пространство между ломтиками.

Фото: istockphoto.com/letterberry

3. Разогрейте духовку до 200°C. Запекайте 20-25 минут, в процессе один раз переверните. Дольки должны подрумяниться и стать мягкими.

4. Выдавите сок из апельсина, цедру натрите на тёрке. Смешайте в миске сок, цедру и мёд. Перелейте в маленькую сковороду или сотейник и выпаривайте жидкость две-три минуты, пока не получится сироп.

5. Достаньте противень с бататом из духовки, полейте сиропом, аккуратно перемешайте лопаткой. Верните в духовку ещё на три-четыре минуты и запекайте, пока сироп не превратится в глянцевую глазурь.

6. Переложите гарнир в миску, посыпьте орехами и зеленью, при необходимости посолите и подавайте к столу.

Гарнир хранится в холодильнике три дня. Разогревать стоит в духовке при температуре 180°C в течение 8-10 минут.

Осень — время сбора урожая. Корнеплоды, капуста и лук — вкус этих овощей лучше всего раскрывается после запекания, а хрустящая корочка придаёт гарнирам текстуру и сохраняет внутри полезные вещества.